登録者数1200人!!! - ページ 90

新しいコメント
 
Lev Seliverstov:
この仕掛けがよくわからない。50pipsずつ取られる。デポロードが不透明。オープニングに反する動きをすると暴落する。これを利用した人がたくさんいる。
何が不明なのか？このようなお金の使い方をするのは、いい考えだと思います。シグナルの説明で彼女が警告したように、いつでも預金を引き出すことができる可能性があります。
 
では、トップはどこに行ったのでしょうか？
 
Vladimir Tkach:
では、トップはどこに行ったのでしょうか？
6日間、取引活動がない...。つまり、何も悪いことは起きていない
 
Yevhenii Levchenko:
6日間、取引活動がない...。つまり、何も悪いことは起きていないのです。

20日間取引していないのに、すでに1000人以上の購読者がいる。

美しく稼ぐ :D)))

そして、その停止は非制御的である。



入る信号がないと言っているが)

 
Yevhenii Levchenko:
6日間取引なし...つまり、何も悪いことは起きていないのです。

主な収入は購読料で、スタンド・アンド・コレクトが正しい戦術です

取引活動がなかった...」という表現が好きです。つまり、何も悪いことは起きていないのです。"

 

専ら「自分たちだけ」「自分たちだけ」という感じがします。フィードバックにも、プロフィールにも、貿易がないことへの憤りは一つもない。さらに彼女は、新年が明けてからも取引を続けると約束し、すでに1週間が経過していた。信号リストに信号がない。ゴンチャールのシグナルを思い出してください--そう、それはレビューやプロフィールで朝から晩まで酷評されました。沈黙があり、台詞が全くない。そして、つい昨日、最後の150人の購読者が現れました。

 
Andrey F. Zelinsky:

専ら「自分たちだけ」「自分たちだけ」という感じがします。フィードバックにも、プロフィールにも、貿易がないことへの憤りは一つもない。さらに彼女は、新年が明けてからも取引を続けると約束し、すでに1週間が経過していた。信号リストに信号がない。ゴンチャールのシグナルを思い出してください--そう、それはレビューやプロフィールで朝から晩まで酷評されました。沈黙があり、台詞が全くない。そして、つい昨日、150人の加入者が現れました。

新年を迎えると、特にロシアではストレッチの概念が出てきます。昔ながらのお正月が残っています。そして中国でも、それはまだ来ていない。古スラビア語では、また1月だけ。ですから、少なくとも今月半ばまでは時間があります。

 
Vladimir Tkach:

次に多い加入者も、ほとんど夜間に来て、ほとんど取らず、一線を画している。


スクリプトは良い、便利だ!加入者にだけ、それは彼らの目を開くことはありません。電波プロバイダーが ムリヤリ居座ってるだけだと評価できないなら、あとは黙ってる。

 
Nikolai Krylov:

スクリプトは良い、便利だ!ただ、加入者は目を見開くことはないでしょう。信号提供者がムリヤリ居座ってるだけだとMAEで評価されないなら、あとは黙っとくよ。

同意見です。マートで買い物をする人と同じように、加入者もより選択的に、より賢くなる必要があるのです。私は、お客様の半数から、購入後に商品の効果を聞かれたことがあります。

 
Vladimir Tkach:

私もそう思います。市場では、製品を購入する側だけでなく、購読する側もより選択的でスマートである必要があります。私のお客様の半数は、製品を購入した後に、その製品がどのように機能するかを尋ねます。

同じ質問に答えなくていいように、説明文に特別な動画を作った方がいいのでは？既成の答えにリンクを貼る方が簡単です。

1...838485868788899091929394959697...230
新しいコメント