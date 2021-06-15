登録者数1200人!!! - ページ 90 1...838485868788899091929394959697...230 新しいコメント Alexandr Saprykin 2018.12.22 21:42 #891 Lev Seliverstov: この仕掛けがよくわからない。50pipsずつ取られる。デポロードが不透明。オープニングに反する動きをすると暴落する。これを利用した人がたくさんいる。 何が不明なのか？このようなお金の使い方をするのは、いい考えだと思います。シグナルの説明で彼女が警告したように、いつでも預金を引き出すことができる可能性があります。 Vladimir Tkach 2018.12.24 08:41 #892 では、トップはどこに行ったのでしょうか？ Yevhenii Levchenko 2018.12.24 08:43 #893 Vladimir Tkach: では、トップはどこに行ったのでしょうか？ 6日間、取引活動がない...。つまり、何も悪いことは起きていない Ivan Butko 2019.01.07 11:32 #894 Yevhenii Levchenko: 6日間、取引活動がない...。つまり、何も悪いことは起きていないのです。20日間取引していないのに、すでに1000人以上の購読者がいる。 美しく稼ぐ :D))) そして、その停止は非制御的である。 入る信号がないと言っているが) Yuriy Zaytsev 2019.01.07 12:01 #895 Yevhenii Levchenko: 6日間取引なし...つまり、何も悪いことは起きていないのです。主な収入は購読料で、スタンド・アンド・コレクトが正しい戦術です 取引活動がなかった...」という表現が好きです。つまり、何も悪いことは起きていないのです。" Andrey F. Zelinsky 2019.01.07 12:38 #896 専ら「自分たちだけ」「自分たちだけ」という感じがします。フィードバックにも、プロフィールにも、貿易がないことへの憤りは一つもない。さらに彼女は、新年が明けてからも取引を続けると約束し、すでに1週間が経過していた。信号リストに信号がない。ゴンチャールのシグナルを思い出してください--そう、それはレビューやプロフィールで朝から晩まで酷評されました。沈黙があり、台詞が全くない。そして、つい昨日、最後の150人の購読者が現れました。 Konstantin Nikitin 2019.01.07 13:09 #897 Andrey F. Zelinsky:専ら「自分たちだけ」「自分たちだけ」という感じがします。フィードバックにも、プロフィールにも、貿易がないことへの憤りは一つもない。さらに彼女は、新年が明けてからも取引を続けると約束し、すでに1週間が経過していた。信号リストに信号がない。ゴンチャールのシグナルを思い出してください--そう、それはレビューやプロフィールで朝から晩まで酷評されました。沈黙があり、台詞が全くない。そして、つい昨日、150人の加入者が現れました。新年を迎えると、特にロシアではストレッチの概念が出てきます。昔ながらのお正月が残っています。そして中国でも、それはまだ来ていない。古スラビア語では、また1月だけ。ですから、少なくとも今月半ばまでは時間があります。 Nikolai Krylov 2019.01.07 13:46 #898 Vladimir Tkach:次に多い加入者も、ほとんど夜間に来て、ほとんど取らず、一線を画している。スクリプトは良い、便利だ!加入者にだけ、それは彼らの目を開くことはありません。電波プロバイダーが ムリヤリ居座ってるだけだと評価できないなら、あとは黙ってる。 Vladimir Tkach 2019.01.07 14:03 #899 Nikolai Krylov:スクリプトは良い、便利だ!ただ、加入者は目を見開くことはないでしょう。信号提供者がムリヤリ居座ってるだけだとMAEで評価されないなら、あとは黙っとくよ。同意見です。マートで買い物をする人と同じように、加入者もより選択的に、より賢くなる必要があるのです。私は、お客様の半数から、購入後に商品の効果を聞かれたことがあります。 Rashid Umarov 2019.01.07 14:09 #900 Vladimir Tkach:私もそう思います。市場では、製品を購入する側だけでなく、購読する側もより選択的でスマートである必要があります。私のお客様の半数は、製品を購入した後に、その製品がどのように機能するかを尋ねます。同じ質問に答えなくていいように、説明文に特別な動画を作った方がいいのでは？既成の答えにリンクを貼る方が簡単です。 1...838485868788899091929394959697...230 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
この仕掛けがよくわからない。50pipsずつ取られる。デポロードが不透明。オープニングに反する動きをすると暴落する。これを利用した人がたくさんいる。
では、トップはどこに行ったのでしょうか？
20日間取引していないのに、すでに1000人以上の購読者がいる。
美しく稼ぐ :D)))
そして、その停止は非制御的である。
入る信号がないと言っているが)
主な収入は購読料で、スタンド・アンド・コレクトが正しい戦術です
取引活動がなかった...」という表現が好きです。つまり、何も悪いことは起きていないのです。"
専ら「自分たちだけ」「自分たちだけ」という感じがします。フィードバックにも、プロフィールにも、貿易がないことへの憤りは一つもない。さらに彼女は、新年が明けてからも取引を続けると約束し、すでに1週間が経過していた。信号リストに信号がない。ゴンチャールのシグナルを思い出してください--そう、それはレビューやプロフィールで朝から晩まで酷評されました。沈黙があり、台詞が全くない。そして、つい昨日、最後の150人の購読者が現れました。
新年を迎えると、特にロシアではストレッチの概念が出てきます。昔ながらのお正月が残っています。そして中国でも、それはまだ来ていない。古スラビア語では、また1月だけ。ですから、少なくとも今月半ばまでは時間があります。
次に多い加入者も、ほとんど夜間に来て、ほとんど取らず、一線を画している。
スクリプトは良い、便利だ!加入者にだけ、それは彼らの目を開くことはありません。電波プロバイダーが ムリヤリ居座ってるだけだと評価できないなら、あとは黙ってる。
同意見です。マートで買い物をする人と同じように、加入者もより選択的に、より賢くなる必要があるのです。私は、お客様の半数から、購入後に商品の効果を聞かれたことがあります。
同じ質問に答えなくていいように、説明文に特別な動画を作った方がいいのでは？既成の答えにリンクを貼る方が簡単です。