トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2088

Rorschach 2020.11.05 18:22 #20871
Renat Akhtyamov：

Rorschach 2020.11.05 18:32 #20872
mytarmailS:

Valeriy Yastremskiy 2020.11.05 18:41 #20873
アレクセイ・ニコラエフ：

Aleksey Nikolayev 2020.11.05 18:58 #20874
Valeriy Yastremskiy：

mytarmailS 2020.11.05 19:05 #20875
ロールシャッハ：

ロールシャッハ：

ファイル: q.csv 788 kb

Valeriy Yastremskiy 2020.11.05 19:09 #20876
アレクセイ・ニコラエフ：

Renat Akhtyamov 2020.11.05 19:16 #20877
ロールシャッハ：

Aleksey Nikolayev 2020.11.05 19:23 #20878
Valeriy Yastremskiy：

Valeriy Yastremskiy 2020.11.05 19:32 #20879
アレクセイ・ニコラエフ：

Renat Akhtyamov 2020.11.05 19:34 #20880
Valeriy Yastremskiy：
と考えたらどうでしょう。
バンドパスフィルタは、ある範囲の周波数（帯域幅）を通過させるフィルタです
を行うには、まず最低限フーリエ変換を行う必要があります。
MACDの物理的な意味は、2つの価格平均装置間のデルタであり、それぞれが異なる時間間隔に配向し、それらが今比較されます。
垂直方向の周波数では、ある瞬間にいくつかのピークが存在することがあり、例えば5つあれば、それらを分離するために4つのLFフィルターが必要です。バーを重ねるごとに、これらのピークは周波数が変化し、あるいは完全に消滅する。
FLEXIBLEなモデルとは、単純なものから単純なルールでCONNECTEDなもの)である。
シンプルであることが、モデルの有効性を殺してはならない。私たちのラムに。サインには、一方向の値動きと、予想が当たるかどうかにかかわらず、ニュースが価格に与える影響の認知度を考慮する必要があります。単にニュースによる値動きだけでは、十分な情報にはならない。
そうすると、記号はジグザグを基準にした方がいいのかもしれませんね。例えば、膝の長さや上半身の時間などです。これにより、無駄なボラティリティジャンプへの依存が即座に取り除かれます。
インクリメントからフーリエを行えば、SSAなしでも可能です。
理由を説明してください。トレンドや大きな変動に関する情報はすべて殺します。
このファイルを見て、価格と8つのPCA成分はほとんど同じで、私はシリーズの特性の分解で、通常の価格かどうかのように浮いている場合だろうか
しかし、その影響が一方向であった場合、ジグザグの開始を誤った形で示すことになります。速度が変化する方向に、目を向ける必要があると思います。小さなジグザグのチャンネルを平均化する。一足飛びに調査することはできません。価格インパクトがある場合とない場合の選別が必要である。また、ジグザグの最適な時間枠を決定する必要があります。
違うんです。
どのようなバンドパスなのでしょうか？
バンドパスフィルタは、希望する帯域幅の共振を利用する
ニューラルネットワークのように、係数を設定すれば目的の信号が得られる。しかし、それを使わずにフィルタリングすることも可能です
いずれにせよ、共同演出のものは長くなり、その逆のものは短くならざるを得ない。しかし、全体としてはそうですね、計算すべきです。精神的に把握するのは不可能です。
L、M、H、ニュースなしの4種類しかないにもかかわらず、ペアがあることを考慮すると、16=4*4種類のニュースバリエーションがあることになります。
ペアーズ、そう、両方の国のニュースを取り上げるのです。オプションがよくわからない。強、中、小？もしそうなら、もしかしたら簡略化はありかもしれないし、ないかもしれない。そうすると、4つの選択肢があります。
