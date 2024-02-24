トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1970

新しいコメント
 
もし、すべてがうまくいくなら、何かが間違っている......と言ったのを覚えていますか？結果は平均的なはずなのですが...。すべてを注意深くチェックする必要がある...。マックス もしOOSなら、偶然か、スライディングウィンドウの最適化を繰り返してチェックしたか、どこかで覗いたか......ですね。そんな結果が出たら疑うのも修行と捉えてください。結局のところ、私たちはコンピューティングパワーと専門家チームを持つ市場の巨人に対して働いていることを理解し、あなたはそれを取るだけで、完璧にそれを再生することはできません。リアルじゃないんだ...。株式は45度の角度で成長する必要があり、良いケースでは利益と損失の比率は3:1であるIMHO
削除済み  
elibrarius:
結果的に電気代も払えなくなるのでは...という不安感がある。

ただ、今は時間がないんです。

 
SmartICSを導入しようと思い、XPにNSHを搭載した仮想マシンがあることを思い出し、どうだろう？Windowsを起動し、HPのアイコンをクリックすると問題なく起動しましたが、そこでライブラリを接続するだけなら、このソフトはほとんど意味がありません...。
削除済み  
Mihail Marchukajtes:
すべてが素晴らしくなるなら、何かが間違っていると言ったのを覚えていますか......。結果は平均的なはずなのですが...。何事も慎重に確認する必要がありますね...。マックス もしOOSなら、偶然か、スライディングウインドウの最適化を繰り返してチェックしたか、どこかでコソコソやっていたか......ですね。そんな結果が出たら疑うのも修行と捉えてください。結局のところ、私たちはコンピューティングパワーと専門家チームを持つ市場の巨人に対して働いていることを理解し、あなたはそれを取るだけで、完璧にそれを再生することはできません。リアルじゃないんだ...。株式は45度の角度で成長する必要があり、良い結果であれば、利益と損失は3:1であるIMHO

ただやるだけで、何の感情もない）その過程が好きなんです。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

ただやるだけで、何の感情もないんです。

人間、きれいな絵を描くだけでなく、実践で応用できることがはっきりわかると楽しいですね......。
 
マキシム・ドミトリエフスキー

また、どのようなIDEで書かれているのでしょうか？

削除済み  
mytarmailS:

どのようなIDEで書かれているのですか？

VSCode、軽量のビジュアルスタジオのようなもの。シンタックスハイライトは pythonのプラグインを使えばいいし、それだけでいい。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

VSCode、軽量のビジュアルスタジオのようなもの。シンタックスハイライトの ためのpythonプラグインがある、それだけだ

走って......、スタジオは美しいです :)))

それしかない))

 
マキシム・ドミトリエフスキー

learn ) pythonプラグインのインストール、グーグル・マニュアル、ロシア語あり

extensionsから、右ペインにPythonと書いて、最初のプラグインをインストールします。

の場合、そこでデバッガの設定も必要になりますが、これは重要ではありません。

私はプラグインをインストールすることはできません、私は私の携帯電話にそれを持っていない、それが引っ張っていないようです、明日私は試してみます

 

では、MetaTraderの何が問題なのでしょうか？オプションモジュールはもちろん、いろいろな種類のウィンドウがあります。要は、きちんと設定することです。


1...196319641965196619671968196919701971197219731974197519761977...3399
新しいコメント