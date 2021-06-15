登録者数1200人!!! - ページ 86 1...798081828384858687888990919293...230 新しいコメント Petros Shatakhtsyan 2018.12.17 17:26 #851 Vladimir Tkach:チャート上にシグナルの履歴を表示するスクリプトを書きました。この信号から、崩壊寸前の瞬間があったことがわかります。 じゃあ、計算してみて、何が出てくるか見てくださいよ。シグナルはMT4上にあります。 ePaymentsで$1を振り込みます :) Vasiliy Pushkaryov 2018.12.17 17:40 #852 Anatolii Zainchkovskii:このようなスクリーンショットは、最初から最後までシステムの堅牢性を示すものであり、私はあなたを支持します。また、内蔵された機能 - ターミナルを通じて、関心のあるシグナルの取引を視覚化することができます。 Anatolii Zainchkovskii 2018.12.17 18:26 #853 プロモーションか、それともバランスシートの積極的な拡大か？ Vasiliy Kolesov 2018.12.17 18:30 #854 Anatolii Zainchkovskii: では、広告宣伝と積極的な残高増加のどちらに加入者が集まるのでしょうか？この2つの要素が合わさって Anatolii Zainchkovskii 2018.12.17 18:32 #855 Vasiliy Kolesov:この2つの要素が合わさってなるほど、夢を見る必要はないわけですね...。 Vasiliy Kolesov 2018.12.17 18:45 #856 Vasiliy Pushkaryov:また、内蔵された機能 - ターミナルを通じて、関心のあるシグナルの取引を視覚化することができます。 そのとおりです。この機能の存在を忘れていたので、思い出させてくれてありがとうございます))) Ivan Butko 2018.12.17 18:52 #857 Rashid Umarov:ボートは？ヘリコプターは？侮辱している モバイル版で引用元のカーソルが落ちないようにしてくれれば、少しは姿勢が和らぐかも。 Vladimir Tkach 2018.12.18 08:11 #858 Petros Shatakhtsyan: じゃあ、何が出てくるか数えてみてくださいよ。MT4上にあるシグナルです。 ePaymentsで$1を振り込みます :)あなたも大変ですね。 Vladimir Tkach 2018.12.18 13:16 #859 さすがに--隠し味はない。 M5(40;80)のRSI-7で鈍重なオープニング、オーバーナイト、ショートストップアンドテイク。定時閉館。Uターン。すべてのトマトにエントリー。1.06.2018-17.12.2018 Aleksey Vyazmikin 2018.12.19 06:05 #860 Vladimir Tkach:さすがに--隠し味はない。 M5(40;80)のRSI-7で鈍重なオープニング、オーバーナイト、ショートストップアンドテイク。定時閉館。Uターンすべてのトマトにエントリー。1.06.2018-17.12.2018 もしかして、これは「システムはシンプルで利益が出るものであるべき」という見本なのでしょうか？ 1...798081828384858687888990919293...230 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
チャート上にシグナルの履歴を表示するスクリプトを書きました。この信号から、崩壊寸前の瞬間があったことがわかります。
じゃあ、計算してみて、何が出てくるか見てくださいよ。シグナルはMT4上にあります。
ePaymentsで$1を振り込みます :)
このようなスクリーンショットは、最初から最後までシステムの堅牢性を示すものであり、私はあなたを支持します。
また、内蔵された機能 - ターミナルを通じて、関心のあるシグナルの取引を視覚化することができます。
では、広告宣伝と積極的な残高増加のどちらに加入者が集まるのでしょうか？
この2つの要素が合わさって
なるほど、夢を見る必要はないわけですね...。
そのとおりです。この機能の存在を忘れていたので、思い出させてくれてありがとうございます)))
ボートは？ヘリコプターは？侮辱している
あなたも大変ですね。
さすがに--隠し味はない。
M5(40;80)のRSI-7で鈍重なオープニング、オーバーナイト、ショートストップアンドテイク。定時閉館。Uターン。すべてのトマトにエントリー。1.06.2018-17.12.2018
M5(40;80)のRSI-7で鈍重なオープニング、オーバーナイト、ショートストップアンドテイク。定時閉館。Uターンすべてのトマトにエントリー。1.06.2018-17.12.2018
もしかして、これは「システムはシンプルで利益が出るものであるべき」という見本なのでしょうか？