この無料版では、AliceやSiriのようなエンターテイメント用チャットボットより 少しマシです。

ロシア語で韻を踏めない

 

そこで、ある有名な外国為替ブローカー・センターのウェブ・ターミナルから直接スパーリングしてみた。

その結果、彼らは5分に1回株価を更新しており、他のDCに比べれば「頻繁」だが、使うには遅い・・・。


もしかしたら、誰かが興味を持つかもしれない。


まるで逆RSIのようだ。

頑張れ


 
mytarmailS #:

9％の価格変動が350％のセンチメント変動に対応していることに驚かされる。価格がトレンドであればあるほど、相関性が低くなることがわかる。

この指標を計算するアルゴリズムの正確な説明があると便利である。

 

ChatGPTとpythonで兆万長者になる方法)


Aleksey Nikolayev #:

ChatGPTとpythonで兆万長者になる方法)

それが3000％攻略法です。
 

ChatGPTに関する別の記事。誰がどのようにプレーするかについてのコメントが多い)

なぜかMaryashinの本 "God's Robots "を思い出した。）

MoDを愛する人々への象徴的な贈り物

銀貨 - 人工知能（マック） - 19.発行国 - マケドニア、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国。 銀貨 - 人工知能（マック） - 19.発行国 - マケドニア、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国。

 
Aleksey Nikolayev #:

9％以内の価格変動が350％以内のセンタイル変動に対応していることに違和感を覚える。価格がトレンドになればなるほど、その相関が小さくなることがわかる。

この指標を計算するアルゴリズムについて正確な説明があると便利である。

この指標は、単純に買いと売りのオープン・ポジションの比率であると書かれている。

 

興味深いパターンがある。

センチメントが着実に上昇または下降しているときがある。観察から、価格もセンチメントと着実に逆相関するはずだと言えるが、そうはならず、価格は横ばいで推移している。このような瞬間には、プロの参加者が非プロの参加者を犠牲にして蓄積されていると仮定することができる。もしこの仮説が正しければ、蓄積の方向は事後ではなく、蓄積の最中に正確にわかる。


ここに昨日と一昨日の写真が少しあるが、昨日も今日も価格上昇を引き起こしたと思われる蓄積の様子が写っている。

私は長い間これを観察してきたが、その最初のサイトのデータを分析したときは大きな時間枠で・・・。


もちろん、これらはすべて仮説であり、ここで皮肉を言って笑う人もいるだろうが、実際、このような人たちはマーケットに関する仮説をまったく持っていない、

しかし、仮説があれば、それを検証したり、反論したり、批判したり、その（仮説の）視点からマーケットを見たりすることができる。

