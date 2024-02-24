トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3136 1...312931303131313231333134313531363137313831393140314131423143...3399 新しいコメント mytarmailS 2023.07.13 15:52 #31351 Evgeni Gavrilovi #:そのようなテープをどう解釈しますか？ おそらく何かの 発振器 でしょう。 実際に何をしたかは、自分で決めることだ。） モメンタムオシレーター 削除済み 2023.07.13 16:05 #31352 Forester #:小節の形やそこからのリターンなど、ストーリーに理由があると思いますか？小節目、7小節目、39小節目。それ以外には何もないから。 ニュース、政府の決定、中央銀行、クジラ、 リターンには関連性すらなく、何かが起こり始めたことを示すヒントがあるだけだ。統計的に有意であれば原因。有意でなければ関連。そう解釈される。 人生には、理由と迷信の区別がつかない人がよくいる。） Renat Akhtyamov 2023.07.13 16:19 #31353 mytarmailS #:私たちは違うことを話している。私は基本的に、オートマトンがモデルの非常に複雑な定性的特徴を作り出すというアイデアについて話している。それは複雑な規則 であることができる ==> その上でいくつかのシーケンスが訓練される ==> その中から作業パターン（規則）のみが選択される ==> その上でモデルが訓練される。また、基本モデルにとっては、数百の特徴のうちの1つでしかありません。信じられないかもしれないがとてもシンプルなことなんだ。このフォーラムで何度も書いてきたことだ。A+B+C=0以上しかし、上で（このスレッドのどこかで）正しく指摘されているように、この方程式には無限の解が ある。しかし、パターンは全く同じである。そうでなければ、市場は資金を失い、スプレッドも手数料も食いつかないからである。というのも、そうでなければ、マーケットは資金を失い、スプレッドも手数料も取ることができないからです。そして、クォーターだけが、自分にとって最も有利なバリエーションでこの方程式を満たすことができ、方程式は今、それぞれの瞬間に唯一無二の解を持つことになります。----IMHOは、次のように考えて いる。そして、まだ解決策があり、それはちょうど卵のようなものです、それは価格行動の異なる結果を組み合わせるので、しかし、今すでにトレーダーに有利に、それはここでも唯一のものです！ アハハハハハ mytarmailS 2023.07.13 16:26 #31354 Renat Akhtyamov #:信じられないとても簡単なことなんだ。このフォーラムで何度も書いてきたことだ。A+B+C=0 何を意味しているのか、何が何なのか、物事を抽象的な文字で呼ばずに名前で呼びなさい...。コードを作ってチェックし、共有する...。ここで共有したくないなら、個人的にやってもいい。説明したくないなら、時間を無駄にする必要はない。 Renat Akhtyamov 2023.07.13 16:30 #31355 mytarmailS #: 何を意味するのか、何が何なのか、物事を抽象的な文字ではなく、正式な名前で呼ぶ...。 コードを作り、テストし、共有する...。 ここでやりたくないなら、私に手紙を書いてくれてもいい。 説明したくないなら、時間を無駄にする必要はない。 私がグレイルコードを求めたか？ 私はただ、もう一度言うが、ニューロは何の役にも立たない、サンサニッチの言う通りだから、と言っただけだ： 削除済み 2023.07.13 16:40 #31356 Ren at Akhtyamov #:信じられないとても簡単なことなんだ。このフォーラムで何度も書いてきたことだ。A+B+C=0以上しかし、上で（このスレッドのどこかで）正しく指摘されているように、この方程式には無限の解が ある。しかし、パターンは全く同じである。そうでなければ、市場は資金を失い、スプレッドも手数料も食いつかないからである。というのも、そうでなければ、マーケットは資金を失い、スプレッドも手数料も取ることができないからです。そして、クォーターだけが、自分にとって最も有利なバリエーションでこの方程式を満たすことができ、方程式は今、それぞれの瞬間に唯一無二の解を持つことになります。----IMHOは、次のように考えて いる。そして、まだ解決策があり、それはちょうど卵のようなものです、それは価格行動の異なる結果を組み合わせるので、しかし、今すでにトレーダーに有利に、それはここでも唯一のものです！ アハハハハ 良い週末を...モデレーター R mytarmailS 2023.07.13 16:44 #31357 Renat Akhtyamov #:私はグレイルコードを要求しただろうか？私はただ、もう一度言うが、ニューロは何の役にも立たない： 私は聖杯のコードを求めただろうか？ 練習は、おしゃべりな人と知識豊富な人を分ける...。 あなたが何を言おうが勝手だし、ここにはすべてを単純に考えて いる人たちがたくさんいる。 Renat Akhtyamov 2023.07.13 17:14 #31358 Maxim Dmitrievsky #:生まれ変わってむむむな。R あなたのMOの目的は何ですか？ Lately - looking for patterns, right or wrong ? 結果が出ない。 、、のののー、のー、ーのーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ー100％規則正しい相場がー ーなぜーなぜーなぜーなぜーなぜー、ーなぜーなぜーのーなぜーのーにーのー. Aleksei Kuznetsov 2023.07.13 17:18 #31359 Maxim Dmitrievsky #:統計的に有意であれば原因。有意でなければ関連。それが解釈の仕方だ。 人は生きていく上で、理由と迷信の区別がつかないことが多いのに、あなたは私たちをそんな厳しい条件の中に置くのですね :)) トレードのためのコズラに何の意味があるんだ？入り口に理由はないだろう。、列のシャッフルも順列になっていた。 削除済み 2023.07.13 17:18 #31360 Renat Akhtyamov #:国防総省の目的は何ですか？最近 - パターン探し、是か非か？結果が出ない。うまくいかないんだよ、わからない？私はすでに市場で100％の常勝の方程式を示した。なぜ、私の心を弄び続ける必要があるのですか？ ... 1...312931303131313231333134313531363137313831393140314131423143...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
そのようなテープをどう解釈しますか？
おそらく何かの 発振器 でしょう。
実際に何をしたかは、自分で決めることだ。）
モメンタムオシレーター
小節の形やそこからのリターンなど、ストーリーに理由があると思いますか？小節目、7小節目、39小節目。それ以外には何もないから。
ニュース、政府の決定、中央銀行、クジラ、
リターンには関連性すらなく、何かが起こり始めたことを示すヒントがあるだけだ。
統計的に有意であれば原因。有意でなければ関連。そう解釈される。人生には、理由と迷信の区別がつかない人がよくいる。）
私たちは違うことを話している。私は基本的に、オートマトンがモデルの非常に複雑な定性的特徴を作り出すというアイデアについて話している。
それは複雑な規則 であることができる ==> その上でいくつかのシーケンスが訓練される ==> その中から作業パターン（規則）のみが選択される ==> その上でモデルが訓練される。
また、基本モデルにとっては、数百の特徴のうちの1つでしかありません。
信じられないかもしれないが
とてもシンプルなことなんだ。
このフォーラムで何度も書いてきたことだ。
A+B+C=0
以上
しかし、上で（このスレッドのどこかで）正しく指摘されているように、この方程式には無限の解が ある。
しかし、パターンは全く同じである。そうでなければ、市場は資金を失い、スプレッドも手数料も食いつかないからである。
というのも、そうでなければ、マーケットは資金を失い、スプレッドも手数料も取ることができないからです。そして、クォーターだけが、自分にとって最も有利なバリエーションでこの方程式を満たすことができ、方程式は今、それぞれの瞬間に唯一無二の解を持つことになります。
----
IMHOは、次のように考えて いる。
そして、まだ解決策があり、それはちょうど卵のようなものです、それは価格行動の異なる結果を組み合わせるので、しかし、今すでにトレーダーに有利に、それはここでも唯一のものです！アハハハハハ
信じられない
とても簡単なことなんだ。
このフォーラムで何度も書いてきたことだ。
A+B+C=0
何を意味するのか、何が何なのか、物事を抽象的な文字ではなく、正式な名前で呼ぶ...。
私がグレイルコードを求めたか？
私はただ、もう一度言うが、ニューロは何の役にも立たない、サンサニッチの言う通りだから、と言っただけだ：
信じられない
とても簡単なことなんだ。
このフォーラムで何度も書いてきたことだ。
A+B+C=0
以上
しかし、上で（このスレッドのどこかで）正しく指摘されているように、この方程式には無限の解が ある。
しかし、パターンは全く同じである。そうでなければ、市場は資金を失い、スプレッドも手数料も食いつかないからである。
というのも、そうでなければ、マーケットは資金を失い、スプレッドも手数料も取ることができないからです。そして、クォーターだけが、自分にとって最も有利なバリエーションでこの方程式を満たすことができ、方程式は今、それぞれの瞬間に唯一無二の解を持つことになります。
----
IMHOは、次のように考えて いる。
そして、まだ解決策があり、それはちょうど卵のようなものです、それは価格行動の異なる結果を組み合わせるので、しかし、今すでにトレーダーに有利に、それはここでも唯一のものです！アハハハハ
良い週末を...モデレーター
R
私はグレイルコードを要求しただろうか？
私はただ、もう一度言うが、ニューロは何の役にも立たない：
私は聖杯のコードを求めただろうか？
練習は、おしゃべりな人と知識豊富な人を分ける...。
あなたが何を言おうが勝手だし、ここにはすべてを単純に考えて いる人たちがたくさんいる。
生まれ変わってむむむな。
R
あなたのMOの目的は何ですか？
Lately - looking for patterns, right or wrong ?
結果が出ない。
、、のののー、のー、ーのーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ー100％規則正しい相場がー
ーなぜーなぜーなぜーなぜーなぜー、ーなぜーなぜーのーなぜーのーにーのー.
統計的に有意であれば原因。有意でなければ関連。それが解釈の仕方だ。人は生きていく上で、理由と迷信の区別がつかないことが多いのに、あなたは私たちをそんな厳しい条件の中に置くのですね :))
、列のシャッフルも順列になっていた。
国防総省の目的は何ですか？
最近 - パターン探し、是か非か？
結果が出ない。
うまくいかないんだよ、わからない？
私はすでに市場で100％の常勝の方程式を示した。
なぜ、私の心を弄び続ける必要があるのですか？
...