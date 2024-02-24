トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2079

Maxim Dmitrievsky:
@Andrey Dik
こんにちは。
Andrey Dik:
こんにちは。

ハイ )))

 
Andrey Dik:
こんにちは。

非標準的な、おそらく多基準のフィットネス関数を作成した経験はありますか？

 
mytarmailS:

非標準の多基準フィットネス関数を作成した経験はありますか？ お手伝いいただけますか？

そうします。

可笑しなルサンチマン）

 
mytarmailS:

多基準適合性関数

パレートセット？面白いことになりそうです。

 
なぜかフォーラムでは、ニューストレードにMOを使うという議論が見つかりませんでした。ここでは、そのようなことはないのですか？
Aleksey Nikolayev:
なぜかこのフォーラムでは、ニュース取引にMOを使うという議論が見つかりませんでした。ここにはそういうものはないのでしょうか？

全てはアーカイブにかかっている...ちゃんとしたものを探さねば

 
マキシム・ドミトリエフスキー

アーカイブスで、ちゃんとしたものを探すしかないですね。

日中の重要なニュースがあったかなかったか、というような単純なタスクでさえも、2値化されます。

もちろん、ニュースは何らかの形で考慮しなければなりませんが、それをどうすれば正しく定式化できるのか、まだわかりません。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

アーカイブス次第だな...ちゃんと探さないとな。

もし見つけたら、リンクを送ってください。
ニュースの種類ごとに、予測、現実、過去など、100以上の新機能が追加されることになりますが。
 
アンドレイ・ディク

手伝うよ。

面白いロシア語ですね（笑)

簡単な例を お見せしますと...。


私たちは、10と20の期間を持つ2つのワイパーに基づく取引システム、クロスオーバーによる取引、クラシック...

バッグはローパスフィルターで、バッグの周期が制御パラメータとなる

この場合、制御パラメータは定数10と20です

課題：与えられた市場セグメントにおいて、各スライサーの制御パラメータをDYNAMIC（一定ではない）にして、利益の観点から最適なものにすること。

これが基準1


基準2：受信した動的パラメータは、点のカオス的な散らばり方ではなく、連続関数に近いものでなければならない。


この問題の解決策をどのようにお考えですか？

