リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。

Georgiy Merts 2019.05.11 14:52 #1001

Eduard_D:

Документация по MQL5: Общие функции / TesterStop
www.mql5.com
Функция TesterStop() предназначена для штатного досрочного завершения работы советника на агенте тестирования – например, при достижении заданного количества убыточных сделок или заданного уровня просадки. Вызов TesterStop() считается нормальным завершением тестирования, и поэтому будет вызвана функция OnTester() с отдачей тестеру стратегий...

Eduard_D 2019.05.11 15:55 #1002

Georgiy Merts:

Georgiy Merts 2019.05.13 06:11 #1003

Eduard_D 2019.05.13 11:26 #1004

Georgiy Merts:

Georgiy Merts 2019.05.13 12:02 #1005

Eduard_D:

アジアセッション中の夜間取引: どのように収益性を維持するか
トレードDiNapoliレベル
ニュース取引が簡単に（第4回）：パフォーマンス向上

Eduard_D 2019.05.13 12:08 #1006

削除済み 2019.05.13 12:15 #1007

Georgiy Merts:

Georgiy Merts 2019.05.13 12:22 #1008

Vladimir Baskakov:

削除済み 2019.05.13 12:25 #1009

Georgiy Merts:

Georgiy Merts 2019.05.13 12:31 #1010

Vladimir Baskakov:
もう少し具体的に教えてください。
問題ありません。
ありがとうございます。
現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。
バランスによるトップ20。
バランス感覚に優れたトップ5のチャート。
貿易の質でベスト20。
トレーディングクオリティの高いベスト5チャート
私なら、リアルに642952を選びますね。
どのようなTFを計算するのですか？ 価格が逆行したと仮定して、5本目のバーで最大損失が確定します。
彼の働くTFの平均値（TFが分からないので自分で計算できない）としたら、仮にいくらになるのでしょうか？
時間枠は、マジックの半角数字でコード化されています。
2 - М15
4 - H1
5 - H4.
つまり、このTSは4時間で動作する。
マジックの1桁目は、トレンドとサポートの種類です。この場合・・・リバウンドでエントリー、逆張りをする。フラットには、優れたTSです。しかし、流行を非常に恐れている。
マジックの2桁目は、労働可能な6時間帯の番号です。
0...3 - それぞれ、0時6分（0-6時間）から3時（18-24時間）まで。
4 - 時間制限なし。
3桁目から4桁目は、自前のリゴフナンバリングでのシンボル番号です。ゼロから、メジャーはドルから始まり、クロスになる。
マジックの最後の桁は入力タイプです。
0 - 「インパルス・バー」での入力。
1 - PriceChannelのボーダーでエントリー
2 - エクストリームでのペンディングオーダーによるエントリー。
このTS 642952については、私たちが持っている。
9小節でエクストリーム。
極端なピークの "下 "にある日足幅の0.15をリミットとして設定します。
TPは日足レンジの0.35に設定し、200バーをトレールする。
同時に最大3つの注文を出すことができます（それ以上の注文は削除されます）。
5.5日幅で保護SLが設定されています。
だから、このTSと一緒に仕事をするのは、むしろ怖いくらいだ。最初の推測できない傾向-は、十分でないほどひどく吹くでしょう。AUDCADでは トレンドが極めて稀であることを願うばかりです。
シャレードプロッドと春に約束されたシグナルは？
全部言っただろ！
スランプを脱した時の信号がある。残念なことに、ここ1ヶ月は停滞気味です。残高は減ってはいないが、増えてもいない。同じ値でウロウロしているだけなんです。
A Shared Projects - 誰かに必要とされているのか？少なくとも5人くらいは興味を持ってくれる人がいるはずなのですが...。でも、興味があるのはあなただけで、純粋に理論的に興味があるだけで、エクスポートモジュールを使うことはないと理解しています...。ですから、リーグシェアードプロジェクトはまだ "宙ぶらりん "の状態であり、今後もずっと続くと思われます。
地平線が見えない中で、その結果を見ることに興味がある（自分だけのためにと繰り返さないでください、私たちは認識しています）
まず、もう一度言いますが、「自分にとってのみ」です。必要な人はいますか？
第二に、その結果がTCリーグそのものであること。デモでいつも動いているシンプルなシステムの数々。この結果は、昔から得られていたものであり、私は非常に満足している。
どんな結果が必要なのか、理解できない。TSリーグには「グレイル」は存在せず、シンプルなシステムです。
信号 - スランプを脱するときだけ開けることにしている。まだやってません。
シェアード・プロジェクトは、そのようなアイデアでしたが、私が理解するところでは、その意味は、あまりないようです。
ところで、「永遠にこのスレッドに登場しない」と約束した人がいます。