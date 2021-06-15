登録者数1200人!!! - ページ 163

新しいコメント
 
Yevhenii Levchenko:

つまり、アラブ人がすべてのセントを持っているわけです。fxopen.real2サーバーはcentsです。

ありがとうございます、覚えておきます。
 
Vladislav Andruschenko:


は、最近、このようなものを見つけて、サイトに書き込んでいます。

主語がわからなくなった、自分のために書いておけばよかった。

ランキングに半分くらい入ってますね )))

削除済み  
だから、ここで憤慨して、明るみに出すのはどうなんだろうと思うんです。みんな満足している。みんな大人だから、誰に、何を、いくら払うか、自分で決めるんだ。私自身は、これで失うものは何もありません
 
Vladimir Baskakov:
だから、ここで憤慨して、明るみに出すのはどうなんだろうと思うんです。みんな満足している。みんな大人なんだから、誰に何を払うか自分で決めればいい。私自身は、それで失うものは何もありません。

あなた自身が1年後に、低リスクで安定した利益を上げられる、本当の歴史を持つシグナルを育てていることを想像してみてください。しかし、「バシュクル人」「アラブ人」「インド人」が偽物のシグナルを売るので、シグナルサービスの 信頼性はさらに低下し、誰もあなたの本当に高品質のシグナルに加入しなくなる、彼らはあなたと彼らから同じ梅を期待するので...。負けているのか、負けていないのか？

削除済み  
Boris Gulikov:

あなた自身が1年後に、ローリスクで安定した利益を上げられる、本物の歴史を持つシグナルを育てることを想像してみてください。しかし、その頃には「バシュクル人」「アラブ人」「インド人」が偽シグナルを売るという事実があるため、シグナルサービスの 信頼性はさらに損なわれ、誰もあなたの本当に質の高いシグナルに加入しなくなるでしょう、彼らと同じように損をすると予想されますから......。負けているのか、負けていないのか？

MQ以外のサービスもあります。マークを残すのは（必要であれば）本人たち次第だと思うんです。例えば、ハムスターが、侮辱はなかったものの、msの批判をしただけで10年間追放されたと記憶しています。
 
Yury Lemeshev:

280.80 278.33 277.69 288.69 21049% 10 August, already 43 subscribers!

どうですか？それはありえない!

既知路線
 
Yevhenii Levchenko:
野郎どもは信号の宣伝に投資しているのか...。
いいえ、人々は熱狂的な関心に飛びついているだけです。
 
Boris Gulikov:

1年後、あなた自身が、ローリスクで安定した利益をもたらす、本物の歴史を持つシグナルを育てていることを想像してみてください。しかし、「バシュクル人」「アラブ人」「インド人」が偽物のシグナルを売るので、シグナルサービスの 信頼性がさらに損なわれ、誰もあなたの本当に高品質のシグナルに加入しなくなる、彼らはあなたと彼らから同じ梅を期待するので.........。負けているのか、負けていないのか？


言いたかっただけです!

そして、怒ったユーザーは、シグナルや製品を誠実に販売している他のユーザーに対して怒りをぶつけるのです。


そして、いまだにテスターのグラドル・なりすまし電波に身を投じている...。

 
Boris Gulikov:

あなた自身が1年後に、ローリスクで安定した利益を上げられる、本物の歴史を持つシグナルを育てることを想像してみてください。しかし、その頃には「バシュクル人」「アラブ人」「インド人」が偽シグナルを売るという事実があるので、シグナルサービスの 信頼性はさらに損なわれ、誰もあなたの本当に質の高いシグナルに加入しなくなる、彼らからと同じ急落を期待するからだ...と。負けているのか、負けていないのか？

シグナル サービスの信頼性が損なわれれば、メタクオーターも嫌な思いをすることになる。
 

あーあ。アクションを起こしました。それは安心ですね。


1...156157158159160161162163164165166167168169170...230
新しいコメント