トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2074 1...206720682069207020712072207320742075207620772078207920802081...3399 新しいコメント mytarmailS 2020.11.04 08:07 #20731 マキシム・ドミトリエフスキー： ノー 何が違うのでしょうか？ ========= いいですか、一歩先を予測して、このポイントで予測する、この予測の名前は何だったか覚えていますか？ 削除済み 2020.11.04 08:08 #20732 mytarmailS: どう違うの？read ) 計算がよくわからない。 MSUAに似ているが、多項式ではなく、特徴量の畳み込みによって動作する。 削除済み 2020.11.04 08:11 #20733 mytarmailS: いいですか、一歩先の予測をして、この時点でもう一回予測する、などというのは何というか覚えていますか？ RNNにおける多対多 削除済み 2020.11.04 08:22 #20734 畳み込みネットの コースに申し込んだ %)72時間。まあ、最初の部分はパイソンとかそういうのを学ぶんだけど（これはもう知ってる）。 Valeriy Yastremskiy 2020.11.04 08:27 #20735 マキシム・ドミトリエフスキー： そもそもROCKETにリンクしたのには理由がありまして、なんだかかっこいい機能コンバーターなんです。元の特徴量から無相関の特徴量を多く作成し、分類の質を向上させる。線形モデルとの併用をお勧めします（多くの機能が得られるため）。はやってみないとわからない 絵がきれいに描かれていますね。データの準備の仕方を理解すること。結局のところ、系列の正規化によって、多くの不要なデータが取り除かれる。 Ilnur Khasanov 2020.11.04 08:29 #20736 マキシム・ドミトリエフスキー： RNNにおける多対多 そこだけ？検索方法は、キーフレーズでOKです。tcnはいつ見るのですか？ Valeriy Yastremskiy 2020.11.04 08:29 #20737 マキシム・ドミトリエフスキー： 畳み込みネットのコースに申し込んだ %)72時間。 まあ、最初の部分はパイソンとかそういうのを学ぶんですけどね（もう知ってるんですけど）。 にはならない） 削除済み 2020.11.04 08:34 #20738 Ilnur Khasanov： そこだけ？検索の仕方、キーフレーズできる。tcnはいつ見るんだ？ 意味がわからない、ここしか知らない。 コイルの講習を受けるときまだ使い方がわからない。 mytarmailS 2020.11.04 08:52 #20739 住民の方に質問です... 予測するためではなく、何らかの幻影を記述／コピー／復元／作成するために、ネットワークによってあらゆる指標を記述しようとした人はいるのだろうか...。 あまり役には立ちませんが、データの加工・正規化とその品質について判断できますし、グリッドがうまくいかないのは、ダサイからではなく、データをうまく表現できなかったから、あるいはその逆もあるということが分かって、悪くないと思います。 Aleksei Kuznetsov 2020.11.04 09:01 #20740 多くの人が試したことがある。私も含めて。単純なMAもできるし、複雑なバンドパスフィルターもできる。 バーNS/フォレストから構築できるものは、簡単に複製することができます。 そのため、バーは別として、それらに基づく指標をフィードする意味はほとんどない。 しかし、例えばZZはほとんど再現できない。あるいは、アレクセイ・ニコラエフが提案したように、60本以上のバーを2ヶ月間食べさせる人はほとんどいないでしょう。 1...206720682069207020712072207320742075207620772078207920802081...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ノー
何が違うのでしょうか？
=========
いいですか、一歩先を予測して、このポイントで予測する、この予測の名前は何だったか覚えていますか？
どう違うの？
read ) 計算がよくわからない。MSUAに似ているが、多項式ではなく、特徴量の畳み込みによって動作する。
いいですか、一歩先の予測をして、この時点でもう一回予測する、などというのは何というか覚えていますか？
RNNにおける多対多
畳み込みネットの コースに申し込んだ %)72時間。まあ、最初の部分はパイソンとかそういうのを学ぶんだけど（これはもう知ってる）。
そもそもROCKETにリンクしたのには理由がありまして、なんだかかっこいい機能コンバーターなんです。元の特徴量から無相関の特徴量を多く作成し、分類の質を向上させる。
線形モデルとの併用をお勧めします（多くの機能が得られるため）。
はやってみないとわからない
絵がきれいに描かれていますね。データの準備の仕方を理解すること。結局のところ、系列の正規化によって、多くの不要なデータが取り除かれる。
RNNにおける多対多
そこだけ？検索方法は、キーフレーズでOKです。tcnはいつ見るのですか？
畳み込みネットのコースに申し込んだ %)72時間。 まあ、最初の部分はパイソンとかそういうのを学ぶんですけどね（もう知ってるんですけど）。
にはならない）
そこだけ？検索の仕方、キーフレーズできる。tcnはいつ見るんだ？
意味がわからない、ここしか知らない。
コイルの講習を受けるときまだ使い方がわからない。
住民の方に質問です...
予測するためではなく、何らかの幻影を記述／コピー／復元／作成するために、ネットワークによってあらゆる指標を記述しようとした人はいるのだろうか...。
あまり役には立ちませんが、データの加工・正規化とその品質について判断できますし、グリッドがうまくいかないのは、ダサイからではなく、データをうまく表現できなかったから、あるいはその逆もあるということが分かって、悪くないと思います。
多くの人が試したことがある。私も含めて。単純なMAもできるし、複雑なバンドパスフィルターもできる。
バーNS/フォレストから構築できるものは、簡単に複製することができます。
そのため、バーは別として、それらに基づく指標をフィードする意味はほとんどない。
しかし、例えばZZはほとんど再現できない。あるいは、アレクセイ・ニコラエフが提案したように、60本以上のバーを2ヶ月間食べさせる人はほとんどいないでしょう。