Georgiy Merts:

うーん...。あまり長くは使えませんが...。そして、行動に変化が見られれば、すぐに取引から排除されます。では、なぜ670近いTCの中に、かなり長い期間にわたって利益を出しているものがあるのか？また、GBPUSDのチャネルは、1年近く優れた成績を示した後、突然「萎み」、1年近くLowとMediumの間で「ぶら下がって」います。

とはいえ、例外の可能性も否定はしませんが......。しかし、今のところそのような例外は見当たりません。

ポンドドルのチャネルブレイクダウンは 最適化されすぎたのか？

1年ぐらいトップに居座るTCは全部そういう例外です。

 
Georgiy Merts:

しなければならないのです。

具体的な提案があれば、実装を考えることができる。

具体的な提案というのは、詳細なアルゴリズムということでしょうか？

 
Georgiy Merts:

現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。

バランスによるトップ20。

バランス感覚に優れたトップ5のチャート。

貿易の質でベスト20。

トレーディングクオリティの高いベスト5チャート

アフタヌーン!REGコードを教えてください。

のアカウントを取得します。2599118

マジシャン743642

レジコード

のアカウントを取得します。2599118

マジシャン140751

レジコード

のアカウントを取得します。2599118

マジシャン642152

レジコード


のアカウントを取得します。2599118

マジシャン143141

レジコード


のアカウントを取得します。2599118

マジシャン 243552

レジコード


のアカウントを取得します。2599118

マジシャン143750

レジコード


のアカウントを取得します。2599118

マジシャン740250

レジコード
 
Eduard_D:

具体的な提案というのは、詳細なアルゴリズムということでしょうか？

必ずしもそうではありません。

いくつかの明確な原則があります。そして同時に、それらが少なくともある程度実証されたものであることが望ましいと思います。ユダヤ人の鶏が全部死んでしまって、ラビはまだ面白いアイデアをたくさん持っている、という逸話のようにならないようにね。なぜなら、採点システムには、せいぜいスクリプトの変更が必要なだけで、リーグコードそのものを変更する可能性の方が高いからです。その人が専門家を一人も書いていないのに、Dasha Baskakovaの「始値の力を 利用する」のような提案に無駄な労力を使うのは、本当は嫌なんです。

 
Eduard_D:

最高のTSの最大収益、取引から外されたときに受け取った損失額（実際のDD）、取引の質の価値、寿命、取引の開始日と終了日などの情報をお持ちですか？ もしお持ちでないなら、収集を始めることをお勧めします。

これらの情報は、取引終了時にのみ（エクセルファイルの形で）利用可能です。その後、削除されます。以来、私は上記のように、毎日3から15のTS（5個の平均）に再最適化し、5から20まで分割に行く（10個の平均）。

つまり、この場合、必要なときにかき集めるには全く不便なファイルの山をすぐに作ってしまう。 つまり、これらのファイルをすぐに何らかの方法で処理しなければならないのである。

 
Eduard_D:

はっきりしないのは、もう一方の方です。GBPJPYとEURGBPは、5月以来同じ美しい傾向を示しています。しかし、これらのペアのトレンドのTSは、利益の突破口を示していない。その理由は何でしょうか。

その理由は、これらのペアが最適化履歴上で全く傾向を示さなかったからだと思われます。

 
Eduard_D:

ポンドドルのチャネルブレイクは最適化されすぎたのか？

もちろん、そうです。

テストショット」を表示するようなシステムは、すぐに過剰最適化されてしまいます。

さらに、あるシステムが「部門」のものと異なる取引品質を示した場合、現在の取引品質に従って、すぐに別の部門に移動されます。

 
Roman Shiredchenko:

こんにちは。REGコードを教えてください。

.....

Georgiy Merts:

口座番号：2599118
マジック：743642

RegCode: 2954630475

-----------------------------------

口座番号：2599118
マジック：140751

RegCode: 656151900

-----------------------------------

口座番号：2599118
マジック：642152

RegCode: 354161691

-----------------------------------

口座番号：2599118
マジック：143141

RegCode: 1956386292

-----------------------------------

口座番号：2599118
マジック：243552

RegCode: 798757921

-----------------------------------

口座番号：2599118
マジック：143750

RegCode: 1117525279

-----------------------------------

口座番号：2599118
マジック：740250

RegCode: 1520178382

-----------------------------------

センクs!!!!

これは、ロボットの登場を告げるメッセージだと、私は正しく理解しているのですが？

 
Georgiy Merts:

もちろんです。

テストショット」が表示されたシステムは、すぐに最適化し直されます。

さらに、システムが「部門」と異なる取引品質を示すとすぐに - 現在の取引品質に従って、別の部門に移動します。

"具体的な提案がなされる-実行が考えられる"

------------------------------------------------------------------------------------------------

例えば、TCを再最適化するためのオプション（6つの条件があります）を設定すると、一定 期間、nUalの収益レベルが 表示されなくなります。先ほど、スパマーが再び歩み寄りました。またしても枝葉の奥の方に......。

掘るぞー、もっと実質的なテーマを形式化して、繰り返しとはいえ、検討するんだー、しなきゃー。

