リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 149

Eduard_D 2019.06.30 19:41 #1481

Artem Prischepa:

ジョー、あなたはいつも自分の約束を信じていますか？あなたは何歳ですか？実は、姿を見せないようにすると言ったんです。それは違いますね。 xD

ジョー、私は、この人が実際に数百万ドルを調達した取引システムを一緒に勉強することを提案したんだ。ここにロックされている限り、そしてそれがパブリックドメインである限り。なぜなら、あなたはその概念に精通しているように見えるからです。そして今、あなたはまだ誰も儲かっていないリーグについて話している......。

プライベートメッセージでリンク先を教えてもらえますか？

Eduard_D 2019.06.30 20:03 #1482

ただ、共有するために...16:03にEMAFlatRTSの最適化のために実行され、年間バック+年間フォワード。20時56分、43世代、11520回を走破したところで、テスターはフォワードに移行した。

Eduard_D 2019.06.30 20:17 #1483

Artem Prischepa:

ジョージさんは、いろいろなシステムにお詳しいですね。どのようなシステムかわかりますか？

マーティンはある種のトリッキーワイズなのでしょうか？)

システムの問題ではなく、ブローカーの問題です :) 例えば、土日である6月29日と6月16日に簡単に取引をしているのです。

Georgiy Merts 2019.06.30 20:22 #1484

Vladimir Baskakov:

それは議論の余地がある主張です。幸いなことに、誰にとっても、そんなことはあり得ないのです。

それはなぜでしょうか？

信号がそれほど高価でないにもかかわらず、多くの信号が30ドルもするのです。

Georgiy Merts 2019.06.30 20:26 #1485

Artem Prischepa:

ジョー、あなたはいつも自分の約束を信じていますか？あなたは何歳ですか？実は、姿を見せないようにすると言ったんです。それは違いますね。 xD

ジョー、私は、この人が実際に数百万ドルを調達した取引システムを一緒に勉強することを提案したんだ。ここにロックされている限り、そしてそれがパブリックドメインである限り。なぜなら、あなたはその概念に精通しているように見えるからです。そして今、あなたはまだ誰も儲かっていないリーグについて話している......。

ジョー - 誰のことを言ってるんだ？

別に約束したわけでもないし、あなたのことでもないんだけどね。

そして、「他人のシステムを学ぶ」ことについてですが、何のことはない、どこにも行けない、数百万の収益はランダムな運に過ぎないのです。

Georgiy Merts 2019.06.30 20:29 #1486

Eduard_D:

ただ、共有するために...16:03にEMAFlatRTSの最適化のために実行され、年間バック+年間フォワード。20時56分、43世代11520回を走破したところで、テスターはフォワードに移行した。

大丈夫です、ごく普通の最適化速度です。

Artem Prischepa 2019.06.30 20:47 #1487

Eduard_D:

システムではなくブローカーです :)) 例えば、6月29日と6月16日の土日を簡単に取引している。

自分でも気づきました。マーケットメーカーやソロス氏の友人など、不死身の人間であれば可能であることがわかりました。:D 大丈夫です。それよりも心配なのは、あるパターンです。大容量はすべて採算が合う傾向にある。特に連敗した後では。しかも、その損失はほとんど小さい。引き分けに傾いています。特に今は、1分以内に取引が終了してしまう時代です。でも、確かめたいんです。

Georgiy Merts 2019.07.01 05:37 #1488

Artem Prischepa:

自分でも気づきました。調べてみると、マーケットメーカーやソロスの友人、あるいは不老不死の人物であれば可能なようです。:D 大丈夫です。それよりも心配なのは、あるパターンです。大容量はすべて採算が合う傾向にある。特に連敗した後では。しかも、その損失はほとんど小さい。引き分けに傾いています。特に今は、1分以内に取引が終了してしまう時代です。でも、確かめたいんです。

もし、それが偽物で、本当に1セントも入っていないのなら、この場合の信頼性はどうなるのでしょう？

アイデアとしては、「取引の質」の評価を決める私のアルゴリズムに従って、取引を評価するスクリプトを書くことができます。そして - あらゆるシグナルを評価すること。でも、信号そのものが偽物だったら、意味がないでしょう？台本と評価は、フェイクの可能性を考慮しない形式的な指標です。

Roman Shiredchenko 2019.07.01 05:40 #1489

ジョージ！レポートが必要ですTCのアップデートについて。現在、543050, 442420, 142042, 640150, 642952が動作中です。今週はシグナルやモニターを開設する予定です。

Georgiy Merts 2019.07.01 05:40 #1490

現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。

バランスによるトップ20。

バランス感覚に優れたトップ5のチャート。

貿易の質でベスト20。

トレーディングクオリティの高いベスト5チャート
ジョー、あなたはいつも自分の約束を信じていますか？あなたは何歳ですか？実は、姿を見せないようにすると言ったんです。それは違いますね。 xD
ジョー、私は、この人が実際に数百万ドルを調達した取引システムを一緒に勉強することを提案したんだ。ここにロックされている限り、そしてそれがパブリックドメインである限り。なぜなら、あなたはその概念に精通しているように見えるからです。そして今、あなたはまだ誰も儲かっていないリーグについて話している......。
プライベートメッセージでリンク先を教えてもらえますか？
ジョージさんは、いろいろなシステムにお詳しいですね。どのようなシステムかわかりますか？
マーティンはある種のトリッキーワイズなのでしょうか？)
システムの問題ではなく、ブローカーの問題です :) 例えば、土日である6月29日と6月16日に簡単に取引をしているのです。
それは議論の余地がある主張です。幸いなことに、誰にとっても、そんなことはあり得ないのです。
それはなぜでしょうか？
信号がそれほど高価でないにもかかわらず、多くの信号が30ドルもするのです。
ジョー - 誰のことを言ってるんだ？
別に約束したわけでもないし、あなたのことでもないんだけどね。
そして、「他人のシステムを学ぶ」ことについてですが、何のことはない、どこにも行けない、数百万の収益はランダムな運に過ぎないのです。
ただ、共有するために...16:03にEMAFlatRTSの最適化のために実行され、年間バック+年間フォワード。20時56分、43世代11520回を走破したところで、テスターはフォワードに移行した。
システムではなくブローカーです :)) 例えば、6月29日と6月16日の土日を簡単に取引している。
自分でも気づきました。マーケットメーカーやソロス氏の友人など、不死身の人間であれば可能であることがわかりました。:D 大丈夫です。それよりも心配なのは、あるパターンです。大容量はすべて採算が合う傾向にある。特に連敗した後では。しかも、その損失はほとんど小さい。引き分けに傾いています。特に今は、1分以内に取引が終了してしまう時代です。でも、確かめたいんです。
もし、それが偽物で、本当に1セントも入っていないのなら、この場合の信頼性はどうなるのでしょう？
アイデアとしては、「取引の質」の評価を決める私のアルゴリズムに従って、取引を評価するスクリプトを書くことができます。そして - あらゆるシグナルを評価すること。でも、信号そのものが偽物だったら、意味がないでしょう？台本と評価は、フェイクの可能性を考慮しない形式的な指標です。
ジョージ！レポートが必要ですTCのアップデートについて。現在、543050, 442420, 142042, 640150, 642952が動作中です。今週はシグナルやモニターを開設する予定です。
現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。
バランスによるトップ20。
バランス感覚に優れたトップ5のチャート。
貿易の質でベスト20。
トレーディングクオリティの高いベスト5チャート