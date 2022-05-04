リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 101

新しいコメント
 
Eduard_D:

もう少し具体的に教えてください。

問題なし
Документация по MQL5: Общие функции / TesterStop
Документация по MQL5: Общие функции / TesterStop
  • www.mql5.com
Функция TesterStop() предназначена для штатного досрочного завершения работы советника на агенте тестирования – например, при достижении заданного количества убыточных сделок или заданного уровня просадки. Вызов TesterStop() считается нормальным завершением тестирования, и поэтому будет вызвана функция OnTester() с отдачей тестеру стратегий...
 
Georgiy Merts:
問題ありません。

ありがとうございます。


 

現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。

バランスによるトップ20。

バランス感覚に優れたトップ5のチャート。

貿易の質でベスト20。

トレーディングクオリティの高いベスト5チャート

 
Georgiy Merts:

現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。

バランスによるトップ20。

バランス感覚に優れたトップ5のチャート。

貿易の質でベスト20。

トレーディングクオリティの高いベスト5チャート

私なら、リアルに642952を選びますね。

どのようなTFを計算するのですか？ 価格が逆行したと仮定して、5本目のバーで最大損失が確定します。

彼の働くTFの平均値（TFが分からないので自分で計算できない）としたら、仮にいくらになるのでしょうか？

 
Eduard_D:

私なら、リアルに642952を選びますね。

どのTFで計算するのでしょうか？ 価格が逆行したと仮定すると、5本目のバーで最大損失が確定します。

彼の現役時代のTFの平均値（TFがわからないので自分で計算できません）をとると、だいたいいくらになるのでしょうか？

時間枠は、マジックの半角数字でコード化されています。

2 - М15

4 - H1

5 - H4.

つまり、このTSは4時間で動作する。

マジックの1桁目は、トレンドとサポートの種類です。この場合・・・リバウンドでエントリー、逆張りをする。フラットには、優れたTSです。しかし、流行を非常に恐れている。

マジックの2桁目は、労働可能な6時間帯の番号です。

0...3 - それぞれ、0時6分（0-6時間）から3時（18-24時間）まで。

4 - 時間制限なし。

3桁目から4桁目は、自前のリゴフナンバリングでのシンボル番号です。ゼロから、メジャーはドルから始まり、クロスになる。

マジックの最後の桁は入力タイプです。

0 - 「インパルス・バー」での入力。

1 - PriceChannelのボーダーでエントリー

2 - エクストリームでのペンディングオーダーによるエントリー。

このTS 642952については、私たちが持っている。

9小節でエクストリーム。

極端なピークの "下 "にある日足幅の0.15をリミットとして設定します。

TPは日足レンジの0.35に設定し、200バーをトレールする。

同時に最大3つの注文を出すことができます（それ以上の注文は削除されます）。

5.5日幅で保護SLが設定されています。

だから、このTSと一緒に仕事をするのは、むしろ怖いくらいだ。最初の推測できない傾向-は、十分でないほどひどく吹くでしょう。AUDCADでは トレンドが極めて稀であることを願うばかりです。

 
ありがとうございます。ちょっと見てみますね。
削除済み  
Georgiy Merts:

時間枠は、マジックの半角数字でコード化されています。

2 - М15

4 - H1

5 - H4.

つまり、このTSは4時間足で動作する。

マジックの1桁目は、トレンドとサポートの種類です。この場合・・・リバウンドでエントリー、逆張りをする。フラットには、優れたTSです。しかし、流行を非常に恐れている。

マジックの2桁目は、労働可能な6時間帯の番号です。

0...3 - それぞれ、0時6分（0-6時間）から3時（18-24時間）まで。

4 - 時間制限なし。

3桁目から4桁目は、自前のリゴフナンバリングでのシンボル番号です。ゼロから、メジャーはドルから始まり、クロスになる。

マジックの最後の桁は入力タイプです。

0 - 「インパルス・バー」での入力。

1 - PriceChannelのボーダーでエントリー

2 - エクストリームでのペンディングオーダーによるエントリー。

このTS 642952については、私たちが持っている。

9小節でエクストリーム。

極端なピークの "下 "にある日足幅の0.15をリミットとして設定します。

TPは日足レンジの0.35に設定し、200バーをトレールする。

同時に最大3つの注文を出すことができます（それ以上の注文は削除されます）。

5.5日幅で保護SLが設定されています。

だから、このTSと一緒に仕事をするのは、むしろ怖いくらいだ。最初の推測できない傾向-は、十分でないほどひどく吹くでしょう。AUDCADではトレンドが極めて稀であることを願うばかりです。

シャレードプロッドと春に約束されたシグナルは？
 
Vladimir Baskakov:
シャレードプロッドと春に約束されたシグナルは？

全部言っただろ！

スランプを脱した時の信号がある。残念なことに、ここ1ヶ月は停滞気味です。残高は減ってはいないが、増えてもいない。同じ値でウロウロしているだけなんです。

A Shared Projects - 誰かに必要とされているのか？少なくとも5人くらいは興味を持ってくれる人がいるはずなのですが...。でも、興味があるのはあなただけで、純粋に理論的に興味があるだけで、エクスポートモジュールを使うことはないと理解しています...。ですから、リーグシェアードプロジェクトはまだ "宙ぶらりん "の状態であり、今後もずっと続くと思われます。

削除済み  
Georgiy Merts:

全部言っただろ！

スランプを脱した時の信号がある。残念なことに、ここ1ヶ月は停滞気味です。残高は減ってはいないが、増えてもいない。同じ値でウロウロしているだけなんです。

A Shared Projects - 誰かに必要とされているのか？少なくとも5人くらいは興味を持ってくれる人がいるはずなのですが...。でも、興味があるのは自分だけで、純粋に理論的に興味があるだけで、エクスポートモジュールは使わないでしょう......。ですから、リーグシェアードプロジェクトはまだ "宙ぶらりん "の状態であり、今後もずっと続くと思われます。

私は仕事の結果を見ることに興味がある、私はまだ地平線上にそれを見ていない（それはあなたのためだけだと繰り返さないでください、私たちは知っている）。
 
Vladimir Baskakov:
地平線が見えない中で、その結果を見ることに興味がある（自分だけのためにと繰り返さないでください、私たちは認識しています）

まず、もう一度言いますが、「自分にとってのみ」です。必要な人はいますか？

第二に、その結果がTCリーグそのものであること。デモでいつも動いているシンプルなシステムの数々。この結果は、昔から得られていたものであり、私は非常に満足している。

どんな結果が必要なのか、理解できない。TSリーグには「グレイル」は存在せず、シンプルなシステムです。

信号 - スランプを脱するときだけ開けることにしている。まだやってません。

シェアード・プロジェクトは、そのようなアイデアでしたが、私が理解するところでは、その意味は、あまりないようです。

ところで、「永遠にこのスレッドに登場しない」と約束した人がいます。

1...949596979899100101102103104105106107108...360
新しいコメント