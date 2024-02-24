トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 536 1...529530531532533534535536537538539540541542543...3399 新しいコメント Mihail Marchukajtes 2017.11.26 18:37 #5351 SEM。ボリンジャーバンドやエンベロープから、チャンネルの境界線に標準偏差を加えて みると、面白いですよ。 "Fortsからの建玉"、この指標の実データは誰が放送しているのだろう？またもや意味不明なんですが、「QD」ってなんですか？KDはデルタクラスタ...。実際のデータは、あらゆる種類の先物市場から放送されています。ボリンジャーなど、価格をベースにした指標については、二の次だと思うんです。むしろ、価格の結果であって、原因ではない。デルタ＋出来高＋OI＝商品価格の基礎となる。そして、マーケットメーカーもそれにアクセスすることができます。でも、私たちは違う。OMは万能薬ではなく、5～10％程度しか機種が改善されませんが、十分な効果が期待できるのです。すべての人がこの情報を得ることができますが、それを正しく使うことができる人はごくわずかです。そのため、すべての人に開かれているのです。知っていることと、それを応用できることは別物です...。このように......。 Mihail Marchukajtes 2017.11.26 18:50 #5352 最近、知識の本質について考えることが多いんです。例えば、クロースシリーズがあり、そのシリーズを基に様々なインデックスを作り始めるとします。 標準偏差、ボリンジャーなどです。コンバージョンの価格流出種類に基づいて構築することにより、我々はこの分野での知識の量を増やす？違うと思います。私たちは、確率的な下位次元を追加したりして、場の次元を拡張しているだけです。情報分野の次元は増えるが、その分野の知識は増えるのだろうか？違うと思います。時系列を どうひねっても、どんどん複雑な計算に変換しても、その分野の中で持っている知識は、どんなに大きくても増えることはないのです。この分野に、別の時系列から採取した全く別のデータを加えることで、知識を増やすことができます。つまり、CLOZEを何度回転させても、ボリュームやデルタ、OI、あるいはすべてを追加することで、この分野の知識をさらに得ることができるのです。この情報分野のサンプルでは、他のソースからの新しいデータが加わることで、より多くの知識を得ることができるのです。今はDeltaとVolumeを使っています。しかし、何度変形させても、OMやMarket Expectationを加えることでしか、知識を加えることができません（笑）。また、統計サンプルに知識を加えることで、上海の先物市場からデータを取得する役割を果たし、ヨーロッパの指数や株式を追加すれば、さらに月の満ち欠けを追加すれば、サンプルのknowledgeを増やすこともできます。そうでなければ...CLOZEをいくらひねっても、変換しても、この分野やサンプルの知識は増えない。IMHO SEM 2017.11.26 19:04 #5353 ミハイル・マルキュカイツ KDはデルタクラスタ...。このデータは、実は先物市場から放送されているものです。ボリンジャーなど、価格をベースにした指標については、二の次でいいと思います。むしろ、価格の結果であって、原因ではない。デルタ＋出来高＋OI＝商品価格の基礎となる。そして、マーケットメーカーもそれにアクセスすることができます。でも、私たちは違う。OMは万能薬ではなく、5～10％程度しか機種が改善されませんが、十分な効果が期待できるのです。すべての人がこの情報を得ることができますが、それを正しく使うことができる人はごくわずかです。そのため、すべての人に開かれているのです。知っていることと、それを応用できることは別物です...。だから......。引用ではなく、計算されたデータに対する「標準偏差」という意味です。 チャート（気配値とインジケータのバーの組み合わせ）の例では、エントリーポイントがよく追跡できます。 Mihail Marchukajtes 2017.11.26 19:13 #5354 SEM。引用ではなく、計算されたデータに対する「標準偏差」という意味です。 チャート（気配値と指標のバーの組み合わせ）の例では、エントリーポイントがよくトレースされています。 このような市場観の中にあるのです。今、ここで。これらの設定が将来的に意味を持つかどうかは、事実ではありません。それ以外は、そうですね、私もクローズコティル以外のデータで作られたインデックスを使っています。理にかなっている。あのね......あのね......。市場において最も重要なのは、システムの収益性や利益率ではありません。市場において最も重要なことは、何事も安定であることです。今、市場で安定しているのは、預金を失うことだけです。そこで、安定性が腕の見せ所と言われるのです。しかし、私たちはこの安定性を必要としていないのです。今、七面鳥を設置しても、明日から使えるとは限らない。IMHO!!!!!!! 削除済み 2017.11.26 21:36 #5355 SEM。引用ではなく、計算されたデータに対する「標準偏差」という意味です。 チャート（気配値とインジケータのバーの組み合わせ）の例では、エントリーポイントがよく追跡できます。 四角は耳で描かれる 削除済み 2017.11.26 21:42 #5356 ミハイル・マルキュカイツ最近、知識の本質について考えることが多いんです。例えば、クロースシリーズがあり、そのシリーズを基に様々なインデックスを作り始めるとします。 標準偏差、ボリンジャーなどです。コンバージョンの価格流出種類に基づいて構築することにより、我々はこの分野での知識の量を増やす？違うと思います。私たちは、確率的な下位次元を追加したりして、場の次元を拡張しているだけです。情報分野の次元は増えるが、その分野の知識は増えるのだろうか？違うと思います。時系列をどうひねっても、どんどん複雑な計算に変換しても、その分野の中で持っている知識は、どんなに大きくても増えることはないのです。この分野に、別の時系列から採取した全く別のデータを加えることで、知識を増やすことができます。つまり、CLOZEを何度回転させても、ボリュームやデルタ、OI、あるいはすべてを追加することで、この分野の知識をさらに得ることができるのです。この情報分野のサンプルでは、他のソースからの新しいデータが加わることで、より多くの知識を得ることができるのです。今はDeltaとVolumeを使っています。しかし、何度変形させても、OMやMarket Expectationを加えることでしか、知識を加えることができません（笑）。また、統計サンプルに知識を加えることで、上海の先物市場からデータを取得する役割を果たし、ヨーロッパの指数や株式を追加すれば、さらに月の満ち欠けを追加すれば、サンプルのknowledgeを増やすこともできます。そうでなければ...CLOZEをいくらひねっても、変換しても、この分野やサンプルの知識は増えない。IMHO分析に際しての基本的なルールは何ですか？ノンパラメトリック計量経済学（MOを含む）は、原因ではなく結果を調査するだけです。） SEM 2017.11.26 21:43 #5357 マキシム・ドミトリエフスキー 四角いものは遠回り可能性がある。どのような日付と記号で仮説を検証するか？ 削除済み 2017.11.26 21:45 #5358 SEM。そうかもしれませんね。どのような日付と記号で仮説を検証するか？まあ、グラフィックから見ても、本当はそこに描かれていないことがわかるのですが...うまくいかないんですよね、単純すぎて... ) SEM 2017.11.26 21:50 #5359 マキシム・ドミトリエフスキー グラフィックからも、そこに正確に描かれていないことがわかるのですが......うまくいかない、単純すぎる)エリアは長方形で、ローソク足そのものは縦線で 表示する例を挙げました。それに、精度が高いとは一言も言っていません。ただ、一定の規則性があるというだけです。 Yuriy Asaulenko 2017.11.26 21:52 #5360 マキシム・ドミトリエフスキー 分析に際しての基本的なルールは何ですか？良いルールです)。これは、現在だけでなく、予測可能な将来も考慮した価格であることを自動的に意味します。これは自動的に、いかなる価格予測も不可能であることを意味します。 1...529530531532533534535536537538539540541542543...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ボリンジャーバンドやエンベロープから、チャンネルの境界線に標準偏差を加えて みると、面白いですよ。
"Fortsからの建玉"、この指標の実データは誰が放送しているのだろう？
またもや意味不明なんですが、「QD」ってなんですか？
KDはデルタクラスタ...。
実際のデータは、あらゆる種類の先物市場から放送されています。
ボリンジャーなど、価格をベースにした指標については、二の次だと思うんです。むしろ、価格の結果であって、原因ではない。
デルタ＋出来高＋OI＝商品価格の基礎となる。そして、マーケットメーカーもそれにアクセスすることができます。でも、私たちは違う。OMは万能薬ではなく、5～10％程度しか機種が改善されませんが、十分な効果が期待できるのです。
すべての人がこの情報を得ることができますが、それを正しく使うことができる人はごくわずかです。そのため、すべての人に開かれているのです。知っていることと、それを応用できることは別物です...。このように......。
最近、知識の本質について考えることが多いんです。例えば、クロースシリーズがあり、そのシリーズを基に様々なインデックスを作り始めるとします。 標準偏差、ボリンジャーなどです。コンバージョンの価格流出種類に基づいて構築することにより、我々はこの分野での知識の量を増やす？違うと思います。私たちは、確率的な下位次元を追加したりして、場の次元を拡張しているだけです。情報分野の次元は増えるが、その分野の知識は増えるのだろうか？違うと思います。時系列を どうひねっても、どんどん複雑な計算に変換しても、その分野の中で持っている知識は、どんなに大きくても増えることはないのです。この分野に、別の時系列から採取した全く別のデータを加えることで、知識を増やすことができます。つまり、CLOZEを何度回転させても、ボリュームやデルタ、OI、あるいはすべてを追加することで、この分野の知識をさらに得ることができるのです。この情報分野のサンプルでは、他のソースからの新しいデータが加わることで、より多くの知識を得ることができるのです。
今はDeltaとVolumeを使っています。しかし、何度変形させても、OMやMarket Expectationを加えることでしか、知識を加えることができません（笑）。また、統計サンプルに知識を加えることで、上海の先物市場からデータを取得する役割を果たし、ヨーロッパの指数や株式を追加すれば、さらに月の満ち欠けを追加すれば、サンプルのknowledgeを増やすこともできます。そうでなければ...CLOZEをいくらひねっても、変換しても、この分野やサンプルの知識は増えない。IMHO
引用ではなく、計算されたデータに対する「標準偏差」という意味です。
チャート（気配値とインジケータのバーの組み合わせ）の例では、エントリーポイントがよく追跡できます。
このような市場観の中にあるのです。今、ここで。これらの設定が将来的に意味を持つかどうかは、事実ではありません。それ以外は、そうですね、私もクローズコティル以外のデータで作られたインデックスを使っています。理にかなっている。あのね......あのね......。市場において最も重要なのは、システムの収益性や利益率ではありません。市場において最も重要なことは、何事も安定であることです。今、市場で安定しているのは、預金を失うことだけです。そこで、安定性が腕の見せ所と言われるのです。しかし、私たちはこの安定性を必要としていないのです。今、七面鳥を設置しても、明日から使えるとは限らない。IMHO!!!!!!!
四角は耳で描かれる
分析に際しての基本的なルールは何ですか？ノンパラメトリック計量経済学（MOを含む）は、原因ではなく結果を調査するだけです。）
エリアは長方形で、ローソク足そのものは縦線で 表示する例を挙げました。それに、精度が高いとは一言も言っていません。ただ、一定の規則性があるというだけです。
分析に際しての基本的なルールは何ですか？
良いルールです)。これは、現在だけでなく、予測可能な将来も考慮した価格であることを自動的に意味します。これは自動的に、いかなる価格予測も不可能であることを意味します。