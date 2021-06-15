登録者数1200人!!! - ページ 86

Vladimir Tkach:

チャート上にシグナルの履歴を表示するスクリプトを書きました。この信号から、崩壊寸前の瞬間があったことがわかります。



じゃあ、計算してみて、何が出てくるか見てくださいよ。シグナルはMT4上にあります。

ePaymentsで$1を振り込みます :)

 
Anatolii Zainchkovskii:

このようなスクリーンショットは、最初から最後までシステムの堅牢性を示すものであり、私はあなたを支持します。

また、内蔵された機能 - ターミナルを通じて、関心のあるシグナルの取引を視覚化することができます。


 
プロモーションか、それともバランスシートの積極的な拡大か？
 
Anatolii Zainchkovskii:
では、広告宣伝と積極的な残高増加のどちらに加入者が集まるのでしょうか？

この2つの要素が合わさって

 
Vasiliy Kolesov:

なるほど、夢を見る必要はないわけですね...。

 
Vasiliy Pushkaryov:

そのとおりです。この機能の存在を忘れていたので、思い出させてくれてありがとうございます)))

 
Rashid Umarov:

ボートはヘリコプターは？侮辱している

モバイル版で引用元のカーソルが落ちないようにしてくれれば、少しは姿勢が和らぐかも。
 
Petros Shatakhtsyan:


あなたも大変ですね。


 

さすがに--隠し味はない。

M5(40;80)のRSI-7で鈍重なオープニング、オーバーナイト、ショートストップアンドテイク。定時閉館。Uターン。すべてのトマトにエントリー。1.06.2018-17.12.2018


 
Vladimir Tkach:

もしかして、これは「システムはシンプルで利益が出るものであるべき」という見本なのでしょうか？

