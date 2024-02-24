トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 537 1...530531532533534535536537538539540541542543544...3399 新しいコメント 削除済み 2017.11.26 22:06 #5361 ユーリイ・アサウレンコ良いルールです)。この場合、価格は現在だけでなく、予測可能な将来も考慮されていることが自動的に導かれます。また、価格を予測する方法がないことを自動的に意味する。だから私はいつも、非効率なものだけがあちこちに現れては突然消えていく、と書いているのです :)効率的な市場の理論...将来のことは書いてないが、定義によると、イベントが市場に瞬時に影響を与え、それが効率的であれば、参加者の誰も優位に立たないということだね（強い効率だと、中程度、弱いものもある）。 Yuriy Asaulenko 2017.11.26 23:47 #5362 マキシム・ドミトリエフスキー だから私はいつも、非効率なものだけが働いて、定期的にあちこちに現れては突然消えていく、と書いているのです)効率的な市場の理論...将来のことは書いてないが、定義によると、イベントが市場に即座に影響を与え、それが効率的であれば、どの参加者も有利ではない、そうだ（効率が高いとき、中、低がある）。ALLを考慮する-それがALLということです。そして、もしそれが未来のような何かを考慮しないのであれば、それはALLを意味しない、つまり矛盾することになる。つまり、未来は、その定義からして、原理的に予測不可能である。なぜなら、既知のものはすべてすでに考慮されており、ランダムな要素だけが未計算のまま残されているからである。もし、そういうものが市場にあると思うのであれば、それはやはり、すべてが市場に説明されていないと考えるということです。それでは、自分を欺いていることになる)そして、効率的な市場ということですね。 削除済み 2017.11.27 07:06 #5363 ユーリイ・アサウレンコEVERYTHINGを考えるということは、EVERYTHINGを考えるということです。そして、何かが考慮されていない場合、例えば、将来、それはNOT ALLを意味し、それに矛盾する - すべてを考慮する。つまり、未来は、既知のものはすべて考慮済みで、ランダムな要素だけが残されているため、原理的に予測不可能なのである。もし、そういうものが市場にあると思うのであれば、それはやはり、すべてが市場に説明されていないと考えるということです。それでは、自分を欺いていることになる)そして、あなた自身が効率的な市場について話しているのです。それは仮説です...そして、おそらく一般的なケースでは間違っています。なぜなら、市場には、市場のイベントに即座に反応する完全に合理的な参加者はいないからです...ということで、だいたいこんな感じです :) 赤か緑かしかし、重要なことは、この仮説は、平均的に 市場が負けることはない 、つまり平均的にすべての参加者がゼロになることを前提としており、これは合理的である。しかし、所得分配は通常非常に不均一であることを考慮すると、私たちにはチャンスがあります、それは稼ぐ人が5-10％いるだけで、何も稼げないか大きな損失を被る可能性はもっとあります :) 以下は、書くのが面倒なので、情報 です。実際、理解するのにとても役に立ちます。 Yuriy Asaulenko 2017.11.27 12:55 #5364 マキシム・ドミトリエフスキー それは仮説ですが...一般的なケースではおそらく間違いでしょう。なぜなら、市場のイベントに即座に反応する、完全に合理的な市場参加者は存在しないからですということで、だいたいこんな感じです :) 赤か緑かしかし、重要なことは、この仮説は、平均的に 市場が負けることはない 、つまり平均的にすべての参加者がゼロになることを前提としており、これは合理的である。しかし、所得分配が非常に不平等であることを考慮に入れると、私たちにはチャンスがあります。それは、稼ぐ人が5〜10％いるだけで、何も稼げないか大きな損失を被る可能性はさらに大きいのです :) というわけで、「某社」情報 です。それを理解することは、実はとても便利なことなのです。とにかく、効率的な市場というものに興味があり、いろいろと読んできました。現代の研究者の多くは、今日の市場は効率的な市場に非常に近いと信じている。また、5年ほど前のRTSカンファレンスでは、かなり有名な専門家によるこのテーマでの報告がありました（残念ながら姓は忘れてしまいましたが-5年前のことです）。おそらく唯一の非効率性は、外部からの影響に対する応答の位相遅れであろう。描いたもの。しかし、段差のあるところでは華麗に見えますが、事前情報がないスムーズな動作では、すでに列車が発車した後でないと捕捉できないことがあるのです。 Dr. Trader 2017.11.27 13:21 #5365 私の実験では、新しいデータで安定した結果を得ることができましたが（eurusdの5分足の新しいバーの 方向を51％～52％の精度で推測）、問題はスプレッドで、スプレッドが2ピップ以上でなければ、このモデルは利益を上げることができます。夜の時間帯だけモデルで取引すると、潜在的な利益は少し大きくなりますが、この時間帯のスプレッドも大きくなります。直感的には、トレーダーがプラスサイドで取引すれば、スプレッドが広がるという興味深い自己調整システムが形成されている。一般に皆が負けていると、ディーリングデスクは競争によってスプレッドが減少する。スプレッドの内部には一定の依存関係が存在するが、ディーラはスプレッドを調整することで、これらの依存関係をマーケットメイカーにのみ提供することができるようになる。 市場取引の開始は自助努力であり、保留注文で取引戦略を作るべきであり、そうすれば、何らかの聖杯のチャンスがあるかもしれないことが判明した。 TheXpert 2017.11.27 13:27 #5366 ミハイル・マルキュカイツ私は血まみれのプログラマーです。CDを使ってMT5用のADインジケータを作ろうとしたら4時間もかかってしまいましたが、なんとなく出来ました。これは大変だ、同志たちよ。三行で迷った:-)検索すれば いいのに TheXpert 2017.11.27 13:32 #5367 ユーリイ・アサウレンコそのため、自動的に価格予測は不可能になる。この結論から、誰かの論理は両足が不自由であるか、あるいは欠けていることになる)。 Mihail Marchukajtes 2017.11.27 14:01 #5368 コンビナート です。調べれば いいのに。さて、村は...。mt5でやってました...。darkooooo.... TheXpert 2017.11.27 14:03 #5369 ミハイル・マルキュカイツさて、村は...。mt5でやってました...。暗闇の中で......。デザイン変更に4時間ではなく、10分。 Mihail Marchukajtes 2017.11.27 14:11 #5370 コンビナート です。4時間かかるところを10分でやり直し。そういうプログラマーなんです。コツをつかむまで、誰もきちんと説明できない...。とにかく、みんな!!!!!!聞いてください。ここからが大事な長文です......。 1...530531532533534535536537538539540541542543544...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
良いルールです)。この場合、価格は現在だけでなく、予測可能な将来も考慮されていることが自動的に導かれます。また、価格を予測する方法がないことを自動的に意味する。
だから私はいつも、非効率なものだけがあちこちに現れては突然消えていく、と書いているのです :)
効率的な市場の理論...将来のことは書いてないが、定義によると、イベントが市場に瞬時に影響を与え、それが効率的であれば、参加者の誰も優位に立たないということだね（強い効率だと、中程度、弱いものもある）。
だから私はいつも、非効率なものだけが働いて、定期的にあちこちに現れては突然消えていく、と書いているのです)
効率的な市場の理論...将来のことは書いてないが、定義によると、イベントが市場に即座に影響を与え、それが効率的であれば、どの参加者も有利ではない、そうだ（効率が高いとき、中、低がある）。
ALLを考慮する-それがALLということです。そして、もしそれが未来のような何かを考慮しないのであれば、それはALLを意味しない、つまり矛盾することになる。つまり、未来は、その定義からして、原理的に予測不可能である。なぜなら、既知のものはすべてすでに考慮されており、ランダムな要素だけが未計算のまま残されているからである。もし、そういうものが市場にあると思うのであれば、それはやはり、すべてが市場に説明されていないと考えるということです。それでは、自分を欺いていることになる)
そして、効率的な市場ということですね。
EVERYTHINGを考えるということは、EVERYTHINGを考えるということです。そして、何かが考慮されていない場合、例えば、将来、それはNOT ALLを意味し、それに矛盾する - すべてを考慮する。つまり、未来は、既知のものはすべて考慮済みで、ランダムな要素だけが残されているため、原理的に予測不可能なのである。もし、そういうものが市場にあると思うのであれば、それはやはり、すべてが市場に説明されていないと考えるということです。それでは、自分を欺いていることになる)
そして、あなた自身が効率的な市場について話しているのです。
それは仮説です...そして、おそらく一般的なケースでは間違っています。なぜなら、市場には、市場のイベントに即座に反応する完全に合理的な参加者はいないからです...
ということで、だいたいこんな感じです :) 赤か緑か
しかし、重要なことは、この仮説は、平均的に 市場が負けることはない 、つまり平均的にすべての参加者がゼロになることを前提としており、これは合理的である。しかし、所得分配は通常非常に不均一であることを考慮すると、私たちにはチャンスがあります、それは稼ぐ人が5-10％いるだけで、何も稼げないか大きな損失を被る可能性はもっとあります :)以下は、書くのが面倒なので、情報 です。実際、理解するのにとても役に立ちます。
それは仮説ですが...一般的なケースではおそらく間違いでしょう。なぜなら、市場のイベントに即座に反応する、完全に合理的な市場参加者は存在しないからです
ということで、だいたいこんな感じです :) 赤か緑か
しかし、重要なことは、この仮説は、平均的に 市場が負けることはない 、つまり平均的にすべての参加者がゼロになることを前提としており、これは合理的である。しかし、所得分配が非常に不平等であることを考慮に入れると、私たちにはチャンスがあります。それは、稼ぐ人が5〜10％いるだけで、何も稼げないか大きな損失を被る可能性はさらに大きいのです :)というわけで、「某社」情報 です。それを理解することは、実はとても便利なことなのです。
とにかく、効率的な市場というものに興味があり、いろいろと読んできました。現代の研究者の多くは、今日の市場は効率的な市場に非常に近いと信じている。また、5年ほど前のRTSカンファレンスでは、かなり有名な専門家によるこのテーマでの報告がありました（残念ながら姓は忘れてしまいましたが-5年前のことです）。
おそらく唯一の非効率性は、外部からの影響に対する応答の位相遅れであろう。描いたもの。しかし、段差のあるところでは華麗に見えますが、事前情報がないスムーズな動作では、すでに列車が発車した後でないと捕捉できないことがあるのです。
私の実験では、新しいデータで安定した結果を得ることができましたが（eurusdの5分足の新しいバーの 方向を51％～52％の精度で推測）、問題はスプレッドで、スプレッドが2ピップ以上でなければ、このモデルは利益を上げることができます。夜の時間帯だけモデルで取引すると、潜在的な利益は少し大きくなりますが、この時間帯のスプレッドも大きくなります。
直感的には、トレーダーがプラスサイドで取引すれば、スプレッドが広がるという興味深い自己調整システムが形成されている。一般に皆が負けていると、ディーリングデスクは競争によってスプレッドが減少する。
スプレッドの内部には一定の依存関係が存在するが、ディーラはスプレッドを調整することで、これらの依存関係をマーケットメイカーにのみ提供することができるようになる。
市場取引の開始は自助努力であり、保留注文で取引戦略を作るべきであり、そうすれば、何らかの聖杯のチャンスがあるかもしれないことが判明した。
私は血まみれのプログラマーです。CDを使ってMT5用のADインジケータを作ろうとしたら4時間もかかってしまいましたが、なんとなく出来ました。これは大変だ、同志たちよ。三行で迷った:-)
検索すれば いいのに
そのため、自動的に価格予測は不可能になる。
この結論から、誰かの論理は両足が不自由であるか、あるいは欠けていることになる)。
調べれば いいのに。
さて、村は...。mt5でやってました...。darkooooo....
さて、村は...。mt5でやってました...。暗闇の中で......。
デザイン変更に4時間ではなく、10分。
4時間かかるところを10分でやり直し。
そういうプログラマーなんです。コツをつかむまで、誰もきちんと説明できない...。とにかく、みんな!!!!!!聞いてください。ここからが大事な長文です......。