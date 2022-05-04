リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 46 1...394041424344454647484950515253...360 新しいコメント Georgiy Merts 2018.12.23 14:02 #451 Vladimir Baskakov: 私のことではなく、あなたのTSの効果についてです。残念ながら、ゼロの方向に向かう傾向があります。そして、私はエクイティでいいと思っています。50ドルで他人に売っているEAを修理するために私に助けを求めに来るなんて、ちょっとおこがましいんじゃないですか？ そして、TSの効率は...。672のうち、どれを指しているのだろう？そこでは20/80ルールがフルに働いており、50TSだけが良い結果を出しているのです。私のリーグでは、このシステムは すべての 人に有効であり、さらに、逆の 技術にも有効なのですから、そうでなければどうなるでしょうか？明らかに、シンボルが現在トレンドにある場合、トレンドフォローのTPは利益を上げ、フラットのTPは失敗します。もし、シンボルがフラットであれば、逆に、トレンディなものは負け、フラットなものは稼ぎとなる。もし、「そのどちらでもない」ものを扱っているのであれば、拡散のため、すべてのシステムが失敗することになります。よく観察しているので、かなり狙った通りの結果になったと思います。 何度も言いますが、動いているように見えたExpert Advisorが動かなくなったのを確認したら、ショックで必死に松葉杖を付けようとするようになりましたね。実際-あなた自身もこのモードです-信頼できると宣伝されたExpert Advisorを購入 し、たくさんのペアで動作すると私にさえ自慢していました。これで、克服者が......遅かれ早かれ、売り抜けることを確認しましたね。それに......ほら、必死で松葉杖をつけようとし始めたじゃないですか。しかも、それをタダで済まそうとするんだから。参加者を罵倒せず、オープンにしていれば、助け舟を出す ことだってあるだろう。 そして、この感覚はとてもよく覚えています。でも、今はリーグ戦では持っていません。利益を示すTSは常に持っています。今、「どうしよう」という疑問もなく、ジタバタすることもありません。このTSはうまくいかないんです。私は「サッカー界から出世」し、長い間「ボールと一緒に走る」ことはありませんでした。今の私の課題は、TC選定の方法論を開発することです。それが、私の仕事です。 Fast235 2018.12.23 14:03 #452 Vladimir Baskakov: ストラテジーを変更し、それに伴いデモのモニターも変更しましたが、何か問題がありますか？ 戦略の変更＝新しいロボット、人がMAでロボットを買った 場合、次のビルド（アップデート）はMACDで持っているのか、それとも単なる反転MAなのか、何か考えがあるのでしょうか？ だから、マーケットへの入場料を有料にして、バカな頭でも何を投稿するか少しは考えるようにしてるんだよ。 削除済み 2018.12.23 14:06 #453 Georgiy Merts:50ドルで他人に売っているEAを修理するために私に助けを求めに来るなんて、ちょっとおこがましいんじゃないですか？ そして、TSの効率は...。672のうち、どれを指しているのだろう？そこでは20/80ルールがフルに働いており、50TSだけが良い結果を出しているのです。私のリーグでは、このシステムは すべての 人に有効であり、さらに、逆の 技術にも有効なのですから、そうでなければどうなるでしょうか？明らかに、シンボルが現在トレンドにある場合、トレンドフォローのTPは利益を上げ、フラットのTPは失敗します。もし、シンボルがフラットであれば、逆に、トレンディなものは負け、フラットなものは稼ぎとなる。もし、「そのどちらでもない」ものを扱っているのであれば、拡散のため、すべてのシステムが失敗することになります。よく観察しているので、かなり狙った通りの結果になったと思います。 何度も言いますが、動いているように見えたExpert Advisorが動かなくなったのを見たら、ショックを受けて松葉杖を付けようとしたんです。実際、あなた自身もこのモードです。エキスパートアドバイザーを買って、なんだか信頼できそうだし、たくさんのペアで使えると私に自慢していたくらいです。これで、克服者が......遅かれ早かれ、売り抜けることを確認しましたね。それに......ほら、必死で松葉杖をつけようとし始めたじゃないですか。しかも、それをタダで済まそうとするんだから。参加者を罵倒せず、オープンにしていれば、助けも 得られるはずです。 そして、その感覚をよく覚えています。でも、今のリーグ戦ではそれがない。常に利益を示すTCがある。今、「どうしよう」という疑問もなく、ジタバタすることもありません。このTSはうまくいかないんです。私は「サッカー界から出世」し、長い間「ボールと一緒に走る」ことはありませんでした。今の私の課題は、TC選定の方法論を開発することです。それが、私の仕事です。 TCから別のTCに飛び移るには、どれくらいの資金が必要なのでしょうか？ Fast235 2018.12.23 14:09 #454 この場合、マーケットで Georgiy Merts 2018.12.23 14:20 #455 Vladimir Baskakov: TSから別のTSに飛び移るには、どれくらいのツールが必要なのでしょうか？1行をコミットし、もう1行をアンコミットする。 以下は、AUDCADシンボルで 動作するExpert Advisorの実際のコードです。 //+------------------------------------------------------------------+ //| TS_170907 | //| Copyright 2017, George March | //+------------------------------------------------------------------+ /* Советник на основе фабрик, сделанный 170907 - ядро. */ #property description "TS_170907" // Дефайны для управления вариантами компиляции. #define GLOBAL_LOG_IS_IN_PRIVATE_FOLDER true // #define _ADD_NEW_INDICATORS_TO_CHART 1 #include <MyLib\DebugOrRelease\DebugSupport.mqh> #include <MyLib\Common\CurSymEnum.mq5> #include <MyLib\Factories\ForTrade\AUDCAD\AUDCAD_FactoriesIncludes.mqh> // Объявляем фабрики частей эксперта. //CTrendDTS_AUDCAD_01_EPF epfFact_0(NULL); //CTrendSAR_AUDCAD_01_EPF epfFact_2(NULL); //CTrendSP_AUDCAD_01_EPF epfFact_0(NULL); //CFlatSP_AUDCAD_01_EPF epfFact_3(NULL); CFlatSAR_AUDCAD_01_EPF epfFact_4(NULL); //CFlatRTS_AUDCAD_01_EPF epfFact_5(NULL); //CTrendRTS_AUDCAD_01_EPF epfFact_5(NULL); //CFlatDTS_AUDCAD_01_EPF epfFact_5(NULL); //CTrendDTS_AUDCAD_PrCh_EPF epfFact_5(NULL); //CTrendSAR_AUDCAD_PrCh_EPF epfFact_5(NULL); //CTrendSP_AUDCAD_PrCh_EPF epfFact_5(NULL); //CFlatSP_AUDCAD_PrCh_EPF epfFact_5(NULL); //CFlatSAR_AUDCAD_PrCh_EPF epfFact_5(NULL); //CFlatRTS_AUDCAD_PrCh_EPF epfFact_5(NULL); //CTrendRTS_AUDCAD_PrCh_EPF epfFact_5(NULL); //CFlatDTS_AUDCAD_PrCh_EPF epfFact_5(NULL); //CTrendDTS_AUDCAD_ZZPnd_EPF epfFact_0(NULL); //CTrendSAR_AUDCAD_ZZPnd_EPF epfFact_0(NULL); //CTrendSP_AUDCAD_ZZPnd_EPF epfFact_0(NULL); //CFlatSP_AUDCAD_ZZPnd_EPF epfFact_0(NULL); //CFlatSAR_AUDCAD_ZZPnd_EPF epfFact_0(NULL); //CFlatRTS_AUDCAD_ZZPnd_EPF epfFact_0(NULL); //CTrendRTS_AUDCAD_ZZPnd_EPF epfFact_0(NULL); //CFlatDTS_AUDCAD_ZZPnd_EPF epfFact_0(NULL); 私のことではなく、あなたのTSの効果についてです。残念ながら、ゼロの方向に向かう傾向があります。そして、私はエクイティでいいと思っています。
50ドルで他人に売っているEAを修理するために私に助けを求めに来るなんて、ちょっとおこがましいんじゃないですか？
そして、TSの効率は...。672のうち、どれを指しているのだろう？そこでは20/80ルールがフルに働いており、50TSだけが良い結果を出しているのです。私のリーグでは、このシステムは すべての 人に有効であり、さらに、逆の 技術にも有効なのですから、そうでなければどうなるでしょうか？明らかに、シンボルが現在トレンドにある場合、トレンドフォローのTPは利益を上げ、フラットのTPは失敗します。もし、シンボルがフラットであれば、逆に、トレンディなものは負け、フラットなものは稼ぎとなる。もし、「そのどちらでもない」ものを扱っているのであれば、拡散のため、すべてのシステムが失敗することになります。よく観察しているので、かなり狙った通りの結果になったと思います。
何度も言いますが、動いているように見えたExpert Advisorが動かなくなったのを確認したら、ショックで必死に松葉杖を付けようとするようになりましたね。実際-あなた自身もこのモードです-信頼できると宣伝されたExpert Advisorを購入 し、たくさんのペアで動作すると私にさえ自慢していました。これで、克服者が......遅かれ早かれ、売り抜けることを確認しましたね。それに......ほら、必死で松葉杖をつけようとし始めたじゃないですか。しかも、それをタダで済まそうとするんだから。参加者を罵倒せず、オープンにしていれば、助け舟を出す ことだってあるだろう。
そして、この感覚はとてもよく覚えています。でも、今はリーグ戦では持っていません。利益を示すTSは常に持っています。今、「どうしよう」という疑問もなく、ジタバタすることもありません。このTSはうまくいかないんです。私は「サッカー界から出世」し、長い間「ボールと一緒に走る」ことはありませんでした。今の私の課題は、TC選定の方法論を開発することです。それが、私の仕事です。
ストラテジーを変更し、それに伴いデモのモニターも変更しましたが、何か問題がありますか？
戦略の変更＝新しいロボット、人がMAでロボットを買った 場合、次のビルド（アップデート）はMACDで持っているのか、それとも単なる反転MAなのか、何か考えがあるのでしょうか？
だから、マーケットへの入場料を有料にして、バカな頭でも何を投稿するか少しは考えるようにしてるんだよ。
TSから別のTSに飛び移るには、どれくらいのツールが必要なのでしょうか？
1行をコミットし、もう1行をアンコミットする。
以下は、AUDCADシンボルで 動作するExpert Advisorの実際のコードです。
24行あり、その中でTSが宣言されている。1つだけ - EMAに基づくフラットな反転TS はコメントを受け付けていません。それをコメントアウトすれば、もう一方のTSは動作する。複数のコメントを解除することができ、それらは一緒に動作します。
再最適化は、TSの設定を見つけ、それをライブラリからTSのコードに「ハードコード」し、再コンパイルして、再び動作するようにすることです。
知る必要のある範囲にとどめておきましょう。
672個のシグナルを開くことができるんだ。それなら説得力がありますね。でも、そんなにリソースがあるわけではありません。リーグ戦の "トップ "部門をとっても、いま110人の優秀なTSが働いているが、そんなに多くのシグナルを開く可能性はないだろう。1つのアカウントの枠内で、私は多くのTPを使用することができます（そしてそこにはいくつかの困難があり、アカウントに500以上の注文を置くことはできません - それが私がリーグを3つの部門に分けなければならなかった理由です）。
もちろん、私はスキャルパーを持っていないし、1分や2分の実行の遅れは役割を果たしませんので - 100口座を開くためのオプションがあり、エキスパート-アドバイザは、それらの間で切り替え、状況を分析し、各アカウントに取引注文を 送信します - それはあまりにも複雑で難しい作業です、なぜそれを気にするのですか？利益を出すシグナルがあることを納得してもらうために？(672人のTSのうち、自信をもってそう言えるのは50人しかいないことをお忘れなく）。
いいえ、友達です。興味のある人 - 優秀なTC（現時点では110人）が活躍するTCリーグのトップリーグへの投資パスワードを渡しても問題ないだろう。トレードを選び、システムがどのように機能するかを見る。しかし--誰も欲望を燃やしていない。
不思議ですね～、信号より投資パスワードの方がよっぽどいいと思っていたのに・・・。しかし、どうやら私は間違っているようだ。
ところで、本当にフォーラムへの質問です。
シグナルではなく、TCリーグのアカウントに投資用パスワードを提供しているんです。必要な人はいますか？(そんな人はいないんじゃないかと思う）。
問題は、リーグのすべてのTCが一度にこのアカウントで動作し、個々のシステムの取引を見るために - あなたは希望するマグ上の取引を選択 する必要がありますです。思うに、誰もそれを煩わしく思っていないのです。でも、誰も面倒くさがるので、私のExcelレポートだけが残っています。投資用パスワードで整理してもらうか、どちらかです。
まあ、あるいは選択肢を提案する。検討します。
現在の状況（最小ロットを一定にしたデモ口座で全てのTSを動作させる）。
バランスによるTSトップ20。
バランス感覚に優れたトップ5のチャート。
取引品質でベスト20。
トレードクオリティ別ベスト5チャート
今週の結果を総括してみましょう。
1位はTS 642952 - AUDCADのジグザグピークで指値注文、トレーリングTPでエントリー。 このシステムはランキングでは新参者ですが、連続した成功トレードの数で1位を獲得しています。
2位はTS 743622 - GBPNZDのトレーリングTPでジグザグピークにストップオーダーでエントリー - 先週1位を2トレードで獲得したため、若干トレードの質が低下しています。
3位はTC 740642で、これもジグザグピークにストップオーダーを使い、トレーリングTPを付けているが、対象はUSDCHFである。先週は2回のトレードが行われました。 このシステムはトレードの質を若干向上させ、5位から3位へと順位を上げました。
4位 - TS 543350 - CADCHFの「インパルス」バーでEMAによって決定されたトレンドに対して反転。先週は取引が成立しなかったため、取引の質が若干低下し、2位から4位へと順位を下げました。
第5位はTS 243622 - GBPNZDのジグザグピークでのストップオーダーによる反転です。これはランキングの新着情報です。