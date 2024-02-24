トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 527

マキシムの信号は、例えばペトロス・シャタフツィアンが見て いました。

それは挑発的な質問ですね。なぜ、誰がどれだけ稼いでいるのかを知る必要があるのでしょうか?）

では、いくらなのかではなく、NSを使った戦略で安定した収入があるのかどうかが重要です。

例えばマクシムの信号を見ていたんです。

序盤は楽しいのですが、その後が......アウトです。

 
レナト・アフティアモフ
では、いくらなのかではなく、NS戦略による安定した収入があるのかどうかということですね
取引量に対して 1日あたり0.5％。NSはここでは助っ人、ハンドトレードのようなものです。
 
ユーリイ・アサウレンコ
チェック 1日0.5%。NSはここでアシスタントとして、ハンドトレードを行う。
暖かくなってきましたね。
 
レナト・アフティアモフ
さて、暖かくなってきましたね。

今、リアルタイムでマシンをテストしているんだ。今、リアルタイムでテストしているところです。

トレーディング、自動売買システム、ストラテジーテストに関するフォーラム

トレーディングで機械学習を使っています：理論と実践（トレーディングだけでなく）

ユリイ・アサウレンコ さん 2017.11.17 17:32

私は自分なりのテスト方法を持っています。そして、誰かに何かを証明するつもりもない。全ては情報提供のみです。

ところで、なぜダニでテストするのですか？モデリングでは、次のロウソクに最悪のケースを使う方がずっと簡単です。そうすると、結果は実際の刻みで改善されるだけです）。

まあ、大きなTFで作業する場合は、ローソク足のイベントの展開に小さなTFを使えば、ティックは何の影響も与えません。

そして、ここでもう1つ、テスト案件があります。ご覧の通り、利益も出ています。

3,17.11.2017 19:36:58,1,17.11.2017 19:36:58,22683,17.11.2017 19:59:47,22704,21,39

利益は21、最大利益は39。もちろん、何の証明にもなりませんが）。

さて、ここでもう一つ、リアルタイムテストの案件をご紹介します。

4,17.11.2017 20:00:07,1,17.11.2017 20:00:07,22702,17.11.2017 20:18:07,22721,19,35

利益-19、最大利益-35。

目の前にはすでに3つの案件が並んでいます。1stは一つ前の記事にあります。

そして、私はこの番組で終わりです）。

でも、待ち伏せはある)
 
ユーリイ・アサウレンコ

今、オートマチックのテストをしているところです。

でも、段差はありますよ（笑)。

システムを燃やした！ユーリ！)))


 
ドミトリー・スクーブ

システムを燃やした！ユーリ！)))

Aiさん、よくできました、、、）そして、特定されたツール。2トランザクション分））。3つあり、1つ目の案件は上記の通りです。
 
ユーリイ・アサウレンコ
3つともあります）入出力は 2本です。

3つともあります）入出力は 2本です。

ZSです。

写真を削除することができます。

 
ドミトリー・スクーブ

3つともあります）入出力は 2本です。

SZYです。

写真を削除することができます。

まだシステムとしてではなく、パラメータを変更してのテストであることがわかり、安心しました))テストを簡略化するため。実際のパラメータを使った実行はお見せしませんが))。

はい、必要ありません、見てもらいましょう))。

 
ユーリイ・アサウレンコ

これはまだシステムではなく、パラメータを変更したテストであることが分かって安心しました)。テストをしやすくするために実際のパラメータを使ったランはお見せしませんが)

はい、必要ありません、見させてあげてください))

はい、必要ありません、見させてあげてください))

よし、やらせよう。必要ない - すべて自分で持っている)

 
ドミトリー・スクーブ

よし、やらせよう。いらないよ～、自分のものは自分で持っているからね)

どうせ出ないんだから)でも、嬉しいですね。即座に昇格です。私でさえ、そのような写真はなく、ログのみです。

賞品として、もう一つの試供品。入門者のみ)

5,17.11.2017 21:12:59,-1,17.11.2017 20:48:18,22714,17.11.2017 21:12:59,22702,12,27

それだ、それだ、もういいや))

SZY 22:16 次の取引、それも儲かるやつを引きたい気分です。しかし、プライド。その罪は。

