リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 213

Eduard_D 2019.08.08 10:47 #2121

Georgiy Merts:

Eduard_D 2019.08.08 12:50 #2123

Eduard_D 2019.08.08 12:52 #2124

Georgiy Merts:

Eduard_D 2019.08.08 13:28 #2126

Georgiy Merts:

Eduard_D 2019.08.08 14:09 #2127

Georgiy Merts:

Georgiy Merts 2019.08.08 14:12 #2128

Eduard_D:

Eduard_D 2019.08.08 14:38 #2129

Georgiy Merts:

Georgiy Merts 2019.08.08 15:31 #2130

Eduard_D:
いいえ。
TC のリストは、Expert Advisor 自体で十分であり、すべてのコードはその中に入っています。しかし、獲得した利益を分析するためには、取引履歴を分析する必要があります。これはあなた次第です。アナライザーを使ってもいい、投資パスワードも使える、魔術師も使える-これが利益計算の方法です。
週報を作成するときは、こんな感じでしょうか？
ベストインバランス表のデータは、全部門で集めているのか、それとも最高部門だけなのか？
履歴をすべて読み込んで、残高をカウントするスクリプトがあるんです。
すべての部門にまたがって動作し、スクリプトがアカウントを切り替え、あらゆる場所で統計情報を収集することができます。私の考えでは、上位20位までで十分です。"フラット "なシステムに対して、正確なバランス値を知ることに意味はありません。取引の質が高い、中程度、低い（部門別）という情報だけで十分です。そして、バランスや品質で比較できるのは、「生クリーム」だけなのです。
TCの過剰最適化日の分布を調べてみました。 672本のTCのほとんどが、2019年5月、6月、7月に過剰最適化されています。
TCの平均寿命は2〜3ヶ月程度と考えられます。
ロングライバー（2019.05.01より古い）は204名です。このうち、2019.05.01以前の製造日のハイディビジョンでは-16台（76台中）。
どのキャラクターが安定していて、どのキャラクターが安定していないのか、キャラクターごとに別々に同じ分析をする必要があります。 トレーディングシステムについても同じように。
タキが知りたいのは、スクリプトに全ウィザードの残高を計算させることができるのか、ということです。
ありがとうございます。
私の理解不足かもしれませんが、私がお願いした、全魔道士の残高をご自分で計算されるのでしょうか？それとも、スクリプトを掲載するのでしょうか？
もちろん、そうします。ただ、現状ではマスターへの直接アクセスで全ての部門を上書きしてしまっているのが現状です。これは削除する必要があります。また、他の人が使うことを想定していませんでした。そのため、一部のパラメータが曖昧な列挙と係数で設定されていますが、これも削除する必要があります。自分でエクセルファイルを作成し、TCリーグのマジシャンが働いているアカウントで好きなようにカウントするのです。
投資用のパスワードを全部門に教えるのですか？
一度自分で実行した方が手間がかからないのでしょうか？
走らせてみて、どうする？他のものが欲しくなる...。
走らせることができます。完成したファイルをここに掲載します。興味のある記号は何ですか？