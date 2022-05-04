リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 146 1...139140141142143144145146147148149150151152153...360 新しいコメント Georgiy Merts 2019.06.29 13:34 #1451 Eduard_D: 入力パラメータTP vs SLには、このタイプのプリセット値（ドロップダウン・リスト）TSRS_0210_1などが用意されています。何ですか？ 0210はTP/SL比0.210を表し、この4桁はそれぞれ別の設定で見る必要があります。 Georgiy Merts 2019.06.29 13:37 #1452 Eduard_D: 442420が2018.07.09から1年近く運用している設定のことで、その設定で利用可能な履歴で実行したかったのです。 設定はそのままでいいと思いますか？私は672台のTCを所有しています。最適化し過ぎると古い設定が消える！？一番いいもの」を持っていても、システムが破綻してしまえば意味がない--もう機能しないのだ。 Eduard_D 2019.06.29 17:59 #1453 最適化で技術的な問題が発生しました。最適化されたパラメータを自分で設定したので、何か間違ったことをしたに違いないと判断した。 Artyomのために投稿されたEMAFlatRTSで再確認してみると、最適化可能なパラメータの範囲、合計429000の組み合わせの既製のセットがありました。 EURUSDの遺伝的最適化を2年間（23.07.16～23.07.18）実行し、出力として640150のアナログを得ることを期待しました。 例によって、当初の推定実行数は10496本である。しかし、512回実行すると、最適化が止まってしまった。次の世代が始まらなかった。 ログ全体に「入力パラメータが不正です」というエラーが全コアにわたって散見されます。 88本のうちフォワードはエラーなく通過した。 EMAFlatSPの初期テストでも全く同じような問題がありました。 この問題への対処法（入力パラメータの非互換性の問題） Georgiy Merts 2019.06.29 18:52 #1454 Eduard_D: 最適化で技術的な問題が発生しました。最適化されたパラメータを自分で設定したので、何か間違ったことをしたに違いないと判断した。 Artyomのために投稿されたEMAFlatRTSで再確認してみると、最適化可能なパラメータの範囲、合計429000の組み合わせの既製のセットがありました。 EURUSDの遺伝的最適化を2年間（23.07.16～23.07.18）実行し、出力として640150のアナログを得ることを期待しました。 例によって、当初の推定実行数は10496本である。しかし、512回実行すると、最適化が止まってしまった。次の世代が始まらなかった。 ログ全体に「入力パラメータが不正です」というエラーが全コアにわたって散見されます。 88本のうちフォワードはエラーなく通過した。 EMAFlatSPの初期テストでも全く同じような問題がありました。 この問題にどう対処するか？ (入力パラメータの互換性がない問題で) うわあ...なんというTPをお持ちなのでしょう...。フレッツ・システムでは、日次ボラティリティの10倍ものTPが可能というのは本当ですか？ ユーロドルなら5～6千5桁のpipsです。 TCリーグに不備があると疑われましたね :))) まさか、こんな最適化の専門 家を使う人がいるとは思わなかった。そのため、自分で間違えないように、誤って意味のない値を実行しないように、入力パラメータの制御に設定したのです。 TPが3日分のボラティリティより大きいすべてのランをエラーとする。 また、EMA periodは "undefined "にはできず、最低でも3つに設定する必要があります。 また、エントリーシグナルのオプション（esIEnterSignal）をオーバーシュート - ゼロ値（ES_NONE_0）を削除 - エントリーは行われません。 EMAFlatSPも同様で、ストップは日足3本分より高く設定してはいけません。 Eduard_D 2019.06.29 19:16 #1455 Georgiy Merts: うわあ...なんというTPをお持ちなのでしょう...。フレッツ・システムでは、日次のボラティリティを10もTPできるというのは本当ですか？ ユーロドルなら5～6千の5桁のpipsです。 TCリーグに不備があると疑われましたね :))) まさか、この最適化Expert Advisorを 使う人がいるとは思いもよりませんでした。だから、自分自身が間違えないように、誤って意味のない値を実行しないように、入力パラメーターの制御に設定したのです。 TPが3日分のボラティリティより大きいすべてのランをエラーとする。 また、EMA periodは "undefined "にはできず、最低でも3つに設定する必要があります。 また、エントリーシグナルのオプション（esIEnterSignal）をオーバーシュートさせる - ゼロ値（ES_NONE_0）を削除する - エントリーは行われません。 EMAFlatSPも同様で、ストップは日足3本分より高く設定してはいけません。 まったくもって、何もわからないんです。あなたのレディセットをそのまま実行しただけです。 全体として、入力パラメータの範囲を分析する必要があることは明らかです。 Eduard_D 2019.06.29 20:23 #1456 Georgiy Merts: また、EMAの周期は「undefined」にすることはできず、最低でも3周期に設定する必要があります。 私はさらに、EMAの期間が9未満では、15分足のTFと相性が悪いと判断しました。 Eduard_D 2019.06.29 20:31 #1457 EMAFlatの reverseSignal パラメータがよくわからないのですが、ReverseモードではEMATrendになるのでしょうか？ Eduard_D 2019.06.29 23:34 #1458 ジョージ 「始まる前に」、現在の640150の設定を保存しておいてください。でも、投稿しないでね。考え方としては、第2段階（損益分岐点最適化）で、自分自身で最適化すればいいのです。そして、それらを比較するのです。 このTSは、現在、ほぼ1年の歴史を持つ長寿製品である点が興味深い。 Georgiy Merts 2019.06.30 05:32 #1459 Eduard_D: EMAFlatの reverseSignal パラメータを明確に解釈できない：ReverseモードではEMATrendが得られる？ それとも何？ EMAと価格のクロスオーバーによって決定されるトレンドに沿った、または逆行するエントリーのみが可能です。 エントリーのシグナルは「インパルス」バーで、様々な方法で判断されます。しかし、この信号はどこに向けられているのでしょうか？ ダイレクトシグナルでは、ローソク足の側へのシグナル（強気 - 買い、弱気 - 売り）です。逆シグナルでは、ローソク足が弱気の場合、買いシグナルとなる。 そして、シグナル（ダイレクトまたはインバース）を受信した後、それが現在のトレンドに向いているか（トレンドシステムであればエントリー）、反対か（フラットシステムであればエントリー）をチェックします。 Eduard_D 2019.06.30 11:14 #1460 Georgiy Merts: EMAと価格のクロスオーバーによって決定されるトレンドに沿った、または逆行するエントリーのみが可能です。 エントリーのシグナルは「インパルス」バーで、様々な方法で判断されます。しかし、この信号はどこに向けられているのでしょうか？ ダイレクトシグナルでは、ローソク足の側へのシグナル（強気 - 買い、弱気 - 売り）です。逆シグナルの場合、ローソク足が弱気であれば買いシグナルとなる。 そして、シグナル（ダイレクトまたはリバース）を受け取った後、それが現在のトレンドに指示されているか（トレンド系であればエントリー）、あるいは反対に指示されているか（フラット系であればエントリー）を見ます。 考えてグラフを描かなければならない。 繰り返しになりますが、私は何も確信していませんが、それでも反転シグナルを入れることによって、トレンド/フロート戦略を変えることができるように思います。 1...139140141142143144145146147148149150151152153...360 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
入力パラメータTP vs SLには、このタイプのプリセット値（ドロップダウン・リスト）TSRS_0210_1などが用意されています。何ですか？
0210はTP/SL比0.210を表し、この4桁はそれぞれ別の設定で見る必要があります。
442420が2018.07.09から1年近く運用している設定のことで、その設定で利用可能な履歴で実行したかったのです。
設定はそのままでいいと思いますか？私は672台のTCを所有しています。最適化し過ぎると古い設定が消える！？一番いいもの」を持っていても、システムが破綻してしまえば意味がない--もう機能しないのだ。
最適化で技術的な問題が発生しました。最適化されたパラメータを自分で設定したので、何か間違ったことをしたに違いないと判断した。
Artyomのために投稿されたEMAFlatRTSで再確認してみると、最適化可能なパラメータの範囲、合計429000の組み合わせの既製のセットがありました。
EURUSDの遺伝的最適化を2年間（23.07.16～23.07.18）実行し、出力として640150のアナログを得ることを期待しました。
例によって、当初の推定実行数は10496本である。しかし、512回実行すると、最適化が止まってしまった。次の世代が始まらなかった。
ログ全体に「入力パラメータが不正です」というエラーが全コアにわたって散見されます。
88本のうちフォワードはエラーなく通過した。
EMAFlatSPの初期テストでも全く同じような問題がありました。
この問題への対処法（入力パラメータの非互換性の問題）
うわあ...なんというTPをお持ちなのでしょう...。フレッツ・システムでは、日次ボラティリティの10倍ものTPが可能というのは本当ですか？ ユーロドルなら5～6千5桁のpipsです。
TCリーグに不備があると疑われましたね :)))
まさか、こんな最適化の専門 家を使う人がいるとは思わなかった。そのため、自分で間違えないように、誤って意味のない値を実行しないように、入力パラメータの制御に設定したのです。
TPが3日分のボラティリティより大きいすべてのランをエラーとする。
また、EMA periodは "undefined "にはできず、最低でも3つに設定する必要があります。
また、エントリーシグナルのオプション（esIEnterSignal）をオーバーシュート - ゼロ値（ES_NONE_0）を削除 - エントリーは行われません。
EMAFlatSPも同様で、ストップは日足3本分より高く設定してはいけません。
まったくもって、何もわからないんです。あなたのレディセットをそのまま実行しただけです。
全体として、入力パラメータの範囲を分析する必要があることは明らかです。
Georgiy Merts:
また、EMAの周期は「undefined」にすることはできず、最低でも3周期に設定する必要があります。
私はさらに、EMAの期間が9未満では、15分足のTFと相性が悪いと判断しました。
ジョージ 「始まる前に」、現在の640150の設定を保存しておいてください。でも、投稿しないでね。考え方としては、第2段階（損益分岐点最適化）で、自分自身で最適化すればいいのです。そして、それらを比較するのです。
このTSは、現在、ほぼ1年の歴史を持つ長寿製品である点が興味深い。
EMAFlatの reverseSignal パラメータを明確に解釈できない：ReverseモードではEMATrendが得られる？ それとも何？
EMAと価格のクロスオーバーによって決定されるトレンドに沿った、または逆行するエントリーのみが可能です。
エントリーのシグナルは「インパルス」バーで、様々な方法で判断されます。しかし、この信号はどこに向けられているのでしょうか？
ダイレクトシグナルでは、ローソク足の側へのシグナル（強気 - 買い、弱気 - 売り）です。逆シグナルでは、ローソク足が弱気の場合、買いシグナルとなる。
そして、シグナル（ダイレクトまたはインバース）を受信した後、それが現在のトレンドに向いているか（トレンドシステムであればエントリー）、反対か（フラットシステムであればエントリー）をチェックします。
考えてグラフを描かなければならない。
繰り返しになりますが、私は何も確信していませんが、それでも反転シグナルを入れることによって、トレンド/フロート戦略を変えることができるように思います。