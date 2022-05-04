リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 146

Eduard_D:

入力パラメータTP vs SLには、このタイプのプリセット値（ドロップダウン・リスト）TSRS_0210_1などが用意されています。何ですか？

0210はTP/SL比0.210を表し、この4桁はそれぞれ別の設定で見る必要があります。

 
Eduard_D:

442420が2018.07.09から1年近く運用している設定のことで、その設定で利用可能な履歴で実行したかったのです。

設定はそのままでいいと思いますか？私は672台のTCを所有しています。最適化し過ぎると古い設定が消える！？一番いいもの」を持っていても、システムが破綻してしまえば意味がない--もう機能しないのだ。

 

最適化で技術的な問題が発生しました。最適化されたパラメータを自分で設定したので、何か間違ったことをしたに違いないと判断した。

Artyomのために投稿されたEMAFlatRTSで再確認してみると、最適化可能なパラメータの範囲、合計429000の組み合わせの既製のセットがありました。


EURUSDの遺伝的最適化を2年間（23.07.16～23.07.18）実行し、出力として640150のアナログを得ることを期待しました。

例によって、当初の推定実行数は10496本である。しかし、512回実行すると、最適化が止まってしまった。次の世代が始まらなかった。

ログ全体に「入力パラメータが不正です」というエラーが全コアにわたって散見されます。

88本のうちフォワードはエラーなく通過した。

EMAFlatSPの初期テストでも全く同じような問題がありました。

この問題への対処法（入力パラメータの非互換性の問題）

 
Eduard_D:

うわあ...なんというTPをお持ちなのでしょう...。フレッツ・システムでは、日次ボラティリティの10倍ものTPが可能というのは本当ですか？ ユーロドルなら5～6千5桁のpipsです。

TCリーグに不備があると疑われましたね :)))

まさか、こんな最適化の専門 家を使う人がいるとは思わなかった。そのため、自分で間違えないように、誤って意味のない値を実行しないように、入力パラメータの制御に設定したのです。

TPが3日分のボラティリティより大きいすべてのランをエラーとする。

また、EMA periodは "undefined "にはできず、最低でも3つに設定する必要があります。

また、エントリーシグナルのオプション（esIEnterSignal）をオーバーシュート - ゼロ値（ES_NONE_0）を削除 - エントリーは行われません。

EMAFlatSPも同様で、ストップは日足3本分より高く設定してはいけません。

 
Georgiy Merts:

うわあ...なんというTPをお持ちなのでしょう...。フレッツ・システムでは、日次のボラティリティを10もTPできるというのは本当ですか？ ユーロドルなら5～6千の5桁のpipsです。

TCリーグに不備があると疑われましたね :)))

まさか、この最適化Expert Advisorを 使う人がいるとは思いもよりませんでした。だから、自分自身が間違えないように、誤って意味のない値を実行しないように、入力パラメーターの制御に設定したのです。

TPが3日分のボラティリティより大きいすべてのランをエラーとする。

また、EMA periodは "undefined "にはできず、最低でも3つに設定する必要があります。

また、エントリーシグナルのオプション（esIEnterSignal）をオーバーシュートさせる - ゼロ値（ES_NONE_0）を削除する - エントリーは行われません。

EMAFlatSPも同様で、ストップは日足3本分より高く設定してはいけません。

まったくもって、何もわからないんです。あなたのレディセットをそのまま実行しただけです。

全体として、入力パラメータの範囲を分析する必要があることは明らかです。

 

Georgiy Merts:

また、EMAの周期は「undefined」にすることはできず、最低でも3周期に設定する必要があります。

私はさらに、EMAの期間が9未満では、15分足のTFと相性が悪いと判断しました。

 
EMAFlatの reverseSignal パラメータがよくわからないのですが、ReverseモードではEMATrendになるのでしょうか？
 

ジョージ 「始まる前に」、現在の640150の設定を保存しておいてください。でも、投稿しないでね。考え方としては、第2段階（損益分岐点最適化）で、自分自身で最適化すればいいのです。そして、それらを比較するのです。

このTSは、現在、ほぼ1年の歴史を持つ長寿製品である点が興味深い。

 
Eduard_D:
EMAFlatの reverseSignal パラメータを明確に解釈できない：ReverseモードではEMATrendが得られる？ それとも何？

EMAと価格のクロスオーバーによって決定されるトレンドに沿った、または逆行するエントリーのみが可能です。

エントリーのシグナルは「インパルス」バーで、様々な方法で判断されます。しかし、この信号はどこに向けられているのでしょうか？

ダイレクトシグナルでは、ローソク足の側へのシグナル（強気 - 買い、弱気 - 売り）です。逆シグナルでは、ローソク足が弱気の場合、買いシグナルとなる。

そして、シグナル（ダイレクトまたはインバース）を受信した後、それが現在のトレンドに向いているか（トレンドシステムであればエントリー）、反対か（フラットシステムであればエントリー）をチェックします。

 
Georgiy Merts:

EMAと価格のクロスオーバーによって決定されるトレンドに沿った、または逆行するエントリーのみが可能です。

エントリーのシグナルは「インパルス」バーで、様々な方法で判断されます。しかし、この信号はどこに向けられているのでしょうか？

ダイレクトシグナルでは、ローソク足の側へのシグナル（強気 - 買い、弱気 - 売り）です。逆シグナルの場合、ローソク足が弱気であれば買いシグナルとなる。

そして、シグナル（ダイレクトまたはリバース）を受け取った後、それが現在のトレンドに指示されているか（トレンド系であればエントリー）、あるいは反対に指示されているか（フラット系であればエントリー）を見ます。

考えてグラフを描かなければならない。

繰り返しになりますが、私は何も確信していませんが、それでも反転シグナルを入れることによって、トレンド/フロート戦略を変えることができるように思います。

