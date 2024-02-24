トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2872

mytarmailS #:

.

いい子だ、順番を間違えてしまった、痛ましい。
そして、それは別の場所に書かれていた。
 
Aleksey Nikolayev #:

指標の変化の大きさと速さから判断すると、蓄積されたポジションをすべて計上するのではなく、一定期間の変化について計上するのである。

5分に1回（これはサイト上でデータを更新する方法です）、状況は刻々と変化します。

それが遅延が長い理由です。私は自分で参加者の取引/行動をシミュレートすることを考えましたが、それはそのようなものです...

エリブラリウス#:

一般的に、このチャートはまさにM1に反応しているように見える。

M1に価格があれば、大きなTFではなおさらで、膨大な数の口座が売りに出された。大きなTFでこのようなことが起こる理由はない。このチャートは信じられない。安売りは愚かだ。誰かに売るように説得するための操作だ。誰も自分では思いつかないが、群衆に従うことはできる。

まあ、なんというか、私は誰かを納得させるようなことはしないし、自分でもよくわからない。

もう何度書いたか忘れた。しかし、ここの聴衆は非常に頑固なのだ。

そして、はい、彼らはまだ生きている。ここで、この帽子のデモをダウンロードし、正常に実行されます。しかし、一般的に、このような荷物のあるTCをどうやって思いつくのだろう。DCから何かを奪うことは、自暴自棄になってやってはいけないことだ。
 
パーサーの経験豊富な人と話せたらクールだろうね。
よっぽど意識状態がおかしくなっているんだろう
 
Maxim Dmitrievsky #:
以前は、トレードのトレンドとして、出来高を元にしたトレードが流行っていた。多くの情報コースがあり、VolFixのようなプログラムもあった（まだ存続しているかどうかは知らない）。私は証券取引所から実際の出来高を入手した。私はそれを借りたが、実験はそれがゴミであることを示した。通貨先物では（そしてdtsではなおさら）出来高は価格に影響しないからだ。
もう何度書いたか忘れた。しかし、ここの聴衆は非常に頑固なのだ。

そう、彼らはまだ生きているのだ。この帽子のデモをダウンロードして、普通に実行してください。

mytarmailS #:

私は9年ほど前にこの手の番組にはうんざりしていた。


インプットの質を評価する！

ユーロドルは最も複雑な離婚ツール だ。

ボリュームはありません。

ビーカーなし

非現実的なスプレッドと時々価格の胡散臭いFXで。

そんなストップで取引する方法を知っているか？


いろんなことができるんだ。rsiを使って同じことをするんだ。
 
Maxim Dmitrievsky #:
いろんなことを聞いているんじゃなくて、特定のことを聞いているんだ......。

忘れてくれ、少なくとも5ページにはなるだろう。

 
mytarmailS #:
パーサーについて経験豊富な方とお話ができればと思います。

そのような方がいらっしゃいましたら、ぜひご連絡ください。）

mytarmailS #:

いろいろなことを聞いているのではなく、特定のことを聞いているんだ......。

気にしないで、これは少なくとも5ページになりそうだ。

rsiとの比較の写真を見てください。同じレベルだ。私は退屈しのぎに書いているだけだ。
MoDも何もしないことを強く勧める。
