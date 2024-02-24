トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2867

GPTは何も実行しない。GPTはどうやって何かをテストし、比較することができるのだろうか？それとも、GPTのapiを使って何かを作ることはできるのだろうか？
 
そう、Gpt3は強力なAIを構築するための次のステップなのだ。
もちろん、知る人ぞ知る、知性のない巨大な分類器に過ぎないが、完璧にスピーチを構築することができる。

音声もある-gpt3。
残るは？
聴覚。
運動。
思考。

私たちはまだ旅の始まりにいるが、成長は指数関数的だ。

 
Aleksey Nikolayev #:
話題のアドオンのために独自のapiを作れば、もしかしたらそうなるかもしれない。

 

こんにちは！

聖書に出てくるAIを作るアイデアを探しているのですが......。

 
Alexander Ivanov #:

旧約聖書か新約聖書か？

 
ここに何かがある...

始まりは、ビジョンのないカオス？

しかし神は命じた...


 

確かにあなたはある人を批判し、ある人を賞賛する......。

しかし、AIを創造することは神を創造することなのだ。

神の被造物であるにもかかわらず、誰がソフトウェアの形で神を創造できるのか？

被造物とは、誰かによって創造されたものだ。しかし、ここでは神やプログラマーによって創造されたという意味だ。


グレイル」やAI、GNN（ディープ・ニューラル・ネットワーク）の創造は「神」の創造である。


仮にマキシムがネット上に「神」を創造できるとしたら？無理だろう。私にも無理だ。でも、努力はしている。

あなたはどんな神を創造しているのですか？ブラフマンだ。
例えば、何も創造しなくても、ブラフマンを得ることができる。それはウィンウィンだ
 

大げさな！
どんなAIも、高速アクセスできるデータベースであり、データ群を 1つのセルにまとめる、つまり汎化する（木の葉など）。

自己学習システムもデータベースだが、教師の代わりに学習環境との相互作用をモデル化し、環境の反応を教師として受け取る。そしてそれは同じデータベースである。

 
Maxim Dmitrievsky #:
あなたはどの神を創造しているのか？私はブラフマンである
例えば、何も創造しなくても、ブラフマンを得ることができる。それはウィンウィンだ。

トレーダーのために「神」を創造する...しかし、あなた自身は神の創造物です。

あなたは神を超えたのですか？

まだです。達成不可能だと思う。

