リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 73 1...666768697071727374757677787980...360 新しいコメント Ivan Negreshniy 2019.01.08 14:23 #721 Georgiy Merts:その通りです。 しかし、単に「最高の」戦略に切り替えるだけでは不十分である。 最高の戦略でさえ、切り替えるまでに大幅なドローダウンに陥る時間がある。 したがって、取引の質を評価するだけでなく、もう一つのパラメータである持続可能性の評価が必要 である。そして、そこが今のところかなり悲しい ところです。 そして自動切り替え...リーグ構成に実装させるかもしれませんね。しかし、その前にこの切り替えのための明確な方法論を形成する必要があります。 言い換えれば、それは安定した市場動向をパラメータ化し、本質的に予測を行うために残っている、ちょうどそれがまた非常に悲しいですが、誰かが頑固にすべての時間のこの問題を解決しようとしている証券取引所、外国為替またはカジノで任意のゲームのような:) Roman Shiredchenko 2019.01.10 09:02 #722 フォーラムのスレッドで、「バウンシング・チャンネルSARシステム」について読んだのですが、もう少し詳しく教えて ください。 Georgiy Merts 2019.01.10 10:30 #723 Roman Shiredchenko: フォーラムのスレッドで、「チャンネルSARバウンス」について読んだのですが、もう少し詳しく教えて ください。具体的に何が不明なのでしょうか？ チャネルは通常のプライスチャネルです。 SAR - Stop-And-Reverse 「純粋な」システムにはTPもSLもありません。 エントリー（または、すでにエントリーしている場合は反転）は、ちょうど閉じたバーがプライスチャネルの境界に触れておらず、その前のバーが触れていた場合、バーのオープニングで行われます。進入方向 - 国境から水路の内側へ。とてもシンプルなTSです。このテーマの上のどこかに、このシステムを使っているKodoBaseの専門家へのリンクを示しました。 リアル」システム（デモとリアルにある）では、TPとSLが使われ、それらは「保護」です。履歴期間中は発動しないように設定されています。したがって、履歴期間中に一度も起こったことのないような大きな動きがあれば、TPやSLがトリガーされることになります。 Vladimir 2019.01.10 15:21 #724 Georgiy Merts:ジョージさん、トレーディングシステムリーグでは、何十種類ものインジケーター（100種類以上）を使ってエントリーシグナルを出し、同時に作動するインジケーターの65%の一致率で適切なシグナルを決定するという***アプローチに慣れることが有効かもしれませんね？私はこれ以上何も知りません。ただ、彼らの広告代理店から電話があり、このリンクと彼らの方法論について少し知ることができました。あなたの仕事について少し話すと、彼は懐疑的な態度を示して、それでおしまいでした。 Georgiy Merts 2019.01.10 15:30 #725 Vladimir:ジョージは、多分トレーディングシステムのリーグは、同時に動作する指標の65％で、その偶然によって適切な信号の定義と、エントリ信号を与える指標の多くの数十（とさえ百以上）の使用にアプローチ（モデレータによって削除されたリンク、しかし私は見る機会があった）を知ることが有用であろう？私はこれ以上何も知りません。ただ、彼らの広告代理店から電話があり、このリンクと彼らの方法論について少し知ることができました。あなたの仕事について少し話すと、彼は懐疑的な態度を示して、それでおしまいでした。その選考基準が知りたいところです。しかし、私が調べた限りでは、彼らは、どこにもそのことを話していない。 両者のアプローチの本質はよく似ていますが、私が重視するのは、「逆」だと言えるかもしれません。彼らは指標の束を取り、最適なエントリーを見つけるために彼らの信号を使用する、つまり、彼らのTSは、エントリに基づいています。私の場合、私のリーグでは、伴奏と出口に重点を置いていて、伴奏の方が私のTSの中でずっと重要な部分だと思っています。したがって、リーグは4種類のチェイシングを使用し、最も単純なシグナルは1種類のみです（「インパルス」バー、ここでは影が本体よりも短い、他の2つのエントリ方法-チャネルタッチによるものと遅延のトリガーによるものはほとんど「シグナル」とは呼べないでしょう）。 私が言ったように、私はリーグTSに非常に満足しています、それは私が期待したものを正確に示しています。 このTSを機能させるために何をすべきか」という疑問はなくなり、私は常に機能するTSのセットを持っています。問題は、「その中から、うまくいくTS、しばらく使えるTSをどう選ぶか」である。 現時点では、私は共有プロジェクトのを介して動作するようにリーグを準備しているので、実行可能なモジュールをコンパイルすることによって、したい人は誰でも - テスターでリーグのTSのいずれかを取得するには、無料の信号を 開くことを約束する人 - もデモや実際の口座で動作するようにそれを受け取ることになります。 Georgiy Merts 2019.01.14 06:16 #726 現在の状況（最小ロットを一定にしたデモ口座で全てのTSを動作させる）。バランスによるTSトップ20。 バランス感覚に優れたトップ5のチャート。 貿易品質によるベスト20。 取引品質別チャートベスト5。 今週の結果をまとめてみましょう。 一位はTS 642952 - ジグザグピークに指値注文でAUDCADにトレーリングTPでエントリーしています。このシステムは、数週間にわたって高い位置をキープしています。先週は3回の取引を行い、取引の質を若干向上させ、2位から1位に浮上した。2位はTS 740142 - EURUSDのジグザグピークでのストップオーダーとトレーリングTPによるエントリーです。また、この格付けに長年参加しており、先週は2つの取引を行い、取引の質を顕著に向上させ、5位から2位へと上昇しました。 第三位は、TS 540140に行く - EURUSDの価格とEMAの交差によって決定されたトレンドに対するインパルスバーで反転、。同システムは3週目の評価で、先週は5回の取引を行い、取引の質を大幅に向上させ、8位から3位へと順位を上げた。 第四位 - TS 512040 - EURGBPの価格とEMAの交差によって決定されたトレンドに対するインパルスバーで反転。このシステムは、レーティングでは新参者です。 TC 640150 - EURUSDのトレーリングTP付き価格とEMAのクロスで決定された、トレンドに逆らうパルスバーでエントリー。このシステムは、トップ5に入ることはほとんどなく、最後の方にしか入らないが、長い間ランキングに入っている。先週は4回のトレードが行われ、トレードの質は若干上がったが、システムに追い抜かれ、4位から5位へ転落している。 TC 540140をお勧めします。このシステムは、RTS（trailing TP system）ではないものの、「絶好調」のようです。今週はどのようなパフォーマンスを見せてくれるのか。 Georgiy Merts 2019.01.21 07:09 #727 現在の状況（最小ロットを一定にしたデモ口座で全てのTSを動作させる）。バランスによるTSベスト20。 バランス感覚に優れたトップ5のチャート。 取引品質でベスト20。 品質別ベスト5チャート 今週の結果 TS 642952 - AUDCADのジグザグピークに指値注文で、トレーリングTPでエントリー。このシステムは、ここ数週間、高い位置をキープしています。先週は3回の取引を行い、取引の質を若干向上させ、1位をキープしている。 TS 540140 - EURUSDで価格とEMAを交差させることによって決定される、トレンドに対するインパルスバーで反転します。このシステムは4週目の評価で、先週は2回の取引を行い、取引の質を若干落としたが、3位から2位に上昇した。 TS 512040 - EURGBPの価格とEMAを交差させることによって決定された、トレンドに対するインパルスバーで反転します。ランキングの2週目、先週は4回の取引を行い、取引の質を若干落としたが、4位から3位に浮上した。 TS 740142 - EURUSDのジグザグピークでのストップオーダーとトレーリングTPによるエントリー。長年レーティングに参加しているが、先週は4件の取引を行い、取引の質が若干低下し、2位から4位へと順位を下げた。 TS 640150 - EURUSDのトレーリングTPで価格とEMAの交差によって決定される、トレンドに対するインパルスバーでエントリーします。このシステムは長い間レーティングにあり、先週は1回取引が行われ、取引の質は少し低下しましたが、5位をキープしています。 このシステムは本当に「上昇中」で、RTS-システム（末尾にTPがあるシステム）ではありません。 Georgiy Merts 2019.01.21 07:50 #728 うまくいけば、今週はShared Projectsを通じてEALeague_Freeのプロジェクトが正式にオープンすることになります。 作業の順番を説明すると、希望者はテスターでリーグのどのTSでも確認でき、あるTSのフリーシグナルを 開くと約束した人は、DemoかRealで作業するとそれがもらえる。MQLの知識は必要ありません。リーグのすべての機能はライブラリにカプセル化されており、ユーザーは目的のウィザードのためのシンプルな仮想インターフェースのみを利用することができます。また、現在の魔導師をすべて取得する簡単な機能もあります。 Georgiy Merts 2019.01.28 08:21 #729 現在の状況（最小ロットを一定にしたデモ口座で全てのTSを動作させる）。バランスによるTSトップ20。 バランス感覚に優れたトップ5のチャート。 取引品質でベスト20。 トレーディングクオリティの高いベスト5チャート Georgiy Merts 2019.02.04 08:54 #730 現在の状況（最小ロットが一定のデモ口座で全てのTSを動作させる）。TCの残高上位20位。 バランス感覚に優れたトップ5のチャート。 貿易の質でベスト20。 貿易品質別トップ5チャート。 1...666768697071727374757677787980...360 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
その通りです。
しかし、単に「最高の」戦略に切り替えるだけでは不十分である。 最高の戦略でさえ、切り替えるまでに大幅なドローダウンに陥る時間がある。 したがって、取引の質を評価するだけでなく、もう一つのパラメータである持続可能性の評価が必要 である。そして、そこが今のところかなり悲しい ところです。
そして自動切り替え...リーグ構成に実装させるかもしれませんね。しかし、その前にこの切り替えのための明確な方法論を形成する必要があります。
言い換えれば、それは安定した市場動向をパラメータ化し、本質的に予測を行うために残っている、ちょうどそれがまた非常に悲しいですが、誰かが頑固にすべての時間のこの問題を解決しようとしている証券取引所、外国為替またはカジノで任意のゲームのような:)
フォーラムのスレッドで、「チャンネルSARバウンス」について読んだのですが、もう少し詳しく教えて ください。
具体的に何が不明なのでしょうか？
チャネルは通常のプライスチャネルです。
SAR - Stop-And-Reverse 「純粋な」システムにはTPもSLもありません。 エントリー（または、すでにエントリーしている場合は反転）は、ちょうど閉じたバーがプライスチャネルの境界に触れておらず、その前のバーが触れていた場合、バーのオープニングで行われます。進入方向 - 国境から水路の内側へ。とてもシンプルなTSです。このテーマの上のどこかに、このシステムを使っているKodoBaseの専門家へのリンクを示しました。
リアル」システム（デモとリアルにある）では、TPとSLが使われ、それらは「保護」です。履歴期間中は発動しないように設定されています。したがって、履歴期間中に一度も起こったことのないような大きな動きがあれば、TPやSLがトリガーされることになります。
ジョージさん、トレーディングシステムリーグでは、何十種類ものインジケーター（100種類以上）を使ってエントリーシグナルを出し、同時に作動するインジケーターの65%の一致率で適切なシグナルを決定するという***アプローチに慣れることが有効かもしれませんね？私はこれ以上何も知りません。ただ、彼らの広告代理店から電話があり、このリンクと彼らの方法論について少し知ることができました。あなたの仕事について少し話すと、彼は懐疑的な態度を示して、それでおしまいでした。
ジョージは、多分トレーディングシステムのリーグは、同時に動作する指標の65％で、その偶然によって適切な信号の定義と、エントリ信号を与える指標の多くの数十（とさえ百以上）の使用にアプローチ（モデレータによって削除されたリンク、しかし私は見る機会があった）を知ることが有用であろう？私はこれ以上何も知りません。ただ、彼らの広告代理店から電話があり、このリンクと彼らの方法論について少し知ることができました。あなたの仕事について少し話すと、彼は懐疑的な態度を示して、それでおしまいでした。
その選考基準が知りたいところです。しかし、私が調べた限りでは、彼らは、どこにもそのことを話していない。
両者のアプローチの本質はよく似ていますが、私が重視するのは、「逆」だと言えるかもしれません。彼らは指標の束を取り、最適なエントリーを見つけるために彼らの信号を使用する、つまり、彼らのTSは、エントリに基づいています。私の場合、私のリーグでは、伴奏と出口に重点を置いていて、伴奏の方が私のTSの中でずっと重要な部分だと思っています。したがって、リーグは4種類のチェイシングを使用し、最も単純なシグナルは1種類のみです（「インパルス」バー、ここでは影が本体よりも短い、他の2つのエントリ方法-チャネルタッチによるものと遅延のトリガーによるものはほとんど「シグナル」とは呼べないでしょう）。
私が言ったように、私はリーグTSに非常に満足しています、それは私が期待したものを正確に示しています。 このTSを機能させるために何をすべきか」という疑問はなくなり、私は常に機能するTSのセットを持っています。問題は、「その中から、うまくいくTS、しばらく使えるTSをどう選ぶか」である。
現時点では、私は共有プロジェクトのを介して動作するようにリーグを準備しているので、実行可能なモジュールをコンパイルすることによって、したい人は誰でも - テスターでリーグのTSのいずれかを取得するには、無料の信号を 開くことを約束する人 - もデモや実際の口座で動作するようにそれを受け取ることになります。
現在の状況（最小ロットを一定にしたデモ口座で全てのTSを動作させる）。
バランスによるTSトップ20。
バランス感覚に優れたトップ5のチャート。
貿易品質によるベスト20。
取引品質別チャートベスト5。
今週の結果をまとめてみましょう。
一位はTS 642952 - ジグザグピークに指値注文でAUDCADにトレーリングTPでエントリーしています。このシステムは、数週間にわたって高い位置をキープしています。先週は3回の取引を行い、取引の質を若干向上させ、2位から1位に浮上した。
2位はTS 740142 - EURUSDのジグザグピークでのストップオーダーとトレーリングTPによるエントリーです。また、この格付けに長年参加しており、先週は2つの取引を行い、取引の質を顕著に向上させ、5位から2位へと上昇しました。
第三位は、TS 540140に行く - EURUSDの価格とEMAの交差によって決定されたトレンドに対するインパルスバーで反転、。同システムは3週目の評価で、先週は5回の取引を行い、取引の質を大幅に向上させ、8位から3位へと順位を上げた。
第四位 - TS 512040 - EURGBPの価格とEMAの交差によって決定されたトレンドに対するインパルスバーで反転。このシステムは、レーティングでは新参者です。
TC 640150 - EURUSDのトレーリングTP付き価格とEMAのクロスで決定された、トレンドに逆らうパルスバーでエントリー。このシステムは、トップ5に入ることはほとんどなく、最後の方にしか入らないが、長い間ランキングに入っている。先週は4回のトレードが行われ、トレードの質は若干上がったが、システムに追い抜かれ、4位から5位へ転落している。TC 540140をお勧めします。このシステムは、RTS（trailing TP system）ではないものの、「絶好調」のようです。今週はどのようなパフォーマンスを見せてくれるのか。
現在の状況（最小ロットを一定にしたデモ口座で全てのTSを動作させる）。
バランスによるTSベスト20。
バランス感覚に優れたトップ5のチャート。
取引品質でベスト20。
品質別ベスト5チャート
今週の結果
TS 642952 - AUDCADのジグザグピークに指値注文で、トレーリングTPでエントリー。このシステムは、ここ数週間、高い位置をキープしています。先週は3回の取引を行い、取引の質を若干向上させ、1位をキープしている。
TS 540140 - EURUSDで価格とEMAを交差させることによって決定される、トレンドに対するインパルスバーで反転します。このシステムは4週目の評価で、先週は2回の取引を行い、取引の質を若干落としたが、3位から2位に上昇した。
TS 512040 - EURGBPの価格とEMAを交差させることによって決定された、トレンドに対するインパルスバーで反転します。ランキングの2週目、先週は4回の取引を行い、取引の質を若干落としたが、4位から3位に浮上した。
TS 740142 - EURUSDのジグザグピークでのストップオーダーとトレーリングTPによるエントリー。長年レーティングに参加しているが、先週は4件の取引を行い、取引の質が若干低下し、2位から4位へと順位を下げた。
TS 640150 - EURUSDのトレーリングTPで価格とEMAの交差によって決定される、トレンドに対するインパルスバーでエントリーします。このシステムは長い間レーティングにあり、先週は1回取引が行われ、取引の質は少し低下しましたが、5位をキープしています。
このシステムは本当に「上昇中」で、RTS-システム（末尾にTPがあるシステム）ではありません。
うまくいけば、今週はShared Projectsを通じてEALeague_Freeのプロジェクトが正式にオープンすることになります。
作業の順番を説明すると、希望者はテスターでリーグのどのTSでも確認でき、あるTSのフリーシグナルを 開くと約束した人は、DemoかRealで作業するとそれがもらえる。MQLの知識は必要ありません。リーグのすべての機能はライブラリにカプセル化されており、ユーザーは目的のウィザードのためのシンプルな仮想インターフェースのみを利用することができます。また、現在の魔導師をすべて取得する簡単な機能もあります。
現在の状況（最小ロットを一定にしたデモ口座で全てのTSを動作させる）。
バランスによるTSトップ20。
バランス感覚に優れたトップ5のチャート。
取引品質でベスト20。
トレーディングクオリティの高いベスト5チャート
現在の状況（最小ロットが一定のデモ口座で全てのTSを動作させる）。
TCの残高上位20位。
バランス感覚に優れたトップ5のチャート。
貿易の質でベスト20。
貿易品質別トップ5チャート。