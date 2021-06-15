登録者数1200人!!! - ページ 98

Boris Gulikov:
あなたは正しいことをしたのです。この「ある種のBrexit」は、この2年間ですでにスキャルパーを失いました。

昨日は投票前、投票間際に7％以上の利益を出し、その後は利益を全て失いました。だから、私が得たオーガズムを除けば、ゼロです ))

 
Anatolii Zainchkovskii:

いや、この製品は見せかけだけで、こんな無料のものはいくらでもあるし、役に立たない)本物の耕運機なんて誰も売らないよ)。

貸し出すことができます。手付金を稼いで、リース終了。一般的に、マネタイズの方法はたくさんあります、このサイトはポイントではありません。

 
Alexey Volchanskiy:

残念です。でも、私は何も失っていないのです)

ニュースが 出た後、ポンドを買いました。1％かかった。あまりないですね。そして、この手で。念のため、一晩ですべてのボットをオフにしました。

 


 

Alexey Volchanskiy:

...ゼロ、オーガズムを除く))

結局、交換した甲斐があったというわけだ。

 
Vladislav Andruschenko:

そんな製品に思いを馳せている今日この頃です。

サポート、美しさ、コードの最適化（アルゴリズムが変わらない）にとても神経を使っています。

そして、ここでは毎日10人の新しい専門家が、「これはテストチェックポイントで+1億6千万円だ、200～100万ポンドで受けろ。

道徳：あなたが良心について考えて いる間、他の人はポー....

だから、良心はあるかないか、それは固有の事実であり、助けのための励ましはないのです。

 
Aleksey Ivanov:

そして、3つ目の選択肢は、良心はあるが、その使い方を子供の頃から教えられていない場合です。

 
1500!
アンナの応援を開始、ゴンチャールの記録までまだ半分の距離
Aleksey Ivanov:

美しいコードと儲かるコードがイコールでないのは残念です
 
Ivan Butko:
他を足すと2,000になる。よかったね。月6万円。そして、バズらない))

