リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 48

新しいコメント
 
Sprut112:

いくら払ってるんだ？

どういうことですか？手数料は？

 
Sprut112:

いくら払ってるんだ？

私は何も払わない。

50ドルのドレインを他人に売って、タダで修理してもらうなんて...。

削除済み  
Georgiy Merts:

私は何も払わない。

50ドルのドレインを他人に売って、タダで修理してもらうなんて...。

ああ、うれしい。
 
Sprut112:
ああ、興奮してきた。

ああ、運が悪かったな。32の通貨ペアに取り組んで50ドルで売るようなプラマイゼロの話をする人たちには何も払う気がしません。

削除済み  
Georgiy Merts:

ああ、運が悪かったな。32の通貨ペアに取り組んで50ドルで売るようなプラマイゼロの話をする人たちには何も払う気がしません。

600枚以上のプラマーをお持ちのようですが、なぜ公共の場に出しているのかわかりません
 
Sprut112:
600枚以上のプラマーをお持ちのようですが、なぜ公共の場に出したのか不明です。

ハッ!嘘つけ。(特に才能のある人へ) 最初の投稿とその後の投稿を見てください - スレッドを読み直してみてください...

https://www.mql5.com/ru/forum/272032

Лига Торговых Систем. Продолжаем работу.
Лига Торговых Систем. Продолжаем работу.
  • 2018.08.13
  • www.mql5.com
Всех приветствую. Если кто забыл - Лига Торговых Систем - это набор простых советников, которые постоянно торгуют на демо-счете...
削除済み  
Roman Shiredchenko:

ハッ!嘘つけ。(特に才能のある人へ) 最初の投稿とその後の投稿を見てください - スレッドを読み直してみてください...

https://www.mql5.com/ru/forum/272032

「本物のために選択された - 信号を持っている別のデモ口座に設定されている（信号のためにMyFxBookで監視され、後で本当のアカウントと、そこから 信号を開きます。）

TSの選択は、動作する共通のデモ口座から」。

そして、それはどこにあるのか、一升餅？

 
Sprut112:
「本物のために選択 - 信号と別のデモ口座に設定（信号のためにMyFxBookに監視がある; それからの本当の口座と信号は後で開かれます。）

TSの選定は、彼らが作業する共通のデモ口座から行う」。

そして、それはどこにあるのか、一升餅？

:-)

オープニングからも人が燃えている - IEでご覧ください。

https://investor.moex.com/trader2018?user=189586

こんなんで、2topikスターターすみません...。:-)


削除済み  
Roman Shiredchenko:

:-)

ディスカバリーからも人が燃えている-IEで見てください。

https://investor.moex.com/trader2018?user=189586

外部リンクをたどらない
 
Sprut112:
外部リンクは追わない。

取り壊される前に行くべきだよ。汗をかかないでください。

1...414243444546474849505152535455...360
新しいコメント