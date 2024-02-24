トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2862 1...285528562857285828592860286128622863286428652866286728682869...3399 新しいコメント 削除済み 2022.12.25 18:54 #28611 その中にapiがある Aleksey Nikolayev 2022.12.25 19:02 #28612 私たちは、フォーラムに独自のChatGPTの類似体を持っている - 彼らは聖杯の 現実についてのスレッドではしゃぎ、さらにはコードを投稿する) 削除済み 2022.12.25 19:08 #28613 Aleksey Nikolayev 聖杯の 現実に関するスレッドでは、彼らははしゃぎまわり、暗号まで投稿している）。 アンバサダーは夕方の給料で、コニャックを飲んで働いている。 Andrey Miguzov 2022.12.25 19:14 #28614 Aleksey Vyazmikin #:オーバートレーニングをいかに減らすかという問題がなぜ取り上げられないのか？ 最適化すべきパラメーターの数は最小限にすべきです。そのためには、アルゴリズムからNSを除外する必要があります。 理解について。あるデータがなぜ価格に影響するのかがわからない＋ネットワークにそれに関する情報がない、ということは、キャロラインの 他の参加者もそれに気づいていない可能性が高い。したがって、そのような情報は必要なく、誰も取引で考慮することはない。 マキシム・ドミトリエフスキー#: ではGPTに聞いてみよう Renat Akhtyamov 2022.12.25 19:23 #28615 Aleksey Nikolayev 聖杯の 現実についてのスレッドにコードを投稿することさえあります）。 どんな難解なゴタゴタも、10行以下の数行のコードで表すことができます。 しかし、私はそれを覗き見せず、自分で考え出した。 Aleksey Vyazmikin 2022.12.25 19:55 #28616 Andrey Miguzov #:そこで、最適化されるパラメーターの数を最小限にすること、そのためにNSをアルゴリズムから除外することを決定した。 例えば、55％の利益が出る基本的なアイデアがあるとしよう。そして、ここであなたは有益な取引の数を増やしたい - あなたの行動は何ですか？ アンドレイ・ミグゾフ#: 理解について。あるデータがなぜ価格に影響するのかがわからず、ネットワークにそれに関する情報がない場合、キャロラインの 他の参加者もそれに気づいていない可能性が高い。したがって、そのような情報は必要ありません。 そして、あなたは他の人が貿易に考慮するものの誘導体を発見した場合はどうなりますか？ 一般的に、誰が何を考慮するかは千差万別だ。そうでないものを見つける方が私には難しい。あなたはオシレーターを予測材料とし、そこにパターンを見つけましたが、多くの人がオシレーターを使っています。 Andrey Miguzov 2022.12.25 20:57 #28617 Aleksey Vyazmikin #:例えば、あなたが55％の利益を生み出す基本的なアイデアを持っているとしよう。そして、利益の出る取引の数を増やしたいとします。 ここで、私が実際にとった行動を紹介しよう。そして、スポットに対して先物を取引するExpert Advisorを書くために座って、何prostotraderは隣のセクションで 書いた。私は先週ポイントまでそれを終えた - 私はMT5内で他の何かを改善することはできません。 執筆とトレードの過程で、多くのアイデアが生まれました 。今、私はそれらと密接に関わっている。しかし、すべてはマーケットニュートラルです。ディレクショナル・トレードに戻るつもりはない。 注目するに値する何かを得たらすぐに、必ず結果を報告するつもりだ。しかし、私のペースではすぐには無理だろう......。 Aleksey Vyazmikin 2022.12.25 21:24 #28618 Andrey Miguzov #:私が取った実際の手順は以下の通りです。そして、隣のセクションでprostotraderが書いて いるような、スポットに対して先物を取引するExpert Advisorを書くために腰を下ろした。先週、私はそれを完成させました - 私はMT5内で他の何かを改善することはできません。 執筆とトレードの過程で、多くのアイデアが生まれました 。今、私はそれらと密接に関わっている。しかし、すべてはマーケットニュートラルです。指示された取引に戻るつもりはない。注目するに値する何かを得たらすぐに、必ず結果を報告するつもりだ。しかし、私のペースではすぐには無理だろう......。 そうですか、方向性取引をあきらめたと言うべきでしたね。 あなたのブローカーはMT5でEBSを提供していますか？また、CSはどうなっているのでしょうか？ ドル建てでデポを保管することは禁止されていないのでしょうか？人為的なレバレッジには意味があるのでは？ Andrey Miguzov 2022.12.25 22:04 #28619 Aleksey Vyazmikin #:あなたのブローカーはMT5でEBSを提供していますか？また、CSについてはどうですか？ドル建てでデポを保有することは禁止されているのでは？ポイントは人工的なレバレッジですよね？ フィアム、EBSは与える。 私は主にルーブルのCSを持っています。FXの後のレバレッジでは、すべてが人道的ではありません - それはそれを使用しない方が良いです。 私はすべてのニュアンスに答えることはありません - そこには本当にたくさんあります。支店があり、すべてが詳細に説明されています。 合計のためのエントリのしきい値は、外国為替よりもはるかに高いです。そして、この戦略はあまりお得ではありません - それはむしろ銀行預金の代替+証券取引所での取引で貴重な経験を得るための良い機会です。しかし、あなたが間違いを犯さなければ、ドローダウンはありません :) Aleksey Nikolayev 2022.12.26 17:53 #28620 mytarmailS #: 市場参加者の行動をシミュレートするアイデアがあるのだが...。 互いに相関関係のない、ある期間にわたって利益を上げる何千ものストラテジーを生成したらどうだろう。 そうすれば、ストラテジーを通じて、市場に対する群衆の見解のようなものを得ることができる。 大数の法則によって、これらの統計は信頼できる......。 最も興味深いのは、ほとんどのストラテジーがエントリーのシグナルを出す瞬間だろう。 このロジックは合わない： 1) 投機的でない大きなプレーヤーの影響力。これは主に国家や政府間組織である。 2) 予期せぬニュースの影響。 3)国家が予期せぬニュースに対して予期せぬ反応を示す場合。 1...285528562857285828592860286128622863286428652866286728682869...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
オーバートレーニングをいかに減らすかという問題がなぜ取り上げられないのか？
最適化すべきパラメーターの数は最小限にすべきです。そのためには、アルゴリズムからNSを除外する必要があります。
理解について。あるデータがなぜ価格に影響するのかがわからない＋ネットワークにそれに関する情報がない、ということは、キャロラインの 他の参加者もそれに気づいていない可能性が高い。したがって、そのような情報は必要なく、誰も取引で考慮することはない。
ではGPTに聞いてみよう
どんな難解なゴタゴタも、10行以下の数行のコードで表すことができます。
しかし、私はそれを覗き見せず、自分で考え出した。
そこで、最適化されるパラメーターの数を最小限にすること、そのためにNSをアルゴリズムから除外することを決定した。
例えば、55％の利益が出る基本的なアイデアがあるとしよう。そして、ここであなたは有益な取引の数を増やしたい - あなたの行動は何ですか？
そして、あなたは他の人が貿易に考慮するものの誘導体を発見した場合はどうなりますか？
一般的に、誰が何を考慮するかは千差万別だ。そうでないものを見つける方が私には難しい。あなたはオシレーターを予測材料とし、そこにパターンを見つけましたが、多くの人がオシレーターを使っています。
ここで、私が実際にとった行動を紹介しよう。そして、スポットに対して先物を取引するExpert Advisorを書くために座って、何prostotraderは隣のセクションで 書いた。私は先週ポイントまでそれを終えた - 私はMT5内で他の何かを改善することはできません。 執筆とトレードの過程で、多くのアイデアが生まれました 。今、私はそれらと密接に関わっている。しかし、すべてはマーケットニュートラルです。ディレクショナル・トレードに戻るつもりはない。
注目するに値する何かを得たらすぐに、必ず結果を報告するつもりだ。しかし、私のペースではすぐには無理だろう......。
そうですか、方向性取引をあきらめたと言うべきでしたね。
あなたのブローカーはMT5でEBSを提供していますか？また、CSはどうなっているのでしょうか？ ドル建てでデポを保管することは禁止されていないのでしょうか？人為的なレバレッジには意味があるのでは？
フィアム、EBSは与える。
私は主にルーブルのCSを持っています。FXの後のレバレッジでは、すべてが人道的ではありません - それはそれを使用しない方が良いです。
私はすべてのニュアンスに答えることはありません - そこには本当にたくさんあります。支店があり、すべてが詳細に説明されています。
合計のためのエントリのしきい値は、外国為替よりもはるかに高いです。そして、この戦略はあまりお得ではありません - それはむしろ銀行預金の代替+証券取引所での取引で貴重な経験を得るための良い機会です。しかし、あなたが間違いを犯さなければ、ドローダウンはありません :)
市場参加者の行動をシミュレートするアイデアがあるのだが...。
このロジックは合わない：
1) 投機的でない大きなプレーヤーの影響力。これは主に国家や政府間組織である。
2) 予期せぬニュースの影響。
3)国家が予期せぬニュースに対して予期せぬ反応を示す場合。