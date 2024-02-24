トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2085

mytarmailS:

ありがとうございます！読みました！全部は理解できませんが、それは私のせいです))

何がはっきりしないのか？

 
ロールシャッハ

何が明確でないのか？

インパルスレスポンスについて何も理解していない

よみかたかぞえかた
 
ロールシャッハ

再現できたら面白いものを見せよう

 
mytarmailS:

インパルス特性について何も理解していない

読み方、数え方など。

見て、MA（移動平均）は単純なフィルターで、MA（4）の場合はそのIM（0.25, 0.25, 0.25, 0.25), MA（5）の場合は (0.2, 0.2, 0.2, 0.2) となります。

MA(5)では、直近の5つの価格を取り、それぞれの価格に0.2を掛け、それを足すと、これが直近のバーのMA(5)の値になります。

今すぐには必要ないので、最初のほうを読んでフィルターの種類を理解してください。

 
mytarmailS:

1）列挙する必要のあるウェービング期間の範囲

2）制御関数は、マシンを振っての最適な期間、何がマシンを振っての期間を入力することができますか？

私同様、イロンマスクの専門家です。

それが3ページにわたって話してきたことだ、どうやって手に入れるか！それは存在しない、それが実現すれば、すべてがそこにある。

ああ、ぱっと見よりずっとひどい、完全なネルバントだ。

 
Valeriy Yastremskiy：

ニュースまで行っていないので、価格シリーズを取得してニュースシリーズと比較するか、テスターでニュースシリーズを解析するか、どちらかです。

そもそも、十分に重要なニュースかどうかを確認したい）例えば、当日の相場から、その日の重要なニュースの有無を判断する（2値分類）ような関数はないでしょうか？

 
アレクセイ・ニコラエフ

例えば、当日の相場からその日の重要なニュースの有無を判断する（2値分類）ような関数はないでしょうか。

可能ですhttps://www.mql5.com/ru/forum/244716#comment_7451342

以前は問題なく動作していたコードhttps://www.mql5.com/ru/forum/123222/page4#comment_3229236


アレクセイ・ニコラエフ

まず、ニュースというものが十分に重要であるという事実を確認したい)

ニュースリリース時にボラティリティが急上昇する（コードがそれを探す）ことを確認したいのであれば、そうです。理由は、ニュースリリースはオーバーサブスクリプションで入札を禁止する一種の儀式であり、...伝説？大物強者はこのアクションの間に注文を削除し、価値の急上昇につながる、伝説のソース - 様々な外国為替ブローカーのインターネットリソース。


ニュースは市場を回すことを確認する場合 - 私はそれを疑う、その後助けるために大きなステップでsigzag、多くの場合、トレンドは皆のための重要なニュースはリリースされなかった夜、逆転されました。

 
アレクセイ・ニコラエフ

そもそも、十分に重要なニュースかどうかを確認したい）例えば、当日の相場から、その日の重要なニュースの有無を判断する（2値分類）ような関数はないでしょうか。

日付、時刻があり、ニュースの30分前から3時間後までのペアの価格変化の速度と幅を表示します。国のためにニュースを伝える。最初のアーカイブは、国別、ニュースの種類別に分かれています。国をハイライトして、各ニュースが価格に与える影響を見ることができます。それ以外考えられません。

さらに、ニュースM Lの意義の予測もある。比較することが可能になる。意義の文字の後の数字が何を意味するのかわからない。

ニューヨーク時間です)、サマータイムを考慮しなければなりません)。または移行日をスキップする。

いやぁ・・・ジルコンは楽しいですねぇ・・・もちろん大騒ぎですが、前回はこんな感じでしたよ。

つっこんでみる価値はありますよ。

しかし、スプレッドを追加すると :D


 
アレクセイ・ニコラエフ

そもそも、十分に重要なニュースかどうかを確認したいのですが）例えば、その日の相場から、その日の重要なニュースの有無を判断するような関数はないでしょうか（二値分類）？

最初、質問の意味がわからなかったんです。ここにはジレンマがある。条件とすれば、価格に重要なインパルスが作用する。衝動は、ニュースや国の出来事でもいいんです。そしてもちろん、ニュースとイベントの同時進行も切り離すことはできません。しかし、ニュースのタイミングは確かです。しかし、ニュースやイベントのタイミングは、その価格への影響と重要性の両面から複雑である。

ニュース時の価格推移を見る。有意な予測行動がないのであれば、FA、ニュース時の国の状況を見る)。

