トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2081

Rorschach 2020.11.05 09:58 #20801

mytarmailS 2020.11.05 10:13 #20802

Rorschach 2020.11.05 10:19 #20803

mytarmailS 2020.11.05 10:21 #20804

mytarmailS 2020.11.05 10:23 #20805

kapelmann 2020.11.05 10:30 #20806

mytarmailS 2020.11.05 10:33 #20807

Rorschach 2020.11.05 10:35 #20808

mytarmailS 2020.11.05 10:37 #20809

mytarmailS 2020.11.05 10:40 #20810
誰かいい方法ないかな、ちなみに基本的にはグレイルです...。この技術を使えば、どんなCPでもスマート化、アダプティブ化することができます。
アダプティブフィルタリング、ウィーナーフィルタ、カルマンフィルタです。
フーリエやウェーブレットをとって、最大 周波数を求め、それを使って掃引周期を選ぶというのは、最も間抜けなことです。
フーリエ変換で、スペクトルの中の興味のない周波数を無効にし、逆変換で、フィルターを得ることができます
アダプティブ・フィルタリングではなく、最適な制御カーブを見つけるのです。
適応フィルタリングでは、未来は分からないが、現在のプロセスに最適/適応的に調整する
ここでは、最適な関数の合成の問題なので、将来を見据えた最適な制御を見つける必要があります。
フーリエを使えば、スペクトルの中の興味のない周波数を無効にすることができます。
フーリエは選択肢の一つですが、周波数で踊るのではなく、未知の関数を合成するためのツールです。異なる倍音を追加すると、異なる関数が得られます。
でも、もっと簡単な方法があるのかもしれません。
これは最適な機能の合成の問題であり、我々は未来を見ることができ、未来を知っている最適な制御を見つける必要があります。
フーリエは選択肢の一つですが、周波数で踊るのではなく、未知の関数を合成するためのツールとして使います。異なる倍音を加えることで、異なる関数が得られ、正しいものが得られるかもしれませんが、オーバーシュートはおそらくとんでもないことになるでしょう。
カルマンとは信号と擾乱のモデルであり、我々は未来を知るはずであるが、市場ではすべてが複雑である。
なぜ、最適なコントロールカーブとスペーサーの重要な周波数が相関していると考えるのでしょうか？
なぜDUTのカーブは周期的 でなければならないのでしょうか？
その思いはどこから来ているのか。
どこにあるんだろう？
とにかく、そんなことより、アダプティブ・フィルタリングではないことを信じて、答えてください。
私が考えていることと違うから、なんとなく自分の目線で見てしまうんですね。
簡単な例を お見せしますと...。
我々は、10と20の期間を持つ2つのワンド上の取引システム、クロスオーバーによる取引、古典的な...
バッグはローパスフィルターで、バッグの周期が制御パラメータとなる
この場合、制御パラメータは定数10と20です
課題：与えられた市場セグメントにおいて、各スライサーの制御パラメータをDYNAMIC（一定ではない）にして、利益の観点から最適なものにすること。
これが基準1
基準No.2 : また、得られた動的パラメータは、点の無秩序な散らばり方ではなく、連続関数に近いものであるべきで、すなわち、関数の滑らかさの概念を導入すべきである。
そのような問題の解決策をどのようにお考えですか？
カルマンでは信号とノイズのモデルを構築し、未来がわかっていることを前提にしているが、市場では複雑なことが起こる
ここではわかりやすく、理想的なもの（赤色）を
将来を見据えて、理想的なコントロールカーブを手に入れることができればいい。
何のために必要なのか？フーリエ窓を半周期前に移動させ（先読み）、実際のパラメータを得るのです。
そうですね、そういう風にやってみようかな...。
しかし、平滑化するべきではありません。平滑化のわずかな歪みでも、「取引が開始された/されていない」に影響を与える可能性があります。
目的があって必要なのか？
はい
ダミーのために、フーリエ係数から正しい周期を求める方法について、詳しく教えてください。