登録者数1200人!!! - ページ 164

Vasiliy Pushkaryov:
あーあ。アクションを起こしました。それは安心ですね。

どんなアクション？住所に？

 
Yury Lemeshev:

上の写真を追加しました。加入者数ではトップです。
 
Vasiliy Pushkaryov:
彼は大丈夫だ！)

 
Vasiliy Pushkaryov:

サード・エルディンもそうなのか？商品を販売する権利だけが奪われた...。セントは大丈夫です。
 
Yevhenii Levchenko:
はい、そうです。もう取り返した。1時間前、彼はプロフィールに何のシグナルも持っていなかった。
 
シグナルトレーダーはマーチンゲールに熱心で、システムが利益を出していても、マーチンゲールを加えてしまう。

私がマーチンゲールを好まない理由。

固定ロットのシステムを持っていて、それが壊れ始めたら、ゆっくりと壊れる（バランスチャートは切り上げ、反転に入る）。 そして、そこから飛び出す時間がある。


(赤い長方形に注目しないでください)

システムが暴落し始めるとやはり利益に戻り、一気に口座ごと失うことになります。
 

サードは、100ドルの入金を追加するだけで、セット01の シグナルのドローダウンを減らすことに成功し、それが1万ドルの残高増加として表れました。そして、来週にはすべてがうまくいくだろうと書いている。

加入者のコメントでは、サービスによる取引量の再計算のため、ほとんどの取引が市場開始時に損失を確定して終了することになり、このスキームに衝撃を受けたと書いている。そして、サードの新たに増えた残高と、その減った残高をもとに、損失額で新しいロットが開設されます。そのため、プロバイダが利益を出しても、加入者の預かり金の固定損失を補填できない場合があります。そして、加入者のアドバイスとして、電波を遮断し、ホームページでISPを監視することです。来週は、この信号が感動的なものになることが約束されているのです。

 
Vasiliy Pushkaryov:

でも、目新しいことは何もないでしょう？
 
レビューによると、上部の（加入者による）信号の提供者がノックアウトしただけとのこと（おそらくサヤの期間、一時的に）・・・。mi wiに教えてください...。

追記：多分、ユーラを売却しました。(彼はマシュコベッツと同じく、EUとポンドしか取引しない）。
 
Yevhenii Levchenko:
レビューによると、（加入者数で）トップの電波のプロバイダーが（おそらくダウンタイム中、一時的に）たたき出しただけらしいが...。mi wiに伝えてください...。

追記：多分、ユーラを売却しました。(彼はマシュコベッツと同じく、EUとポンドしか取引しない）。

私見ですが、加入者がいる場合は、切断された場合の保険をかけるべきと思います。

電波を消すことはできるけど、そうすると加入者に今期分のお金が戻ってくるんだよね。

