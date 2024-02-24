トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 264 1...257258259260261262263264265266267268269270271...3399 新しいコメント toxic 2017.01.26 13:19 #2631 すみません、気が散ってしまって...。 以下、データ https://drop.me/aGE2kB 時間がなかったので編集はしていません。今のところ、ガラスはデルタのみで、スキップがある日もありますが、テストとして行います。 mytarmailS 2017.01.26 16:06 #2632 この講義が誰かの役に立つかどうかはわからないが、一般的な教養を身につけるには良いだろうし、ただただ面白いだけである。時系列予測https://www.youtube.com/watch?v=u433nrxdf5k機能変換を行います。https://www.youtube.com/watch?v=U1QYrGj6Ztg Лекция 10 Прогнозирование временных рядов 2016.12.24www.youtube.com Группа ВК: https://vk.com/data_mining_in_action Репозиторий курса на гитхабе: https://github.com/vkantor/MIPT_Data_Mining_In_Action_2016 mytarmailS 2017.01.27 11:16 #2633 特徴変換のビデオの最後に、講師がクラス分離性の評価などに使える興味深い次元削減法を紹介していますが、この方法（t-SNE）はPCAより進んでいると考えられており、注目すべき点ですダウンサンプリングメソッドの分け方を比較しましたそして実際、この方式は他の方式と比べても遜色のないものでした。データとコードはこちらの記事から引用していますhttp://biostat-r.blogspot.com/2016/05/pca-mds-t-sne.htmlメソッドパッケージ：tsne、Rtsne最後のものは高速で、C++で書かれています。まだ市場データでは動かしていないのですが...。 Понижение размерности: PCA, MDS, t-SNE 2016.05.28Andrey Ogurtsovbiostat-r.blogspot.nl Методы понижения размерности (обзор) играют важную роль в машинном обучении. Они позволяют строить модели в пространствах меньшей размерности, чем исходное признаковое пространство, с минимальными потерями информации. Особенно полезно понижать размерность до 2, то есть проецировать данные на плоскость. Таким образом можно изучить структуру... mytarmailS 2017.01.27 11:20 #2634 Dr.Traderさん、scale()の 仕組みがわからないとおっしゃっていましたよね？知りました )))scale(x,center = TRUE, scale = TRUE)# аналог(x - mean(x)) / sd(x) Женя 2017.01.27 16:16 #2635 mytarmailS:この講義が誰かの役に立つかどうかはわからないが、一般的な教養を身につけるには良いだろうし、ただただ面白いだけである。時系列予測https://www.youtube.com/watch?v=u433nrxdf5k機能変換を行います。https://www.youtube.com/watch?v=U1QYrGj6Ztg ありがとうございました。良いコースで、知識をしっかりリフレッシュでき、新しい知識も追加されました。 Data Mining in Action www.youtube.com Канал группы https://vk.com/data_mining_in_action Здесь выкладываются видеозаписи лекций курса Data Mining in Action в МФТИ и другие интересные материалы по ... Dr. Trader 2017.01.27 16:49 #2636 mytarmailS:/ sd(x)なるほど、これで私が0...1で表示したかったのに、列ごとに異なる境界で表示された理由がすべてわかりました。 Женя 2017.01.27 17:08 #2637 まだやってませ んが、テストには使えそうです。すみません、気が散ってしまって...。 以下、データ https://drop.me/aGE2kB 時間がなかったので、編集はしていません。今のところ、ガラスはデルタのみで、スキップする日もありますが、テストとして行います。 О!...それはまた別の話です！))カップが全部ないのは最悪だ。 Youri Tarshecki 2017.01.28 08:35 #2638 mytarmailS:この講義が誰かの役に立つかどうかはわからないが、一般的な教養を身につけるには良いだろうし、ただただ面白いだけである。時系列予測https://www.youtube.com/watch?v=u433nrxdf5kはい、残差チェックやプログラムフィッティングなど、興味深い点があります。 しかし、最初に「検証は不可欠」と言いながら、「モデルフィッティングに支障がある部分はカットすればいい」と言うのはおかしいですよね。 mytarmailS 2017.01.31 11:00 #2639 みなさん、こんにちは。1) t-SNEについて : マーケットデータではうまくいきませんでした。2) ローソク足のパターンが既に実装されているパッケージがありましたので、このようにインストールすることができます。install.packages("candlesticks", repos="http://R-Forge.R-project.org")私はそれを使って遊んでみたいのですが、たまたま私はxtsデータに真剣に遭遇したことがありません、私は私の引用を正しいフォーマットに変換する方法を教えてください。マイデータ head(MY_dat) X.DATE. X.TIME. X.OPEN. X.HIGH. X.LOW. X.CLOSE. X.VOL.385327 20170117 204000 115420 115440 115400 115400 314385328 20170117 204500 115400 115440 115370 115410 559385329 20170117 205000 115410 115440 115380 115420 475385330 20170117 205500 115410 115510 115360 115470 1745385331 20170117 210000 115470 115490 115430 115440 607385332 20170117 210500 115440 115490 115420 115470 453class(MY_dat)[1] "data.frame"xts形式が必要です。head(ri) RIH7.Open RIH7.High RIH7.Low RIH7.Close RIH7.Volume2017-01-30 10:00:00 119060 119060 118480 118620 121912017-01-30 10:05:00 118610 118620 118260 118320 132192017-01-30 10:10:00 118320 118470 118230 118250 85192017-01-30 10:15:00 118240 118260 118080 118120 110102017-01-30 10:20:00 118110 118160 117930 117980 81082017-01-30 10:25:00 117980 118100 117910 118020 5544class(ri)[1] "xts" "zoo" Machine learning in trading: СанСаныч Фоменко 2017.01.31 12:37 #2640 mytarmailS:みなさん、こんにちは。1) t-SNEについて : マーケットデータではうまくいきませんでした。2) ローソク足のパターンが既に実装されているパッケージがありましたので、このようにインストールすることができます。install.packages("candlesticks", repos="http://R-Forge.R-project.org")私はそれを使って遊んでみたいのですが、それはたまたま私は真剣にxtsデータに遭遇していない、私は私の引用符を正しいフォーマットに変換する方法を教えてください。マイデータ head(MY_dat) X.DATE. X.TIME. X.OPEN. X.HIGH. X.LOW. X.CLOSE. X.VOL.385327 20170117 204000 115420 115440 115400 115400 314385328 20170117 204500 115400 115440 115370 115410 559385329 20170117 205000 115410 115440 115380 115420 475385330 20170117 205500 115410 115510 115360 115470 1745385331 20170117 210000 115470 115490 115430 115440 607385332 20170117 210500 115440 115490 115420 115470 453class(MY_dat)[1] "data.frame"xts形式が必要です。head(ri) RIH7.Open RIH7.High RIH7.Low RIH7.Close RIH7.Volume2017-01-30 10:00:00 119060 119060 118480 118620 121912017-01-30 10:05:00 118610 118620 118260 118320 132192017-01-30 10:10:00 118320 118470 118230 118250 85192017-01-30 10:15:00 118240 118260 118080 118120 110102017-01-30 10:20:00 118110 118160 117930 117980 81082017-01-30 10:25:00 117980 118100 117910 118020 5544class(ri)[1] "xts" "zoo" 試してみたが、すぐに壊れた：週末の穴をどうすればいいのか、はっきりしない。 1...257258259260261262263264265266267268269270271...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
すみません、気が散ってしまって...。
以下、データ https://drop.me/aGE2kB
時間がなかったので編集はしていません。今のところ、ガラスはデルタのみで、スキップがある日もありますが、テストとして行います。
この講義が誰かの役に立つかどうかはわからないが、一般的な教養を身につけるには良いだろうし、ただただ面白いだけである。
時系列予測
https://www.youtube.com/watch?v=u433nrxdf5k
機能変換を行います。
https://www.youtube.com/watch?v=U1QYrGj6Ztg
特徴変換のビデオの最後に、講師がクラス分離性の評価などに使える興味深い次元削減法を紹介していますが、この方法（t-SNE）はPCAより進んでいると考えられており、注目すべき点です
ダウンサンプリングメソッドの分け方を比較しました
そして実際、この方式は他の方式と比べても遜色のないものでした。
データとコードはこちらの記事から引用していますhttp://biostat-r.blogspot.com/2016/05/pca-mds-t-sne.html
メソッドパッケージ：tsne、Rtsne
最後のものは高速で、C++で書かれています。
まだ市場データでは動かしていないのですが...。
Dr.Traderさん、scale()の 仕組みがわからないとおっしゃっていましたよね？知りました )))
# аналог
(x - mean(x)) / sd(x)
この講義が誰かの役に立つかどうかはわからないが、一般的な教養を身につけるには良いだろうし、ただただ面白いだけである。
時系列予測
https://www.youtube.com/watch?v=u433nrxdf5k
機能変換を行います。
https://www.youtube.com/watch?v=U1QYrGj6Ztg
なるほど、これで私が0...1で表示したかったのに、列ごとに異なる境界で表示された理由がすべてわかりました。
すみません、気が散ってしまって...。
以下、データ https://drop.me/aGE2kB
時間がなかったので、編集はしていません。今のところ、ガラスはデルタのみで、スキップする日もありますが、テストとして行います。
この講義が誰かの役に立つかどうかはわからないが、一般的な教養を身につけるには良いだろうし、ただただ面白いだけである。
時系列予測
https://www.youtube.com/watch?v=u433nrxdf5k
はい、残差チェックやプログラムフィッティングなど、興味深い点があります。
しかし、最初に「検証は不可欠」と言いながら、「モデルフィッティングに支障がある部分はカットすればいい」と言うのはおかしいですよね。
みなさん、こんにちは。
1) t-SNEについて : マーケットデータではうまくいきませんでした。
2) ローソク足のパターンが既に実装されているパッケージがありましたので、このようにインストールすることができます。
私はそれを使って遊んでみたいのですが、たまたま私はxtsデータに真剣に遭遇したことがありません、私は私の引用を正しいフォーマットに変換する方法を教えてください。
マイデータ
X.DATE. X.TIME. X.OPEN. X.HIGH. X.LOW. X.CLOSE. X.VOL.
385327 20170117 204000 115420 115440 115400 115400 314
385328 20170117 204500 115400 115440 115370 115410 559
385329 20170117 205000 115410 115440 115380 115420 475
385330 20170117 205500 115410 115510 115360 115470 1745
385331 20170117 210000 115470 115490 115430 115440 607
385332 20170117 210500 115440 115490 115420 115470 453
[1] "data.frame"
xts形式が必要です。
RIH7.Open RIH7.High RIH7.Low RIH7.Close RIH7.Volume
2017-01-30 10:00:00 119060 119060 118480 118620 12191
2017-01-30 10:05:00 118610 118620 118260 118320 13219
2017-01-30 10:10:00 118320 118470 118230 118250 8519
2017-01-30 10:15:00 118240 118260 118080 118120 11010
2017-01-30 10:20:00 118110 118160 117930 117980 8108
2017-01-30 10:25:00 117980 118100 117910 118020 5544
[1] "xts" "zoo"
みなさん、こんにちは。
1) t-SNEについて : マーケットデータではうまくいきませんでした。
2) ローソク足のパターンが既に実装されているパッケージがありましたので、このようにインストールすることができます。
私はそれを使って遊んでみたいのですが、それはたまたま私は真剣にxtsデータに遭遇していない、私は私の引用符を正しいフォーマットに変換する方法を教えてください。
マイデータ
X.DATE. X.TIME. X.OPEN. X.HIGH. X.LOW. X.CLOSE. X.VOL.
385327 20170117 204000 115420 115440 115400 115400 314
385328 20170117 204500 115400 115440 115370 115410 559
385329 20170117 205000 115410 115440 115380 115420 475
385330 20170117 205500 115410 115510 115360 115470 1745
385331 20170117 210000 115470 115490 115430 115440 607
385332 20170117 210500 115440 115490 115420 115470 453
[1] "data.frame"
xts形式が必要です。
RIH7.Open RIH7.High RIH7.Low RIH7.Close RIH7.Volume
2017-01-30 10:00:00 119060 119060 118480 118620 12191
2017-01-30 10:05:00 118610 118620 118260 118320 13219
2017-01-30 10:10:00 118320 118470 118230 118250 8519
2017-01-30 10:15:00 118240 118260 118080 118120 11010
2017-01-30 10:20:00 118110 118160 117930 117980 8108
2017-01-30 10:25:00 117980 118100 117910 118020 5544
[1] "xts" "zoo"