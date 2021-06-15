登録者数1200人!!! - ページ 89

Yevhenii Levchenko:
そういうことじゃなくて...。

うまくいけば...確かにそうだ！なぜ多くの人が使わないのだろう？複雑な戦略ではないんですね。あなた個人は、これを使って信号を流すつもりはないのですか？せめてデモを)

さあ、行こう！(с)

たしかにスプレッドは荒いですね。


 
Vladimir Tkach:

さあ、行こう！(с)

しかし、その広がりは荒々しい。


RSIが左右対称でないのはなぜか？


アルパリのポンドはこんな感じです。）


と、ロボではこんな感じです。


 
Fast528:

RSIはなぜ対称でないのでしょうか？ トレンドアクトのフィルターが見当たらないのですが。）


私も同じ業者です。CNNのリアルアカウント。RSIのレベルを40-80に置くと、それも「非対称」になる。

 
Vladimir Tkach:

同じ仕入先がある。リアル eSnアカウント です。RSIのレベルを40-80に置くと、それも「非対称」になる。

40-60や20-80ではなく、なぜ40-80なのでしょうか？

 
Fast528:

40-60や20-80ではなく、なぜ40-80なのかと聞いているのです。

なぜなら、それが信号上のレベルだからです。
 
Fast528:

40-60や20-80ではなく、なぜ40-80なのかと聞いているのです。

経験上、ロボとALでは価格やスプレッドなどに違いがあるのでしょうか？

 
Vladimir Tkach:

あなたの経験では、価格やスプレッドなどでロボットとalの間に違いはありますか？

私はリアルで取引していません、これはデモ口座 です、スクリーンショットから同じFXが異なる動作をすることがわかります、要するにでたらめです。

EUR/CADは10pipsのスプレッド...

 
似たようなハムスターの名前の信号を調べてみた。ハムスターもいるし...。...10円玉のようなものです。人気のある名前なんですけどね。ハムスターの信号は46個を数えました。そのうち33人は加入者なし。そして、5の上に10のハムスター信号がある。しかし、購読者がいるのは2つだけです（合計3つ）。だから、実際、エレナ・アンナは1つの信号でこれだけの人を集めることができたのはよかったと思います。私たちは彼女から学ぶべきでしょう。彼女のシグナルをすべて集めれば、1000人以上の購読者がいることになる。
 
Alexandr Saprykin:
似たようなハムスターの名前の信号を調べてみた。ハムスターもいるし...。...10円玉のようなものです。人気のある名前なんですけどね。ハムスターの信号は46個を数えました。そのうち33人は加入者なし。そして、5の上に10のハムスター信号がある。しかし、購読者がいるのは2つだけです（合計3つ）。だから、実際、一つの信号でこれだけの人数を集めることができたエレナ・アンナはとても優秀だと思います。私たちは彼女から学ぶべきでしょう。彼女のシグナルをすべて集めれば、1000人以上の購読者がいることになる。
全く理解できません。一度に50ピップス。デポロードは不透明です。オープニングに反する動きは、暴落につながります。
 
Lev Seliverstov:
わけのわからない仕掛けです。50ピップスかかります。デポの負荷が不透明です。オープニングに逆らうと破綻します。人がたくさんいます。

というジョークがあるように、私たちはどうすればいいのでしょうか。嫉妬しますよ！"

