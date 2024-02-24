トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2860 1...285328542855285628572858285928602861286228632864286528662867...3399 新しいコメント Aleksei Kuznetsov 2022.12.25 13:13 #28591 mytarmailS #: Gptがコピーされた？そうだったかな？ どう機能するのか理解しようとしているんだ。彼はどこからか情報を得て、それを君に見せようとしたんだ。彼はオームの法則を発明するつもりはないだろう？教科書に書いてあることを見せるだけだ。. Aleksey Nikolayev#: そこはちょっと違う。その答えは、与えられた狭いトピック（特定の日本の武道）のテキストとはスタイルがまったく一致しなかったが、より広いトピック（スポーツトレーニング）の枠内で見れば、かなり適している。つまり、概念を一般化し、より広い輪に移し替えることで、より曖昧な回答を可能にしているのである。思考の模倣も残っているので、有用性という点では必ずしもステップアップではないが、私はgoogleの次のステップと考えている）。答えはあくまで1、つまりアルゴリズムに従った最良のものである。つまり、インターネットではなく、検証された情報のみを使うべきだ。誰でも編集できるウィキペディアも使うべきではない。 答えが1つしかないことのマイナスは、選択肢がないことだ。いつでもGoogleで別の変種を見つけたり、あなたのタスクに最適なものをコンパイルすることができます。 mytarmailS 2022.12.25 13:21 #28592 библиотекарь #: その仕組みを理解しようとしている。彼はそれを示すために、どこかから情報を得なければならない。彼はオームの法則を発明するつもりはないだろう？彼は教科書からそれを示すだけだ。 . 会話から判断すると、彼がGPTに電話するとき、インターネットで最も妥当な答えを探し始めると思うのは正しいですか？ Aleksey Nikolayev 2022.12.25 13:23 #28593 elibrarius #: その仕組みを理解しようとしている。彼はどこからか情報を得て、それをあなたに見せなければならない。 答えは一つしかない、アルゴリズムが考えるベストのものだ。だから、彼は検証された情報だけを使うべきで、インターネットを使うべきではない。誰でも編集できるウィキペディアも使うべきではない。 答えが1つしかないことのマイナスは、選択肢がないことだ。いつでもGoogleで別の変種を見つけたり、あなたのタスクに最適なものをコンパイルすることができます。 1つの答えには、答えのリストが含まれている可能性があります。この場合も、トピックに関する簡単なリファレンスや、同じグーグルによる検索結果へのリンクが含まれている可能性があります。ボットが単なるグーグルのインテリジェントなインターフェースになることを妨げるものは何もない。いずれにせよ、潜在的な柔軟性は検索エンジンのそれよりもはるかに高い。しかし、smmユーザーの生活はより複雑になるかもしれない。） Evgeny Dyuka 2022.12.25 13:32 #28594 Andrey Miguzov #:MOのおかげで、私はトレードで大金を手にした。できれば、ブローカーのレポートのスクリーンショットと、+1000%以下のチャートを添えて。しかし、今のところ、そのような人を見たことがない...。見かけたら信じるよ、たぶん) 最初の30日間の実市場テスト。ニューラルネットワークがポジションをオープン、クローズします。レバレッジなしで入金に対して+10%。1日2-3回の取引。 良し悪しを評価する必要はなく、私が今日持っているものを示す。 mytarmailS 2022.12.25 13:38 #28595 elibrarius #: 私はインターネットからの情報を信用しない、私はドキュメントについて書いた...... いや、質問したんだ：私はこれを正しく理解しているのだろうか？等々。 削除済み 2022.12.25 13:41 #28596 elibrarius #:彼が自分で考え出したとは思えない。おそらくインターネットのどこかからコピーしたのだろう。githubやStackOwerflow、あるいは他のどこかから。つまり検索エンジンだ。 生成ネットワークのように類推によって新しいものを生成し、クエリによってテンプレートを生成する。 Aleksey Nikolayev 2022.12.25 13:45 #28597 elibrarius #: グーグルも苦労するだろう。AIが生成した記事を掲載するサイトが急増するに違いない。スパムのオファーはすでに来ている......。完全なサイトは上がり始め、良いサイトは下がる。そして、そのようなページにたどり着いたとき、ユーザーである私たちはより辛くなるだろう。 ユーザーはまた、コンテンツを検索し、フィルタリングするために、よりインテリジェントな手段を使わなければならなくなるだろう。そして、あなたが考えているように、それらが幅広い参考書や教科書につながるのであれば、それは非常に良いことでしょう。 削除済み 2022.12.25 14:00 #28598 1時間にリクエストが多すぎます。後で再試行してください。"住宅用VPNで？ VPNを使用している場合、多くの国がチャットグッツをオープンにしていないため、多くの人がログインするためにVPNを使用している場合、あなたのVPNのIPがデータセンターのIPであれば、簡単に識別されるため、"Too many requests in 1 hour.後で再試行してください。"と表示されます。レジデンシャルIPを使用している場合は、復元され、何度も使用することができます。 削除済み 2022.12.25 14:10 #28599 クラスタリング結果のスクリーンショットを見せてください。 申し訳ありませんが、画像やリアルタイムのデータなどの外部リソースにはアクセスできません。しかし、クラスタリングとそれがビットコイン価格の分析にどのように使用できるかについての情報を提供することはできます。 クラスタリングとは、データ分析におけるテクニックの一つで、データポイントのセットをその類似性に基づいてクラスタにグループ化することです。ビットコイン価格の文脈では、クラスタリングは、1年などの一定期間におけるデータのパターンや傾向を特定するために使用できます。例えば、クラスタリングアルゴリズ ムは、ビットコイン価格が急成長や急落の期間など、類似した挙動を示した日や週のクラスターを特定する可能性がある。 ビットコインの価格データでクラスタリングを行うには、一定期間の日毎または時間毎の価格を含むデータセットと、データを処理するクラスタリングアルゴリズムが必要である。クラスタリングアルゴリズムには様々なものがあり、それぞれに長所と短所があります。一般的に使用されるクラスタリング・アルゴリズムには、k-means、階層クラスタリング、密度ベース・クラスタリングなどがある。 クラスタリング・アルゴリズムによってデータが処理されると、その結果を視覚化してデータのパターンや傾向を特定することができます。これは、散布図、折れ線グラフ、ヒートマップなど、さまざまな方法で行うことができます。 この情報がお役に立てば幸いです！他に質問があれば教えてください。 Andrey Miguzov 2022.12.25 14:25 #28600 Evgeny Dyuka #:実際の市場を使った最初の30日間のテスト。ニューラルネットワークがポジションをオープン・クローズします。レバレッジなしで預金に+10％。1日2-3回の取引。 良し悪しを評価する必要はなく、私が今日持っているものを示す。 私は評価を与えることはありません - 私はちょうどそのようなグラフを持っていないと言うでしょう :) 月末以来、私は時間加重平均資産に+10％の結果を持っています。事実上、ドローダウンはありません。しかし、それはMOとは関係ありません。 開発の成功！分かち合ってくれてありがとう。火星には生命体がいるのですね。 1...285328542855285628572858285928602861286228632864286528662867...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
Gptがコピーされた？そうだったかな？
.
そこはちょっと違う。その答えは、与えられた狭いトピック（特定の日本の武道）のテキストとはスタイルがまったく一致しなかったが、より広いトピック（スポーツトレーニング）の枠内で見れば、かなり適している。つまり、概念を一般化し、より広い輪に移し替えることで、より曖昧な回答を可能にしているのである。思考の模倣も残っているので、有用性という点では必ずしもステップアップではないが、私はgoogleの次のステップと考えている）。
答えはあくまで1、つまりアルゴリズムに従った最良のものである。つまり、インターネットではなく、検証された情報のみを使うべきだ。誰でも編集できるウィキペディアも使うべきではない。
答えが1つしかないことのマイナスは、選択肢がないことだ。いつでもGoogleで別の変種を見つけたり、あなたのタスクに最適なものをコンパイルすることができます。
その仕組みを理解しようとしている。彼はそれを示すために、どこかから情報を得なければならない。彼はオームの法則を発明するつもりはないだろう？彼は教科書からそれを示すだけだ。 .
会話から判断すると、彼がGPTに電話するとき、インターネットで最も妥当な答えを探し始めると思うのは正しいですか？
その仕組みを理解しようとしている。彼はどこからか情報を得て、それをあなたに見せなければならない。
答えは一つしかない、アルゴリズムが考えるベストのものだ。だから、彼は検証された情報だけを使うべきで、インターネットを使うべきではない。誰でも編集できるウィキペディアも使うべきではない。
答えが1つしかないことのマイナスは、選択肢がないことだ。いつでもGoogleで別の変種を見つけたり、あなたのタスクに最適なものをコンパイルすることができます。
1つの答えには、答えのリストが含まれている可能性があります。この場合も、トピックに関する簡単なリファレンスや、同じグーグルによる検索結果へのリンクが含まれている可能性があります。ボットが単なるグーグルのインテリジェントなインターフェースになることを妨げるものは何もない。いずれにせよ、潜在的な柔軟性は検索エンジンのそれよりもはるかに高い。しかし、smmユーザーの生活はより複雑になるかもしれない。）
MOのおかげで、私はトレードで大金を手にした。できれば、ブローカーのレポートのスクリーンショットと、+1000%以下のチャートを添えて。
しかし、今のところ、そのような人を見たことがない...。
見かけたら信じるよ、たぶん)
最初の30日間の実市場テスト。ニューラルネットワークがポジションをオープン、クローズします。レバレッジなしで入金に対して+10%。1日2-3回の取引。
良し悪しを評価する必要はなく、私が今日持っているものを示す。
私はインターネットからの情報を信用しない、私はドキュメントについて書いた......
彼が自分で考え出したとは思えない。おそらくインターネットのどこかからコピーしたのだろう。githubやStackOwerflow、あるいは他のどこかから。つまり検索エンジンだ。
グーグルも苦労するだろう。AIが生成した記事を掲載するサイトが急増するに違いない。スパムのオファーはすでに来ている......。完全なサイトは上がり始め、良いサイトは下がる。そして、そのようなページにたどり着いたとき、ユーザーである私たちはより辛くなるだろう。
ユーザーはまた、コンテンツを検索し、フィルタリングするために、よりインテリジェントな手段を使わなければならなくなるだろう。そして、あなたが考えているように、それらが幅広い参考書や教科書につながるのであれば、それは非常に良いことでしょう。
1時間にリクエストが多すぎます。後で再試行してください。"住宅用VPNで？
VPNを使用している場合、多くの国がチャットグッツをオープンにしていないため、多くの人がログインするためにVPNを使用している場合、あなたのVPNのIPがデータセンターのIPであれば、簡単に識別されるため、"Too many requests in 1 hour.後で再試行してください。"と表示されます。レジデンシャルIPを使用している場合は、復元され、何度も使用することができます。
クラスタリング結果のスクリーンショットを見せてください。
申し訳ありませんが、画像やリアルタイムのデータなどの外部リソースにはアクセスできません。しかし、クラスタリングとそれがビットコイン価格の分析にどのように使用できるかについての情報を提供することはできます。
クラスタリングとは、データ分析におけるテクニックの一つで、データポイントのセットをその類似性に基づいてクラスタにグループ化することです。ビットコイン価格の文脈では、クラスタリングは、1年などの一定期間におけるデータのパターンや傾向を特定するために使用できます。例えば、クラスタリングアルゴリズ ムは、ビットコイン価格が急成長や急落の期間など、類似した挙動を示した日や週のクラスターを特定する可能性がある。
ビットコインの価格データでクラスタリングを行うには、一定期間の日毎または時間毎の価格を含むデータセットと、データを処理するクラスタリングアルゴリズムが必要である。クラスタリングアルゴリズムには様々なものがあり、それぞれに長所と短所があります。一般的に使用されるクラスタリング・アルゴリズムには、k-means、階層クラスタリング、密度ベース・クラスタリングなどがある。
クラスタリング・アルゴリズムによってデータが処理されると、その結果を視覚化してデータのパターンや傾向を特定することができます。これは、散布図、折れ線グラフ、ヒートマップなど、さまざまな方法で行うことができます。
この情報がお役に立てば幸いです！他に質問があれば教えてください。
実際の市場を使った最初の30日間のテスト。ニューラルネットワークがポジションをオープン・クローズします。レバレッジなしで預金に+10％。1日2-3回の取引。
良し悪しを評価する必要はなく、私が今日持っているものを示す。
私は評価を与えることはありません - 私はちょうどそのようなグラフを持っていないと言うでしょう :)
月末以来、私は時間加重平均資産に+10％の結果を持っています。事実上、ドローダウンはありません。しかし、それはMOとは関係ありません。
開発の成功！分かち合ってくれてありがとう。火星には生命体がいるのですね。