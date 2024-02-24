トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2082

Aleksey Nikolayev:
なぜかこのフォーラムでは、ニュース取引にMOを使うという議論が見つかりませんでした。そのようなものはここにはないのですか？

添付以外の無料アーカイブは、有料のものも見つかっていません。私自身は使っていません。その他にも魅力がある。

ここから アーカイブです。

あとは自分でサイトから解析するだけです。また、プリグラフもありません。

 
アレクセイ・ニコラエフ

簡単に言えば、パラメータ空間における複数の基準による最適化は、個々の点ではなく、集合（パレート）に帰結する。

ロバチェフスキーまであと少し)))です。）エンジンパワーと快適性のバランスを、最適化の作業と言い換えることができるでしょうか。私は、今日の理解を踏まえ、最適化、つまりベストバランスを追求する作業だと考えています。すべてのエルゴノミクスが同じ場所にある。

 
mytarmailS:

簡単な例を お見せしますと...。


我々は、10と20の期間を持つ2つのワンド上の取引システム、クロスオーバーによる取引、古典的な...

バッグはローパスフィルターで、バッグの周期が制御パラメータとなる

この場合、制御パラメータは定数10と20です

課題：与えられた市場セグメントにおいて、各スライサーの制御パラメータをDYNAMIC（一定ではない）にして、利益の観点から最適なものにすること。

これが基準1


基準2：受信した動的パラメータは、点のカオス的な散らばり方ではなく、連続関数に近いものでなければならない。


そのような問題の解決策をどのようにお考えですか？

個人的にあなたを知っている記憶はないのですが...。

ここでの問題は、最適化ではなく、予測変数の選択についてです。 この問題に対する質問は、「MA期間の最適な管理のために、どのような予測変数を選択すべきか」という、やや哲学的な質問であり、私はそれに対する答えを持っていません。

 
mytarmailS:

はい

フーリエ係数からマッシュアップの正しい周期を求める方法について、アホのために詳しく教えてください。

解析のためのウィンドウサイズを決める（例：101（対称性のため））。半期先のデータを取り、増分を必要とする（ウィンドウの真ん中に現在のバーを取得するように、50小節先）。この101本のバーを使って、フーリエ変換（周波数スペクトル）を求めます。振幅の最大周波数を求めます。いくつかの周波数があるかもしれませんが、必要なものを選べばよいでしょう。周波数は1/周期です。例えば、周期を持つ最大振幅が20であれば、この周波数以上の周波数と以下の周波数をフィルターで除去する必要があります。カットオフ周波数から、MA周期、1/frequencyが得られます。


 
アンドレイ・ディク

個人的に知り合った覚えはないのですが...。

この問題に対して、「MA期間を最適に管理するためには、どのような予測因子を選択すべきか」ということですが、これはやや哲学的な問いであり、私は答えを持っていません。

哲学やプレディクターなどの異端はありません。 利益を最大化するためにインジケーターを管理する関数を見つけるべきです！タスクは最大化、CLASSIC OPTIMIZATIONについてです。

 
mytarmailS:

哲学や予測因子など無意味なものはなく、利益を最大化するために指標を管理する関数を見つける必要があるのです

OK

は、インジケータを制御する機能です。

この制御関数の入力変数や定数は何ですか？

制御機能の入力には何が供給されるのでしょうか？

質問は以上です。

トレーディングでコントロール機能を直接使えるのに、なぜウィザードを使うのか？

 
アンドレイ・ディク

OK

は、インジケータを制御する機能です。

1) この制御関数の入力変数および/または定数は何ですか？

2）制御機能の入力には何が供給されるのか？

質問は以上です。

1）手を振って通過する期間の範囲

2）制御関数は、マシンの最適な期間、何がマシンの期間の入力に供給することができますか？

あなたは私と同じ専門家、アロン・ムスクです。

アンドレイ・ディク

トレーディングで 直接ドライブ 機能が使えるのに、なぜダッシュボードを使うのですか？

それをどうやって手に入れるか、3ページにわたって話してきました！それは存在しません。
 
ロールシャッハ

解析ウィンドウの大きさを101（対称性のため）などと決める。半期先のデータを取るには、増分が必要（50本先、現在のバーがウィンドウの真ん中に来るように）。この101本のバーを使って、フーリエ変換（周波数スペクトル）を求めます。振幅の最大周波数を求めます。いくつかの周波数があるかもしれませんが、必要なものを選べばよいでしょう。周波数は1/周期です。例えば、周期のある最大周波数が20であれば、その上下の周波数を除去するようにフィルタを調整する必要があります。カットオフ周波数を使用すると、MA、1/frequencyの周期が得られます。

なんとなくわかったような...。しかし、これはすべて理想的な遅延のないフライホイールを説明するようなもので、例を簡単にするために2つのフライホイールを挙げましたが、どんな機能のセットもありえます...。

5つの指標のTSを想像して、異なる指標から少なくとも5つの関数を合成する必要がある、多分ここではフーリエは役に立たないだろう...。

また、一般に周波数が理想的な制御を記述しているかどうかは不明ですが......？

 
mytarmailS:

私と同じ専門家なんですね、イロンマスクさん。

物は言いよう

 
mytarmailS:

なるほど...。でも、これは理想的なノン・ラギング・マスクを説明しているようなもので、簡単のために2つのマスクを例に挙げましたが、関数のセットは何でもいいんです。

5つの指標のTSを想像して、異なる指標から少なくとも5つの関数を合成する必要がある、多分ここではフーリエは役に立たないだろう...。

また、一般的に周波数が理想的な制御を記述しているかどうかは不明ですが......？

ある周波数が最大の振幅を持つ場合、信号からそれを抽出することが容易であり、最大の効果を得ることができる。振幅が10と100の正弦の和を想像してほしい。

理想的なインジケータは、最大振幅の周波数に同調した発振器（バンドパスフィルタ）であると思います。

