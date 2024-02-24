トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 534 1...527528529530531532533534535536537538539540541...3399 新しいコメント Алёша 2017.11.26 12:00 #5331 マキシム・ドミトリエフスキー メタトレーダーのティター・トッターには本当のティックがないと聞くと不思議な感じがする、プラットフォームの光学系を感じることができる。そうなんですか？すみません、見落としがあったかもしれませんが、過去のティックをダウンロードすることは可能でしょうか？それとも「独自目的」(rnd)にしか利用できないのでしょうか))私は、FXの商品の山で未定義の期間のいくつかのティックを得ることができるとき、私は確かに間違っていることが好きです)))。ダニが苦手で、高いお金を払っているのに・・・(( Mihail Marchukajtes 2017.11.26 12:01 #5332 この仮説を証明するために、私は自分のTSで市場汎化テストを行い、一般的にTSはオーバートレーニングであり、稼ぎ出すためには、このような絵になるパラメータをトレーニング領域に設定する必要があるという結論に達しました。結局のところ、ご存知のようにトレーニングエリアはそれほど重要ではないので、TSが損をすることは何も問題ないのです。しかし、それは実際の仕事の現場で得られるものであり、最初の2日間はその一例です......。はたしてどうなることやら......。 Mihail Marchukajtes 2017.11.26 12:04 #5333 そして、こちらが実際の市場汎用性のテストエリアです。ここで、ネットワークが将来的に利益を得るようになるために、どのように方向付けるかを選択します。原理は簡単です。テストの過程で、この写真に見られるように、TSは失敗してはならないのです。得られたモデルの市場一般化に関する最終的なテストについては後述するとして......。 削除済み 2017.11.26 12:38 #5334 アリョーシャそうなんですか？すみません、見落としがあったかもしれませんが、過去のティックをダウンロードすることは可能でしょうか？あるいは「公式な目的」でのみ利用可能なのか(rnd)))確かに間違いであれば嬉しいですね、FXの商品の山で不定期で何ティックか取れる時は間違うのが好きです)))自分も吸い魔がなくて、ダニに大金を払っています・・・((mt5ではブローカーからサーバー/取引所が長い間利用可能で、もちろん、あなたは...ctrl+u, 刻み目をエクスポート Алёша 2017.11.26 13:32 #5335 マキシム・ドミトリエフスキー well in mt5 from brokers' serversbourses have long been available, of course you can...ctrl+u, 刻み目をエクスポートdukascopy.com/swiss/russian/marketwatch/historical/ から最終日のティックをダウンロードできますが、少なくとも1年分と市場全体（〜150Gb）が必要で、キッチンサーバーから前の日のティックを見ると、分数として数の順に全く異なる数字が表示されます。ただ、悪意や欲があるわけでもなく、トラフィックを節約するためです。「本物のティック」でテストすることは不可能です。1つの楽器のティックの1年間は約1ギガバイトです。ただのマーケティングです。 削除済み 2017.11.26 13:38 #5336 アリョーシャキッチンサーバーから前日までのティックを見ると、そこではその数が瑣末なものから順にかなり違っているのです。トラフィックを節約するために欲張ったり、意図的に「本物のティック」を使用することもできません。1つの楽器のティックの年間は約1ギガバイトで、テスト中にmt5のフォルダがどれだけ重いか見てください。いつもどおりのマーケティングですけどね。ターミナルフォルダに 2年間で600MBのティック、毎月25MBが.tksに格納されています。そして、csvにエクスポートすると、800MBをダウンロードするのに2ヶ月かかりました。2017年はどのくらいになるのか、見ていきたいと思います97555367刻み...4.85GB...足りなくない？すべての証券会社がこのような深いティック履歴を持っているわけではなく、多いところと少ないところがあることは明らかです。 Алёша 2017.11.26 14:04 #5337 マキシム・ドミトリエフスキー ターミナルフォルダに 2年間で600MBのティック、毎月25MBが.tksに格納されています。で、csvに書き出すと、800mbのダウンロードに2ヶ月かかりました。2017年通年では、どのくらいになるのか見てみましょう。97555367刻み...4.85GB...足りなくない？mmm...well, it seems to be true))) 多分、私が間違っていたのでしょう。しかし、同じように、私のテスターで1対1で同じ結果が出るまで、私はキッチンの利益のために書かれているものは一切信用しないことにしています。テスター自体は非常にシンプルなアルゴリズムで、アルゴリズムは透明で、その結果は例えば数学の関数のように再現可能であるべきです。 削除済み 2017.11.26 14:20 #5338 アリョーシャ。うーん...まあ、そうみたいですね)))もしかしたら、私の勘違いだったのかもしれません。しかし、同じように、私のテスターで1対1で同じ結果が出るまで、私はキッチンの利益のために書かれているものは、一切信用しません。テスター自体はかなり単純なアルゴリズムで、アルゴリズムは透明でなければならず、その結果は、例えば、ある種の数学の関数のように再現可能でなければならない。FXのスリッページを考慮すれば、ティックヒストリーの 質はテスト用として許容範囲内だと思います。 Алёша 2017.11.26 14:41 #5339 マキシム・ドミトリエフスキー まあ、少なくともシミュレーションと本物を使ってテストすれば結果は明らかに違う、もちろんティックヒストリーの質そのものについては何とも言えないが...FXのスリッページなどを考慮すれば、ティックヒストリーの 質はかなりテストしても問題ないと思うのだがまあ、MTテスターを批判し始めると、まずそのスピードの問題で、何を間違えたのか、厨二病的な発想しか浮かばないが、繰り返すが、テスターはループするELEMENTARY ALGORITHMなのである。シグナルで - バランスロットから追加/減算 * 価格（次のティック）、すべて、多分さらにいくつかのマイナーな操作、反復と同じくらい多くの信号、それは信号自体を計算するよりも1-10％以上の時間がかかるはずです、数億（>数十分）のバーが10分の1秒で処理する必要があります。ワゴンでsalaubonic "戦略 "1が月の期間の分のキャンドルで実行される方法を説明するために、多くの分をテストされ、それは不可能であり、それは転換だ。また、「リアルティックで」というのはあまり意味がなく、ローソク足からシグナルが発生し、全てのティックがメモリ上にある場合、シグナルの次のティックのタイムキー、もしくはそれ以降のラグでマッシュアップから選択して実行されているだけです。要するに...ようよう） 削除済み 2017.11.26 15:10 #5340 アリョーシャまあ、mtテスターの批判を始めると、まずスピードについては、彼らがそこで何をしたのかわからない、厨二病的な影響しか考えられないが、もう一度言うが、テスターはELEMENTARY ALGORITHMだ、ループの中にあるのだ。シグナルで - バランスロットから追加/減算 * 価格（次のティック）、すべて、多分さらにいくつかのマイナーな操作、反復と同じくらい多くの信号、それは信号自体を計算するよりも1-10％以上の時間がかかるはずです、数億（>数十分）のバーが10分の1秒で処理されるはずです。ワゴンでsalaubonic "戦略 "1が月の期間の分のキャンドルで実行される方法を説明するために、多くの分をテストされ、それは不可能であり、それは転換だ。また、「リアルティックで」というのはあまり意味がなく、ローソク足からシグナルが発生し、全てのティックがメモリ上にある場合、シグナルの次のティックのタイムキー、もしくはそれ以降のラグでマッシュアップから選択して実行されているだけです。要するに...やったね）標準的なMACDのサンプルExpert Advisorは、単純なロジックで、2つのオープン 価格で1分...まあ4-5秒のように感じる...と分単位で年間です。そんなに遅くない＋フローティングスプレッドの取引環境を再現し、チャートを描き、レポートを見せた。 1...527528529530531532533534535536537538539540541...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
メタトレーダーのティター・トッターには本当のティックがないと聞くと不思議な感じがする、プラットフォームの光学系を感じることができる。
そうなんですか？すみません、見落としがあったかもしれませんが、過去のティックをダウンロードすることは可能でしょうか？それとも「独自目的」(rnd)にしか利用できないのでしょうか))私は、FXの商品の山で未定義の期間のいくつかのティックを得ることができるとき、私は確かに間違っていることが好きです)))。ダニが苦手で、高いお金を払っているのに・・・((
この仮説を証明するために、私は自分のTSで市場汎化テストを行い、一般的にTSはオーバートレーニングであり、稼ぎ出すためには、このような絵になるパラメータをトレーニング領域に設定する必要があるという結論に達しました。
結局のところ、ご存知のようにトレーニングエリアはそれほど重要ではないので、TSが損をすることは何も問題ないのです。しかし、それは実際の仕事の現場で得られるものであり、最初の2日間はその一例です......。はたしてどうなることやら......。
そして、こちらが実際の市場汎用性のテストエリアです。ここで、ネットワークが将来的に利益を得るようになるために、どのように方向付けるかを選択します。原理は簡単です。テストの過程で、この写真に見られるように、TSは失敗してはならないのです。得られたモデルの市場一般化に関する最終的なテストについては後述するとして......。
そうなんですか？すみません、見落としがあったかもしれませんが、過去のティックをダウンロードすることは可能でしょうか？あるいは「公式な目的」でのみ利用可能なのか(rnd)))確かに間違いであれば嬉しいですね、FXの商品の山で不定期で何ティックか取れる時は間違うのが好きです)))自分も吸い魔がなくて、ダニに大金を払っています・・・((
mt5ではブローカーからサーバー/取引所が長い間利用可能で、もちろん、あなたは...ctrl+u, 刻み目をエクスポート
well in mt5 from brokers' serversbourses have long been available, of course you can...ctrl+u, 刻み目をエクスポート
dukascopy.com/swiss/russian/marketwatch/historical/ から最終日のティックをダウンロードできますが、少なくとも1年分と市場全体（〜150Gb）が必要で、キッチンサーバーから前の日のティックを見ると、分数として数の順に全く異なる数字が表示されます。ただ、悪意や欲があるわけでもなく、トラフィックを節約するためです。「本物のティック」でテストすることは不可能です。1つの楽器のティックの1年間は約1ギガバイトです。ただのマーケティングです。
キッチンサーバーから前日までのティックを見ると、そこではその数が瑣末なものから順にかなり違っているのです。トラフィックを節約するために欲張ったり、意図的に「本物のティック」を使用することもできません。1つの楽器のティックの年間は約1ギガバイトで、テスト中にmt5のフォルダがどれだけ重いか見てください。いつもどおりのマーケティングですけどね。
ターミナルフォルダに 2年間で600MBのティック、毎月25MBが.tksに格納されています。
そして、csvにエクスポートすると、800MBをダウンロードするのに2ヶ月かかりました。
2017年はどのくらいになるのか、見ていきたいと思います
97555367刻み...4.85GB...足りなくない？
すべての証券会社がこのような深いティック履歴を持っているわけではなく、多いところと少ないところがあることは明らかです。
ターミナルフォルダに 2年間で600MBのティック、毎月25MBが.tksに格納されています。
で、csvに書き出すと、800mbのダウンロードに2ヶ月かかりました。
2017年通年では、どのくらいになるのか見てみましょう。
97555367刻み...4.85GB...足りなくない？
mmm...well, it seems to be true))) 多分、私が間違っていたのでしょう。しかし、同じように、私のテスターで1対1で同じ結果が出るまで、私はキッチンの利益のために書かれているものは一切信用しないことにしています。テスター自体は非常にシンプルなアルゴリズムで、アルゴリズムは透明で、その結果は例えば数学の関数のように再現可能であるべきです。
うーん...まあ、そうみたいですね)))もしかしたら、私の勘違いだったのかもしれません。しかし、同じように、私のテスターで1対1で同じ結果が出るまで、私はキッチンの利益のために書かれているものは、一切信用しません。テスター自体はかなり単純なアルゴリズムで、アルゴリズムは透明でなければならず、その結果は、例えば、ある種の数学の関数のように再現可能でなければならない。
FXのスリッページを考慮すれば、ティックヒストリーの 質はテスト用として許容範囲内だと思います。
まあ、少なくともシミュレーションと本物を使ってテストすれば結果は明らかに違う、もちろんティックヒストリーの質そのものについては何とも言えないが...FXのスリッページなどを考慮すれば、ティックヒストリーの 質はかなりテストしても問題ないと思うのだが
まあ、MTテスターを批判し始めると、まずそのスピードの問題で、何を間違えたのか、厨二病的な発想しか浮かばないが、繰り返すが、テスターはループするELEMENTARY ALGORITHMなのである。シグナルで - バランスロットから追加/減算 * 価格（次のティック）、すべて、多分さらにいくつかのマイナーな操作、反復と同じくらい多くの信号、それは信号自体を計算するよりも1-10％以上の時間がかかるはずです、数億（>数十分）のバーが10分の1秒で処理する必要があります。ワゴンでsalaubonic "戦略 "1が月の期間の分のキャンドルで実行される方法を説明するために、多くの分をテストされ、それは不可能であり、それは転換だ。また、「リアルティックで」というのはあまり意味がなく、ローソク足からシグナルが発生し、全てのティックがメモリ上にある場合、シグナルの次のティックのタイムキー、もしくはそれ以降のラグでマッシュアップから選択して実行されているだけです。要するに...ようよう）
まあ、mtテスターの批判を始めると、まずスピードについては、彼らがそこで何をしたのかわからない、厨二病的な影響しか考えられないが、もう一度言うが、テスターはELEMENTARY ALGORITHMだ、ループの中にあるのだ。シグナルで - バランスロットから追加/減算 * 価格（次のティック）、すべて、多分さらにいくつかのマイナーな操作、反復と同じくらい多くの信号、それは信号自体を計算するよりも1-10％以上の時間がかかるはずです、数億（>数十分）のバーが10分の1秒で処理されるはずです。ワゴンでsalaubonic "戦略 "1が月の期間の分のキャンドルで実行される方法を説明するために、多くの分をテストされ、それは不可能であり、それは転換だ。また、「リアルティックで」というのはあまり意味がなく、ローソク足からシグナルが発生し、全てのティックがメモリ上にある場合、シグナルの次のティックのタイムキー、もしくはそれ以降のラグでマッシュアップから選択して実行されているだけです。要するに...やったね）
標準的なMACDのサンプルExpert Advisorは、単純なロジックで、2つのオープン 価格で1分...まあ4-5秒のように感じる...と分単位で年間です。
そんなに遅くない＋フローティングスプレッドの取引環境を再現し、チャートを描き、レポートを見せた。