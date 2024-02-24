トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2867 1...286028612862286328642865286628672868286928702871287228732874...3399 新しいコメント Aleksey Nikolayev 2022.12.29 11:40 #28661 GPTは何も実行しない。GPTはどうやって何かをテストし、比較することができるのだろうか？それとも、GPTのapiを使って何かを作ることはできるのだろうか？ mytarmailS 2022.12.29 11:51 #28662 そう、Gpt3は強力なAIを構築するための次のステップなのだ。もちろん、知る人ぞ知る、知性のない巨大な分類器に過ぎないが、完璧にスピーチを構築することができる。目がある -畳み込みネットワーク。音声もある-gpt3。残るは？聴覚。運動。思考。私たちはまだ旅の始まりにいるが、成長は指数関数的だ。 Valeriy Yastremskiy 2022.12.29 11:58 #28663 Aleksey Nikolayev #: GPTは何も実行しない。GPTはどうやって何かをテストし、比較することができるのだろうか？それとも、GPTのapiを使って何かを作ることは可能なのだろうか？ 話題のアドオンのために独自のapiを作れば、もしかしたらそうなるかもしれない。 Alexander Ivanov 2022.12.29 12:09 #28664 こんにちは！ 聖書に出てくるAIを作るアイデアを探しているのですが......。 Aleksey Nikolayev 2022.12.29 12:19 #28665 Alexander Ivanov #:こんにちは！聖書に出てくるAIを作るアイデアを探しているのですが......。 旧約聖書か新約聖書か？ Alexander Ivanov 2022.12.29 12:24 #28666 Aleksey Nikolayev #:旧約聖書か新約聖書か？ ここに何かがある... 始まりは、ビジョンのないカオス？ しかし神は命じた... Alexander Ivanov 2022.12.29 12:51 #28667 確かにあなたはある人を批判し、ある人を賞賛する......。 しかし、AIを創造することは神を創造することなのだ。 神の被造物であるにもかかわらず、誰がソフトウェアの形で神を創造できるのか？ 被造物とは、誰かによって創造されたものだ。しかし、ここでは神やプログラマーによって創造されたという意味だ。 グレイル」やAI、GNN（ディープ・ニューラル・ネットワーク）の創造は「神」の創造である。 仮にマキシムがネット上に「神」を創造できるとしたら？無理だろう。私にも無理だ。でも、努力はしている。 削除済み 2022.12.29 13:01 #28668 Alexander Ivanov グレイル」やAI、GNN（ディープ・ニューラル・ネットワーク）の創造は「神」の創造である。 仮にマキシムがネット上に「神」を創造できるとしたら？無理だろう。私にもできない。でも、努力はしている。 あなたはどんな神を創造しているのですか？ブラフマンだ。例えば、何も創造しなくても、ブラフマンを得ることができる。それはウィンウィンだ Aleksei Kuznetsov 2022.12.29 13:22 #28669 大げさな！ どんなAIも、高速アクセスできるデータベースであり、データ群を 1つのセルにまとめる、つまり汎化する（木の葉など）。 自己学習システムもデータベースだが、教師の代わりに学習環境との相互作用をモデル化し、環境の反応を教師として受け取る。そしてそれは同じデータベースである。 Alexander Ivanov 2022.12.29 13:25 #28670 Maxim Dmitrievsky #: あなたはどの神を創造しているのか？私はブラフマンである 例えば、何も創造しなくても、ブラフマンを得ることができる。それはウィンウィンだ。 トレーダーのために「神」を創造する...しかし、あなた自身は神の創造物です。 あなたは神を超えたのですか？ まだです。達成不可能だと思う。 1...286028612862286328642865286628672868286928702871287228732874...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
