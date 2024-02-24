トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2085 1...207820792080208120822083208420852086208720882089209020912092...3399 新しいコメント Rorschach 2020.11.05 12:43 #20841 mytarmailS: ありがとうございます！読みました！全部は理解できませんが、それは私のせいです)) 何がはっきりしないのか？ mytarmailS 2020.11.05 12:49 #20842 ロールシャッハ： 何が明確でないのか？インパルスレスポンスについて何も理解していない よみかたかぞえかた mytarmailS 2020.11.05 12:55 #20843 ロールシャッハ 再現できたら面白いものを見せよう Rorschach 2020.11.05 13:05 #20844 mytarmailS: インパルス特性について何も理解していない 読み方、数え方など。 見て、MA（移動平均）は単純なフィルターで、MA（4）の場合はそのIM（0.25, 0.25, 0.25, 0.25), MA（5）の場合は (0.2, 0.2, 0.2, 0.2) となります。 MA(5)では、直近の5つの価格を取り、それぞれの価格に0.2を掛け、それを足すと、これが直近のバーのMA(5)の値になります。 今すぐには必要ないので、最初のほうを読んでフィルターの種類を理解してください。 Andrey Dik 2020.11.05 13:07 #20845 mytarmailS: 1）列挙する必要のあるウェービング期間の範囲2）制御関数は、マシンを振っての最適な期間、何がマシンを振っての期間を入力することができますか？私同様、イロンマスクの専門家です。 それが3ページにわたって話してきたことだ、どうやって手に入れるか！それは存在しない、それが実現すれば、すべてがそこにある。 ああ、ぱっと見よりずっとひどい、完全なネルバントだ。 Aleksey Nikolayev 2020.11.05 13:25 #20846 Valeriy Yastremskiy： ニュースまで行っていないので、価格シリーズを取得してニュースシリーズと比較するか、テスターでニュースシリーズを解析するか、どちらかです。 そもそも、十分に重要なニュースかどうかを確認したい）例えば、当日の相場から、その日の重要なニュースの有無を判断する（2値分類）ような関数はないでしょうか？ Igor Makanu 2020.11.05 13:46 #20847 アレクセイ・ニコラエフ： 例えば、当日の相場からその日の重要なニュースの有無を判断する（2値分類）ような関数はないでしょうか。 可能ですhttps://www.mql5.com/ru/forum/244716#comment_7451342 以前は問題なく動作していたコードhttps://www.mql5.com/ru/forum/123222/page4#comment_3229236 アレクセイ・ニコラエフ： まず、ニュースというものが十分に重要であるという事実を確認したい) ニュースリリース時にボラティリティが急上昇する（コードがそれを探す）ことを確認したいのであれば、そうです。理由は、ニュースリリースはオーバーサブスクリプションで入札を禁止する一種の儀式であり、...伝説？大物強者はこのアクションの間に注文を削除し、価値の急上昇につながる、伝説のソース - 様々な外国為替ブローカーのインターネットリソース。 ニュースは市場を回すことを確認する場合 - 私はそれを疑う、その後助けるために大きなステップでsigzag、多くの場合、トレンドは皆のための重要なニュースはリリースされなかった夜、逆転されました。 Valeriy Yastremskiy 2020.11.05 13:48 #20848 アレクセイ・ニコラエフ： そもそも、十分に重要なニュースかどうかを確認したい）例えば、当日の相場から、その日の重要なニュースの有無を判断する（2値分類）ような関数はないでしょうか。 日付、時刻があり、ニュースの30分前から3時間後までのペアの価格変化の速度と幅を表示します。国のためにニュースを伝える。最初のアーカイブは、国別、ニュースの種類別に分かれています。国をハイライトして、各ニュースが価格に与える影響を見ることができます。それ以外考えられません。 さらに、ニュースM Lの意義の予測もある。比較することが可能になる。意義の文字の後の数字が何を意味するのかわからない。 ニューヨーク時間です)、サマータイムを考慮しなければなりません)。または移行日をスキップする。 削除済み 2020.11.05 13:58 #20849 いやぁ・・・ジルコンは楽しいですねぇ・・・もちろん大騒ぎですが、前回はこんな感じでしたよ。 つっこんでみる価値はありますよ。 しかし、スプレッドを追加すると :D Valeriy Yastremskiy 2020.11.05 14:01 #20850 アレクセイ・ニコラエフ： そもそも、十分に重要なニュースかどうかを確認したいのですが）例えば、その日の相場から、その日の重要なニュースの有無を判断するような関数はないでしょうか（二値分類）？ 最初、質問の意味がわからなかったんです。ここにはジレンマがある。条件とすれば、価格に重要なインパルスが作用する。衝動は、ニュースや国の出来事でもいいんです。そしてもちろん、ニュースとイベントの同時進行も切り離すことはできません。しかし、ニュースのタイミングは確かです。しかし、ニュースやイベントのタイミングは、その価格への影響と重要性の両面から複雑である。 ニュース時の価格推移を見る。有意な予測行動がないのであれば、FA、ニュース時の国の状況を見る)。 1...207820792080208120822083208420852086208720882089209020912092...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ありがとうございます！読みました！全部は理解できませんが、それは私のせいです))
何がはっきりしないのか？
インパルスレスポンスについて何も理解していないよみかたかぞえかた
再現できたら面白いものを見せよう
インパルス特性について何も理解していない読み方、数え方など。
見て、MA（移動平均）は単純なフィルターで、MA（4）の場合はそのIM（0.25, 0.25, 0.25, 0.25), MA（5）の場合は (0.2, 0.2, 0.2, 0.2) となります。
MA(5)では、直近の5つの価格を取り、それぞれの価格に0.2を掛け、それを足すと、これが直近のバーのMA(5)の値になります。
今すぐには必要ないので、最初のほうを読んでフィルターの種類を理解してください。
1）列挙する必要のあるウェービング期間の範囲
2）制御関数は、マシンを振っての最適な期間、何がマシンを振っての期間を入力することができますか？
私同様、イロンマスクの専門家です。それが3ページにわたって話してきたことだ、どうやって手に入れるか！それは存在しない、それが実現すれば、すべてがそこにある。
ああ、ぱっと見よりずっとひどい、完全なネルバントだ。
ニュースまで行っていないので、価格シリーズを取得してニュースシリーズと比較するか、テスターでニュースシリーズを解析するか、どちらかです。
そもそも、十分に重要なニュースかどうかを確認したい）例えば、当日の相場から、その日の重要なニュースの有無を判断する（2値分類）ような関数はないでしょうか？
可能ですhttps://www.mql5.com/ru/forum/244716#comment_7451342
以前は問題なく動作していたコードhttps://www.mql5.com/ru/forum/123222/page4#comment_3229236
まず、ニュースというものが十分に重要であるという事実を確認したい)
ニュースリリース時にボラティリティが急上昇する（コードがそれを探す）ことを確認したいのであれば、そうです。理由は、ニュースリリースはオーバーサブスクリプションで入札を禁止する一種の儀式であり、...伝説？大物強者はこのアクションの間に注文を削除し、価値の急上昇につながる、伝説のソース - 様々な外国為替ブローカーのインターネットリソース。
ニュースは市場を回すことを確認する場合 - 私はそれを疑う、その後助けるために大きなステップでsigzag、多くの場合、トレンドは皆のための重要なニュースはリリースされなかった夜、逆転されました。
日付、時刻があり、ニュースの30分前から3時間後までのペアの価格変化の速度と幅を表示します。国のためにニュースを伝える。最初のアーカイブは、国別、ニュースの種類別に分かれています。国をハイライトして、各ニュースが価格に与える影響を見ることができます。それ以外考えられません。
さらに、ニュースM Lの意義の予測もある。比較することが可能になる。意義の文字の後の数字が何を意味するのかわからない。
ニューヨーク時間です)、サマータイムを考慮しなければなりません)。または移行日をスキップする。
いやぁ・・・ジルコンは楽しいですねぇ・・・もちろん大騒ぎですが、前回はこんな感じでしたよ。
つっこんでみる価値はありますよ。
しかし、スプレッドを追加すると :D
最初、質問の意味がわからなかったんです。ここにはジレンマがある。条件とすれば、価格に重要なインパルスが作用する。衝動は、ニュースや国の出来事でもいいんです。そしてもちろん、ニュースとイベントの同時進行も切り離すことはできません。しかし、ニュースのタイミングは確かです。しかし、ニュースやイベントのタイミングは、その価格への影響と重要性の両面から複雑である。
ニュース時の価格推移を見る。有意な予測行動がないのであれば、FA、ニュース時の国の状況を見る)。