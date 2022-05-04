リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 150

Roman Shiredchenko:

ジョージ！レポートを募集していますTSのアップデートについて。現在、543050, 442420, 142042, 640150, 642952が動作しています。今週はシグナルやモニターを開設する予定です。

理解できない。

TCリーグでは、毎週月曜日の朝、トレーディングのバランスと質に関するレポートを標準としています（本日のは上記）。 他に必要なレポートがあれば教えてください。

あなたは別のTSを必要とする信号、開いた場合 - 魔法をレイアウト - ルールは、フリー信号を 開くための約束のために、同じです - 制限なく生成された魔法。各システムの意味は、名前に反映され、私もリーグからTCに動作するいくつかの無料の専門家やKodoBaseを引用しました。

 

REGコードの生成をお願いします。

アカウント 50423626 マジック 543441

アカウント 50433863 マジック 240640

 

何が悪いのかまだわからないのですが、あなたの今週のトップ10はプラスになり、私のはマイナスになりました。

 
Eduard_D:

口座番号：50423626
マジック：543441

RegCode: 1016843552

-----------------------------------

口座番号：50433863
マジック：240640

RegCode: 85707965

-----------------------------------

 
Georgiy Merts:

もし、それが偽物で、本当に1セントも入っていないのなら、どんな信頼性があるのでしょう？

アイデアとしては、「取引の質」を判断するためのアルゴリズムに従って、取引を評価するスクリプトを書くことができます。そして-あらゆるシグナルを評価する。でも、信号そのものが偽物だったら、意味がないでしょう？台本と評価は、フェイクの可能性を考慮しない形式的な指標です。

この場合、確かなことは言えません。あくまで推測であるため。

 
Artem Prischepa:

これは最初のフェイクシグナルとは程遠い。完全に「左翼」ブローカーですね。

彼のトレードは、チャートで見るとこんな感じです。


 

ゲオルギー、脱帽です...！あなた（とインド人）は、リーグを最適化しすぎてタイヘンなことになってるんですね。

特に、2時間の過剰最適化を信じない否定的な人たちに。

しかも、それは1 足のTCだけ。

まあ、私のハードウェアはあなたより悪いのですが、たとえあなたが半分の時間を費やしたとしても、あなたのコンピュータはノンストップで過剰最適化されているはずです。

 
Eduard_D:

これは最初のフェイクシグナルとは程遠い。完全に「左巻き」のブローカー。

彼のトレードは、チャート上ではこのように見えます。

そこの男性は、少し違うシンボルのXAUUSDiで取引しています。最後に小さな "i "をつけて。

Eduard_D:

ゲオルギー、脱帽です...！あなた（とインド人）は、リーグを最適化しすぎてタイヘンなことになってるんですね。

特に、2時間の過剰最適化を信じない否定的な人たちに。

しかも、それは1 足のTCだけ。

まあ、私のハードウェアはあなたより悪いのですが、たとえあなたが半分の時間を費やしたとしても、あなたのコンピュータはノンストップで過剰最適化されているはずです。

バーのオープニングのアルゴリズムを作れば、すべてがうまくいく。ダフ屋がいないんだから、いちいち 拷問する必要ないだろ、機械があればいいんだよ
 
Georgiy Merts:

理解できない。

TCリーグでは、毎週月曜日の午前中にトレーディングのバランスと質に関するレポートを発表しています（本日のは上記の通り）。

あなたは別のTSを必要とする信号を開く - レイマジシャン - ルールは、無料の信号を 開くための約束のために、同じです - マジシャンは、制限なしに生成されます。各システムの意味は、名前に反映され、私もリーグのTCで動作するいくつかの無料のEAとKodoBaseを引用しています。

それが必要なのです。そうなんです。

私のアカウント2599118 です。

200640, 642750, 642342, 642350,642422.

モニタリングなら満足できるのでは？

