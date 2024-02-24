トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2083

ロールシャッハ

ある周波数が最大振幅を持つ場合、その周波数は信号から最も分離しやすく、最大の利得を得ることができます。振幅が10のサインと100のサインの和を想像してください。

理想的なインジケータは、最大振幅の周波数に同調した発振器（バンドパスフィルタ）であると思います。

言いたいことはわかるし、納得もできるのですが、マッシュアップやハーモニックスのことは忘れましょう...。

最適なパラメータを抽出する普遍的な方法が必要なのです...。


ゼロ線とシグナル線の交点でMACDを取引する別のTSを想像してみてください。そのようなTSの最適な周期は、最大振幅を持つ高調波周波数と同期しているでしょうか。

私の意見ではありません。


スペクトルで見つけることができますが、cpに多機能でない「花束」を得ることはできないでしょう。

まだジルコンを完全に使いこなせてはいませんが、いくつか結果をご紹介します。ここでは、記事とは異なり、トレースとテストが混在していません

33: learn: 0.8732772 test: 0.5313936 best: 0.5497703 (18) total: 4.48s remaining: 1m 1s

テストはちょっと苦手です。それにしても。

マキシム・ドミトリエフスキー

ジルコンはまだ使いこなせていない、、、、、。

akurasiの間違い？

mytarmailS:

は、アクラシに間違いがあるのでしょうか？

 
Valeriy Yastremskiy：

同封のもの以外に無料のアーカイブは本当になく、有料のものも見つけられませんでした。私自身は使っていない。その他にも魅力がある。

ここから アーカイブです。

あとは自分でサイトを解析するだけです。

ありがとうございます、もう何か。この問題にmatstatを「くっつける」方法が分からないので、MOを使うしかないですね。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

best: 0.5497703 ゴミ ))

mytarmailS:

がらくた ))

ジーゼル

 
マキシム・ドミトリエフスキー

ジーゼル

アキュラシー指標は0.65-0.67を示す。）

mytarmailS:

アキュラシー指標で0.65-0.67 ))

この指標はボットには何の意味もない

 
Valeriy Yastremskiy：

ロバチェフスキーも遠いな))))エンジンパワーと快適性のバランスを最適化の参考にできないか？私は、今日の理解を踏まえ、最適化、つまりベストバランスを追求する作業だと考えています。そして、すべてのエルゴノミクスを同じように。

私たちの分野では、このテーマに関する古典的な問題として、マーコウィッツの ポートフォリオ理論があります。この場合、最適なポートフォリオは1つだけでなく、多数存在します。特定のポートフォリオを選択するには、トレーダーの好みで、利益とボラティリティの相関関係を考慮します。

