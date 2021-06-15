登録者数1200人!!! - ページ 79

multiplicator:
しかし、加入者は出金するのだろうか？

 トレーダーは、口座を失う前にできるだけ多く出金しなければならないシステムであることを知っている。

そして加入者は、常に月100％の収入が得られると思っている。

シグナルニュース欄をご覧ください。

 
Alexandr Saprykin:

欲に負けて、跡形もなく完全に消費してしまうケースですね。

欲は常にカモを破滅させる。
 
Texnolog:

シグナルニュース欄をご覧ください。

とか、みんな読んでるのかな？)

 
multiplicator:

すべて " 7,530,103,737 人。(2017年9月5日)」-1)
 

M5で取引されているようだが、夜間のみ動きや騒音がない。大きなストップ高を付けても、寄り付きます。RSIで自動化しようと思います。

隠し味を見逃す


 

なんて素朴な人たちなんだろう。設定されています。購読者はすべて同じところ、つまり同じブローカーの顧客で、おそらく購読のための何らかの広告があったのだと思うのですが......。

8月20日に最初の取引が開始され、1ヶ月後にはすでに（さらに）誰かがレビューを書いているのです。

3ヶ月連続で100％以上の利益を出しても、購読者は一人もいないか、せいぜい数人程度でしょう。


取引開始当初 残高が288ユーロのとき、資金の最大ドローダウンは67%に達したことを付け加えておく。

 
multiplicator:
そこの信号の説明で、出金して、必ず排水があると書いてあり、その後はまた全部チャージするだけです。だから、誰もが意識しているのです。

 
Vladimir Tkach:

何も自動化する必要はなく、シグナルの名前には、そこで取引するEAの名前がすでに付いています。しかも、コストはまったくかからない。

 
Petros Shatakhtsyan:

もっと単純な話です。彼らはあるデベロッパーの顧客である。彼らはあるデベロッパーの顧客である。そこにグループがいて、みんなでコミュニケーションをとりながら、最適な設定を探したり、最適化したり......。フクロウを上手に当てられた人がいて、残りはサインアップしています。そしてそこから、利益は自ら宣伝していく。

 
Vasiliy Kolesov:

何も自動化する必要はなく、シグナルの名前には、そこで取引するEAの名前がすでに付いています。しかも、コストはまったくかからない。

EAのプロモーションのために特別に依頼されたのでは？

