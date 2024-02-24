トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 530 1...523524525526527528529530531532533534535536537...3399 新しいコメント Ivan Negreshniy 2017.11.23 22:58 #5291 マキシム・ドミトリエフスキー多かれ少なかれ定常的なBPがあり、その周波数分解が あるとする。質問：1つの機能と5つの機能、どちらがモデルにとって良いのか、その理由は？ もし、そのような分解が可能で、それが正しく可逆的であれば、モデルの特徴の数を増やすことは有益であり、その柔軟性を高めるだけです。 削除済み 2017.11.24 05:23 #5292 Ivan Negreshniy: まあ、たまたまそのような分解があって、それが正しく可逆的であれば、モデルの特徴の数を増やすことは有益なだけで、その柔軟性を高めることになります。まあ＋一番ノイズの多い要素を取り除いたもの。nsってなんだよwwあとxgboostは どうなんだよwwそれも作ってるのかよww) Alexander Ivanov 2017.11.24 07:20 #5293 水練がある......「覚えて」いて、勝手に漏れていく Ivan Negreshniy 2017.11.24 09:05 #5294 マキシム・ドミトリエフスキー まあ＋ノイジーな要素は取り除かれていますね。nsってなんだよwwあとxgboostはどうなんだよwwそれも作ってるのかよww) まだあまり知られていない新しいNネットワークアーキテクチャで、勾配降下もなく、すべてが上記の同志の脳のように原始的に単純である）。 削除済み 2017.11.24 09:18 #5295 イワン・ネグレシュニー これは、まだあまり知られていない新しいNネットワークアーキテクチャで、勾配降下がなく、すべてが上記の同志の脳のように原始的に単純である）。どこを読めばいいんだ？ ググっても出てこないし。ここにすべてのオプションがあります https://tproger.ru/translations/neural-network-zoo-2/ Разнообразие нейронных сетей. Часть вторая. Продвинутые конфигурации 2016.10.13tproger.ru В первой части мы разобрались с базовыми, не очень сложными видами архитектур искусственных нейронных сетей. Настало время закончить начатое. Ivan Negreshniy 2017.11.24 09:56 #5296 マキシム・ドミトリエフスキー どこを読めばいいんだ？ ググっても出てこないし。ここにすべてのオプションがあります https://tproger.ru/translations/neural-network-zoo-2/にはあまり書かれていないが、研究は進んでいるhttps://creatime.me/MediaLibrary/Zanimatelno/NovayaEra Renat Akhtyamov 2017.11.24 11:13 #5297 ユーリイ・アサウレンコ 日中はさらに良くなると想定しています。モデルと予備的なデバッグの実行から判断する。しかし、もちろん何かを言うのは 早計 だ。 調子はどうですか？ Yuriy Asaulenko 2017.11.24 11:45 #5298 レナト・アフティアモフ 調子はどうですか？ フライトはOKです。実際の取引では微調整をするのですが、まだ時間がないんです。 Dmitriy Skub 2017.11.24 11:53 #5299 イワン・ネグレシュニーにはあまり書かれていないが、研究は進んでいるhttps://creatime.me/MediaLibrary/Zanimatelno/NovayaEra ある種のおとぎ話のような描写）でも、そうなるかもしれませんね。実装は、公開されることはないようです。 削除済み 2017.11.24 12:03 #5300 イワン・ネグレシュニーにはあまり書かれていないが、研究は進んでいるhttps://creatime.me/MediaLibrary/Zanimatelno/NovayaEraあ、そうか、まだライブラリがないのか・・・自分で書けないんだ ) 1...523524525526527528529530531532533534535536537...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
多かれ少なかれ定常的なBPがあり、その周波数分解が あるとする。質問：1つの機能と5つの機能、どちらがモデルにとって良いのか、その理由は？
まあ、たまたまそのような分解があって、それが正しく可逆的であれば、モデルの特徴の数を増やすことは有益なだけで、その柔軟性を高めることになります。
まあ＋一番ノイズの多い要素を取り除いたもの。nsってなんだよwwあとxgboostは どうなんだよwwそれも作ってるのかよww)
水練がある......「覚えて」いて、勝手に漏れていく
これは、まだあまり知られていない新しいNネットワークアーキテクチャで、勾配降下がなく、すべてが上記の同志の脳のように原始的に単純である）。
ここにすべてのオプションがあります https://tproger.ru/translations/neural-network-zoo-2/
にはあまり書かれていないが、研究は進んでいるhttps://creatime.me/MediaLibrary/Zanimatelno/NovayaEra
日中はさらに良くなると想定しています。モデルと予備的なデバッグの実行から判断する。しかし、もちろん何かを言うのは 早計 だ。
調子はどうですか？
あ、そうか、まだライブラリがないのか・・・自分で書けないんだ )