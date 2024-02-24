トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3136

Evgeni Gavrilovi #:

そのようなテープをどう解釈しますか？

おそらく何かの 発振器 でしょう。

実際に何をしたかは、自分で決めることだ。）


モメンタムオシレーター


Forester #:

小節の形やそこからのリターンなど、ストーリーに理由があると思いますか？小節目、7小節目、39小節目。それ以外には何もないから。
ニュース、政府の決定、中央銀行、クジラ、
リターンには関連性すらなく、何かが起こり始めたことを示すヒントがあるだけだ。

統計的に有意であれば原因。有意でなければ関連。そう解釈される。

人生には、理由と迷信の区別がつかない人がよくいる。）
 
mytarmailS #:

私たちは違うことを話している。私は基本的に、オートマトンがモデルの非常に複雑な定性的特徴を作り出すというアイデアについて話している。


それは複雑な規則 であることができる ==> その上でいくつかのシーケンスが訓練される ==> その中から作業パターン（規則）のみが選択される ==> その上でモデルが訓練される。


また、基本モデルにとっては、数百の特徴のうちの1つでしかありません。

信じられないかもしれないが

とてもシンプルなことなんだ。

このフォーラムで何度も書いてきたことだ。

A+B+C=0

以上

しかし、上で（このスレッドのどこかで）正しく指摘されているように、この方程式には無限の解が ある。

しかし、パターンは全く同じである。そうでなければ、市場は資金を失い、スプレッドも手数料も食いつかないからである。

というのも、そうでなければ、マーケットは資金を失い、スプレッドも手数料も取ることができないからです。そして、クォーターだけが、自分にとって最も有利なバリエーションでこの方程式を満たすことができ、方程式は今、それぞれの瞬間に唯一無二の解を持つことになります。

----

IMHOは、次のように考えて いる。

そして、まだ解決策があり、それはちょうど卵のようなものです、それは価格行動の異なる結果を組み合わせるので、しかし、今すでにトレーダーに有利に、それはここでも唯一のものです！

アハハハハハ
 
Renat Akhtyamov #:

練習は、おしゃべりな人と知識豊富な人を分ける...。

あなたが何を言おうが勝手だし、ここにはすべてを単純に考えて いる人たちがたくさんいる。

 
Maxim Dmitrievsky #:

生まれ変わってむむむな。

R

あなたのMOの目的は何ですか？

Lately - looking for patterns, right or wrong ?

結果が出ない。

Maxim Dmitrievsky #:

統計的に有意であれば原因。有意でなければ関連。それが解釈の仕方だ。

人は生きていく上で、理由と迷信の区別がつかないことが多いのに、あなたは私たちをそんな厳しい条件の中に置くのですね :))
トレードのためのコズラに何の意味があるんだ？入り口に理由はないだろう。
、列のシャッフルも順列になっていた。
Renat Akhtyamov #:

国防総省の目的は何ですか？

最近 - パターン探し、是か非か？

結果が出ない。

うまくいかないんだよ、わからない？

私はすでに市場で100％の常勝の方程式を示した。

なぜ、私の心を弄び続ける必要があるのですか？


