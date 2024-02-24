トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2088

Renat Akhtyamov：

と考えたらどうでしょう。

バンドパスフィルタは、ある範囲の周波数（帯域幅）を通過させるフィルタです

を行うには、まず最低限フーリエ変換を行う必要があります。

MACDの物理的な意味は、2つの価格平均装置間のデルタであり、それぞれが異なる時間間隔に配向し、それらが今比較されます。

mytarmailS:

垂直方向の周波数では、ある瞬間にいくつかのピークが存在することがあり、例えば5つあれば、それらを分離するために4つのLFフィルターが必要です。バーを重ねるごとに、これらのピークは周波数が変化し、あるいは完全に消滅する。


 
アレクセイ・ニコラエフ

FLEXIBLEなモデルとは、単純なものから単純なルールでCONNECTEDなもの)である。

シンプルであることが、モデルの有効性を殺してはならない。私たちのラムに。サインには、一方向の値動きと、予想が当たるかどうかにかかわらず、ニュースが価格に与える影響の認知度を考慮する必要があります。単にニュースによる値動きだけでは、十分な情報にはならない。

 
Valeriy Yastremskiy：

シンプルであることが、モデルの有効性を殺してしまってはいけないのです。私たちのラムに。サインは価格の一方向の動きと、予想が当たった、当たらなかったにかかわらず、そのニュースが価格に与える影響を考慮する必要があります。ニュースの存在による値動きだけでは、十分な情報にはならない。

そうすると、記号はジグザグを基準にした方がいいのかもしれませんね。例えば、膝の長さや上半身の時間などです。これにより、無駄なボラティリティジャンプへの依存が即座に取り除かれます。

 
ロールシャッハ

インクリメントからフーリエを行えば、SSAなしでも可能です。

理由を説明してください。トレンドや大きな変動に関する情報はすべて殺します。

ロールシャッハ

垂直周波数は、ある瞬間にいくつかのピークが存在することがあり、例えば5つあれば、それらを分離するために4つのLFフィルターが必要です。バーを重ねるごとに、これらのピークは周波数が変化し、あるいは全く消えてしまう。

このファイルを見て、価格と8つのPCA成分はほとんど同じで、私はシリーズの特性の分解で、通常の価格かどうかのように浮いている場合だろうか

ファイル:
q.csv  788 kb
 
アレクセイ・ニコラエフ

それなら、看板もジグザグを基本にしたほうがいいかもしれませんね。膝丈とトップスの時間とか。これによって、無用なボラティリティ・スパイクへの依存が即座に取り除かれることになる。

しかし、その影響が一方向であった場合、ジグザグの開始を誤った形で示すことになります。速度が変化する方向に、目を向ける必要があると思います。小さなジグザグのチャンネルを平均化する。一足飛びに調査することはできません。価格インパクトがある場合とない場合の選別が必要である。また、ジグザグの最適な時間枠を決定する必要があります。

 
ロールシャッハ

発振器？バンドワゴンなんですね。

違うんです。

どのようなバンドパスなのでしょうか？

バンドパスフィルタは、希望する帯域幅の共振を利用する

ニューラルネットワークのように、係数を設定すれば目的の信号が得られる。

しかし、それを使わずにフィルタリングすることも可能です
 
Valeriy Yastremskiy：

ニュースが反対方向にトリガーされた場合は、はい、しかし、ときに一方向の影響は、我々はジグザグに偽のスタートを持つことになります。速度が変化する方向に、目を向ける必要があると思います。小さなジグザグのチャンネルを平均化する。一足飛びに調査することはできません。価格インパクトがある場合とない場合の選別が必要である。そして、ジグザグの最適な時間枠を決定する必要があります。

いずれにせよ、共同演出のものは長くなり、その逆のものは短くならざるを得ない。しかし、全体としてはそうですね、計算すべきです。精神的に把握するのは不可能です。

L、M、H、ニュースなしの4種類しかないにもかかわらず、ペアがあることを考慮すると、16=4*4種類のニュースバリエーションがあることになります。

 
アレクセイ・ニコラエフ

いずれにせよ、反対側のものは長く、反対側のものは短くしなければならないでしょう。しかし、全体としてはそうです。数える必要があり、憶測で把握することはできません。

L、M、H、Noの4種類しかないにもかかわらず、ペアを考慮すると、16=4*4種類のバリエーションがあることになります。

ペアーズ、そう、両方の国のニュースを取り上げるのです。オプションがよくわからない。強、中、小？もしそうなら、もしかしたら簡略化はありかもしれないし、ないかもしれない。そうすると、4つの選択肢があります。

 
Valeriy Yastremskiy：

夫婦で、そう、両国のニュースを受け止めるのです。行動の選択肢がよくわからない。強、中、小？もしそうなら、もしかしたら簡略化はありかもしれないし、ないかもしれない。そうすると、4つの選択肢があります。

群衆の解釈は様々であり、引用は概して自分たちに有利である。
