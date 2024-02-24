トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 530

マキシム・ドミトリエフスキー

多かれ少なかれ定常的なBPがあり、その周波数分解が あるとする。質問：1つの機能と5つの機能、どちらがモデルにとって良いのか、その理由は？


もし、そのような分解が可能で、それが正しく可逆的であれば、モデルの特徴の数を増やすことは有益であり、その柔軟性を高めるだけです。
Ivan Negreshniy:
まあ＋一番ノイズの多い要素を取り除いたもの。nsってなんだよwwあとxgboostは どうなんだよwwそれも作ってるのかよww)

 


水練がある......「覚えて」いて、勝手に漏れていく

 
マキシム・ドミトリエフスキー

まだあまり知られていない新しいNネットワークアーキテクチャで、勾配降下もなく、すべてが上記の同志の脳のように原始的に単純である）。
イワン・ネグレシュニー
これは、まだあまり知られていない新しいNネットワークアーキテクチャで、勾配降下がなく、すべてが上記の同志の脳のように原始的に単純である）。

どこを読めばいいんだ？ ググっても出てこないし。

ここにすべてのオプションがあります https://tproger.ru/translations/neural-network-zoo-2/

Разнообразие нейронных сетей. Часть вторая. Продвинутые конфигурации
Разнообразие нейронных сетей. Часть вторая. Продвинутые конфигурации
  • 2016.10.13
  • tproger.ru
В первой части мы разобрались с базовыми, не очень сложными видами архитектур искусственных нейронных сетей. Настало время закончить начатое.
 
マキシム・ドミトリエフスキー

にはあまり書かれていないが、研究は進んでいるhttps://creatime.me/MediaLibrary/Zanimatelno/NovayaEra

 
ユーリイ・アサウレンコ
日中はさらに良くなると想定しています。モデルと予備的なデバッグの実行から判断する。しかし、もちろん何かを言うのは 早計 だ。
調子はどうですか？
 
レナト・アフティアモフ
調子はどうですか？
フライトはOKです。実際の取引では微調整をするのですが、まだ時間がないんです。
 
イワン・ネグレシュニー

ある種のおとぎ話のような描写）でも、そうなるかもしれませんね。実装は、公開されることはないようです。
イワン・ネグレシュニー

あ、そうか、まだライブラリがないのか・・・自分で書けないんだ )

