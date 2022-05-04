リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 153

Georgiy Merts:

はい、全く理解できません、ウラジミールさん。

上で述べたように、解析は時間枠期間ごとに1回行われます。しかし、いくつかの事前チェックは、すべてのティックで行います。

オープンプライス」モードでは、1つのタイムフレームにつき1ティックを使用します。それは非常にラフですね。1M OHLC」モードでは、1分間に4ティックです。その方がずっといいし、ノンスキャルパーには十分です。

つまり、1時間に1ティックだとすると、TSは1時間単位で非常に大まかな価格を受け取り、小さい時間枠は全く見ないということです。

私たちの経験の違いを考えると、あなたの非難はかなりおかしいです。

そう、どうやらあなたの経験値は=0らしい。
エキスパートアドバイザーは、ポジションを建てるためのシグナルを、バーの開始時または各ティックで検索します。以上です。
Expert Advisor がバーの始値によってプログラムされている場合、「始値」モードでテストし、最適化する必要があります。これにより、テストのスピードが大幅に向上しました。
ティック毎のアドバイザーはスキャルパーに必要で、あなたには必要ない。
ただし、アルファベットは。
 
さて、ウラジミール、あなたの言うことはまったくその通りです。私の経験はゼロです。

特にあなたのと比べるとね。

強いというか、なんというか...。強い。

 
また、数分単位でエントリーポイントを探し、その精度を高めても、最大5～10分で消えてしまい、最終的に自分のカウンターのディールが何日もぶら下がってしまうのでは意味がありません。:D

 
Artem Prischepa:

また、数分単位でエントリーポイントを探し、その精度を高めても、最大5～10分で消えてしまい、最終的に自分のカウンターのディールが何日もぶら下がってしまうのでは意味がありません。:D

SLを常に持っているのに "ぶら下げる "ってどういうこと？

"持ってない"、どんなTCでも必ずSLは持っている。オーバーはどこに座っているのか？

そして「エントリーポイントの検索」ですが、EAがどうやって「検索」するのでしょうか？Expert Advisorは、厳密に設定されたアルゴリズムに従って入力します。何も探さないのです。条件が揃えば-入る。条件が収束しない場合は、入らない。

見ている、見ている、刻々とその理由を苦悶する。
オープニング 価格に変換すれば、30分で600システムを最適化することができます。
 
注文から30桁離れたところにストップロスを 置き、半年間トレードを続けたとしても、それはオーバーベットではないと主張することができます。 xDD
もし彼が自分の取引ロボットで無理なストップロスの兆候に気づいていないなら、その方法を見つけようとしているのです。そして、失敗したときにストーリーに合うように毎日作り直すのです。xD 誰も必要としない、クリエイターでさえも。
きっと他にやることがないのでしょう)。

 
Vladimir Baskakov:
見ている、見ている、理由もなく刻々と苦悩している。
オープニング 価格に翻訳し、30分で600のシステムを最適化する

何が言いたいの？そこには、試験の出題者が掲示されている。それを翻訳して、私たちに授業を見せてください。そして、見よう見まねで。

まあ、自分のノームは自分でどうにかしてください;)
 
分足チャートのシグナルで入る取引で、2日間保有は異常だと思いませんか？:DDです。

 
Artem Prischepa:

1分足チャートのシグナルでエントリーしたトレードが2日間も放置されるのは異常だと思いませんか？:DDです。

1分足チャートでTSが機能することはありません。少なくともM15では。

マジックを見てください。2桁目の数字は、TSが機能する時間枠を意味します。2 - M15、4 - N1、5 - N4。チャートの時間枠は 関係ありません。
