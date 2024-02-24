トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2084 1...207720782079208020812082208320842085208620872088208920902091...3399 新しいコメント mytarmailS 2020.11.05 11:46 #20831 ロールシャッハ： ある周波数が最大の振幅を持つ場合、その周波数は信号から最も抽出しやすく、最大の利得を得ることができます。振幅が10のサインと100のサインの和を想像してください。理想的なインジケータは、最大振幅の周波数に同調した発振器（バンドパスフィルタ）であると思います。 ところで、このフィルターが実際にどのように見えるのか、見せていただけないでしょうか...。 多分、本当にそれらのTCは、高調波でフィルタリングする方がずっときれいだと思うのですが...。 マキシム・ドミトリエフスキー： この指標はボットには何の意味もない なぜそれで測るのか ) Rorschach 2020.11.05 11:46 #20832 mytarmailS: 言いたいことはわかるし、同意するけど、マッシュアップやハーモニクスは忘れようぜ...。最適なパラメータを抽出する普遍的な方法が必要だ...。ゼロ線とシグナル線の交点でMACDを取引する別のTSを想像してみてください。そのようなTSの最適な周期は、最大振幅を持つ高調波周波数と同期しているでしょうか。私の意見ではありません。スペクトルで見つけることができますが、TCのためにいくつかの機能の「ブーケ」を見つけることはできません。 mcdはバンドパスフィルタ＋そこからローパスフィルタをかけたものです。スペクトラムでカットオフ周波数を求め、2つのパラメータで信号線を 任意に取り、平滑化と遅延を加える mytarmailS 2020.11.05 11:54 #20833 ロールシャッハ： macdは、バンドパスフィルター＋そこからローパスフィルターをかけたものです。我々は、スペクトルからカットオフ周波数を取得 - 2パラメータ、我々は任意に信号線を 取る、それは平滑化と遅延が追加されます では、基本的にどんな指標もハーモニックの組み合わせで表現できるのですか？ そのような指標は必要なく、それに代わる正しいハーモニクスが必要で、ハーモニクスによってルールを構築すれば、指標によってどんなシステムでもモデル化できるのですね。 削除済み 2020.11.05 11:59 #20834 mytarmailS: それならなぜそれで測定するのか?） 伊達男 Rorschach 2020.11.05 12:10 #20835 mytarmailS: このフィルターがどのような動作をするのか、見せてもらえますか...？多分、本当にそれらのTCは、高調波でフィルタリングする方がずっときれいだと思うのですが...。なぜそれで測るのか ) 将来を見据えず、まあまあ Rorschach 2020.11.05 12:11 #20836 mytarmailS: 実は、どんな指標も、倍音の組み合わせで表現できるのですね。そのような指標は必要なく、それに代わる正しいハーモニックスが必要で、ハーモニックスをベースにルールを構築すれば、どんなシステムも指標でモデル化できるのでは？この 記事には、そのすべてが書かれています Valeriy Yastremskiy 2020.11.05 12:13 #20837 アレクセイ・ニコラエフ： 私たちの分野では、このテーマに関する古典的な問題として、Markowitzのポートフォリオ理論がある。この場合、最適なポートフォリオは1つではなく、多くのポートフォリオから選択することになります。 問題は哲学的で、高いピークやプラトーははるかに低く、または小さなポイントや大きなボリュームの平均で高密度です)))しかも、パラメータが5つもあると、もう複雑です）。ポートフォリオ問題は多因子である一方、各ポートフォリオは時間から1つの出力パラメータを持っています。やはり、系列の特性を最適に記述する（周波数と振幅が最も近い）Mashkaの周期最適化とは異なる作業です。 ニュースまで行ってないので、価格シリーズを取得してニュースのものと比較するか、テスターでニュースのものを解析するかです。 mytarmailS 2020.11.05 12:15 #20838 マキシム・ドミトリエフスキー： 見るからに 10-20のスライディングプライスのウィンドウを取る。 10成分でPCAを行う 各成分を取り出し、PCAを行うが、スライディングウィンドウは +- 100とする それをモデルに入れて、0.7〜0.75%の精度を得ることができます。 Valeriy Yastremskiy 2020.11.05 12:28 #20839 アレクセイ・ニコラエフ： 私たちの分野では、このテーマに関する古典的な問題として、Markowitzのポートフォリオ理論がある。この場合、最適なポートフォリオは1つではなく、数多く存在する。特定のポートフォリオを選択するには、利益とそのボラティリティの比率に対するトレーダーの好みに基づいて行われる。 価格シリーズを記述する。(自分用）。 この流れが永続することはありえない。もちろん、安定した状態。十分な履歴がある場合、最小値の+20%、最大値の-20%の範囲では、項安定状態の確率が高くなる。異なるスケールでは、このシリーズは同じ挙動を示します。 似ているのは、温度と価格です。温度は時間的に離散的に測定されるのに対して、気温は連続的で、測定値の間に差があり、この差がほぼ常にある値Xより小さいことが高い確率で分かっています。この系列は、刻みの間に差がある点で類似しています。また、この差がある値Xよりも小さいことも高い確率で分かっている。ゲパスと津波を伴う火山噴火も同様である）。 そして、これらのXは時間軸に依存する)。 mytarmailS 2020.11.05 12:39 #20840 ロールシャッハ： この 記事で全てわかる ありがとうございます！読みましたよ！全部理解できなかったけど、それは私のせいです)) 1...207720782079208020812082208320842085208620872088208920902091...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ある周波数が最大の振幅を持つ場合、その周波数は信号から最も抽出しやすく、最大の利得を得ることができます。振幅が10のサインと100のサインの和を想像してください。
理想的なインジケータは、最大振幅の周波数に同調した発振器（バンドパスフィルタ）であると思います。
この指標はボットには何の意味もない
言いたいことはわかるし、同意するけど、マッシュアップやハーモニクスは忘れようぜ...。
最適なパラメータを抽出する普遍的な方法が必要だ...。
ゼロ線とシグナル線の交点でMACDを取引する別のTSを想像してみてください。そのようなTSの最適な周期は、最大振幅を持つ高調波周波数と同期しているでしょうか。
私の意見ではありません。
スペクトルで見つけることができますが、TCのためにいくつかの機能の「ブーケ」を見つけることはできません。
mcdはバンドパスフィルタ＋そこからローパスフィルタをかけたものです。スペクトラムでカットオフ周波数を求め、2つのパラメータで信号線を 任意に取り、平滑化と遅延を加える
macdは、バンドパスフィルター＋そこからローパスフィルターをかけたものです。我々は、スペクトルからカットオフ周波数を取得 - 2パラメータ、我々は任意に信号線を 取る、それは平滑化と遅延が追加されます
では、基本的にどんな指標もハーモニックの組み合わせで表現できるのですか？
そのような指標は必要なく、それに代わる正しいハーモニクスが必要で、ハーモニクスによってルールを構築すれば、指標によってどんなシステムでもモデル化できるのですね。
それならなぜそれで測定するのか?）
実は、どんな指標も、倍音の組み合わせで表現できるのですね。
そのような指標は必要なく、それに代わる正しいハーモニックスが必要で、ハーモニックスをベースにルールを構築すれば、どんなシステムも指標でモデル化できるのでは？
私たちの分野では、このテーマに関する古典的な問題として、Markowitzのポートフォリオ理論がある。この場合、最適なポートフォリオは1つではなく、多くのポートフォリオから選択することになります。
問題は哲学的で、高いピークやプラトーははるかに低く、または小さなポイントや大きなボリュームの平均で高密度です)))しかも、パラメータが5つもあると、もう複雑です）。ポートフォリオ問題は多因子である一方、各ポートフォリオは時間から1つの出力パラメータを持っています。やはり、系列の特性を最適に記述する（周波数と振幅が最も近い）Mashkaの周期最適化とは異なる作業です。
ニュースまで行ってないので、価格シリーズを取得してニュースのものと比較するか、テスターでニュースのものを解析するかです。
10-20のスライディングプライスのウィンドウを取る。
10成分でPCAを行う
各成分を取り出し、PCAを行うが、スライディングウィンドウは +- 100とする
それをモデルに入れて、0.7〜0.75%の精度を得ることができます。
私たちの分野では、このテーマに関する古典的な問題として、Markowitzのポートフォリオ理論がある。この場合、最適なポートフォリオは1つではなく、数多く存在する。特定のポートフォリオを選択するには、利益とそのボラティリティの比率に対するトレーダーの好みに基づいて行われる。
価格シリーズを記述する。(自分用）。
この流れが永続することはありえない。もちろん、安定した状態。十分な履歴がある場合、最小値の+20%、最大値の-20%の範囲では、項安定状態の確率が高くなる。異なるスケールでは、このシリーズは同じ挙動を示します。
似ているのは、温度と価格です。温度は時間的に離散的に測定されるのに対して、気温は連続的で、測定値の間に差があり、この差がほぼ常にある値Xより小さいことが高い確率で分かっています。この系列は、刻みの間に差がある点で類似しています。また、この差がある値Xよりも小さいことも高い確率で分かっている。ゲパスと津波を伴う火山噴火も同様である）。
そして、これらのXは時間軸に依存する)。
この 記事で全てわかる
ありがとうございます！読みましたよ！全部理解できなかったけど、それは私のせいです))