Roman Shiredchenko:

:-)年30％は月1-2％ではありません。

この場合、もっとたくさん必要です。

電卓で、ローマ字で、計算してみてください。そして、教えてください。

 
Georgiy Merts:

ポストを壊している

:-)2*12 = 24 - おかしな話だ。

 
Roman Shiredchenko:

ポストを壊している

:-)2*12 = 24 - 笑いだけ。

しかも、口が悪いと白樺のほうきまで配られるんですよ。ほうきにはウィークリーパスが付属しています。

 
Roman Shiredchenko:

ポストを壊している

:-)2*12 = 24.

- 回転数は？

- 2％です。

- それだけ？どうやって生活しているのですか？

- どうだろう...商品を買って、2パーセントをかける、それが私の生き方です......。

それが私の仕事です...。

 
Georgiy Merts:

- マークアップは？

- 2％です。

- それだけですか？それでどうやって生活しているんですか？

- どうだろう...物を買ったら2％かける、それが私の生き方です...。

それ以外では...。

を質問すると、-2x12＝24となります。そんな28年間を過ごしてみて...。:-)カウントしています。:-)


有害なアドバイスではない - 広告としてカウントされません。

 
Roman Shiredchenko:

を質問すると、-2x12＝24となります。28年間、この調子で回してみてください......。:-)カウントしています。:-)

何を言っているのかわからない。収益力が足りないなら、もっと増やせ...。

 
Georgiy Merts:

意味がわからないんですけど。収益性が足りない - もっと稼げ...

OKです。私のポイントは、あなたの実際のTSを使用すると、より多くのプラスまたはマイナスに月をカバーする必要がありますが、1〜2％ではないということです。

 

1000ドルを投資し、年間30％の成長（引き出しなし）を得ることで、27年後に億万長者になることができるのです。

そして、もしあなたがまだ若い、20〜25歳のどこかなら、27年待てばいいし、50歳以上なら、その100万円を見ることはまずないでしょう :)

 
Petros Shatakhtsyan:

ペトロス！問答無用です!ここでのキーワードは「 27年で手に入れる」だと思うのですが...。:-)

 

現在の状況（最小ロットを一定にしたデモ口座で全てのTSを動作させる）。

バランス重視のTCトップ20

バランス感覚に優れたベスト5

貿易の質でベスト20。

トレードクオリティの観点から見たベスト5。


