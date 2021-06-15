登録者数1200人!!! - ページ 81

Vasiliy Kolesov:

そんな単純な話じゃないんです。(1) シグナルの作成者が資金運用方法を提案する。資本の1/4でシグナルを開始し、毎週利益の1/4を出金する。急落後、総資本の1/4（初期残金3/4＋出金利益）で再出発...。というような、一般的なものです。しかし、今のところ発売後、一度も急落していないことはない。

一般的に、このような戦略は動作しますが、異なる設定で異なる時間に（18番目で動作していない17の設定、すなわち、時間から時間に最適化する必要があります）（2）そして、さらに良い市場環境の変化のパターンを理解し、設定を変更するプロセスを自動化すること です。そして、預金の保護も強化されるべきです。私はEAで、保証金を失わないように取引を終了するオプションを作成しました。今、自動設定変更のパラメータについて考えているところです。いくつかアイデアがあります。何が出てくるか、お楽しみに。

(1)また、資金管理 戦略は、トレーディングシステムの最も重要な 要素の一つであると思います。そしてここは、数学的な観点からも、「ホットな分野」であり、大きなチャンスがたくさんあると思います。

(2)この機能は、通常のロボットが、ある統計的特性を計算し、それに基づいて自動的に設定パラメータを変更するものであるべきだと思います（そのためには、事前にいろいろと調べておく必要があります）。

Aleksey Ivanov:

取引あたり1～2％、誰もがすでに言っていることですが、すべての資源について、なぜ他に不必要な注意事項をロボットにロードする必要があるのでしょうか？
 
Vladimir Baskakov:
出来合いのレシピを使い、何も探さない人は、何も見つからないのです。

Aleksey Ivanov:

車輪の再発明をしたいのなら、それはあなたの権利です。
 
Vladimir Baskakov:
いいえ、そんなことはありません。もっと期待できるもの三輪車は、人間の知恵の結晶だと思って乗っている人が多いのではないでしょうか。

 
Vladimir Tkach:
このような仕組みが長く続くと、ブローカーはこのセッションでの取引を禁止するようになります。

競争相手が多すぎるから、そんなことはしないでしょう。そして、異なるセッションで機能する多くのスキームがあり、それらはすべて禁止されることはない)

ウラジミール・バスカコフ
特に夜のスキャルピングでは、ストップロスが テイクプロフィットより高い確率で発生するため、そのようなリスクではあまり稼げません。そして、シグナルの購読者はもちろん、PAMMのほとんどの投資家は、少なくとも月20〜30％、またはそれ以上の100％のリターンを必要としています。

安定した年率100％でも惹かれる人は少ないでしょう。

 
Vasiliy Kolesov:

...

とにかく、「メカニックと株式会社グループの詐欺」というトピックです。

なんと露骨にここのたまり場に密告してきたんですね。

トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム

登録者数1200人!!!

ヴァシリイ・コレソフ さん 2018.12.14 14:42

もっと単純な話です。これらは、ある開発会社の顧客である。彼らはあるデベロッパーの顧客である。 そこにはグループがあり、みんなでおしゃべりをしながら最適な設定を探したり、最適化したり......。誰かがフクロウを上手に応用することに成功し、残りはサインアップしました。そしてそこから、利益は自ら宣伝するのです。

メカニクス社による明確な広告キャンペーン。メカニックとカンパニーのEAを見ると、彼のEAはすべて深く、ファンダメンタルズ的にフラッシュしている。これはメカニックのシグナルを示すもので、平均寿命は1〜2週間です。

メカニック・アンド・コーの戦略の真髄は、この信号の中にあるのです。

12月13日の最後の取引、つまりシグナルそのものが奇跡的に生き残った取引を見てみよう。

このエントリーをチャートで紹介します。

目標値6pipsの2つの注文でエントリーし、預かり金の6%を取る。すなわち、1ポイントの動きが保証金の1％を与えるか、または取るようなリスクでエントリーすることです。

シグナルの著者は、彼が停止で動作することを言う - 率直な詐欺 - 彼の停止を見て：1.13706 - 1.12205 = 150ピップまたは資本の150％の損失で強制終了（すなわち、このストップのための十分なバランスがありません - ストップは完全に残っていると言うために "と働くストップ" ）。

シグナルの統計を見ると--彼は2週間に1回はそういう既往症がある--、2週間に8回エントリーすると--、預金を失うリスクは「8回目の取引ごとに命取りになりかねない」のです。

つまり、このシグナルの戦略は非常にシンプルなのです。

-- エントリーして5〜8％取るか、資本を失うか。

-- 1日に1回しか入力しないのであれば、この信号は長く続くかもしれません。

-- もしあなたが機械工のグループから信号のヒステリーを作れば、「群衆効果」で稼ぐことができます（そのためには、信号が2500位より高い評価であっても問題ではなく、「購読者数」でフィルタリングすると見えてくるのです）。

Mechanic and Coは、EAを販売する際に「群集効果」を実践している -- 彼は今、シグナルで「試運転」をしているのだ。

そして、「壮大な」システムと資本管理の話、彼らは言う、リスクだけで1/4の部分 - だからそれは我々が1点の動きに対して1％ではなく、0.25％を取ることを目標に入るという事実と同じです - それはちょうど良くなって、あなたは広告に書くことができます「信号は1日に10％を獲得する」。

 
Andrey F. Zelinsky:

つまり、"Scamming "というテーマです。

まあ、このテーマは面白いし、商業的にも有望なのですが、ずいぶん雑に呼んでいますね。MQL5のウェブサイトにおける効果的なマーケティング手法の複雑さ」というような呼び方をすべきだろう。

 
Aleksey Ivanov:

まあ、商業的に有望で面白いテーマでは あるのですが、ずいぶん下品な名前をつけてしまいましたね。むしろ、「MQL5のサイトで効果的なマーケティング手法の機微を知る」というような呼び方をしたいですね。

本当の意味での呼び名にしました。

メカニック・アンド・コーのグループには、別の呼び名があるのでしょうか？

商業的に有望なテーマ」とはどういう意味ですか？

もし、シグナルから「加入者数」の情報を削除してしまったら--「クラウド効果」はシグナルに働かなくなる。

加入者数」は、シグナルの品質ではなく、「クラウド効果」で儲けるしかないのです。

 
Andrey F. Zelinsky:

(1) 「商業的に有望な話題」とは、どのようなものですか。

(2) 信号から「加入者数」情報を削除すると、信号で「クラウド効果」が働かなくなる。

"加入者数 "は、信号の品質ではなく、"クラウド効果 "で儲けるしかないのです。

(1)生地を切るための何らかのテクニックを明らかにした話題ということです。(良い悪いの話ではなく、ビジネスの話です）。

(2)購読者数は、シグナルの質（さらには関連性）を示す有力な指標の一つではないか。それとも、人間はみんなバカだとでも思っているのでしょうか？只管

