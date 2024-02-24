トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 529 1...522523524525526527528529530531532533534535536...3399 新しいコメント Yuriy Asaulenko 2017.11.18 11:52 #5281 マキシム・ドミトリエフスキー 思い上がりではなく、共有したいという普通の欲求です。ここには嫉妬深い人はいませんし、もうそういうレベルの意識ではありません :)だから、もっと書いてください。できない - 今日、貿易はない)昨日の夕方のTSは100pほど稼げたので、夕方にしては上出来です。デイセッションの終了間際にテストを開始しました。今のところ、すべてチャート（上図）通りに進んでいます。1本目昼間はまだ走っていない。 Renat Akhtyamov 2017.11.18 11:57 #5282 ユーリイ・アサウレンコ無理ですねー、今日は取引なしです））。昨日の夕方、TSは100pほどで終了し、夕方にはちょうど良い感じでした。日中立会の終了間際にテストを開始。今のところ、すべてチャート（上図）通りに進んでいます。1本目まだ昼間に走らせていない。昨日は、全般的に全ての市場、商品で横ばいの一日でした。これはニューロニクスのためのもので、ロマンスと利益です。我々は、ダイナミクスを待ち、取引結果を推定し、その時初めて結論を出すことができる。 Yuriy Asaulenko 2017.11.18 12:12 #5283 レナト・アフティアモフ昨日は、全般的にすべての市場、商品で横ばいの一日でした。これはニューロニクスのためのもので、ロマンスとそれに対応する利益です。その時初めて、その取引が成功したか否かを判断することができるのです。 昼間はもっといい感じになると思うんですけどね。モデルと予備的なデバッグの実行から判断する。でも、もちろんまだ何も言うのは早すぎます。 Aleksei Kuznetsov 2017.11.22 13:45 #5284 Rの専門家に質問です。絶対値を 持つ行列をソフトマックスクラスの行列に変換するにはどうしたらよいですか？から、すなわち0.1136889 0.7622813 0.1190166 0.1131552 0.7641207 0.1194619 0.1142053 0.7635344 0.1197848得るために 0 1 0 0 1 0 0 1 0 もちろん、ループを実行してすべてを比較することもできますが、Rに組み込まれた関数があるはずだと思うのです。もし間違いがあれば、以下の機能の修正をお願いします。 get_softmax <- function(m){ r <- nrow(m); c <- ncol(m); rc <- r*c; mc <- max.col(m, "first"); #номера столбцов с макс. значением m[(1:rc)] <- 0; # обнулить матрицу m[(1:r) + r*(mc[1:r]-1)] <- 1; # 1 в столбец с макс. значением return(m);} Machine learning in trading: スタックRBMとディープニューラルネットワーク。セルフトレーニング、及びセルフコントロール ディープニューラルネットワーク(その4)ニューラルネットワークモデルの作成、訓練、テスト СанСаныч Фоменко 2017.11.22 16:36 #5285 エリブラリウスRの専門家に質問です。絶対値を 持つ行列をソフトマックスクラスの行列に変換するにはどうしたらよいですか？から、すなわち0.1136889 0.7622813 0.1190166 0.1131552 0.7641207 0.1194619 0.1142053 0.7635344 0.1197848得るために 0 1 0 0 1 0 0 1 0 もちろん、ループしてすべてを比較することもできますが、Rに組み込まれた関数があるはずだと思うのです。私はこの関数を作りました、間違っていたら訂正してください get_softmax <- function(m){ r <- nrow(m); c <- ncol(m); rc <- r*c; mc <- max.col(m, "first"); #номера столбцов с макс. значением m[(1:rc)] <- 0; # обнулить матрицу m[(1:r) + r*(mc[1:r]-1)] <- 1; # 1 в столбец с макс. значением return(m);}こんな感じです。b <- ifelse(a< 0.5, 0, 1) ここで、"a "は任意の次元の行列である。一般に、ループを使ったあなたのコードは、ベクトル（行列）言語であるR Aleksei Kuznetsov 2017.11.22 17:50 #5286 サンサニッチ・フォメンコ こんな感じです。ここで、"a "は任意の次元の行列である。一般に、ループを使ったあなたのコードは、ベクトル（行列）言語用ではなく、R複数のクラスで使えるか？ 3クラスのバリエーション0.3 0.4 0.3の場合、正しく計算されません。 ソフトマックスの場合、中央の列は1になるはずですが、計算式ではすべての列が0になります。 СанСаныч Фоменко 2017.11.22 18:57 #5287 エリブラリウス複数のクラスで使えるか？ 3クラスのオプション0.3 0.4 0.3正しく計算されない。 ソフトマックスの場合、中央の列が1になるはずですが、計算式ではすべての列が0になります。ifelse как видно из синтаксиса дает два класса. На большее число классов я делил несколькими ifelse Aleksei Kuznetsov 2017.11.22 19:09 #5288 SanSanych Fomenko：ifelse как видно из синтаксиса дает два класса. На большее число классов я делил несколькими ifelse 3クラスには自分のFFが、4クラスには別のFFが、10クラスには3つ目のFFが必要です。 ユニバーサルなツールがあってもいいと思います。 また、ある値（あなたの場合は0.5）と比較するのではなく、最大値を求めて互いに比較する必要があります。一方、10クラスでは、0.11を超える列がいくつもできます。 どの列が最大になるかは、この式では分かりません。 それぞれを比較する必要があります。 削除済み 2017.11.23 13:19 #5289 多かれ少なかれ定常的なBPがあり、その周波数分解が あるとする。質問：1機能と5機能、どちらがモデルにとって良いのか、その理由は？ СанСаныч Фоменко 2017.11.23 17:48 #5290 エリブラリウス3クラスには自分のFFが、4クラスには別のFFが、10クラスには3つ目のFFが必要です。 ユニバーサルなツールがあってもいいと思います。 また、ある値（あなたの場合は0.5）と比較するのではなく、互いに比較して最大値を探す必要があります。一方、10クラスでは、0.11を超える列がいくつかあるかもしれません。 どの列が最大になるかは、この式ではわかりません。 それぞれを比較する必要があります。0.5が私の知るクラスの境界線です。クラスの境界もクラス番号も分からない場合は、他のアルゴリズム、すなわち教師なし学習が利用可能である。非常に有名な話ですが、最近接でグループ化することです。 1...522523524525526527528529530531532533534535536...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
思い上がりではなく、共有したいという普通の欲求です。ここには嫉妬深い人はいませんし、もうそういうレベルの意識ではありません :)だから、もっと書いてください。
昨日の夕方のTSは100pほど稼げたので、夕方にしては上出来です。デイセッションの終了間際にテストを開始しました。今のところ、すべてチャート（上図）通りに進んでいます。
1本目昼間はまだ走っていない。
Renat Akhtyamov 2017.11.18 11:57 #5282 ユーリイ・アサウレンコ
1本目まだ昼間に走らせていない。
昨日は、全般的に全ての市場、商品で横ばいの一日でした。
これはニューロニクスのためのもので、ロマンスと利益です。
我々は、ダイナミクスを待ち、取引結果を推定し、その時初めて結論を出すことができる。
昨日は、全般的にすべての市場、商品で横ばいの一日でした。
これはニューロニクスのためのもので、ロマンスとそれに対応する利益です。
その時初めて、その取引が成功したか否かを判断することができるのです。
Rの専門家に質問です。
絶対値を 持つ行列をソフトマックスクラスの行列に変換するにはどうしたらよいですか？
から、すなわち
0.1136889 0.7622813 0.1190166
0.1131552 0.7641207 0.1194619
0.1142053 0.7635344 0.1197848
得るために
0 1 0
0 1 0
0 1 0
もちろん、ループを実行してすべてを比較することもできますが、Rに組み込まれた関数があるはずだと思うのです。
もし間違いがあれば、以下の機能の修正をお願いします。
get_softmax <- function(m){
r <- nrow(m);
c <- ncol(m);
rc <- r*c;
mc <- max.col(m, "first"); #номера столбцов с макс. значением
m[(1:rc)] <- 0; # обнулить матрицу
m[(1:r) + r*(mc[1:r]-1)] <- 1; # 1 в столбец с макс. значением
return(m);
}
Rの専門家に質問です。
絶対値を 持つ行列をソフトマックスクラスの行列に変換するにはどうしたらよいですか？
から、すなわち
0.1136889 0.7622813 0.1190166
0.1131552 0.7641207 0.1194619
0.1142053 0.7635344 0.1197848
得るために
0 1 0
0 1 0
0 1 0
もちろん、ループしてすべてを比較することもできますが、Rに組み込まれた関数があるはずだと思うのです。
私はこの関数を作りました、間違っていたら訂正してください
get_softmax <- function(m){
r <- nrow(m);
c <- ncol(m);
rc <- r*c;
mc <- max.col(m, "first"); #номера столбцов с макс. значением
m[(1:rc)] <- 0; # обнулить матрицу
m[(1:r) + r*(mc[1:r]-1)] <- 1; # 1 в столбец с макс. значением
return(m);
}
こんな感じです。
ここで、"a "は任意の次元の行列である。
一般に、ループを使ったあなたのコードは、ベクトル（行列）言語であるR
こんな感じです。
ここで、"a "は任意の次元の行列である。
一般に、ループを使ったあなたのコードは、ベクトル（行列）言語用ではなく、R
複数のクラスで使えるか？
3クラスのバリエーション
0.3 0.4 0.3
の場合、正しく計算されません。
ソフトマックスの場合、中央の列は1になるはずですが、計算式ではすべての列が0になります。
複数のクラスで使えるか？
3クラスのオプション
0.3 0.4 0.3
正しく計算されない。
ソフトマックスの場合、中央の列が1になるはずですが、計算式ではすべての列が0になります。
3クラスには自分のFFが、4クラスには別のFFが、10クラスには3つ目のFFが必要です。
ユニバーサルなツールがあってもいいと思います。
また、ある値（あなたの場合は0.5）と比較するのではなく、最大値を求めて互いに比較する必要があります。一方、10クラスでは、0.11を超える列がいくつもできます。 どの列が最大になるかは、この式では分かりません。 それぞれを比較する必要があります。
多かれ少なかれ定常的なBPがあり、その周波数分解が あるとする。質問：1機能と5機能、どちらがモデルにとって良いのか、その理由は？
3クラスには自分のFFが、4クラスには別のFFが、10クラスには3つ目のFFが必要です。
ユニバーサルなツールがあってもいいと思います。
また、ある値（あなたの場合は0.5）と比較するのではなく、互いに比較して最大値を探す必要があります。一方、10クラスでは、0.11を超える列がいくつかあるかもしれません。 どの列が最大になるかは、この式ではわかりません。 それぞれを比較する必要があります。
0.5が私の知るクラスの境界線です。
クラスの境界もクラス番号も分からない場合は、他のアルゴリズム、すなわち教師なし学習が利用可能である。非常に有名な話ですが、最近接でグループ化することです。