トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2079

Andrey Dik 2020.11.05 08:12 #20781
Maxim Dmitrievsky: @Andrey Dik こんにちは。

削除済み 2020.11.05 08:14 #20782
Andrey Dik: こんにちは。
ハイ )))

mytarmailS 2020.11.05 08:19 #20783
Andrey Dik: こんにちは。
非標準的な、おそらく多基準のフィットネス関数を作成した経験はありますか？

Andrey Dik 2020.11.05 08:34 #20784
mytarmailS: 非標準の多基準フィットネス関数を作成した経験はありますか？ お手伝いいただけますか？
そうします。
可笑しなルサンチマン）

Aleksey Nikolayev 2020.11.05 08:41 #20785
mytarmailS: 多基準適合性関数
パレートセット？面白いことになりそうです。

Aleksey Nikolayev 2020.11.05 08:46 #20786
なぜかフォーラムでは、ニューストレードにMOを使うという議論が見つかりませんでした。ここでは、そのようなことはないのですか？

削除済み 2020.11.05 08:47 #20787
Aleksey Nikolayev: なぜかこのフォーラムでは、ニュース取引にMOを使うという議論が見つかりませんでした。ここにはそういうものはないのでしょうか？
全てはアーカイブにかかっている...ちゃんとしたものを探さねば

Aleksey Nikolayev 2020.11.05 08:59 #20788
マキシム・ドミトリエフスキー： アーカイブスで、ちゃんとしたものを探すしかないですね。
日中の重要なニュースがあったかなかったか、というような単純なタスクでさえも、2値化されます。
もちろん、ニュースは何らかの形で考慮しなければなりませんが、それをどうすれば正しく定式化できるのか、まだわかりません。

Aleksei Kuznetsov 2020.11.05 08:59 #20789
マキシム・ドミトリエフスキー： アーカイブス次第だな...ちゃんと探さないとな。
もし見つけたら、リンクを送ってください。
ニュースの種類ごとに、予測、現実、過去など、100以上の新機能が追加されることになりますが。

mytarmailS 2020.11.05 09:00 #20790
アンドレイ・ディク： 手伝うよ。面白いロシア語ですね（笑)
簡単な例を お見せしますと...。
私たちは、10と20の期間を持つ2つのワイパーに基づく取引システム、クロスオーバーによる取引、クラシック...
バッグはローパスフィルターで、バッグの周期が制御パラメータとなる
この場合、制御パラメータは定数10と20です
課題：与えられた市場セグメントにおいて、各スライサーの制御パラメータをDYNAMIC（一定ではない）にして、利益の観点から最適なものにすること。
これが基準1
基準2：受信した動的パラメータは、点のカオス的な散らばり方ではなく、連続関数に近いものでなければならない。
この問題の解決策をどのようにお考えですか？
