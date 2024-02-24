トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2866 1...285928602861286228632864286528662867286828692870287128722873...3399 新しいコメント Aleksey Nikolayev 2022.12.27 16:02 #28651 mytarmailS #:あなたの判断には誤りがあると思う。ユーロドルに20万人のトレーダーがいるとしたら...20万人のトレーダーの行動を理解するために、何人のトレーダーを見なければならないのか？私は1万人で十分だと思います。1万人の行動を知ることで、2万人の行動を理解することができます、この1万人がマーケットに影響を与えるか与えないか、マーケットに彼らを連れてくるか連れてこないかは 問題ではない 。新しいワクチンのように、副作用をチェックするために地球全体にワクチンを接種する必要はない。私たちは9つのDCがあり、 それぞれが数千人の顧客を抱えて いる。 サンプルに偏りがない場合に限り、それは機能するでしょう。マキシムや私が言うように、DCからの情報は批判的に受け止めるべきだ。 私の推測の中でデルタとして認識されているものを詳しく説明しよう。 1)デルタは市場で行われたすべての取引に対してのみ考慮されるべきである。意図的に（例えばリミッターによって）カウントするのは間違いであり、不可能である。 2) 形式的には、このようなデルタは常にゼロに等しい。 3) しかし！市場参加者は（市場主催者に対して）不平等な2つの当事者に分かれていると仮定する。それらを投機家とMM（マーケットメーカー）と呼ぶことにしましょう。それぞれのデルタは合計でゼロに等しい。この2つのデルタは符号が異なるだけなので、どちらを考慮してもかまいません。投機筋のデルタとする。 4) MMとマーケットメーカーとの間の談合が疑われるため、価格はこのデルタに反してMMに有利に動く可能性が高い。 私のこのデルタとDCの描くデルタの関係は、私にはよくわからない。実質的には何もなく、宣伝のために価格をベースに何かを描いているのだろう。彼らには何のリスクもない。 しかし、おそらく現実は、私たちがこの話題についてできるどんな仮定よりもはるかに複雑なのだろう。 Renat Akhtyamov 2022.12.27 16:03 #28652 ここはフォーラムなのだから......。 mytarmailS 2022.12.28 09:05 #28653 Renat Akhtyamov #:ここはフォーラムなのだから......。 心配しないで、もうやったから。 mytarmailS 2022.12.28 09:34 #28654 Aleksey Nikolayev #:これは有効だが、サンプルに偏りがない場合に限る。そして、マキシムと私が主張するように、DCからの情報は批判的に受け止めるべきである。私の推測でデルタと思われるものをもう少し詳しく説明しようと思う。1）デルタは市場で行われたすべての取引に対してのみ考慮されるべきである。デルタを意図的に（たとえばリミッターによって）カウントするのは間違いであり、不可能である。2) 純粋に形式的には、このようなデルタは常にゼロに等しい。3) しかし！市場参加者は、（市場主催者に対して）不平等な2つの当事者に分かれていると仮定する。彼らを投機家とMM（マーケットメーカー）と呼ぶことにしよう。それぞれのデルタは合計でゼロに等しい。この2つのデルタは符号が異なるだけなので、どちらを考慮してもかまいません。投機筋のデルタとする。4) MMとマーケット・メーカーの間の談合が疑われるため、価格はこのデルタに反してMMに有利に動く可能性が高い。 1) デルタとは、 サイトのチャートから見た 売りと買いの差 、それだけだ！ 私はこの概念に他には何も入れていない。 もしあなたが他のデルタや他のデータを考案したら、もちろん前者は後者とは互換性がない。 私のデルタをあなた自身の「神話的な」デルタで置き換えないでください。 2) あなたの「神話的なデルタとその性質」について、さらに推論する。それはゼロに等しく、例えば極限によって数えることができるが、私のデルタによって、それがどのように数えられ、何が数えられるかは明らかである。 3) 「神話的なデルタ」についての推論を、法則 違反の結果として再び...。 4) まあ、そうだろう... アレクシー・ニコライエフ＃：私のこのデルタとDCによって描かれたデルタの間にどのような関係があるのか、私にはよくわからない。 なぜ "あなたの "デルタを発明して、会話に関与しているデルタとのつながりを探さなければならないのですか？ え～、この会話も飽きてきた...。 Renat Akhtyamov 2022.12.28 09:37 #28655 mytarmailS #:...うう、この会話はもう飽きたよ。 そして、この会話を支持する人はほとんどいない。 以前もそうだったし、これからもそうなるだろう。 私たちはこれを乗り越えなければならない。 Aleksey Nikolayev 2022.12.28 11:12 #28656 mytarmailS #:そして、なぜ "あなたの "デルタを作り上げ、会話に関与しているデルタとのつながりを探すのか？ IMHOは、ブローカー・センターからのデルタは何の意味も持たない。それがどのように構成されているかにかかわらず、それは価格の先行指標ではない。 私の抽象的なデルタとそれに対する価格の反応は、実際、MMの仕事の結果を（私自身にとって）最も単純に表現したものです。MMのトピックは非常に重要で複雑であり、非常に非公開である。部分的には、暗号通貨（情報がより多くリークされる）における組織のあり方との類推によって判断することができる。また、FX（小売ではなく本物のFX）で談合に関する訴訟があったとき、興味深いことが話題になったのを覚えている。 私は自分の絶対的な正しさと話の継続を主張するつもりはない。 mytarmailS 2022.12.28 11:54 #28657 Aleksey Nikolayev #:IMHOは、DCからのデルタは何も与えないので意味がないと考えている。どのように構成されようとも、価格の先行指標にはならない。私の抽象的なデルタとそれに対する価格の反応は、実際、MMの仕事の結果を（私自身にとって）最も単純に表現したものです。MMのトピックは非常に重要で複雑であり、非常に非公開である。部分的には、暗号通貨（情報がより多くリークされる）における組織化の方法との類推によって判断することができる。また、外国為替（私たちのリテールではなく、本物の外国為替）の談合に関する訴訟があったとき、興味深いことが話題になったことを覚えている。私は自分の絶対的な正しさと話の継続を主張するつもりはない。 ここで終わりにしよう。 sibirqk 2022.12.29 09:06 #28658 隣のスレッドで、ある少女が電子オラクルとのコミュニケーションのセッションを企画した。集団心理は、メタ相場から自由に入手できる七面鳥とアドバイザーをすべて食べさせることを提案した。 アイデアとしては、それらに関する知的データベースのようなものが出来上がるはずだ。いくつかのパラメータでそれらを選択し、グループの ようなものに形成し、そのようなグループの集団行動に基づいて、AMOに取引を教える。 mytarmailS 2022.12.29 10:55 #28659 sibirqk グループ 化し、そのようなグループの集合的な行動に基づいて、AMOに取引を教える。 あははははは、まさに私が数ページ前にアイデアとして提案したことだ。驚くべきタイミングの一致だ。 Aleksei Kuznetsov 2022.12.29 11:18 #28660 mytarmailS #:驚くべきタイミングの一致 そう、あなたのアイデアを読んで、偶然にも一致した。） 1...285928602861286228632864286528662867286828692870287128722873...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
あなたの判断には誤りがあると思う。
ユーロドルに20万人のトレーダーがいるとしたら...
20万人のトレーダーの行動を理解するために、何人のトレーダーを見なければならないのか？
私は1万人で十分だと思います。1万人の行動を知ることで、2万人の行動を理解することができます、
この1万人がマーケットに影響を与えるか与えないか、マーケットに彼らを連れてくるか連れてこないかは 問題ではない 。
新しいワクチンのように、副作用をチェックするために地球全体にワクチンを接種する必要はない。
私たちは
9つのDCがあり、 それぞれが数千人の顧客を抱えて いる。
サンプルに偏りがない場合に限り、それは機能するでしょう。マキシムや私が言うように、DCからの情報は批判的に受け止めるべきだ。
私の推測の中でデルタとして認識されているものを詳しく説明しよう。
1)デルタは市場で行われたすべての取引に対してのみ考慮されるべきである。意図的に（例えばリミッターによって）カウントするのは間違いであり、不可能である。
2) 形式的には、このようなデルタは常にゼロに等しい。
3) しかし！市場参加者は（市場主催者に対して）不平等な2つの当事者に分かれていると仮定する。それらを投機家とMM（マーケットメーカー）と呼ぶことにしましょう。それぞれのデルタは合計でゼロに等しい。この2つのデルタは符号が異なるだけなので、どちらを考慮してもかまいません。投機筋のデルタとする。
4) MMとマーケットメーカーとの間の談合が疑われるため、価格はこのデルタに反してMMに有利に動く可能性が高い。
私のこのデルタとDCの描くデルタの関係は、私にはよくわからない。実質的には何もなく、宣伝のために価格をベースに何かを描いているのだろう。彼らには何のリスクもない。
しかし、おそらく現実は、私たちがこの話題についてできるどんな仮定よりもはるかに複雑なのだろう。
ここはフォーラムなのだから......。
ここはフォーラムなのだから......。
心配しないで、もうやったから。
これは有効だが、サンプルに偏りがない場合に限る。そして、マキシムと私が主張するように、DCからの情報は批判的に受け止めるべきである。
私の推測でデルタと思われるものをもう少し詳しく説明しようと思う。
1）デルタは市場で行われたすべての取引に対してのみ考慮されるべきである。デルタを意図的に（たとえばリミッターによって）カウントするのは間違いであり、不可能である。
2) 純粋に形式的には、このようなデルタは常にゼロに等しい。
3) しかし！市場参加者は、（市場主催者に対して）不平等な2つの当事者に分かれていると仮定する。彼らを投機家とMM（マーケットメーカー）と呼ぶことにしよう。それぞれのデルタは合計でゼロに等しい。この2つのデルタは符号が異なるだけなので、どちらを考慮してもかまいません。投機筋のデルタとする。
4) MMとマーケット・メーカーの間の談合が疑われるため、価格はこのデルタに反してMMに有利に動く可能性が高い。
1) デルタとは、 サイトのチャートから見た 売りと買いの差 、それだけだ！ 私はこの概念に他には何も入れていない。
もしあなたが他のデルタや他のデータを考案したら、もちろん前者は後者とは互換性がない。
私のデルタをあなた自身の「神話的な」デルタで置き換えないでください。
2) あなたの「神話的なデルタとその性質」について、さらに推論する。それはゼロに等しく、例えば極限によって数えることができるが、私のデルタによって、それがどのように数えられ、何が数えられるかは明らかである。
3) 「神話的なデルタ」についての推論を、法則 違反の結果として再び...。
4) まあ、そうだろう...
私のこのデルタとDCによって描かれたデルタの間にどのような関係があるのか、私にはよくわからない。
なぜ "あなたの "デルタを発明して、会話に関与しているデルタとのつながりを探さなければならないのですか？
え～、この会話も飽きてきた...。
...
うう、この会話はもう飽きたよ。
そして、この会話を支持する人はほとんどいない。
以前もそうだったし、これからもそうなるだろう。
私たちはこれを乗り越えなければならない。
そして、なぜ "あなたの "デルタを作り上げ、会話に関与しているデルタとのつながりを探すのか？
IMHOは、ブローカー・センターからのデルタは何の意味も持たない。それがどのように構成されているかにかかわらず、それは価格の先行指標ではない。
私の抽象的なデルタとそれに対する価格の反応は、実際、MMの仕事の結果を（私自身にとって）最も単純に表現したものです。MMのトピックは非常に重要で複雑であり、非常に非公開である。部分的には、暗号通貨（情報がより多くリークされる）における組織のあり方との類推によって判断することができる。また、FX（小売ではなく本物のFX）で談合に関する訴訟があったとき、興味深いことが話題になったのを覚えている。
私は自分の絶対的な正しさと話の継続を主張するつもりはない。
IMHOは、DCからのデルタは何も与えないので意味がないと考えている。どのように構成されようとも、価格の先行指標にはならない。
私の抽象的なデルタとそれに対する価格の反応は、実際、MMの仕事の結果を（私自身にとって）最も単純に表現したものです。MMのトピックは非常に重要で複雑であり、非常に非公開である。部分的には、暗号通貨（情報がより多くリークされる）における組織化の方法との類推によって判断することができる。また、外国為替（私たちのリテールではなく、本物の外国為替）の談合に関する訴訟があったとき、興味深いことが話題になったことを覚えている。
私は自分の絶対的な正しさと話の継続を主張するつもりはない。
ここで終わりにしよう。
隣のスレッドで、ある少女が電子オラクルとのコミュニケーションのセッションを企画した。集団心理は、メタ相場から自由に入手できる七面鳥とアドバイザーをすべて食べさせることを提案した。
アイデアとしては、それらに関する知的データベースのようなものが出来上がるはずだ。いくつかのパラメータでそれらを選択し、グループの ようなものに形成し、そのようなグループの集団行動に基づいて、AMOに取引を教える。
そう、あなたのアイデアを読んで、偶然にも一致した。）