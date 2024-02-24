トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2076 1...206920702071207220732074207520762077207820792080208120822083...3399 新しいコメント 削除済み 2020.11.04 10:03 #20751 mytarmailS: は、すべてをランダムに列挙して書き、そこから学習可能なもの＋遺伝子を選択して検索を短縮し、数ヶ月間コンピュータから離れるべき...。 Pythonでランダムサンプリングについての記事を書こうとしています。 ということです) https://www.mql5.com/ru/articles/8642 RNNやCNNなどとも比較する予定です。しかし、その前にキャットバストにもう少し手を加えてください。 Градиентный бустинг (CatBoost) в задачах построения торговых систем. Наивный подход www.mql5.com Градиентный бустинг является сильным алгоритмом машинного обучения. Суть метода заключается в построении ансамбля слабых моделей (например, деревьев принятия решений), в которых (в отличие от бэггинга) модели строятся не независимо (параллельно), а последовательно. Говоря простым языком, это означает, что следующее дерево учится на ошибках... Evgeniy Chumakov 2020.11.04 10:18 #20752 mytarmailS: 私は、パターンの後にパターンを探すのではなく、このパターンに関連する反発価格を探す方が良いと思います、正式にはもっと難しいのですが、私にはそう思われます 例えば、ある一定のパターン（算術平均、二乗平均平方根）で物価が何％上昇したかを履歴から計算することができる。 mytarmailS 2020.11.04 10:24 #20753 エフゲニー・チュマコフ履歴から、例えばあるパターンで何％値上がりしたか（算術平均、標準偏差）などを計算することができます。例えばパターンを0～1の範囲に正規化し、このパターンを基準に空間を正規化すればいいだけです。 言ってることがわかるか？ Evgeniy Chumakov 2020.11.04 10:41 #20754 mytarmailS: 例えば、パターンを0-1の範囲で正規化し、そのパターンに基づいて空間を正規化すればよいのです。 ということです。 理解できない。 ここに今のパターンがあります。 '長い' パターン = X , パターン「short」＝B。 過去の出来事＝L。 歴史を使って、いつ頃がそうだったかを探すことができる。 そして、そのパターンに相対して空間を正規化する。 固定範囲（または最大値から25％下の部分など）の関数の種類によって。 mytarmailS 2020.11.04 10:53 #20755 エフゲニー・チュマコフ理解できない。 ほら、もっと単純に、私も何年も頭を悩ませてきたんです......。 x1パトレイバーがあります。 x1 <- rnorm(40) x1と同じであるが、ボラティリティが異なる2つのパターンx2、x3がある。 x2 <- x1*3 x3 <- x1*6 最初の5点をパターンとし、それ以降の点はパターンに対して相対的な空間とする。 1) パターンは、0-1 のような単一の範囲に収まるようにする。 ノーマライゼーション r01 <- function(x) (x-min(x)) / ( max(x) - min(x)) 三者三様 plot( r01(x3[1:5]) ,t="l",lwd=50) lines( r01(x2[1:5]) ,col=2,lwd=20) lines( r01(x3[1:5]) ,col=3,lwd=10) 今度はパターンに対して空間を正規化する これは、関数r02によって行われます。 r02 <- function(x,y) (y-min(x)) / ( max(x) - min(x)) ここで、" y "は空間、" x "は正規化されたパターンではありません。 そして、関数r01とr02の変換結果を1つの行（ベクトル）につなげます となり、0-1の範囲で正規化されたパターンが得られ、このパターンを基準に空間が正規化されます。 plot(c(r01(x3[1:5]),r02(x = x3[1:5],x3[-c(1:5)])) ,t="l",lwd=10) lines(c(r01(x2[1:5]),r02(x = x2[1:5],x2[-c(1:5)])),col=2,lwd=5) lines(c(r01(x1[1:5]),r02(x = x1[1:5],x1[-c(1:5)])),col=3,lwd=2) 類似性は相関ではなくユークリッドメトリックで探索する必要がある eucliden.distance <- function(x1, x2) sqrt(sum((x1 - x2) ^ 2)) 値が小さいほど、パターンが互いに近くなる Evgeniy Chumakov 2020.11.04 11:06 #20756 なるほど、違うんですね。 あなたのパターンは価格を、私のパターンはセグメント（短い、長い）を記述しています。パターンがBと等しい場合、同じBだけが同一となる。 揮発性があるので柄の周りのスペースはもちろん違うが、形式（短いか長いか）を気にするので必要ない。 mytarmailS 2020.11.04 11:10 #20757 Evgeniy Chumakov： なるほど、違うんですね。 あなたのパターンは価格を、私のパターンはセグメント（短い、長い）を記述しています。あるパターンがBと等しい場合、同じBだけが同一となる。 比べてどうするんだ？ 10-20-10と20-40-20は同じパターンですか、違いますか？ Evgeniy Chumakov 2020.11.04 11:13 #20758 mytarmailS: 比較するものにどんな違いがあるのでしょうか？パターンサイズ10-20-10と20-40-20は同じパターンなのか、違うのか？ 0110と1001のように、はっきりと表記されたパターンがいくつかあるのですが、どれも違うんです。 mytarmailS 2020.11.04 11:15 #20759 Evgeniy Chumakov： サイズとは？ 明確に記載されたパターンがいくつかあるのですが、0110と1001のように全部違うんです。 さて、セクションはあなたのものです。 у меня отрезки (короче,длиннее) 10本のキャンドル - 20本のキャンドル - 10本のキャンドル 焦らずに） Evgeniy Chumakov 2020.11.04 11:24 #20760 mytarmailS: さて、セクションはあなたのものです。10本のキャンドル - 20本のキャンドル - 10本のキャンドル焦らずに） 10-20-10はどのキャンドルですか？ 1...206920702071207220732074207520762077207820792080208120822083...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
は、すべてをランダムに列挙して書き、そこから学習可能なもの＋遺伝子を選択して検索を短縮し、数ヶ月間コンピュータから離れるべき...。
Pythonでランダムサンプリングについての記事を書こうとしています。
ということです)
https://www.mql5.com/ru/articles/8642
RNNやCNNなどとも比較する予定です。しかし、その前にキャットバストにもう少し手を加えてください。
私は、パターンの後にパターンを探すのではなく、このパターンに関連する反発価格を探す方が良いと思います、正式にはもっと難しいのですが、私にはそう思われます
例えば、ある一定のパターン（算術平均、二乗平均平方根）で物価が何％上昇したかを履歴から計算することができる。
履歴から、例えばあるパターンで何％値上がりしたか（算術平均、標準偏差）などを計算することができます。
例えばパターンを0～1の範囲に正規化し、このパターンを基準に空間を正規化すればいいだけです。言ってることがわかるか？
例えば、パターンを0-1の範囲で正規化し、そのパターンに基づいて空間を正規化すればよいのです。ということです。
理解できない。
ここに今のパターンがあります。
'長い' パターン = X ,
パターン「short」＝B。
過去の出来事＝L。
歴史を使って、いつ頃がそうだったかを探すことができる。
そして、そのパターンに相対して空間を正規化する。 固定範囲（または最大値から25％下の部分など）の関数の種類によって。
理解できない。
ほら、もっと単純に、私も何年も頭を悩ませてきたんです......。
x1パトレイバーがあります。
x1 <- rnorm(40)
x1と同じであるが、ボラティリティが異なる2つのパターンx2、x3がある。
最初の5点をパターンとし、それ以降の点はパターンに対して相対的な空間とする。
1) パターンは、0-1 のような単一の範囲に収まるようにする。
ノーマライゼーション
三者三様
今度はパターンに対して空間を正規化する
これは、関数r02によって行われます。
ここで、" y "は空間、" x "は正規化されたパターンではありません。
そして、関数r01とr02の変換結果を1つの行（ベクトル）につなげます
となり、0-1の範囲で正規化されたパターンが得られ、このパターンを基準に空間が正規化されます。
類似性は相関ではなくユークリッドメトリックで探索する必要がある
値が小さいほど、パターンが互いに近くなる
なるほど、違うんですね。
あなたのパターンは価格を、私のパターンはセグメント（短い、長い）を記述しています。パターンがBと等しい場合、同じBだけが同一となる。
揮発性があるので柄の周りのスペースはもちろん違うが、形式（短いか長いか）を気にするので必要ない。
比べてどうするんだ？
10-20-10と20-40-20は同じパターンですか、違いますか？
比較するものにどんな違いがあるのでしょうか？
パターンサイズ10-20-10と20-40-20は同じパターンなのか、違うのか？
0110と1001のように、はっきりと表記されたパターンがいくつかあるのですが、どれも違うんです。
サイズとは？ 明確に記載されたパターンがいくつかあるのですが、0110と1001のように全部違うんです。
さて、セクションはあなたのものです。
10本のキャンドル - 20本のキャンドル - 10本のキャンドル
焦らずに）
10-20-10はどのキャンドルですか？