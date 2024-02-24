トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2074

マキシム・ドミトリエフスキー

ノー

何が違うのでしょうか？

いいですか、一歩先を予測して、このポイントで予測する、この予測の名前は何だったか覚えていますか？

mytarmailS:

どう違うの？

read ) 計算がよくわからない。

MSUAに似ているが、多項式ではなく、特徴量の畳み込みによって動作する。
mytarmailS:

いいですか、一歩先の予測をして、この時点でもう一回予測する、などというのは何というか覚えていますか？

RNNにおける多対多

畳み込みネットの コースに申し込んだ %)72時間。まあ、最初の部分はパイソンとかそういうのを学ぶんだけど（これはもう知ってる）。


 
マキシム・ドミトリエフスキー

そもそもROCKETにリンクしたのには理由がありまして、なんだかかっこいい機能コンバーターなんです。元の特徴量から無相関の特徴量を多く作成し、分類の質を向上させる。

線形モデルとの併用をお勧めします（多くの機能が得られるため）。

はやってみないとわからない

絵がきれいに描かれていますね。データの準備の仕方を理解すること。結局のところ、系列の正規化によって、多くの不要なデータが取り除かれる。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

RNNにおける多対多

そこだけ？検索方法は、キーフレーズでOKです。tcnはいつ見るのですか？

 
マキシム・ドミトリエフスキー

畳み込みネットのコースに申し込んだ %)72時間。 まあ、最初の部分はパイソンとかそういうのを学ぶんですけどね（もう知ってるんですけど）。


にはならない）

Ilnur Khasanov：

そこだけ？検索の仕方、キーフレーズできる。tcnはいつ見るんだ？

意味がわからない、ここしか知らない。

コイルの講習を受けるときまだ使い方がわからない。

 

住民の方に質問です...

予測するためではなく、何らかの幻影を記述／コピー／復元／作成するために、ネットワークによってあらゆる指標を記述しようとした人はいるのだろうか...。

あまり役には立ちませんが、データの加工・正規化とその品質について判断できますし、グリッドがうまくいかないのは、ダサイからではなく、データをうまく表現できなかったから、あるいはその逆もあるということが分かって、悪くないと思います。

 

多くの人が試したことがある。私も含めて。単純なMAもできるし、複雑なバンドパスフィルターもできる。
バーNS/フォレストから構築できるものは、簡単に複製することができます。

そのため、バーは別として、それらに基づく指標をフィードする意味はほとんどない。


しかし、例えばZZはほとんど再現できない。あるいは、アレクセイ・ニコラエフが提案したように、60本以上のバーを2ヶ月間食べさせる人はほとんどいないでしょう。

