トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 539 1...532533534535536537538539540541542543544545546...3399 新しいコメント Mihail Marchukajtes 2017.11.27 17:25 #5381 Dr.トレーダーコードがないと何もわからない。インジケータの値を読み込んでログに書き出すだけの、最小限の機能でシンプルなExpert Advisorを作るべきですね。この場合、結果は異なるので、Expert Advisorのコードと一緒にサービスデスクに送信する必要があります。 また、コードを添付することもできます。https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page2096。 知識のある人がチェックして、何が問題なのかを確認または説明してくれるでしょう。OK、そこで報告してみる。エージェントでEAをテストしているのではなく、他のシンボルからインジケータを呼び出すインジケータをテストしているのです。もしかしたら、違いがあるのかもしれない...。どうだろう...時間が経っても問題は解決しない:-) sibirqk 2017.11.29 05:01 #5382 おそらく近々、市場でのテストが開始されるでしょう。 https://geektimes.ru/post/294617/ Новая версия программы AlphaGo Zero разгромила своего прославленного предка со счетом 100:0 2021.10.17geektimes.ru 18 октября в журнале Nature была опубликована статья компании DeepMind о новых достижениях AlphaGo. Новая версия программы получила название Zero, так как была обучена с нуля без использования данных, полученных от человека, кроме правил самой игры Го. Для тренировок прошлой версии, победившей в чемпионатах с людьми, изначально использовался... 削除済み 2017.11.30 22:09 #5383 ようやく、自己鍛錬する適応システムで何かが生まれつつある...それをやるにはとんでもない時間がかかるし、まだラフドラフトだけど、すでに何かある。エクイティのグラフはぎこちないけど「正直」、つまりマーケットへの調整なしにすべて前進している :) 同じく処分しなければならないうるさい案件がたくさんある。MOはもちろん、脳への負担が大きい СанСаныч Фоменко 2017.12.01 08:09 #5384 Fマキシム・ドミトリエフスキーつまり、マーケットに適応することなく、すべてフォワードなのです :) ノイジーなトレードもたくさんあるので、それを取り除かなければなりません。これは、脳にとって非常に難しいことです 同じ時期のシンボルチャートを載せてもらえますか？ 削除済み 2017.12.01 08:42 #5385 サンサニッチ・フォメンコF 同じ期間のシンボルチャートを表示することは可能ですか？全体としては似たようなものですが、収益性という点では若干先行しています。で、M15のタイムフレームを使ったからこそ、これだけ多くのトレードができたのだと思います。でも、まだ最終版ではなく、うんざりしているから摘出したのです :) Vizard_ 2017.12.04 00:18 #5386 サンサニッチ・フォメンコ まだ無理です。この1年、家庭内の問題で忙しかった。あと1ヶ月あります。それから、結果の投稿を始めます、ソースはできています。1カ月以上経過した。GARCHのアプリケーション、写真付きでお待ちしています...。 СанСаныч Фоменко 2017.12.04 08:04 #5387 ヴィザード_。1カ月以上経過した。GARCHの実用化の話、写真付きで楽しみにしています...。はい、そうです。 Dr. Trader 2017.12.05 05:31 #5388 LSTMニューロンについて理解しやすい記述に出会ったので、それをテストするためにちょっとしたコードを書きました。記事 -http://datareview.info/article/znakomstvo-s-arhitekturoy-lstm-setey/このコードでは、ユーロドルM5の100本のバーを取り、バー単位で増分値をカウントし、最後の既知のバーを基に次の増分を予測するようlstmニューロンをトレーニングしています。 学習は複雑な解析方程式を使わずに、離散的なlbfgs最適化によってニューロンウェイトを調整した。予測値（R2）は0を少し上回る程度となり、非常に低いが、それでも無作為に推測するよりはましであることがわかった。lstmニューロンは指標や増分の配列ではなく、たった1つの値から次の値を予測し、それがすべてのバーで繰り返されることを考慮すると、一般的に非常にシンプルであり、結果は私が予想していたよりも良いものでした。しかし、何千本もの棒グラフを撮影すると、R2スコアが0以下になることが判明しました。また、このようなモデルの結果は、新しいデータではFXでかなり悪化するようで、クロスバリデーションで何か自転車を発明しないと、こんな単純な形では儲からないでしょう。さて、このニューロンからネットワークを作る必要があるのですが、記事には書かれていませんでした。 ファイル: lstm_neuron_test.zip 878 kb nowi 2017.12.05 05:59 #5389 いい加減にしろ） 削除済み 2017.12.05 07:12 #5390 Dr.トレーダーLSTMニューロンについて理解しやすい説明に出会ったので、それをテストするためにちょっとしたコードを書きました。記事 -http://datareview.info/article/znakomstvo-s-arhitekturoy-lstm-setey/このコードでは、100本のユーロドルM5を使用して、バーの増分を数え、最後に判明した増分を使用して次の増分を予測するようにlstmニューロンを訓練しています。 複雑な解析方程式を使わずに、ニューロンウェイトを離散的なlbfgs最適化でフィットさせて学習させたので、もっとひどいですが、簡単なテストには使えます。予測値（R2）は0を少し上回る程度となり、非常に低いが、それでも無作為に推測するよりはましであることがわかった。lstmニューロンは指標や増分の配列ではなく、たった1つの値から次の値を予測し、それがすべてのバーで繰り返されることを考慮すると、一般的に非常にシンプルであり、結果は私が予想していたよりも良いものでした。しかし、何千本もの棒グラフを撮影すると、R2スコアが0以下になることが判明しました。また、このようなモデルの結果は、新しいデータではFXでかなり悪化するようで、クロスバリデーションで何か自転車を発明しないと、こんな単純な形では儲からないでしょう。あとは、このニューロンからどうにかしてネットワークを構成する必要があるのですが、これについては記事で触れられていませんでした。Lstmはarimaよりも季節のサイクルを予測するのですが、トレーニングに時間がかかるんです。）私の友人で、いつもそれらに興奮し、kerasを学び、仕事で簡単なシリーズを旬の利益で取り、ほぼ1日ネットを鍛え...その後、ずっと悪態をついていた人がいます。 1...532533534535536537538539540541542543544545546...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
コードがないと何もわからない。
インジケータの値を読み込んでログに書き出すだけの、最小限の機能でシンプルなExpert Advisorを作るべきですね。この場合、結果は異なるので、Expert Advisorのコードと一緒にサービスデスクに送信する必要があります。
また、コードを添付することもできます。https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page2096。 知識のある人がチェックして、何が問題なのかを確認または説明してくれるでしょう。
OK、そこで報告してみる。エージェントでEAをテストしているのではなく、他のシンボルからインジケータを呼び出すインジケータをテストしているのです。もしかしたら、違いがあるのかもしれない...。どうだろう...時間が経っても問題は解決しない:-)
https://geektimes.ru/post/294617/
ようやく、自己鍛錬する適応システムで何かが生まれつつある...それをやるにはとんでもない時間がかかるし、まだラフドラフトだけど、すでに何かある。エクイティのグラフはぎこちないけど「正直」、つまりマーケットへの調整なしにすべて前進している :) 同じく処分しなければならないうるさい案件がたくさんある。
MOはもちろん、脳への負担が大きい
F
つまり、マーケットに適応することなく、すべてフォワードなのです :) ノイジーなトレードもたくさんあるので、それを取り除かなければなりません。
これは、脳にとって非常に難しいことです
F同じ期間のシンボルチャートを表示することは可能ですか？
全体としては似たようなものですが、収益性という点では若干先行しています。
で、M15のタイムフレームを使ったからこそ、これだけ多くのトレードができたのだと思います。でも、まだ最終版ではなく、うんざりしているから摘出したのです :)
まだ無理です。この1年、家庭内の問題で忙しかった。あと1ヶ月あります。それから、結果の投稿を始めます、ソースはできています。
1カ月以上経過した。GARCHのアプリケーション、写真付きでお待ちしています...。
1カ月以上経過した。GARCHの実用化の話、写真付きで楽しみにしています...。
はい、そうです。
LSTMニューロンについて理解しやすい記述に出会ったので、それをテストするためにちょっとしたコードを書きました。記事 -http://datareview.info/article/znakomstvo-s-arhitekturoy-lstm-setey/
このコードでは、ユーロドルM5の100本のバーを取り、バー単位で増分値をカウントし、最後の既知のバーを基に次の増分を予測するようlstmニューロンをトレーニングしています。
学習は複雑な解析方程式を使わずに、離散的なlbfgs最適化によってニューロンウェイトを調整した。
予測値（R2）は0を少し上回る程度となり、非常に低いが、それでも無作為に推測するよりはましであることがわかった。lstmニューロンは指標や増分の配列ではなく、たった1つの値から次の値を予測し、それがすべてのバーで繰り返されることを考慮すると、一般的に非常にシンプルであり、結果は私が予想していたよりも良いものでした。しかし、何千本もの棒グラフを撮影すると、R2スコアが0以下になることが判明しました。また、このようなモデルの結果は、新しいデータではFXでかなり悪化するようで、クロスバリデーションで何か自転車を発明しないと、こんな単純な形では儲からないでしょう。
さて、このニューロンからネットワークを作る必要があるのですが、記事には書かれていませんでした。
LSTMニューロンについて理解しやすい説明に出会ったので、それをテストするためにちょっとしたコードを書きました。記事 -http://datareview.info/article/znakomstvo-s-arhitekturoy-lstm-setey/
このコードでは、100本のユーロドルM5を使用して、バーの増分を数え、最後に判明した増分を使用して次の増分を予測するようにlstmニューロンを訓練しています。
複雑な解析方程式を使わずに、ニューロンウェイトを離散的なlbfgs最適化でフィットさせて学習させたので、もっとひどいですが、簡単なテストには使えます。
予測値（R2）は0を少し上回る程度となり、非常に低いが、それでも無作為に推測するよりはましであることがわかった。lstmニューロンは指標や増分の配列ではなく、たった1つの値から次の値を予測し、それがすべてのバーで繰り返されることを考慮すると、一般的に非常にシンプルであり、結果は私が予想していたよりも良いものでした。しかし、何千本もの棒グラフを撮影すると、R2スコアが0以下になることが判明しました。また、このようなモデルの結果は、新しいデータではFXでかなり悪化するようで、クロスバリデーションで何か自転車を発明しないと、こんな単純な形では儲からないでしょう。
あとは、このニューロンからどうにかしてネットワークを構成する必要があるのですが、これについては記事で触れられていませんでした。
Lstmはarimaよりも季節のサイクルを予測するのですが、トレーニングに時間がかかるんです。）
私の友人で、いつもそれらに興奮し、kerasを学び、仕事で簡単なシリーズを旬の利益で取り、ほぼ1日ネットを鍛え...その後、ずっと悪態をついていた人がいます。