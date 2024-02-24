トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2863 1...285628572858285928602861286228632864286528662867286828692870...3399 新しいコメント 削除済み 2022.12.26 18:02 #28621 そうだ、FRBの金融政策と 投資の流れをモデル化してみよう。あなたの「戦略」がなければ、市場はとっくに忘却の彼方に行っていただろう。 mytarmailS 2022.12.26 18:40 #28622 Aleksey Nikolayev #:その論理には当てはまらない：1) 投機的でない大きなプレーヤーの影響力。まず第一に、国家と国家間組織である。2) 予期せぬニュースの影響。3) 前者の組み合わせ。予期せぬニュースに対して予期せぬ形で国家が反応する場合。 1,2,3は価格にほとんど影響を与えず、参加者の新規ポジションに強く影響し、参加者の地位や財布のサイズは重要ではないという意見がある。 これは、顧客のポジションを放送している9つのFXブローカー（合計）の買い手/売り手のデルタ です。 相関関係を評価する... そこから私は、参加者のポジションが決定値を持っていると結論づけた。 どのように参加者の行動を予測するのですか？ さて、彼らの取引をモデル化するためのオプションとして、しかし、どのように取引をモデル化するのですか？ まあ、我々はすべての人をモデル化することはできませんし、我々はすべての人の戦略を知っているわけではありませんが、我々はすべての戦略に1つの共通の特徴を持っていることを確かに知っている - 資本曲線は、過去のデータ上で成長し、現在に至る。 何千もの戦略を資本成長でモデル化することで、（理論的には）大数の法則によってすべての参加者を近似することができます。 ===================================================================== モデルを通して、最初のドラフトを作成（これは私がやることではなく、単なるテストランです） 異なる成長分野で約200のモデルを訓練し、アラ200 TCバイヤー、トップ価格と底のようなバイヤー。 ======================================================== チャートからわかるように - 多くのモデルが成長-買いと言うとき、価格は下落し、FXで上の画像と同じ相関が存在します。 lynxntech 2022.12.26 18:45 #28623 mytarmailS #:ポイント1,2,3は価格にほとんど影響を与えず、参加者の新規オープンポジションに強く影響し、原則的にその地位や財布の大きさは重要ではないという意見がある。以下は、顧客のポジションを放送している9つのFXブローカー（合計）の買い手/売り手のデルタ です。相関関係を評価する... ここから、参加者のポジションが決定的であると結論づけられる。参加者の行動を予測するにはどうすればよいのでしょうか？ さて、彼らの取引をモデル化するオプションとして、しかし取引をモデル化するにはどうすればよいのでしょうか？ さて、我々はすべての人をモデル化することはできませんし、すべての人の戦略を知っているわけではありませんが、すべての戦略には1つの共通の特徴があることは確かです - 資本曲線、それは過去のデータに基づいて成長し、現在に至る。資本の成長を伴う何千もの戦略をモデル化することで、大数の法則によって（理論的には）すべての参加者を近似することができる。 価格に対して可能な限り迅速に反応するものは、たとえそれが実現したものであっても、その瞬間の状況である。 mytarmailS 2022.12.26 18:55 #28624 lynxntech #:価格に対して可能な限り迅速に反応するものは、たとえそれが実現したものであっても、その瞬間の状況である。 意味がわからない。 lynxntech 2022.12.27 02:54 #28625 mytarmailS #:何が言いたいんだ？ それがいい。 Aleksey Nikolayev 2022.12.27 06:04 #28626 mytarmailS #:ポイント1,2,3は価格にほとんど影響を与えず、参加者の新しく開いたポジションに強く影響し、その地位や財布の大きさは重要ではないという意見がある。ここに、顧客のポジションを放送している9つのFXブローカー（一緒に）の買い手/売り手のデルタが あります。相関関係を評価する... 私は削除したメッセージを繰り返すが、ほとんどの場合、相関関係はトレーダーが価格に従うことである。つまり、価格が第一で、デルタは第二である。 mytarmailS 2022.12.27 07:17 #28627 Aleksey Nikolayev #:この相関関係は、おそらく トレーダーが価格に従うということだろう。つまり、価格が第一で、デルタは第二なのだ。 なぜそうなのか？週5日、24時間ノンストップで、人々は常にトレンドに逆らって取引しており、それが価格に影響を与えることはないという論理的論拠は何でしょうか。 Renat Akhtyamov 2022.12.27 08:24 #28628 オッパ.... 投稿がすべて削除されました。 何か意味があるのか？ 要するに、読んだ人は頑張ってください、 成功者の仲間入りをするのが楽しみだ。 そろそろ休もう、新年が来るぞ！ Aleksey Nikolayev 2022.12.27 10:12 #28629 mytarmailS #: なぜ可能性が高いのか？ 週5日、24時間ノンストップで、人々は常にトレンドに逆らって取引しており、それが価格に影響を与えることはないという論理的論拠は何ですか？ トレンドに逆らう人もいるが、ほとんどの人はトレンドは味方だと信じているようだ。 (1)価格は少数派が選んだ方向に動く可能性が高い、(2)方向性を推測しない人の中で、推測する人よりも推測する人の方が意見を変える人の割合が多い。最初の公理は市場の不公平さについて語り、2番目の公理は平均的な群衆の行動について語っている。これらの公理は、捨てるにはあまりに明白に思える。 完全な市場モデルには、これらの公理はもちろん欠けている。ニュースや国家の行動を考慮していないからだ。 Aleksei Kuznetsov 2022.12.27 10:17 #28630 mytarmailS #: なぜ可能性が高いのか？ 週5日、24時間ノンストップで、人々は常にトレンドに逆らって取引しており、それが価格に影響を与えることはないという論理的論拠は何ですか？ 観客はトレンドに逆らった取引をしたいとは思わない。価格が下がれば下がるほど、より高く売るために買いたい人が増え、価格が上がれば上がるほど売りたい人が増える。これが市場取引の基本である。それが価格と相関する理由である。 国家は他の理由で価格を動かし、他の目標（インフレ、社会、政治）を達成するために意識的に一時的な損失を出すことさえある。 ニュースは別の話である。 クジラは大きな動きで群衆を切り離すことができる。 取引所、DC、そしてそのインサイダーがクジラに情報を漏らすことで、顧客のストップが大きくなるところで価格を動かすことができる。 ハムスターの群衆は常に負けるが、成功するのはそのうちの数人だけである。 1...285628572858285928602861286228632864286528662867286828692870...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
その論理には当てはまらない：
1) 投機的でない大きなプレーヤーの影響力。まず第一に、国家と国家間組織である。
2) 予期せぬニュースの影響。
3) 前者の組み合わせ。予期せぬニュースに対して予期せぬ形で国家が反応する場合。
1,2,3は価格にほとんど影響を与えず、参加者の新規ポジションに強く影響し、参加者の地位や財布のサイズは重要ではないという意見がある。
これは、顧客のポジションを放送している9つのFXブローカー（合計）の買い手/売り手のデルタ です。
相関関係を評価する...
そこから私は、参加者のポジションが決定値を持っていると結論づけた。
どのように参加者の行動を予測するのですか？ さて、彼らの取引をモデル化するためのオプションとして、しかし、どのように取引をモデル化するのですか？ まあ、我々はすべての人をモデル化することはできませんし、我々はすべての人の戦略を知っているわけではありませんが、我々はすべての戦略に1つの共通の特徴を持っていることを確かに知っている - 資本曲線は、過去のデータ上で成長し、現在に至る。
何千もの戦略を資本成長でモデル化することで、（理論的には）大数の法則によってすべての参加者を近似することができます。
=====================================================================
モデルを通して、最初のドラフトを作成（これは私がやることではなく、単なるテストランです）
異なる成長分野で約200のモデルを訓練し、アラ200 TCバイヤー、トップ価格と底のようなバイヤー。
========================================================
チャートからわかるように - 多くのモデルが成長-買いと言うとき、価格は下落し、FXで上の画像と同じ相関が存在します。
ポイント1,2,3は価格にほとんど影響を与えず、参加者の新規オープンポジションに強く影響し、原則的にその地位や財布の大きさは重要ではないという意見がある。
以下は、顧客のポジションを放送している9つのFXブローカー（合計）の買い手/売り手のデルタ です。
相関関係を評価する...
ここから、参加者のポジションが決定的であると結論づけられる。
参加者の行動を予測するにはどうすればよいのでしょうか？ さて、彼らの取引をモデル化するオプションとして、しかし取引をモデル化するにはどうすればよいのでしょうか？ さて、我々はすべての人をモデル化することはできませんし、すべての人の戦略を知っているわけではありませんが、すべての戦略には1つの共通の特徴があることは確かです - 資本曲線、それは過去のデータに基づいて成長し、現在に至る。
資本の成長を伴う何千もの戦略をモデル化することで、大数の法則によって（理論的には）すべての参加者を近似することができる。
価格に対して可能な限り迅速に反応するものは、たとえそれが実現したものであっても、その瞬間の状況である。
価格に対して可能な限り迅速に反応するものは、たとえそれが実現したものであっても、その瞬間の状況である。
意味がわからない。
何が言いたいんだ？
それがいい。
ポイント1,2,3は価格にほとんど影響を与えず、参加者の新しく開いたポジションに強く影響し、その地位や財布の大きさは重要ではないという意見がある。
ここに、顧客のポジションを放送している9つのFXブローカー（一緒に）の買い手/売り手のデルタが あります。
相関関係を評価する...
私は削除したメッセージを繰り返すが、ほとんどの場合、相関関係はトレーダーが価格に従うことである。つまり、価格が第一で、デルタは第二である。
この相関関係は、おそらく トレーダーが価格に従うということだろう。つまり、価格が第一で、デルタは第二なのだ。
オッパ....
投稿がすべて削除されました。
何か意味があるのか？
要するに、読んだ人は頑張ってください、
成功者の仲間入りをするのが楽しみだ。
そろそろ休もう、新年が来るぞ！
なぜ可能性が高いのか？
トレンドに逆らう人もいるが、ほとんどの人はトレンドは味方だと信じているようだ。
(1)価格は少数派が選んだ方向に動く可能性が高い、(2)方向性を推測しない人の中で、推測する人よりも推測する人の方が意見を変える人の割合が多い。最初の公理は市場の不公平さについて語り、2番目の公理は平均的な群衆の行動について語っている。これらの公理は、捨てるにはあまりに明白に思える。
完全な市場モデルには、これらの公理はもちろん欠けている。ニュースや国家の行動を考慮していないからだ。
なぜ可能性が高いのか？
観客はトレンドに逆らった取引をしたいとは思わない。価格が下がれば下がるほど、より高く売るために買いたい人が増え、価格が上がれば上がるほど売りたい人が増える。これが市場取引の基本である。それが価格と相関する理由である。
国家は他の理由で価格を動かし、他の目標（インフレ、社会、政治）を達成するために意識的に一時的な損失を出すことさえある。
ニュースは別の話である。
クジラは大きな動きで群衆を切り離すことができる。
取引所、DC、そしてそのインサイダーがクジラに情報を漏らすことで、顧客のストップが大きくなるところで価格を動かすことができる。
ハムスターの群衆は常に負けるが、成功するのはそのうちの数人だけである。