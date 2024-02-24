トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1970 1...196319641965196619671968196919701971197219731974197519761977...3399 新しいコメント Mihail Marchukajtes 2020.08.14 19:26 #19691 もし、すべてがうまくいくなら、何かが間違っている......と言ったのを覚えていますか？結果は平均的なはずなのですが...。すべてを注意深くチェックする必要がある...。マックス もしOOSなら、偶然か、スライディングウィンドウの最適化を繰り返してチェックしたか、どこかで覗いたか......ですね。そんな結果が出たら疑うのも修行と捉えてください。結局のところ、私たちはコンピューティングパワーと専門家チームを持つ市場の巨人に対して働いていることを理解し、あなたはそれを取るだけで、完璧にそれを再生することはできません。リアルじゃないんだ...。株式は45度の角度で成長する必要があり、良いケースでは利益と損失の比率は3:1であるIMHO 削除済み 2020.08.14 19:27 #19692 elibrarius: 結果的に電気代も払えなくなるのでは...という不安感がある。 ただ、今は時間がないんです。 Mihail Marchukajtes 2020.08.14 19:28 #19693 SmartICSを導入しようと思い、XPにNSHを搭載した仮想マシンがあることを思い出し、どうだろう？Windowsを起動し、HPのアイコンをクリックすると問題なく起動しましたが、そこでライブラリを接続するだけなら、このソフトはほとんど意味がありません...。 削除済み 2020.08.14 19:29 #19694 Mihail Marchukajtes: すべてが素晴らしくなるなら、何かが間違っていると言ったのを覚えていますか......。結果は平均的なはずなのですが...。何事も慎重に確認する必要がありますね...。マックス もしOOSなら、偶然か、スライディングウインドウの最適化を繰り返してチェックしたか、どこかでコソコソやっていたか......ですね。そんな結果が出たら疑うのも修行と捉えてください。結局のところ、私たちはコンピューティングパワーと専門家チームを持つ市場の巨人に対して働いていることを理解し、あなたはそれを取るだけで、完璧にそれを再生することはできません。リアルじゃないんだ...。株式は45度の角度で成長する必要があり、良い結果であれば、利益と損失は3:1であるIMHO ただやるだけで、何の感情もない）その過程が好きなんです。 Mihail Marchukajtes 2020.08.14 19:32 #19695 マキシム・ドミトリエフスキー： ただやるだけで、何の感情もないんです。 人間、きれいな絵を描くだけでなく、実践で応用できることがはっきりわかると楽しいですね......。 mytarmailS 2020.08.14 19:36 #19696 マキシム・ドミトリエフスキー また、どのようなIDEで書かれているのでしょうか？ 削除済み 2020.08.14 19:38 #19697 mytarmailS: どのようなIDEで書かれているのですか？ VSCode、軽量のビジュアルスタジオのようなもの。シンタックスハイライトは pythonのプラグインを使えばいいし、それだけでいい。 mytarmailS 2020.08.14 19:58 #19698 マキシム・ドミトリエフスキー： VSCode、軽量のビジュアルスタジオのようなもの。シンタックスハイライトの ためのpythonプラグインがある、それだけだ 走って......、スタジオは美しいです :))) それしかない)) mytarmailS 2020.08.14 20:35 #19699 マキシム・ドミトリエフスキー： learn ) pythonプラグインのインストール、グーグル・マニュアル、ロシア語ありextensionsから、右ペインにPythonと書いて、最初のプラグインをインストールします。の場合、そこでデバッガの設定も必要になりますが、これは重要ではありません。 私はプラグインをインストールすることはできません、私は私の携帯電話にそれを持っていない、それが引っ張っていないようです、明日私は試してみます Mihail Marchukajtes 2020.08.14 21:24 #19700 では、MetaTraderの何が問題なのでしょうか？オプションモジュールはもちろん、いろいろな種類のウィンドウがあります。要は、きちんと設定することです。 1...196319641965196619671968196919701971197219731974197519761977...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
すべてが素晴らしくなるなら、何かが間違っていると言ったのを覚えていますか......。結果は平均的なはずなのですが...。何事も慎重に確認する必要がありますね...。マックス もしOOSなら、偶然か、スライディングウインドウの最適化を繰り返してチェックしたか、どこかでコソコソやっていたか......ですね。そんな結果が出たら疑うのも修行と捉えてください。結局のところ、私たちはコンピューティングパワーと専門家チームを持つ市場の巨人に対して働いていることを理解し、あなたはそれを取るだけで、完璧にそれを再生することはできません。リアルじゃないんだ...。株式は45度の角度で成長する必要があり、良い結果であれば、利益と損失は3:1であるIMHO
ただやるだけで、何の感情もない）その過程が好きなんです。
また、どのようなIDEで書かれているのでしょうか？
VSCode、軽量のビジュアルスタジオのようなもの。シンタックスハイライトは pythonのプラグインを使えばいいし、それだけでいい。
走って......、スタジオは美しいです :)))
それしかない))
learn ) pythonプラグインのインストール、グーグル・マニュアル、ロシア語あり
extensionsから、右ペインにPythonと書いて、最初のプラグインをインストールします。
の場合、そこでデバッガの設定も必要になりますが、これは重要ではありません。
私はプラグインをインストールすることはできません、私は私の携帯電話にそれを持っていない、それが引っ張っていないようです、明日私は試してみます
では、MetaTraderの何が問題なのでしょうか？オプションモジュールはもちろん、いろいろな種類のウィンドウがあります。要は、きちんと設定することです。