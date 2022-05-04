リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 153 1...146147148149150151152153154155156157158159160...360 新しいコメント 削除済み 2019.07.01 14:58 #1521 Georgiy Merts: はい、全く理解できません、ウラジミールさん。 上で述べたように、解析は時間枠期間ごとに1回行われます。しかし、いくつかの事前チェックは、すべてのティックで行います。 オープンプライス」モードでは、1つのタイムフレームにつき1ティックを使用します。それは非常にラフですね。1M OHLC」モードでは、1分間に4ティックです。その方がずっといいし、ノンスキャルパーには十分です。 つまり、1時間に1ティックだとすると、TSは1時間単位で非常に大まかな価格を受け取り、小さい時間枠は全く見ないということです。 私たちの経験の違いを考えると、あなたの非難はかなりおかしいです。 そう、どうやらあなたの経験値は=0らしい。エキスパートアドバイザーは、ポジションを建てるためのシグナルを、バーの開始時または各ティックで検索します。以上です。Expert Advisor がバーの始値によってプログラムされている場合、「始値」モードでテストし、最適化する必要があります。これにより、テストのスピードが大幅に向上しました。ティック毎のアドバイザーはスキャルパーに必要で、あなたには必要ない。ただし、アルファベットは。 Georgiy Merts 2019.07.01 15:08 #1522 Vladimir Baskakov: そう、どうやらあなたの経験はゼロのようです。 EAはポジションを開くためのシグナルを探します：バーの開始時または毎ティック。すべてです。 Expert Advisor がバーの始値によってプログラムされている場合、「始値」モードでテストし、最適化する必要があります。これにより、テストのスピードが大幅にアップしました。 ティック毎のアドバイザーはスキャルパーに必要であり、あなたには必要ない。 ただし、ABCは。 さて、ウラジミール、あなたの言うことはまったくその通りです。私の経験はゼロです。 特にあなたのと比べるとね。 強いというか、なんというか...。強い。 Artem Prischepa 2019.07.01 15:33 #1523 Georgiy Merts: まあ、ウラジミール、あなたの言う通りです。私の経験はゼロです。 特にあなたのと比べるとね。 強いというか、なんというか...。強い。 また、数分単位でエントリーポイントを探し、その精度を高めても、最大5～10分で消えてしまい、最終的に自分のカウンターのディールが何日もぶら下がってしまうのでは意味がありません。:D Georgiy Merts 2019.07.01 15:49 #1524 Artem Prischepa: また、数分単位でエントリーポイントを探し、その精度を高めても、最大5～10分で消えてしまい、最終的に自分のカウンターのディールが何日もぶら下がってしまうのでは意味がありません。:D SLを常に持っているのに "ぶら下げる "ってどういうこと？ "持ってない"、どんなTCでも必ずSLは持っている。オーバーはどこに座っているのか？ そして「エントリーポイントの検索」ですが、EAがどうやって「検索」するのでしょうか？Expert Advisorは、厳密に設定されたアルゴリズムに従って入力します。何も探さないのです。条件が揃えば-入る。条件が収束しない場合は、入らない。 削除済み 2019.07.01 15:54 #1525 Georgiy Merts: ALWAYSでSLを持っているのに、「オーバーステイ」とはどういうことですか？ "オーバーステイ "とは、SLの代わりにDCからのストップアウトがある場合です。 そんなものはありません、どのTSでも必ずSLがあります。寝坊」はどこにある？ また、「エントリーポイントの検索」ですが、Expert Advisorはどのように「検索」するのでしょうか？Expert Advisorは、厳密に設定されたアルゴリズムに従って入力します。何も求めていないのです。条件が揃えば-入る。条件が収束しない場合は、入らない。 見ている、見ている、刻々とその理由を苦悶する。オープニング 価格に変換すれば、30分で600システムを最適化することができます。 Artem Prischepa 2019.07.01 15:55 #1526 Georgiy Merts: ALWAYSでSLを持っているのに、「オーバーステイ」とはどういうことですか？ "オーバーステイ "とは、SLの代わりにDCからのストップアウトがある場合です。 そんなものはありません、どのTSでも必ずSLがあります。寝坊」はどこにある？ そして「エントリーポイントの検索」ですが、EAがどうやって「検索」するのでしょうか？Expert Advisorは、厳密に設定されたアルゴリズムに従って入力します。彼は何も探さない。 条件が揃う→入る条件が収束しない場合は、入らない。 注文から30桁離れたところにストップロスを 置き、半年間トレードを続けたとしても、それはオーバーベットではないと主張することができます。 xDD もし彼が自分の取引ロボットで無理なストップロスの兆候に気づいていないなら、その方法を見つけようとしているのです。そして、失敗したときにストーリーに合うように毎日作り直すのです。xD 誰も必要としない、クリエイターでさえも。 きっと他にやることがないのでしょう)。 Georgiy Merts 2019.07.01 15:57 #1527 Vladimir Baskakov: 見ている、見ている、理由もなく刻々と苦悩している。 オープニング 価格に翻訳し、30分で600のシステムを最適化する 何が言いたいの？そこには、試験の出題者が掲示されている。それを翻訳して、私たちに授業を見せてください。そして、見よう見まねで。 削除済み 2019.07.01 16:02 #1528 Georgiy Merts: 何が言いたいの？そこには、試験の出題者が掲示されている。翻訳してクラスで見せてください。そして、見よう見まねで。 まあ、自分のノームは自分でどうにかしてください;) Artem Prischepa 2019.07.01 16:02 #1529 Georgiy Merts: ALWAYSでSLを持っているのに、「オーバーステイ」とはどういうことですか？ "オーバーステイ "とは、SLの代わりにDCからのストップアウトがある場合です。 そんなものはありません、どのTSでも必ずSLがあります。寝坊」はどこにある？ また、「エントリーポイントの検索」についてですが、EAがどのように「検索」するのでしょうか？Expert Advisorは、厳密に設定されたアルゴリズムに従って入力します。何も探さないのです。 条件が揃えば-入る。条件が収束しない場合は、入らない。 分足チャートのシグナルで入る取引で、2日間保有は異常だと思いませんか？:DDです。 Georgiy Merts 2019.07.01 16:11 #1530 Artem Prischepa:1分足チャートのシグナルでエントリーしたトレードが2日間も放置されるのは異常だと思いませんか？:DDです。1分足チャートでTSが機能することはありません。少なくともM15では。 マジックを見てください。2桁目の数字は、TSが機能する時間枠を意味します。2 - M15、4 - N1、5 - N4。チャートの時間枠は 関係ありません。 1...146147148149150151152153154155156157158159160...360 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
はい、全く理解できません、ウラジミールさん。
上で述べたように、解析は時間枠期間ごとに1回行われます。しかし、いくつかの事前チェックは、すべてのティックで行います。
オープンプライス」モードでは、1つのタイムフレームにつき1ティックを使用します。それは非常にラフですね。1M OHLC」モードでは、1分間に4ティックです。その方がずっといいし、ノンスキャルパーには十分です。
つまり、1時間に1ティックだとすると、TSは1時間単位で非常に大まかな価格を受け取り、小さい時間枠は全く見ないということです。
私たちの経験の違いを考えると、あなたの非難はかなりおかしいです。
そう、どうやらあなたの経験はゼロのようです。
また、数分単位でエントリーポイントを探し、その精度を高めても、最大5～10分で消えてしまい、最終的に自分のカウンターのディールが何日もぶら下がってしまうのでは意味がありません。:D
SLを常に持っているのに "ぶら下げる "ってどういうこと？
"持ってない"、どんなTCでも必ずSLは持っている。オーバーはどこに座っているのか？
そして「エントリーポイントの検索」ですが、EAがどうやって「検索」するのでしょうか？Expert Advisorは、厳密に設定されたアルゴリズムに従って入力します。何も探さないのです。条件が揃えば-入る。条件が収束しない場合は、入らない。
注文から30桁離れたところにストップロスを 置き、半年間トレードを続けたとしても、それはオーバーベットではないと主張することができます。 xDD
もし彼が自分の取引ロボットで無理なストップロスの兆候に気づいていないなら、その方法を見つけようとしているのです。そして、失敗したときにストーリーに合うように毎日作り直すのです。xD 誰も必要としない、クリエイターでさえも。
きっと他にやることがないのでしょう)。
見ている、見ている、理由もなく刻々と苦悩している。
分足チャートのシグナルで入る取引で、2日間保有は異常だと思いませんか？:DDです。
1分足チャートでTSが機能することはありません。少なくともM15では。マジックを見てください。2桁目の数字は、TSが機能する時間枠を意味します。2 - M15、4 - N1、5 - N4。チャートの時間枠は 関係ありません。