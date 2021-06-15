登録者数1200人!!! - ページ 163 1...156157158159160161162163164165166167168169170...230 新しいコメント Vladislav Andruschenko 2019.08.23 10:08 #1621 Yevhenii Levchenko: つまり、アラブ人がすべてのセントを持っているわけです。fxopen.real2サーバーはcentsです。 ありがとうございます、覚えておきます。 Boris Gulikov 2019.08.23 10:32 #1622 Vladislav Andruschenko: は、最近、このようなものを見つけて、サイトに書き込んでいます。 主語がわからなくなった、自分のために書いておけばよかった。 ランキングに半分くらい入ってますね ))) 削除済み 2019.08.23 10:59 #1623 だから、ここで憤慨して、明るみに出すのはどうなんだろうと思うんです。みんな満足している。みんな大人だから、誰に、何を、いくら払うか、自分で決めるんだ。私自身は、これで失うものは何もありません Boris Gulikov 2019.08.23 11:16 #1624 Vladimir Baskakov: だから、ここで憤慨して、明るみに出すのはどうなんだろうと思うんです。みんな満足している。みんな大人なんだから、誰に何を払うか自分で決めればいい。私自身は、それで失うものは何もありません。 あなた自身が1年後に、低リスクで安定した利益を上げられる、本当の歴史を持つシグナルを育てていることを想像してみてください。しかし、「バシュクル人」「アラブ人」「インド人」が偽物のシグナルを売るので、シグナルサービスの 信頼性はさらに低下し、誰もあなたの本当に高品質のシグナルに加入しなくなる、彼らはあなたと彼らから同じ梅を期待するので...。負けているのか、負けていないのか？ 削除済み 2019.08.23 11:19 #1625 Boris Gulikov: あなた自身が1年後に、ローリスクで安定した利益を上げられる、本物の歴史を持つシグナルを育てることを想像してみてください。しかし、その頃には「バシュクル人」「アラブ人」「インド人」が偽シグナルを売るという事実があるため、シグナルサービスの 信頼性はさらに損なわれ、誰もあなたの本当に質の高いシグナルに加入しなくなるでしょう、彼らと同じように損をすると予想されますから......。負けているのか、負けていないのか？ MQ以外のサービスもあります。マークを残すのは（必要であれば）本人たち次第だと思うんです。例えば、ハムスターが、侮辱はなかったものの、msの批判をしただけで10年間追放されたと記憶しています。 multiplicator 2019.08.23 11:30 #1626 Yury Lemeshev: 280.80 278.33 277.69 288.69 21049% 10 August, already 43 subscribers! どうですか？それはありえない! 既知路線 multiplicator 2019.08.23 11:31 #1627 Yevhenii Levchenko: 野郎どもは信号の宣伝に投資しているのか...。 いいえ、人々は熱狂的な関心に飛びついているだけです。 Vladislav Andruschenko 2019.08.23 11:38 #1628 Boris Gulikov: 1年後、あなた自身が、ローリスクで安定した利益をもたらす、本物の歴史を持つシグナルを育てていることを想像してみてください。しかし、「バシュクル人」「アラブ人」「インド人」が偽物のシグナルを売るので、シグナルサービスの 信頼性がさらに損なわれ、誰もあなたの本当に高品質のシグナルに加入しなくなる、彼らはあなたと彼らから同じ梅を期待するので.........。負けているのか、負けていないのか？ 言いたかっただけです! そして、怒ったユーザーは、シグナルや製品を誠実に販売している他のユーザーに対して怒りをぶつけるのです。 そして、いまだにテスターのグラドル・なりすまし電波に身を投じている...。 multiplicator 2019.08.23 11:39 #1629 Boris Gulikov: あなた自身が1年後に、ローリスクで安定した利益を上げられる、本物の歴史を持つシグナルを育てることを想像してみてください。しかし、その頃には「バシュクル人」「アラブ人」「インド人」が偽シグナルを売るという事実があるので、シグナルサービスの 信頼性はさらに損なわれ、誰もあなたの本当に質の高いシグナルに加入しなくなる、彼らからと同じ急落を期待するからだ...と。負けているのか、負けていないのか？ シグナル サービスの信頼性が損なわれれば、メタクオーターも嫌な思いをすることになる。 Vasiliy Pushkaryov 2019.08.23 11:50 #1630 あーあ。アクションを起こしました。それは安心ですね。 1...156157158159160161162163164165166167168169170...230 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
つまり、アラブ人がすべてのセントを持っているわけです。fxopen.real2サーバーはcentsです。
は、最近、このようなものを見つけて、サイトに書き込んでいます。
主語がわからなくなった、自分のために書いておけばよかった。
ランキングに半分くらい入ってますね )))
だから、ここで憤慨して、明るみに出すのはどうなんだろうと思うんです。みんな満足している。みんな大人なんだから、誰に何を払うか自分で決めればいい。私自身は、それで失うものは何もありません。
あなた自身が1年後に、低リスクで安定した利益を上げられる、本当の歴史を持つシグナルを育てていることを想像してみてください。しかし、「バシュクル人」「アラブ人」「インド人」が偽物のシグナルを売るので、シグナルサービスの 信頼性はさらに低下し、誰もあなたの本当に高品質のシグナルに加入しなくなる、彼らはあなたと彼らから同じ梅を期待するので...。負けているのか、負けていないのか？
あなた自身が1年後に、ローリスクで安定した利益を上げられる、本物の歴史を持つシグナルを育てることを想像してみてください。しかし、その頃には「バシュクル人」「アラブ人」「インド人」が偽シグナルを売るという事実があるため、シグナルサービスの 信頼性はさらに損なわれ、誰もあなたの本当に質の高いシグナルに加入しなくなるでしょう、彼らと同じように損をすると予想されますから......。負けているのか、負けていないのか？
280.80 278.33 277.69 288.69 21049% 10 August, already 43 subscribers!
どうですか？それはありえない!
野郎どもは信号の宣伝に投資しているのか...。
1年後、あなた自身が、ローリスクで安定した利益をもたらす、本物の歴史を持つシグナルを育てていることを想像してみてください。しかし、「バシュクル人」「アラブ人」「インド人」が偽物のシグナルを売るので、シグナルサービスの 信頼性がさらに損なわれ、誰もあなたの本当に高品質のシグナルに加入しなくなる、彼らはあなたと彼らから同じ梅を期待するので.........。負けているのか、負けていないのか？
言いたかっただけです!
そして、怒ったユーザーは、シグナルや製品を誠実に販売している他のユーザーに対して怒りをぶつけるのです。
そして、いまだにテスターのグラドル・なりすまし電波に身を投じている...。
あなた自身が1年後に、ローリスクで安定した利益を上げられる、本物の歴史を持つシグナルを育てることを想像してみてください。しかし、その頃には「バシュクル人」「アラブ人」「インド人」が偽シグナルを売るという事実があるので、シグナルサービスの 信頼性はさらに損なわれ、誰もあなたの本当に質の高いシグナルに加入しなくなる、彼らからと同じ急落を期待するからだ...と。負けているのか、負けていないのか？
あーあ。アクションを起こしました。それは安心ですね。