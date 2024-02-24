トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 527 1...520521522523524525526527528529530531532533534...3399 新しいコメント Renat Akhtyamov 2017.11.17 19:00 #5261 マキシムの信号は、例えばペトロス・シャタフツィアンが見て いました。 それは挑発的な質問ですね。なぜ、誰がどれだけ稼いでいるのかを知る必要があるのでしょうか?）では、いくらなのかではなく、NSを使った戦略で安定した収入があるのかどうかが重要です。例えばマクシムの信号を見ていたんです。序盤は楽しいのですが、その後が......アウトです。 Yuriy Asaulenko 2017.11.17 19:12 #5262 レナト・アフティアモフ では、いくらなのかではなく、NS戦略による安定した収入があるのかどうかということですね取引量に対して 1日あたり0.5％。NSはここでは助っ人、ハンドトレードのようなものです。 Renat Akhtyamov 2017.11.17 19:13 #5263 ユーリイ・アサウレンコ チェック 1日0.5%。NSはここでアシスタントとして、ハンドトレードを行う。 暖かくなってきましたね。 Yuriy Asaulenko 2017.11.17 19:18 #5264 レナト・アフティアモフ さて、暖かくなってきましたね。今、リアルタイムでマシンをテストしているんだ。今、リアルタイムでテストしているところです。 トレーディング、自動売買システム、ストラテジーテストに関するフォーラム トレーディングで機械学習を使っています：理論と実践（トレーディングだけでなく） ユリイ・アサウレンコ さん 2017.11.17 17:32 私は自分なりのテスト方法を持っています。そして、誰かに何かを証明するつもりもない。全ては情報提供のみです。ところで、なぜダニでテストするのですか？モデリングでは、次のロウソクに最悪のケースを使う方がずっと簡単です。そうすると、結果は実際の刻みで改善されるだけです）。まあ、大きなTFで作業する場合は、ローソク足のイベントの展開に小さなTFを使えば、ティックは何の影響も与えません。そして、ここでもう1つ、テスト案件があります。ご覧の通り、利益も出ています。3,17.11.2017 19:36:58,1,17.11.2017 19:36:58,22683,17.11.2017 19:59:47,22704,21,39 利益は21、最大利益は39。もちろん、何の証明にもなりませんが）。さて、ここでもう一つ、リアルタイムテストの案件をご紹介します。4,17.11.2017 20:00:07,1,17.11.2017 20:00:07,22702,17.11.2017 20:18:07,22721,19,35利益-19、最大利益-35。目の前にはすでに3つの案件が並んでいます。1stは一つ前の記事にあります。そして、私はこの番組で終わりです）。 でも、待ち伏せはある) Dmitriy Skub 2017.11.17 19:22 #5265 ユーリイ・アサウレンコ 今、オートマチックのテストをしているところです。 でも、段差はありますよ（笑)。 システムを燃やした！ユーリ！))) Yuriy Asaulenko 2017.11.17 19:24 #5266 ドミトリー・スクーブ システムを燃やした！ユーリ！))) Aiさん、よくできました、、、）そして、特定されたツール。2トランザクション分））。3つあり、1つ目の案件は上記の通りです。 Dmitriy Skub 2017.11.17 19:26 #5267 ユーリイ・アサウレンコ(痛快！)よかったね。2案件分))上記1があります。 3つともあります）入出力は縦 2本です。 ZSです。 写真を削除することができます。 Yuriy Asaulenko 2017.11.17 19:31 #5268 ドミトリー・スクーブ 3つともあります）入出力は縦 2本です。SZYです。写真を削除することができます。まだシステムとしてではなく、パラメータを変更してのテストであることがわかり、安心しました))テストを簡略化するため。実際のパラメータを使った実行はお見せしませんが))。はい、必要ありません、見てもらいましょう))。 Dmitriy Skub 2017.11.17 19:35 #5269 ユーリイ・アサウレンコ これはまだシステムではなく、パラメータを変更したテストであることが分かって安心しました)。テストをしやすくするために実際のパラメータを使ったランはお見せしませんが) はい、必要ありません、見させてあげてください)) よし、やらせよう。必要ない - すべて自分で持っている) Yuriy Asaulenko 2017.11.17 19:40 #5270 ドミトリー・スクーブ よし、やらせよう。いらないよ～、自分のものは自分で持っているからね)どうせ出ないんだから)でも、嬉しいですね。即座に昇格です。私でさえ、そのような写真はなく、ログのみです。賞品として、もう一つの試供品。入門者のみ)5,17.11.2017 21:12:59,-1,17.11.2017 20:48:18,22714,17.11.2017 21:12:59,22702,12,27それだ、それだ、もういいや))SZY 22:16 次の取引、それも儲かるやつを引きたい気分です。しかし、プライド。その罪は。 1...520521522523524525526527528529530531532533534...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
それは挑発的な質問ですね。なぜ、誰がどれだけ稼いでいるのかを知る必要があるのでしょうか?）
では、いくらなのかではなく、NSを使った戦略で安定した収入があるのかどうかが重要です。
例えばマクシムの信号を見ていたんです。
序盤は楽しいのですが、その後が......アウトです。
では、いくらなのかではなく、NS戦略による安定した収入があるのかどうかということですね
チェック 1日0.5%。NSはここでアシスタントとして、ハンドトレードを行う。
さて、暖かくなってきましたね。
今、リアルタイムでマシンをテストしているんだ。今、リアルタイムでテストしているところです。
トレーディング、自動売買システム、ストラテジーテストに関するフォーラム
トレーディングで機械学習を使っています：理論と実践（トレーディングだけでなく）
ユリイ・アサウレンコ さん 2017.11.17 17:32
私は自分なりのテスト方法を持っています。そして、誰かに何かを証明するつもりもない。全ては情報提供のみです。
ところで、なぜダニでテストするのですか？モデリングでは、次のロウソクに最悪のケースを使う方がずっと簡単です。そうすると、結果は実際の刻みで改善されるだけです）。
まあ、大きなTFで作業する場合は、ローソク足のイベントの展開に小さなTFを使えば、ティックは何の影響も与えません。
そして、ここでもう1つ、テスト案件があります。ご覧の通り、利益も出ています。
利益は21、最大利益は39。もちろん、何の証明にもなりませんが）。
さて、ここでもう一つ、リアルタイムテストの案件をご紹介します。
利益-19、最大利益-35。
目の前にはすでに3つの案件が並んでいます。1stは一つ前の記事にあります。
そして、私はこの番組で終わりです）。
今、オートマチックのテストをしているところです。
システムを燃やした！ユーリ！)))
システムを燃やした！ユーリ！)))
(痛快！)よかったね。2案件分))上記1があります。
3つともあります）入出力は縦 2本です。
ZSです。
写真を削除することができます。
3つともあります）入出力は縦 2本です。
SZYです。
写真を削除することができます。
まだシステムとしてではなく、パラメータを変更してのテストであることがわかり、安心しました))テストを簡略化するため。実際のパラメータを使った実行はお見せしませんが))。
はい、必要ありません、見てもらいましょう))。
これはまだシステムではなく、パラメータを変更したテストであることが分かって安心しました)。テストをしやすくするために実際のパラメータを使ったランはお見せしませんが)
はい、必要ありません、見させてあげてください))
よし、やらせよう。必要ない - すべて自分で持っている)
よし、やらせよう。いらないよ～、自分のものは自分で持っているからね)
どうせ出ないんだから)でも、嬉しいですね。即座に昇格です。私でさえ、そのような写真はなく、ログのみです。
賞品として、もう一つの試供品。入門者のみ)
それだ、それだ、もういいや))
SZY 22:16 次の取引、それも儲かるやつを引きたい気分です。しかし、プライド。その罪は。