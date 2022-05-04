リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 79 1...727374757677787980818283848586...360 新しいコメント Georgiy Merts 2019.02.08 15:03 #781 Roman Shiredchenko::-)年30％は月1-2％ではありません。 この場合、もっとたくさん必要です。電卓で、ローマ字で、計算してみてください。そして、教えてください。 Roman Shiredchenko 2019.02.08 15:12 #782 Georgiy Merts:電卓で、ローマ字で、計算してみてください。そして、教えてください。 ポストを壊している :-)2*12 = 24 - おかしな話だ。 Vladimir Karputov 2019.02.08 15:19 #783 Roman Shiredchenko:ポストを壊している :-)2*12 = 24 - 笑いだけ。しかも、口が悪いと白樺のほうきまで配られるんですよ。ほうきにはウィークリーパスが付属しています。 Georgiy Merts 2019.02.08 15:43 #784 Roman Shiredchenko:ポストを壊している :-)2*12 = 24.- 回転数は？ - 2％です。 - それだけ？どうやって生活しているのですか？ - どうだろう...商品を買って、2パーセントをかける、それが私の生き方です......。 それが私の仕事です...。 Roman Shiredchenko 2019.02.09 12:02 #785 Georgiy Merts:- マークアップは？ - 2％です。 - それだけですか？それでどうやって生活しているんですか？ - どうだろう...物を買ったら2％かける、それが私の生き方です...。 それ以外では...。 を質問すると、-2x12＝24となります。そんな28年間を過ごしてみて...。:-)カウントしています。:-) 有害なアドバイスではない - 広告としてカウントされません。 Georgiy Merts 2019.02.09 19:12 #786 Roman Shiredchenko:を質問すると、-2x12＝24となります。28年間、この調子で回してみてください......。:-)カウントしています。:-)何を言っているのかわからない。収益力が足りないなら、もっと増やせ...。 Roman Shiredchenko 2019.02.09 19:17 #787 Georgiy Merts:意味がわからないんですけど。収益性が足りない - もっと稼げ...OKです。私のポイントは、あなたの実際のTSを使用すると、より多くのプラスまたはマイナスに月をカバーする必要がありますが、1〜2％ではないということです。 Petros Shatakhtsyan 2019.02.09 19:31 #788 1000ドルを投資し、年間30％の成長（引き出しなし）を得ることで、27年後に億万長者になることができるのです。 そして、もしあなたがまだ若い、20〜25歳のどこかなら、27年待てばいいし、50歳以上なら、その100万円を見ることはまずないでしょう :) Roman Shiredchenko 2019.02.09 19:38 #789 Petros Shatakhtsyan:1000ドルを投資し、年間30％の成長（引き出しなし）を得ることで、27年後に億万長者になることができるのです。 しかも、20〜25歳くらいのまだ若い人なら27年待てますが、50歳を過ぎると100万はほとんど見られません :)ペトロス！問答無用です!ここでのキーワードは「 27年で手に入れる」だと思うのですが...。:-) Georgiy Merts 2019.02.11 07:40 #790 現在の状況（最小ロットを一定にしたデモ口座で全てのTSを動作させる）。バランス重視のTCトップ20 バランス感覚に優れたベスト5 貿易の質でベスト20。 トレードクオリティの観点から見たベスト5。 1...727374757677787980818283848586...360 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
:-)年30％は月1-2％ではありません。
この場合、もっとたくさん必要です。
電卓で、ローマ字で、計算してみてください。そして、教えてください。
:-)2*12 = 24 - おかしな話だ。
:-)2*12 = 24 - 笑いだけ。
しかも、口が悪いと白樺のほうきまで配られるんですよ。ほうきにはウィークリーパスが付属しています。
:-)2*12 = 24.
- 回転数は？
- 2％です。
- それだけ？どうやって生活しているのですか？
- どうだろう...商品を買って、2パーセントをかける、それが私の生き方です......。
それが私の仕事です...。
を質問すると、-2x12＝24となります。そんな28年間を過ごしてみて...。:-)カウントしています。:-)
有害なアドバイスではない - 広告としてカウントされません。
何を言っているのかわからない。収益力が足りないなら、もっと増やせ...。
OKです。私のポイントは、あなたの実際のTSを使用すると、より多くのプラスまたはマイナスに月をカバーする必要がありますが、1〜2％ではないということです。
1000ドルを投資し、年間30％の成長（引き出しなし）を得ることで、27年後に億万長者になることができるのです。
そして、もしあなたがまだ若い、20〜25歳のどこかなら、27年待てばいいし、50歳以上なら、その100万円を見ることはまずないでしょう :)
ペトロス！問答無用です!ここでのキーワードは「 27年で手に入れる」だと思うのですが...。:-)
現在の状況（最小ロットを一定にしたデモ口座で全てのTSを動作させる）。
バランス重視のTCトップ20
バランス感覚に優れたベスト5
貿易の質でベスト20。
トレードクオリティの観点から見たベスト5。