リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 5

Vasily Belozerov 2018.09.03 13:05 #41

発明的問題解決の理論」の中に、IRR（理想的な最終結果）という項目があります。もしかしたら、最終的にどのような形になるのか、何も考えていない、あるいは間違った考えを持っているかもしれません。これが問題なのでしょうか？魚を頭ではなく尻尾からさばく」ことを始めてみてはいかがでしょうか。

Georgiy Merts 2018.09.03 13:12 #42

ワシリー・ベロゼロフ

発明的問題解決理論には、IKR（理想的な最終結果）という項目がある。最終的にどのような仕上がりになるのか、イメージがわかない、または間違っているのではないでしょうか？もしかして、これが問題なのでは？魚を頭ではなく尻尾からさばく」ことを始めてみてはいかがでしょうか。(「あなた」になろう、なぜ「あなた」なのか)

なんとなくわかったような...。

持続可能性」の基準を考えなければならない、ここが問題なんです。小さな変化に耐えるTCの能力」をどのように定義し、評価するか？

Vasily Belozerov 2018.09.03 13:55 #43

言葉にしがみつき始めたこと。

1.いつから488アドバイザーとトレーディングシステムを同一視するようになったのでしょうか？何か見落としがあったのでしょうか？

2.オンロードでもオフロードでも車の「安定性」という基準、まあそうですね、大事ですね。だから、まだクルマはできていなくて、ハンドルとスペアホイールしかないんです。

Georgiy Merts 2018.09.03 14:24 #44

ワシリー・ベロゼロフ言葉にしがみつき始めたこと。

1.いつから488アドバイザーとトレーディングシステムを同一視するようになったのでしょうか？何か見落としがあったのでしょうか？

2.路上やオフロードでのクルマの「安定性」という基準は、まあ、そうですね、重要です。ですから、まだクルマはできておらず、ハンドルとスペアタイヤがあるのみです。1.理解できない。

TSリーグは16×28＝448個のEAがあります。それぞれが完全なTSである。しかし、これらもすべて含めて「トレーディングシステム」と言えるかもしれません。どうしたんですか？

2.安定性を計算しないでクルマを作れということですか？少なくとも1つのメーカーがそうしていると思いますか？必ず先に計算がある。そして、その時だけ完成品。例えば、バランスラインの「美しさ」ですが、この評価はかなり成功し、今ではこの基準で個々のTCを明確に比較できるようになりました。しかし、取引に供するには十分ではなかった。TSが偶然に「流れに乗った」場合、最適化の際に、市場の わずかな変化でTSの動作が劇的に変わるにもかかわらず、履歴に利益をもたらすようなパラメータの組み合わせが見つかるなど、「統計的なアーティファクト」が「捕捉」されることがあまりに多いのです。そこで私は、TSの安定性、すなわち小さな市場の変化に「抵抗する」能力を評価するための基準や手順を開発しようとしているのです。今のところ、この方向での進歩は非常に緩やかで、自分の直感に頼るしかありません。そして、それは定期的に私を失敗させる。

Georgiy Merts 2018.09.10 09:53 #45

現時点での状況(すべてのTSは最小ロットのデモ口座で動作します)。バランスによるTSトップ20。バランス感覚に優れたトップ10をチャートで紹介。貿易の質別ベスト20。トレードクオリティ別チャートベスト10つまり、4週連続で最高の取引品質は、GBPUSDの固定TP-SL（およびBreakeven、BUへの変換はすべてのTSで動作します）を持つTSBreaking Through Channel です。そして、モニター開始以来、このTSはトップ5に入っています。先週は4件の取引を完了し、その取引品質はわずかに上昇したが、まだ非常に高い（我々は、取引品質を「良い」、「十分な」、「例として良い」と考えている。 TCが一度も負けなかった場合、その品質は推定不可能であると考え、ゼロと見なしている）。

2位は、EURCHFの固定TP-SLで価格とスライドするカウンタートレンドの交差のTSが占めている。このTSはレーティングではまだ2週目だが、先週の間に3回のトレードを行い、トレードの質を大幅に向上させた。

第3位はEURUSDのプライスクロスオーバーのTSとTP-SL固定のトレンドスライダーです。このTSは長い間ランキングに入っており、先週は3回取引を行い、その取引品質は非常に高い。

Artem Prischepa 2018.09.10 10:11 #46

グレイルは、真剣に取り組んでいます。:D

Georgiy Merts 2018.09.10 10:18 #47

アルテム・プリシェパ

なるほど～グレイルは真剣に取り組んでいるんですね。:D新しく参加される方々のために繰り返します。

TCリーグの目的は、「聖杯」を作ることではありません。

リーグTSの目的は、履歴でテストされ、しばらくデモで良い取引を 示す「TSのプール」を作成することです。

どんなTSでも利益の出る期間と損失の出る期間があり、しかも損失の出る期間は利益の出る期間より長いのです。そして最も重要なことは、これらの期間の長さがTSの複雑さに依存しないことです。最も単純なTSも最も複雑なTSも、いつでも良い結果を示さなくなり、取引の質が悪化し、格付けから脱落する可能性があります。しかし、TSリーグがないと、トレーダーはすぐに混乱してしまいます。TSが機能しない場合、今何をすればいいのでしょうか？最適化する？松葉杖」を追加？条件を見直す？それでもダメな場合は？トレーダーは、まさに最初の地点にいるのです。

TSリーグでは......これは無理な話です。TSが「コントロールショット」（テストサイトに登録されていない許容できない動作）を示すとすぐに、再最適化のために送信されます。もちろん、これには腹が立ちますが、茫然自失ということはありません。何しろ、どんな時でも、まだしばらくはテストをして良い結果を出しているTCがいくつもあるのですから。

TSリーグによって、トレーダーの仕事は「TSを機能させるために何を工夫するか」から「すでに機能しているTSの中から、最も美しく安定したものを選ぶにはどうしたらいいか」という問題にシフトしているのである。美しさ」の問題は、とっくに解決しています。安定性という点では課題が残ります。ここでは、その進歩は非常に緩やかなものです。

aleger 2018.09.10 10:26 #48

アルテム・プリシェパ

なるほど～グレイルは真剣に取り組んでいるんですね。:Dそんな「聖杯」へのアプローチで、モスクワから上海まで（歩いたり、飛ばしたりして）行くように。

自分の問題を他人の肩に転嫁することは、痛くてやりきれない問題の解決にはならない...。

Georgiy Merts 2018.09.10 10:31 #49

aleger。このようなアプローチでは、モスクワから上海まで（歩くかスキップするか）くらいの距離で、聖杯を手に入れることができます。

自分の問題を他人の肩に乗せても、問題の解決にはならない...。理解できない。

そして、私がどのようなところで「他人に仕事を押し付けた」かというと、私自身がTCリーグを監督し、最適化し直しているのです。リーグの活動は完全に透明で、しかもそこに含まれるTCの原則を隠すことはありません。誰でも同じ原理で、ほぼ同じものができる。私が直接言っているのは、リーグの最大の欠点である「サステナブルなTSの選定」の問題です。持続可能性の定義に関する私のアイデア - "空気中にぶら下がって"、彼らは彼らの失敗を示していないこと、しかし、彼らの正しさで、これまでのところ私は確認することはできません。

コンピューティングパワーが不足していた時期がありました。そう、私を助けるために、すべてのコミットメントを申し出たのだ--私はまだあきらめない。他人の肩を持っている」みたいなことはもうしない。

aleger 2018.09.10 10:43 #50

ゲオルギー・メルツ理解できない。

そして、私がどのようなところで「自分の仕事を他人に押し付けた」のか。 TCリーグの仕事は完全に透明であり、ましてや、その一員であるTCの理念を私はまったく隠していないのです。私が直接言っているのは、連盟の最大の欠点である「持続可能なTCを選ぶ」という問題です。サステナビリティの定義に関する私の考えは「宙ぶらりん」であり、その矛盾を示すわけではありませんが、しかし、その正しさについてはまだ確信が持てません。

計算能力が不足していた時期もありました。はい、私は私を助けるために提供し、すべての私のコミットメント - 私はまだあきらめていません。もう「他人の肩」を持つことはないようです。連盟のメンバー448人は、まさに支持されないHOPESの数なのだ!

根拠のないFXの希望がもたらす害は、他の多くの有名な「病気」に勝るとも劣らない。
発明的問題解決理論には、IKR（理想的な最終結果）という項目がある。最終的にどのような仕上がりになるのか、イメージがわかない、または間違っているのではないでしょうか？もしかして、これが問題なのでは？魚を頭ではなく尻尾からさばく」ことを始めてみてはいかがでしょうか。
(「あなた」になろう、なぜ「あなた」なのか)
なんとなくわかったような...。
持続可能性」の基準を考えなければならない、ここが問題なんです。小さな変化に耐えるTCの能力」をどのように定義し、評価するか？
1.いつから488アドバイザーとトレーディングシステムを同一視するようになったのでしょうか？何か見落としがあったのでしょうか？
2.オンロードでもオフロードでも車の「安定性」という基準、まあそうですね、大事ですね。だから、まだクルマはできていなくて、ハンドルとスペアホイールしかないんです。
TSリーグは16×28＝448個のEAがあります。それぞれが完全なTSである。しかし、これらもすべて含めて「トレーディングシステム」と言えるかもしれません。どうしたんですか？
2.安定性を計算しないでクルマを作れということですか？少なくとも1つのメーカーがそうしていると思いますか？必ず先に計算がある。そして、その時だけ完成品。例えば、バランスラインの「美しさ」ですが、この評価はかなり成功し、今ではこの基準で個々のTCを明確に比較できるようになりました。しかし、取引に供するには十分ではなかった。TSが偶然に「流れに乗った」場合、最適化の際に、市場の わずかな変化でTSの動作が劇的に変わるにもかかわらず、履歴に利益をもたらすようなパラメータの組み合わせが見つかるなど、「統計的なアーティファクト」が「捕捉」されることがあまりに多いのです。そこで私は、TSの安定性、すなわち小さな市場の変化に「抵抗する」能力を評価するための基準や手順を開発しようとしているのです。今のところ、この方向での進歩は非常に緩やかで、自分の直感に頼るしかありません。そして、それは定期的に私を失敗させる。
現時点での状況
(すべてのTSは最小ロットのデモ口座で動作します)。
バランスによるTSトップ20。
バランス感覚に優れたトップ10をチャートで紹介。
貿易の質別ベスト20。
トレードクオリティ別チャートベスト10
つまり、4週連続で最高の取引品質は、GBPUSDの固定TP-SL（およびBreakeven、BUへの変換はすべてのTSで動作します）を持つTSBreaking Through Channel です。そして、モニター開始以来、このTSはトップ5に入っています。先週は4件の取引を完了し、その取引品質はわずかに上昇したが、まだ非常に高い（我々は、取引品質を「良い」、「十分な」、「例として良い」と考えている。 TCが一度も負けなかった場合、その品質は推定不可能であると考え、ゼロと見なしている）。
2位は、EURCHFの固定TP-SLで価格とスライドするカウンタートレンドの交差のTSが占めている。このTSはレーティングではまだ2週目だが、先週の間に3回のトレードを行い、トレードの質を大幅に向上させた。第3位はEURUSDのプライスクロスオーバーのTSとTP-SL固定のトレンドスライダーです。このTSは長い間ランキングに入っており、先週は3回取引を行い、その取引品質は非常に高い。
新しく参加される方々のために繰り返します。
TCリーグの目的は、「聖杯」を作ることではありません。
リーグTSの目的は、履歴でテストされ、しばらくデモで良い取引を 示す「TSのプール」を作成することです。
どんなTSでも利益の出る期間と損失の出る期間があり、しかも損失の出る期間は利益の出る期間より長いのです。そして最も重要なことは、これらの期間の長さがTSの複雑さに依存しないことです。最も単純なTSも最も複雑なTSも、いつでも良い結果を示さなくなり、取引の質が悪化し、格付けから脱落する可能性があります。しかし、TSリーグがないと、トレーダーはすぐに混乱してしまいます。TSが機能しない場合、今何をすればいいのでしょうか？最適化する？松葉杖」を追加？条件を見直す？それでもダメな場合は？トレーダーは、まさに最初の地点にいるのです。
TSリーグでは......これは無理な話です。TSが「コントロールショット」（テストサイトに登録されていない許容できない動作）を示すとすぐに、再最適化のために送信されます。もちろん、これには腹が立ちますが、茫然自失ということはありません。何しろ、どんな時でも、まだしばらくはテストをして良い結果を出しているTCがいくつもあるのですから。
TSリーグによって、トレーダーの仕事は「TSを機能させるために何を工夫するか」から「すでに機能しているTSの中から、最も美しく安定したものを選ぶにはどうしたらいいか」という問題にシフトしているのである。美しさ」の問題は、とっくに解決しています。安定性という点では課題が残ります。ここでは、その進歩は非常に緩やかなものです。
そして、私がどのようなところで「他人に仕事を押し付けた」かというと、私自身がTCリーグを監督し、最適化し直しているのです。リーグの活動は完全に透明で、しかもそこに含まれるTCの原則を隠すことはありません。誰でも同じ原理で、ほぼ同じものができる。私が直接言っているのは、リーグの最大の欠点である「サステナブルなTSの選定」の問題です。持続可能性の定義に関する私のアイデア - "空気中にぶら下がって"、彼らは彼らの失敗を示していないこと、しかし、彼らの正しさで、これまでのところ私は確認することはできません。
コンピューティングパワーが不足していた時期がありました。そう、私を助けるために、すべてのコミットメントを申し出たのだ--私はまだあきらめない。他人の肩を持っている」みたいなことはもうしない。
連盟のメンバー448人は、まさに支持されないHOPESの数なのだ!
根拠のないFXの希望がもたらす害は、他の多くの有名な「病気」に勝るとも劣らない。