Dr.トレーダー

コードがないと何もわからない。

インジケータの値を読み込んでログに書き出すだけの、最小限の機能でシンプルなExpert Advisorを作るべきですね。この場合、結果は異なるので、Expert Advisorのコードと一緒にサービスデスクに送信する必要があります。
また、コードを添付することもできます。https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page2096。 知識のある人がチェックして、何が問題なのかを確認または説明してくれるでしょう。


OK、そこで報告してみる。エージェントでEAをテストしているのではなく、他のシンボルからインジケータを呼び出すインジケータをテストしているのです。もしかしたら、違いがあるのかもしれない...。どうだろう...時間が経っても問題は解決しない:-)

 
Новая версия программы AlphaGo Zero разгромила своего прославленного предка со счетом 100:0
ようやく、自己鍛錬する適応システムで何かが生まれつつある...それをやるにはとんでもない時間がかかるし、まだラフドラフトだけど、すでに何かある。エクイティのグラフはぎこちないけど「正直」、つまりマーケットへの調整なしにすべて前進している :) 同じく処分しなければならないうるさい案件がたくさんある。

MOはもちろん、脳への負担が大きい


 

F

マキシム・ドミトリエフスキー

つまり、マーケットに適応することなく、すべてフォワードなのです :) ノイジーなトレードもたくさんあるので、それを取り除かなければなりません。

これは、脳にとって非常に難しいことです


同じ時期のシンボルチャートを載せてもらえますか？
サンサニッチ・フォメンコ

F

同じ期間のシンボルチャートを表示することは可能ですか？

全体としては似たようなものですが、収益性という点では若干先行しています。

で、M15のタイムフレームを使ったからこそ、これだけ多くのトレードができたのだと思います。でも、まだ最終版ではなく、うんざりしているから摘出したのです :)



 
サンサニッチ・フォメンコ

まだ無理です。この1年、家庭内の問題で忙しかった。あと1ヶ月あります。それから、結果の投稿を始めます、ソースはできています。

1カ月以上経過した。GARCHのアプリケーション、写真付きでお待ちしています...。

 
ヴィザード_。

1カ月以上経過した。GARCHの実用化の話、写真付きで楽しみにしています...。


はい、そうです。

 

LSTMニューロンについて理解しやすい記述に出会ったので、それをテストするためにちょっとしたコードを書きました。記事 -http://datareview.info/article/znakomstvo-s-arhitekturoy-lstm-setey/

このコードでは、ユーロドルM5の100本のバーを取り、バー単位で増分値をカウントし、最後の既知のバーを基に次の増分を予測するようlstmニューロンをトレーニングしています。
学習は複雑な解析方程式を使わずに、離散的なlbfgs最適化によってニューロンウェイトを調整した。

予測値（R2）は0を少し上回る程度となり、非常に低いが、それでも無作為に推測するよりはましであることがわかった。lstmニューロンは指標や増分の配列ではなく、たった1つの値から次の値を予測し、それがすべてのバーで繰り返されることを考慮すると、一般的に非常にシンプルであり、結果は私が予想していたよりも良いものでした。しかし、何千本もの棒グラフを撮影すると、R2スコアが0以下になることが判明しました。また、このようなモデルの結果は、新しいデータではFXでかなり悪化するようで、クロスバリデーションで何か自転車を発明しないと、こんな単純な形では儲からないでしょう。

さて、このニューロンからネットワークを作る必要があるのですが、記事には書かれていませんでした。


ファイル:
lstm_neuron_test.zip  878 kb
 
いい加減にしろ）
Dr.トレーダー

Lstmはarimaよりも季節のサイクルを予測するのですが、トレーニングに時間がかかるんです。）

私の友人で、いつもそれらに興奮し、kerasを学び、仕事で簡単なシリーズを旬の利益で取り、ほぼ1日ネットを鍛え...その後、ずっと悪態をついていた人がいます。

