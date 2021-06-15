登録者数1200人!!! - ページ 98 1...919293949596979899100101102103104105...230 新しいコメント Alexey Volchanskiy 2019.01.16 10:57 #971 Boris Gulikov: あなたは正しいことをしたのです。この「ある種のBrexit」は、この2年間ですでにスキャルパーを失いました。昨日は投票前、投票間際に7％以上の利益を出し、その後は利益を全て失いました。だから、私が得たオーガズムを除けば、ゼロです )) Alexey Volchanskiy 2019.01.16 10:59 #972 Anatolii Zainchkovskii:いや、この製品は見せかけだけで、こんな無料のものはいくらでもあるし、役に立たない)本物の耕運機なんて誰も売らないよ)。貸し出すことができます。手付金を稼いで、リース終了。一般的に、マネタイズの方法はたくさんあります、このサイトはポイントではありません。 Boris Gulikov 2019.01.16 13:24 #973 Alexey Volchanskiy:昨日は投票前、投票間際に7％以上の利益を出し、その後は利益を全て失いました。だから、私が得たオーガズムを除けば、ゼロです ))残念です。でも、私は何も失っていないのです) ニュースが 出た後、ポンドを買いました。1％かかった。あまりないですね。そして、この手で。念のため、一晩ですべてのボットをオフにしました。 Vladimir Tkach 2019.01.18 06:40 #974 Alexandr Murzin 2019.01.18 09:12 #975 Alexey Volchanskiy: ...ゼロ、オーガズムを除く)) 結局、交換した甲斐があったというわけだ。 Aleksey Ivanov 2019.01.18 10:56 #976 Vladislav Andruschenko:そんな製品に思いを馳せている今日この頃です。 サポート、美しさ、コードの最適化（アルゴリズムが変わらない）にとても神経を使っています。 そして、ここでは毎日10人の新しい専門家が、「これはテストチェックポイントで+1億6千万円だ、200～100万ポンドで受けろ。道徳：あなたが良心について考えて いる間、他の人はポー....だから、良心はあるかないか、それは固有の事実であり、助けのための励ましはないのです。 Alexey Viktorov 2019.01.18 11:08 #977 Aleksey Ivanov:だから、良心があるかないか、それは当たり前のことであり、叱咤激励してもどうにもならない。 そして、3つ目の選択肢は、良心はあるが、その使い方を子供の頃から教えられていない場合です。 Ivan Butko 2019.02.04 08:43 #978 1500! アンナの応援を開始、ゴンチャールの記録までまだ半分の距離 削除済み 2019.02.04 13:38 #979 Aleksey Ivanov:だから、良心があるかないか、それは当たり前のことであり、叱咤激励してもどうにもならない。 美しいコードと儲かるコードがイコールでないのは残念です Uladzimir Izerski 2019.02.04 14:11 #980 Ivan Butko: 1500! アナを応援するようになった、ゴンチャーの記録はまだ半端ない。他を足すと2,000になる。よかったね。月6万円。そして、バズらない)) 1...919293949596979899100101102103104105...230 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
あなたは正しいことをしたのです。この「ある種のBrexit」は、この2年間ですでにスキャルパーを失いました。
昨日は投票前、投票間際に7％以上の利益を出し、その後は利益を全て失いました。だから、私が得たオーガズムを除けば、ゼロです ))
いや、この製品は見せかけだけで、こんな無料のものはいくらでもあるし、役に立たない)本物の耕運機なんて誰も売らないよ)。
貸し出すことができます。手付金を稼いで、リース終了。一般的に、マネタイズの方法はたくさんあります、このサイトはポイントではありません。
昨日は投票前、投票間際に7％以上の利益を出し、その後は利益を全て失いました。だから、私が得たオーガズムを除けば、ゼロです ))
残念です。でも、私は何も失っていないのです)
ニュースが 出た後、ポンドを買いました。1％かかった。あまりないですね。そして、この手で。念のため、一晩ですべてのボットをオフにしました。
Alexey Volchanskiy:
...ゼロ、オーガズムを除く))
結局、交換した甲斐があったというわけだ。
そんな製品に思いを馳せている今日この頃です。
サポート、美しさ、コードの最適化（アルゴリズムが変わらない）にとても神経を使っています。
そして、ここでは毎日10人の新しい専門家が、「これはテストチェックポイントで+1億6千万円だ、200～100万ポンドで受けろ。道徳：あなたが良心について考えて いる間、他の人はポー....
だから、良心はあるかないか、それは固有の事実であり、助けのための励ましはないのです。
だから、良心があるかないか、それは当たり前のことであり、叱咤激励してもどうにもならない。
そして、3つ目の選択肢は、良心はあるが、その使い方を子供の頃から教えられていない場合です。
アンナの応援を開始、ゴンチャールの記録までまだ半分の距離
だから、良心があるかないか、それは当たり前のことであり、叱咤激励してもどうにもならない。
1500!
アナを応援するようになった、ゴンチャーの記録はまだ半端ない。
他を足すと2,000になる。よかったね。月6万円。そして、バズらない))