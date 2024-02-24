トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2083 1...207620772078207920802081208220832084208520862087208820892090...3399 新しいコメント mytarmailS 2020.11.05 11:31 #20821 ロールシャッハ： ある周波数が最大振幅を持つ場合、その周波数は信号から最も分離しやすく、最大の利得を得ることができます。振幅が10のサインと100のサインの和を想像してください。理想的なインジケータは、最大振幅の周波数に同調した発振器（バンドパスフィルタ）であると思います。 言いたいことはわかるし、納得もできるのですが、マッシュアップやハーモニックスのことは忘れましょう...。 最適なパラメータを抽出する普遍的な方法が必要なのです...。 ゼロ線とシグナル線の交点でMACDを取引する別のTSを想像してみてください。そのようなTSの最適な周期は、最大振幅を持つ高調波周波数と同期しているでしょうか。 私の意見ではありません。 スペクトルで見つけることができますが、cpに多機能でない「花束」を得ることはできないでしょう。 削除済み 2020.11.05 11:33 #20822 まだジルコンを完全に使いこなせてはいませんが、いくつか結果をご紹介します。ここでは、記事とは異なり、トレースとテストが混在していません 33: learn: 0.8732772 test: 0.5313936 best: 0.5497703 (18) total: 4.48s remaining: 1m 1s テストはちょっと苦手です。それにしても。 (グラフの後半部分がテストです) mytarmailS 2020.11.05 11:34 #20823 マキシム・ドミトリエフスキー： ジルコンはまだ使いこなせていない、、、、、。 akurasiの間違い？ 削除済み 2020.11.05 11:34 #20824 mytarmailS: は、アクラシに間違いがあるのでしょうか？ は Aleksey Nikolayev 2020.11.05 11:35 #20825 Valeriy Yastremskiy： 同封のもの以外に無料のアーカイブは本当になく、有料のものも見つけられませんでした。私自身は使っていない。その他にも魅力がある。ここから アーカイブです。あとは自分でサイトを解析するだけです。 ありがとうございます、もう何か。この問題にmatstatを「くっつける」方法が分からないので、MOを使うしかないですね。 mytarmailS 2020.11.05 11:37 #20826 マキシム・ドミトリエフスキー： は best: 0.5497703 ゴミ )) 削除済み 2020.11.05 11:39 #20827 mytarmailS: がらくた )) ジーゼル mytarmailS 2020.11.05 11:39 #20828 マキシム・ドミトリエフスキー： ジーゼル アキュラシー指標は0.65-0.67を示す。） 削除済み 2020.11.05 11:41 #20829 mytarmailS: アキュラシー指標で0.65-0.67 )) この指標はボットには何の意味もない Aleksey Nikolayev 2020.11.05 11:41 #20830 Valeriy Yastremskiy： ロバチェフスキーも遠いな))))エンジンパワーと快適性のバランスを最適化の参考にできないか？私は、今日の理解を踏まえ、最適化、つまりベストバランスを追求する作業だと考えています。そして、すべてのエルゴノミクスを同じように。 私たちの分野では、このテーマに関する古典的な問題として、マーコウィッツの ポートフォリオ理論があります。この場合、最適なポートフォリオは1つだけでなく、多数存在します。特定のポートフォリオを選択するには、トレーダーの好みで、利益とボラティリティの相関関係を考慮します。 1...207620772078207920802081208220832084208520862087208820892090...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ある周波数が最大振幅を持つ場合、その周波数は信号から最も分離しやすく、最大の利得を得ることができます。振幅が10のサインと100のサインの和を想像してください。
理想的なインジケータは、最大振幅の周波数に同調した発振器（バンドパスフィルタ）であると思います。
言いたいことはわかるし、納得もできるのですが、マッシュアップやハーモニックスのことは忘れましょう...。
最適なパラメータを抽出する普遍的な方法が必要なのです...。
ゼロ線とシグナル線の交点でMACDを取引する別のTSを想像してみてください。そのようなTSの最適な周期は、最大振幅を持つ高調波周波数と同期しているでしょうか。
私の意見ではありません。
スペクトルで見つけることができますが、cpに多機能でない「花束」を得ることはできないでしょう。
まだジルコンを完全に使いこなせてはいませんが、いくつか結果をご紹介します。ここでは、記事とは異なり、トレースとテストが混在していません
33: learn: 0.8732772 test: 0.5313936 best: 0.5497703 (18) total: 4.48s remaining: 1m 1s
テストはちょっと苦手です。それにしても。
(グラフの後半部分がテストです)
ジルコンはまだ使いこなせていない、、、、、。
akurasiの間違い？
は、アクラシに間違いがあるのでしょうか？
は
同封のもの以外に無料のアーカイブは本当になく、有料のものも見つけられませんでした。私自身は使っていない。その他にも魅力がある。
ここから アーカイブです。
あとは自分でサイトを解析するだけです。
ありがとうございます、もう何か。この問題にmatstatを「くっつける」方法が分からないので、MOを使うしかないですね。
は
best: 0.5497703 ゴミ ))
がらくた ))
ジーゼル
ジーゼル
アキュラシー指標は0.65-0.67を示す。）
アキュラシー指標で0.65-0.67 ))
この指標はボットには何の意味もない
ロバチェフスキーも遠いな))))エンジンパワーと快適性のバランスを最適化の参考にできないか？私は、今日の理解を踏まえ、最適化、つまりベストバランスを追求する作業だと考えています。そして、すべてのエルゴノミクスを同じように。
私たちの分野では、このテーマに関する古典的な問題として、マーコウィッツの ポートフォリオ理論があります。この場合、最適なポートフォリオは1つだけでなく、多数存在します。特定のポートフォリオを選択するには、トレーダーの好みで、利益とボラティリティの相関関係を考慮します。