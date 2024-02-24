トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2871 1...286428652866286728682869287028712872287328742875287628772878...3399 新しいコメント Aleksey Nikolayev 2022.12.30 10:36 #28701 mytarmailS #: まあ、未決済ポジションの 売買比率に過ぎないと書かれている。 ポジションについて書かれていますが、図では最近開いた注文について書かれています。MT4またはMT5の意味での注文ですか？すべてのポジションが考慮されているのですか、それとも最近の変更が考慮されているのですか？ Aleksei Kuznetsov 2022.12.30 10:37 #28702 mytarmailS #:これは昨日と一昨日の写真だが、昨日も今日も価格上昇の原因となった可能性のある蓄積が写っている。 群衆が安値で売ったのはなぜだろう（最初の2つのプロット）。安ければ買わなければならない、というのは理屈に合わない。このようなチャートは、群衆を誘惑するために特別に描かれたものではないだろうか。 mytarmailS 2022.12.30 11:16 #28703 Aleksey Nikolayev #:あなたはポジションについて話しているが、図は最近開いた注文を示している。MT4またはMT5の意味での注文ですか？すべてのポジション、または最近の変更が考慮されていますか？ そうは言わないが、サイトが注文ではなくポジションを意味しているのは確かだ（彼らはそう書いただけだ）。 サンクションはDCでは珍しくなく、1つのテンプレートに従ってカウントされ、それらは常にではありませんが、ほとんどの場合同じです。 elibrarius#: クラウドを低価格で販売したのはなぜだろう（最初の2区画）。安いときに買うべきというのは非論理的に思える。このようなチャートは、群衆を誘惑するために特別に描かれたものではないのではないかと思う。 私は知らない、それはより大きな時間枠で入力することが可能であり、センチメントは、TFへのリンクを持っていない、それは一度にすべてのTFのトレーダーを見ています。 mytarmailS 2022.12.30 11:24 #28704 ーよくー、ーよくー、ー、ー、ーのーーーーーはーーはーーーはーーーはーーーーーーーーーーーーーーーー 例えば、私は今取引をしている。 1) 売り 2) ストップを追加した（価格を推測しなかった） ポジションを変更した ショートを決済した。 3) 買い、ストップ高になった （ 価格を推測できなかった） 4) 買い直した 小さなストップで、なかなかいいトレードだと思う。 削除済み 2022.12.30 11:31 #28705 、、、、ーさてー、ーさて、ーこのーこのーこのーこのーこのーこのーこのーこのーこのーこのーこのーこのーーこのーーー このーーーーーーー）ののののののー、のーいつにーなるのでしょうか、ー。Ljubimka has been shoved under the belt again.、フランスのののののののののののののののののののの馬のだこと凡人にはののののののだこと凡人凡人凡人、、ののののー23日、ー Aleksey Nikolayev 2022.12.30 11:35 #28706 Maxim Dmitrievsky #: これで500ページにわたってRSIについて議論することになる :)今日の手口を議論する面白い相手はいつ現れるのだろうか？お気に入りがまたベルトの下に押し込まれた 23日はみんなAIになりますように すぐにGPTは我々をゴミ捨て場に送るだろう。） 削除済み 2022.12.30 11:37 #28707 Aleksey Nikolayev #:すぐにGPTは僕たち全員をゴミ捨て場送りにするだろう。） 4つ目はどうだろう、これは全く印象に残らなかった。新しいものには1700億のパラメータがある。今度のは1億7000万だ。 Aleksey Nikolayev 2022.12.30 11:38 #28708 mytarmailS #:そうとは言わないが、このサイトが意味しているのはオーダーではなくポジションだろう（彼らはそう書いただけだ）。サンティメントはDCでは珍しいことではなく、1つのテンプレートに従ってカウントされる。 インジケーターがどれだけ早く変化するかから判断すると、蓄積されたポジションをすべて計上するのではなく、一定期間の変化について計上するのである。 Aleksei Kuznetsov 2022.12.30 11:39 #28709 mytarmailS #: しかし、センチメントはTFとは関係なく、すべてのTFのトレーダーを一度に見ます。 一般的に、このチャートはM1に反応しているように見える。 価格がM1にあった場合、大きなTFではさらにそうであった - そして膨大な数の口座が売りに出された。大きなTFでこのようなことが起こる理由はない。このチャートは信じられない。安売りは愚かだ。誰かに売るように説得するための操作だ。誰も自分では思いつかないが、群衆に従うことはできる。 mytarmailS 2022.12.30 11:44 #28710 Maxim Dmitrievsky #: 4本目については様子見で、今回はまったく印象に残らなかった。新作には1700億のパラメーターがある。今回のものは1億7000万。 . 1...286428652866286728682869287028712872287328742875287628772878...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
まあ、未決済ポジションの 売買比率に過ぎないと書かれている。
ポジションについて書かれていますが、図では最近開いた注文について書かれています。MT4またはMT5の意味での注文ですか？すべてのポジションが考慮されているのですか、それとも最近の変更が考慮されているのですか？
これは昨日と一昨日の写真だが、昨日も今日も価格上昇の原因となった可能性のある蓄積が写っている。
そうは言わないが、サイトが注文ではなくポジションを意味しているのは確かだ（彼らはそう書いただけだ）。
サンクションはDCでは珍しくなく、1つのテンプレートに従ってカウントされ、それらは常にではありませんが、ほとんどの場合同じです。
クラウドを低価格で販売したのはなぜだろう（最初の2区画）。安いときに買うべきというのは非論理的に思える。このようなチャートは、群衆を誘惑するために特別に描かれたものではないのではないかと思う。
私は知らない、それはより大きな時間枠で入力することが可能であり、センチメントは、TFへのリンクを持っていない、それは一度にすべてのTFのトレーダーを見ています。
ーよくー、ーよくー、ー、ー、ーのーーーーーはーーはーーーはーーーはーーーーーーーーーーーーーーーー
例えば、私は今取引をしている。
1) 売り
2) ストップを追加した（価格を推測しなかった）
ポジションを変更した
ショートを決済した。
3) 買い、ストップ高になった （ 価格を推測できなかった）
4) 買い直した
小さなストップで、なかなかいいトレードだと思う。
これで500ページにわたってRSIについて議論することになる :)今日の手口を議論する面白い相手はいつ現れるのだろうか？お気に入りがまたベルトの下に押し込まれた
すぐにGPTは我々をゴミ捨て場に送るだろう。）
インジケーターがどれだけ早く変化するかから判断すると、蓄積されたポジションをすべて計上するのではなく、一定期間の変化について計上するのである。
しかし、センチメントはTFとは関係なく、すべてのTFのトレーダーを一度に見ます。
一般的に、このチャートはM1に反応しているように見える。
価格がM1にあった場合、大きなTFではさらにそうであった - そして膨大な数の口座が売りに出された。大きなTFでこのようなことが起こる理由はない。このチャートは信じられない。安売りは愚かだ。誰かに売るように説得するための操作だ。誰も自分では思いつかないが、群衆に従うことはできる。
4本目については様子見で、今回はまったく印象に残らなかった。新作には1700億のパラメーターがある。今回のものは1億7000万。
