なぜかこのフォーラムでは、ニュース取引にMOを使うという議論が見つかりませんでした。そのようなものはここにはないのですか？
添付以外の無料アーカイブは、有料のものも見つかっていません。私自身は使っていません。その他にも魅力がある。
ここから アーカイブです。
あとは自分でサイトから解析するだけです。また、プリグラフもありません。
簡単に言えば、パラメータ空間における複数の基準による最適化は、個々の点ではなく、集合（パレート）に帰結する。
ロバチェフスキーまであと少し)))です。）エンジンパワーと快適性のバランスを、最適化の作業と言い換えることができるでしょうか。私は、今日の理解を踏まえ、最適化、つまりベストバランスを追求する作業だと考えています。すべてのエルゴノミクスが同じ場所にある。
簡単な例を お見せしますと...。
我々は、10と20の期間を持つ2つのワンド上の取引システム、クロスオーバーによる取引、古典的な...
バッグはローパスフィルターで、バッグの周期が制御パラメータとなる
この場合、制御パラメータは定数10と20です
課題：与えられた市場セグメントにおいて、各スライサーの制御パラメータをDYNAMIC（一定ではない）にして、利益の観点から最適なものにすること。
これが基準1
基準2：受信した動的パラメータは、点のカオス的な散らばり方ではなく、連続関数に近いものでなければならない。
そのような問題の解決策をどのようにお考えですか？
個人的にあなたを知っている記憶はないのですが...。
ここでの問題は、最適化ではなく、予測変数の選択についてです。 この問題に対する質問は、「MA期間の最適な管理のために、どのような予測変数を選択すべきか」という、やや哲学的な質問であり、私はそれに対する答えを持っていません。
フーリエ係数からマッシュアップの正しい周期を求める方法について、アホのために詳しく教えてください。
解析のためのウィンドウサイズを決める（例：101（対称性のため））。半期先のデータを取り、増分を必要とする（ウィンドウの真ん中に現在のバーを取得するように、50小節先）。この101本のバーを使って、フーリエ変換（周波数スペクトル）を求めます。振幅の最大周波数を求めます。いくつかの周波数があるかもしれませんが、必要なものを選べばよいでしょう。周波数は1/周期です。例えば、周期を持つ最大振幅が20であれば、この周波数以上の周波数と以下の周波数をフィルターで除去する必要があります。カットオフ周波数から、MA周期、1/frequencyが得られます。
哲学やプレディクターなどの異端はありません。 利益を最大化するためにインジケーターを管理する関数を見つけるべきです！タスクは最大化、CLASSIC OPTIMIZATIONについてです。
ある周波数が最大の振幅を持つ場合、信号からそれを抽出することが容易であり、最大の効果を得ることができる。振幅が10と100の正弦の和を想像してほしい。
理想的なインジケータは、最大振幅の周波数に同調した発振器（バンドパスフィルタ）であると思います。