マキシム・ドミトリエフスキー

思い上がりではなく、共有したいという普通の欲求です。ここには嫉妬深い人はいませんし、もうそういうレベルの意識ではありません :)だから、もっと書いてください。

できない - 今日、貿易はない)昨日の夕方のTSは100pほど稼げたので、夕方にしては上出来です。デイセッションの終了間際にテストを開始しました。今のところ、すべてチャート（上図）通りに進んでいます。

1本目昼間はまだ走っていない。

 
ユーリイ・アサウレンコ

昨日は、全般的に全ての市場、商品で横ばいの一日でした。

1本目まだ昼間に走らせていない。

昨日は、全般的に全ての市場、商品で横ばいの一日でした。

これはニューロニクスのためのもので、ロマンスと利益です。

我々は、ダイナミクスを待ち、取引結果を推定し、その時初めて結論を出すことができる。

 
レナト・アフティアモフ

昨日は、全般的にすべての市場、商品で横ばいの一日でした。

これはニューロニクスのためのもので、ロマンスとそれに対応する利益です。

その時初めて、その取引が成功したか否かを判断することができるのです。

昼間はもっといい感じになると思うんですけどね。モデルと予備的なデバッグの実行から判断する。でも、もちろんまだ何も言うのは早すぎます。
 

Rの専門家に質問です。

絶対値を 持つ行列をソフトマックスクラスの行列に変換するにはどうしたらよいですか？

から、すなわち

0.1136889 0.7622813 0.1190166
0.1131552 0.7641207 0.1194619
0.1142053 0.7635344 0.1197848

得るために

0 1 0
0 1 0
0 1 0

もちろん、ループを実行してすべてを比較することもできますが、Rに組み込まれた関数があるはずだと思うのです。

もし間違いがあれば、以下の機能の修正をお願いします。


get_softmax <- function(m){
    r <- nrow(m);
    c <- ncol(m);
    rc <- r*c;
    mc <- max.col(m, "first"); #номера столбцов с макс. значением
    m[(1:rc)] <- 0; # обнулить матрицу
    m[(1:r) + r*(mc[1:r]-1)] <- 1; # 1 в столбец с макс. значением
    return(m);
}

 
こんな感じです。

b <- ifelse(a< 0.5, 0, 1)

ここで、"a "は任意の次元の行列である。

一般に、ループを使ったあなたのコードは、ベクトル（行列）言語であるR

 
複数のクラスで使えるか？
3クラスのバリエーション

0.3 0.4 0.3

の場合、正しく計算されません。
ソフトマックスの場合、中央の列は1になるはずですが、計算式ではすべての列が0になります。

 
ifelse как видно из синтаксиса дает два класса. На большее число классов я делил несколькими ifelse
 
3クラスには自分のFFが、4クラスには別のFFが、10クラスには3つ目のFFが必要です。
ユニバーサルなツールがあってもいいと思います。
また、ある値（あなたの場合は0.5）と比較するのではなく、最大値を求めて互いに比較する必要があります。一方、10クラスでは、0.11を超える列がいくつもできます。 どの列が最大になるかは、この式では分かりません。 それぞれを比較する必要があります。

多かれ少なかれ定常的なBPがあり、その周波数分解が あるとする。質問：1機能と5機能、どちらがモデルにとって良いのか、その理由は？


 
エリブラリウス

3クラスには自分のFFが、4クラスには別のFFが、10クラスには3つ目のFFが必要です。
ユニバーサルなツールがあってもいいと思います。
また、ある値（あなたの場合は0.5）と比較するのではなく、互いに比較して最大値を探す必要があります。一方、10クラスでは、0.11を超える列がいくつかあるかもしれません。 どの列が最大になるかは、この式ではわかりません。 それぞれを比較する必要があります。

0.5が私の知るクラスの境界線です。

クラスの境界もクラス番号も分からない場合は、他のアルゴリズム、すなわち教師なし学習が利用可能である。非常に有名な話ですが、最近接でグループ化することです。

