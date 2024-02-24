トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2863

そうだ、FRBの金融政策と 投資の流れをモデル化してみよう。

あなたの「戦略」がなければ、市場はとっくに忘却の彼方に行っていただろう。
 
Aleksey Nikolayev #:

その論理には当てはまらない：

1) 投機的でない大きなプレーヤーの影響力。まず第一に、国家と国家間組織である。

2) 予期せぬニュースの影響。

3) 前者の組み合わせ。予期せぬニュースに対して予期せぬ形で国家が反応する場合。

1,2,3は価格にほとんど影響を与えず、参加者の新規ポジションに強く影響し、参加者の地位や財布のサイズは重要ではないという意見がある。

これは、顧客のポジションを放送している9つのFXブローカー（合計）の買い手/売り手のデルタ です。

相関関係を評価する...

そこから私は、参加者のポジションが決定値を持っていると結論づけた。

どのように参加者の行動を予測するのですか？ さて、彼らの取引をモデル化するためのオプションとして、しかし、どのように取引をモデル化するのですか？ まあ、我々はすべての人をモデル化することはできませんし、我々はすべての人の戦略を知っているわけではありませんが、我々はすべての戦略に1つの共通の特徴を持っていることを確かに知っている - 資本曲線は、過去のデータ上で成長し、現在に至る。

何千もの戦略を資本成長でモデル化することで、（理論的には）大数の法則によってすべての参加者を近似することができます。


=====================================================================

モデルを通して、最初のドラフトを作成（これは私がやることではなく、単なるテストランです）

異なる成長分野で約200のモデルを訓練し、アラ200 TCバイヤー、トップ価格と底のようなバイヤー。

========================================================

チャートからわかるように - 多くのモデルが成長-買いと言うとき、価格は下落し、FXで上の画像と同じ相関が存在します。


 
mytarmailS #:

価格に対して可能な限り迅速に反応するものは、たとえそれが実現したものであっても、その瞬間の状況である。

 
lynxntech #:

意味がわからない。

 
mytarmailS #:

mytarmailS #:

ポイント1,2,3は価格にほとんど影響を与えず、参加者の新しく開いたポジションに強く影響し、その地位や財布の大きさは重要ではないという意見がある。

ここに、顧客のポジションを放送している9つのFXブローカー（一緒に）の買い手/売り手のデルタが あります。

相関関係を評価する...

私は削除したメッセージを繰り返すが、ほとんどの場合、相関関係はトレーダーが価格に従うことである。つまり、価格が第一で、デルタは第二である。

 
Aleksey Nikolayev #:

この相関関係は、おそらく トレーダーが価格に従うということだろう。つまり、価格が第一で、デルタは第二なのだ。

なぜそうなのか？
週5日、24時間ノンストップで、人々は常にトレンドに逆らって取引しており、それが価格に影響を与えることはないという論理的論拠は何でしょうか。
 

トレンドに逆らう人もいるが、ほとんどの人はトレンドは味方だと信じているようだ。

(1)価格は少数派が選んだ方向に動く可能性が高い、(2)方向性を推測しない人の中で、推測する人よりも推測する人の方が意見を変える人の割合が多い。最初の公理は市場の不公平さについて語り、2番目の公理は平均的な群衆の行動について語っている。これらの公理は、捨てるにはあまりに明白に思える。

完全な市場モデルには、これらの公理はもちろん欠けている。ニュースや国家の行動を考慮していないからだ。

 
観客はトレンドに逆らった取引をしたいとは思わない。価格が下がれば下がるほど、より高く売るために買いたい人が増え、価格が上がれば上がるほど売りたい人が増える。これが市場取引の基本である。それが価格と相関する理由である。
国家は他の理由で価格を動かし、他の目標（インフレ、社会、政治）を達成するために意識的に一時的な損失を出すことさえある。
ニュースは別の話である。
クジラは大きな動きで群衆を切り離すことができる。
取引所、DC、そしてそのインサイダーがクジラに情報を漏らすことで、顧客のストップが大きくなるところで価格を動かすことができる。

ハムスターの群衆は常に負けるが、成功するのはそのうちの数人だけである。

