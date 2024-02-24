トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2859 1...285228532854285528562857285828592860286128622863286428652866...3399 新しいコメント Andrey Miguzov 2022.12.25 09:33 #28581 Aleksey Vyazmikin #:1.同時に、複雑な構造を持つもの、例えば、「木曜日の16時に、日足が伸びていれば売る」といったルールも、スキップすることが多い。 これは複雑な構造ではなく、将来繰り返されることのない偶然の一致です（P=0.5）。これが私の結論だ。理論的な正当性のない「複雑な」非線形の関係はすべて作り話である。データをアルゴリズムで引き伸ばしただけだ。市場参加者はこの「複雑な」関係に気づいていない。つまり、この関係は値動きに影響を与えないということだ。 木曜日の午後4時、日足が上昇していたら売る」という理論的根拠が あるかどうかは別の問題である。以下参照 アレクセイ・ヴャズミキン#： 2.本当の理由」が何を意味するのか、ここでは明確ではありません。 まあ、古い例 だからね。今はこうではないが、意味はわかるだろう。 単一の経済主体から見れば、ロシアの主な活動は、文明の利益のための天然資源の交換である。この場合、このような交換の基本的な通貨単位はドルである（世界的に通用する通貨であるため）。つまり、天然資源の対価はドルである。同時に、国内での活動はすべてルーブルにリンクされている。そして重要なことは、国内の政府支出もすべてルーブルであるということだ。その支出に充てる資金を確保するために、国家は経済産業税という形で賃貸企業から利益の一部を取り上げている。このように、この連鎖の中で、レンタル企業はドルとルーブルの交換を余儀なくされている。強制は常に良いことである。なぜなら、強制ということは、市場入札を行う準備ができている当事者がいるということであり、それによって価格が動くからである。 税金の支払い同様、METの支払いも厳しく規制されて いる。 私たちにとって重要なのは、税金は月に1回、前月分の税金は当月の25日までに支払うことである。さらに、すべてが常に最後の瞬間に行われる ことが知られている。納税のためにルーブルと交換することも例外ではない（さらに、ルーブルを長く保有する理由は他にもある）。 したがって、退職税が課される企業や個人は、毎月25日の直前期にドルをルーブルに交換する可能性が非常に高い。そこで、毎月25日の前にドル・ルーブルをショート することを考える。 理論金利の計算もここでできる。 Aleksey Vyazmikin#: 3.どのような戦略にも不利な時期があり、それが長引く可能性があるため、そのような戦略の動物園を持つ必要があり、手動でそれを作成するには、天才になるか、非常に長い時間を生きるかのどちらかです。私はそのような天才的なストラテジーを2年ほどかけて開発し、そのくしゃみの一つ一つを論理的に正当化できるようになってからMOに入ったばかりで、いざ実践してみると、そのストラテジーにとって不利な期間に出くわしただけで、それはテスターで調整したデータ上で平滑化された。つ目のポイントに戻りますが、私は、予測可能な将来に渡って有効であり続けるバイナリー予測因子の挙動の類似点を見つけたいと思っています。そのために、私は特定の予測因子を特定したいのです。予測変数間の関係の周期性を考慮に入れる必要があることは認めますが、私が知っているどのオートマトン・モデルもそれをしません。 私が言いたいのは、予測因子が重要だということです。予測変数が正常であれば、MOはもはや必要ありません。 10年前、私はOpenCLでニューラルネットワークを教え、膨大な労力と時間を費やしたが、何の利益も得られなかった。神の思し召しにより、あなたは成功するでしょう。 mytarmailS 2022.12.25 09:41 #28582 https://youtu.be/3l2Xl6IvTWEなぜ人間がニューロンカよりもトレードに優れているのか、その答えがここにある。 削除済み 2022.12.25 10:20 #28583 RU GPTの場合 open.aiのメールにvpn（私はドイツ語を使用）で登録し、onlinesimに登録する。 その後、オランダの番号を6ルーブルで購入し、SMSを受信してコードを入力する。うまくいった。 私はこれを試した： "パイソンコードはバイナンスからビットコインの価格を取得する" 反応があった： 削除済み 2022.12.25 10:25 #28584 3-4回のリクエストの後、それはポップアップした： 1時間にリクエストが多すぎます。後で再試行してください。 :D 普通にプレイさせてくれない Aleksei Kuznetsov 2022.12.25 11:11 #28585 Maxim Dmitrievsky #:RU GPTの場合open.aiのメールでvpn（私はドイツ語を使用）経由で登録し、onlinesimで登録します。その後、オランダの番号を6ルーブルで購入し、SMSを受信してコードを入力する。うまくいく。私はこれを試した：「python code get bitcoin price from binance".反応がありました： 自分では思いつかなかったと思う。おそらくインターネットのどこかからコピーしたのだろう。githubやStackOwerflow、あるいは他のどこかから。つまり検索エンジンだ。 Aleksey Nikolayev 2022.12.25 11:40 #28586 elibrarius #:彼が自分で考え出したとは思えない。おそらくインターネットのどこかからコピーしたのだろう。githubやStackOwerflow、あるいは他のどこかから。つまり検索エンジンだ。 検索エンジンもそうだが、それだけではない。私はかなり狭いトピックについて質問した。回答は有意義で独創的だった（ググってもこの文章は見つからなかった）が、非常に一般的で、合理的で、あまり有益ではなかった。 Aleksei Kuznetsov 2022.12.25 12:16 #28587 Aleksey Nikolayev #:検索エンジンもですが、それだけではありません。私はかなり狭いトピックについて質問した。回答は有意義で独創的だった（ググってもこの文章は見つからなかった）が、非常に一般的で、合理的で、あまり有益ではなかった。 どうやら、引用元がわからないようにテキストをユニークにするオプションがあるようだ。 私は、AIがサイトのために与えられたトピックに関するユニークな記事を書くスパムを取得します。Googleはユニークな文章を好み、検索エンジンでサイトを上位に表示する。私自身、このためにシノニマイザーを使ったことがある。時々、置換はテーマになかったし、かなり奇妙だった))) mytarmailS 2022.12.25 12:38 #28588 elibrarius #:彼が自分で考え出したとは思えない。おそらくインターネットのどこかからコピーしたのだろう。githubとかStackOwerflowとか、どこかから。つまり、検索エンジンだ。 Gptがコピーした？私の読みは正しいですか？ Evgeniy Chumakov 2022.12.25 12:41 #28589 elibrarius #: グーグルは ユニークな文章を好み、検索エンジンのランキングを上げる。 そして Aleksey Nikolayev 2022.12.25 13:03 #28590 elibrarius #:どうやら、引用元がわからないようにテキストをユニークにするオプションがあるようだ。 私は、AIが与えられたトピックについてサイトのためにユニークな記事を書くというスパムを得る。Googleはユニークな文章を好み、検索エンジンでサイトを上位表示させる。私自身、このためにシノニマイザーを使ったことがある。時々、置換はテーマになかったし、かなり奇妙だった))) しかし、そこは少し違う。この解答は、与えられた狭いトピック（特定の日本の武道）に関する文章とはスタイルがまったく一致しなかったが、より広いトピック（スポーツ・トレーニング）の枠内で見れば、かなり適している。つまり、概念を一般化し、より広い輪に移すことで、より漠然とした答えを導き出すことができるのだ。ある種のシミュレーション的な思考は残っているので、有用性という点では必ずしもステップアップではないが、私はgoogleの次のステップと考えている） 根拠がないわけではない質問です： 香取神道流の巻打ちの練習方法は？ 答え 巻打ちは、剣術を中心とした日本の伝統武道である香取神道流の技である。巻打ちを習いたい場合は、正しい形と技を教えてくれる有資格の指導者を探すことが大切です。 香取神道流の巻打ちを始めるための一般的な手順は以下の通り： 資格のある指導者を探す：自分の住んでいる地域の香取神道流の道場（トレーニングセンター）を探し、クラスや指導者について問い合わせる。香取神道流の適切な訓練を受け、認定された指導者を見つけることが重要である。 定期的にクラスに参加する：指導者を見つけ、クラスに参加した後は、定期的にクラスに参加し、技術を身につけ、上達するようにしましょう。 自宅での練習：教室に通うだけでなく、自宅でも巻打ちの練習をするようにしましょう。そうすることで、技術を向上させ、筋肉を記憶させることができる。 その他の情報源を探す：本やビデオ、その他の情報源で、巻打ちや香取神道流の他の技法についてより詳しく知ることができるかもしれません。評判の良い情報源を探し、新しいことを始める前に必ず指導者に相談すること。 武術のトレーニングは肉体的に厳しいものであることを忘れないでください。また、インストラクターの指導に従うことも重要であり、決して準備ができていない技に挑戦しないこと。練習と努力次第で、香取神道流の巻打ちやその他の技を習得することができる。 1...285228532854285528562857285828592860286128622863286428652866...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
1.同時に、複雑な構造を持つもの、例えば、「木曜日の16時に、日足が伸びていれば売る」といったルールも、スキップすることが多い。
これは複雑な構造ではなく、将来繰り返されることのない偶然の一致です（P=0.5）。これが私の結論だ。理論的な正当性のない「複雑な」非線形の関係はすべて作り話である。データをアルゴリズムで引き伸ばしただけだ。市場参加者はこの「複雑な」関係に気づいていない。つまり、この関係は値動きに影響を与えないということだ。
木曜日の午後4時、日足が上昇していたら売る」という理論的根拠が あるかどうかは別の問題である。以下参照
2.本当の理由」が何を意味するのか、ここでは明確ではありません。
まあ、古い例 だからね。今はこうではないが、意味はわかるだろう。
単一の経済主体から見れば、ロシアの主な活動は、文明の利益のための天然資源の交換である。この場合、このような交換の基本的な通貨単位はドルである（世界的に通用する通貨であるため）。つまり、天然資源の対価はドルである。同時に、国内での活動はすべてルーブルにリンクされている。そして重要なことは、国内の政府支出もすべてルーブルであるということだ。その支出に充てる資金を確保するために、国家は経済産業税という形で賃貸企業から利益の一部を取り上げている。このように、この連鎖の中で、レンタル企業はドルとルーブルの交換を余儀なくされている。強制は常に良いことである。なぜなら、強制ということは、市場入札を行う準備ができている当事者がいるということであり、それによって価格が動くからである。
税金の支払い同様、METの支払いも厳しく規制されて いる。 私たちにとって重要なのは、税金は月に1回、前月分の税金は当月の25日までに支払うことである。
さらに、すべてが常に最後の瞬間に行われる ことが知られている。納税のためにルーブルと交換することも例外ではない（さらに、ルーブルを長く保有する理由は他にもある）。 したがって、退職税が課される企業や個人は、毎月25日の直前期にドルをルーブルに交換する可能性が非常に高い。
そこで、毎月25日の前にドル・ルーブルをショート することを考える。
理論金利の計算もここでできる。
3.どのような戦略にも不利な時期があり、それが長引く可能性があるため、そのような戦略の動物園を持つ必要があり、手動でそれを作成するには、天才になるか、非常に長い時間を生きるかのどちらかです。私はそのような天才的なストラテジーを2年ほどかけて開発し、そのくしゃみの一つ一つを論理的に正当化できるようになってからMOに入ったばかりで、いざ実践してみると、そのストラテジーにとって不利な期間に出くわしただけで、それはテスターで調整したデータ上で平滑化された。
つ目のポイントに戻りますが、私は、予測可能な将来に渡って有効であり続けるバイナリー予測因子の挙動の類似点を見つけたいと思っています。そのために、私は特定の予測因子を特定したいのです。予測変数間の関係の周期性を考慮に入れる必要があることは認めますが、私が知っているどのオートマトン・モデルもそれをしません。
私が言いたいのは、予測因子が重要だということです。予測変数が正常であれば、MOはもはや必要ありません。
10年前、私はOpenCLでニューラルネットワークを教え、膨大な労力と時間を費やしたが、何の利益も得られなかった。神の思し召しにより、あなたは成功するでしょう。
RU GPTの場合
open.aiのメールにvpn（私はドイツ語を使用）で登録し、onlinesimに登録する。
その後、オランダの番号を6ルーブルで購入し、SMSを受信してコードを入力する。うまくいった。
私はこれを試した：
"パイソンコードはバイナンスからビットコインの価格を取得する"
反応があった：
3-4回のリクエストの後、それはポップアップした：
1時間にリクエストが多すぎます。後で再試行してください。
:D
普通にプレイさせてくれない
自分では思いつかなかったと思う。おそらくインターネットのどこかからコピーしたのだろう。githubやStackOwerflow、あるいは他のどこかから。つまり検索エンジンだ。
彼が自分で考え出したとは思えない。おそらくインターネットのどこかからコピーしたのだろう。githubやStackOwerflow、あるいは他のどこかから。つまり検索エンジンだ。
検索エンジンもそうだが、それだけではない。私はかなり狭いトピックについて質問した。回答は有意義で独創的だった（ググってもこの文章は見つからなかった）が、非常に一般的で、合理的で、あまり有益ではなかった。
検索エンジンもですが、それだけではありません。私はかなり狭いトピックについて質問した。回答は有意義で独創的だった（ググってもこの文章は見つからなかった）が、非常に一般的で、合理的で、あまり有益ではなかった。
どうやら、引用元がわからないようにテキストをユニークにするオプションがあるようだ。
私は、AIがサイトのために与えられたトピックに関するユニークな記事を書くスパムを取得します。Googleはユニークな文章を好み、検索エンジンでサイトを上位に表示する。私自身、このためにシノニマイザーを使ったことがある。時々、置換はテーマになかったし、かなり奇妙だった)))
彼が自分で考え出したとは思えない。おそらくインターネットのどこかからコピーしたのだろう。githubとかStackOwerflowとか、どこかから。つまり、検索エンジンだ。
elibrarius #:
グーグルは ユニークな文章を好み、検索エンジンのランキングを上げる。
そして
どうやら、引用元がわからないようにテキストをユニークにするオプションがあるようだ。
私は、AIが与えられたトピックについてサイトのためにユニークな記事を書くというスパムを得る。Googleはユニークな文章を好み、検索エンジンでサイトを上位表示させる。私自身、このためにシノニマイザーを使ったことがある。時々、置換はテーマになかったし、かなり奇妙だった)))
しかし、そこは少し違う。この解答は、与えられた狭いトピック（特定の日本の武道）に関する文章とはスタイルがまったく一致しなかったが、より広いトピック（スポーツ・トレーニング）の枠内で見れば、かなり適している。つまり、概念を一般化し、より広い輪に移すことで、より漠然とした答えを導き出すことができるのだ。ある種のシミュレーション的な思考は残っているので、有用性という点では必ずしもステップアップではないが、私はgoogleの次のステップと考えている）
根拠がないわけではない質問です：
香取神道流の巻打ちの練習方法は？
答え
巻打ちは、剣術を中心とした日本の伝統武道である香取神道流の技である。巻打ちを習いたい場合は、正しい形と技を教えてくれる有資格の指導者を探すことが大切です。
香取神道流の巻打ちを始めるための一般的な手順は以下の通り：
資格のある指導者を探す：自分の住んでいる地域の香取神道流の道場（トレーニングセンター）を探し、クラスや指導者について問い合わせる。香取神道流の適切な訓練を受け、認定された指導者を見つけることが重要である。
定期的にクラスに参加する：指導者を見つけ、クラスに参加した後は、定期的にクラスに参加し、技術を身につけ、上達するようにしましょう。
自宅での練習：教室に通うだけでなく、自宅でも巻打ちの練習をするようにしましょう。そうすることで、技術を向上させ、筋肉を記憶させることができる。
その他の情報源を探す：本やビデオ、その他の情報源で、巻打ちや香取神道流の他の技法についてより詳しく知ることができるかもしれません。評判の良い情報源を探し、新しいことを始める前に必ず指導者に相談すること。
武術のトレーニングは肉体的に厳しいものであることを忘れないでください。また、インストラクターの指導に従うことも重要であり、決して準備ができていない技に挑戦しないこと。練習と努力次第で、香取神道流の巻打ちやその他の技を習得することができる。