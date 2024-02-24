トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2072

mytarmailS:

よくやった！ よくやった...


しかし、何の役に立つのか、ニューラルネットワークを使ったわけではなく、歴史の中で一番似ているところを探したところ、再現性は半々、もちろん一致するときのシリーズもあります。20分と60分の100ポイントの値動きが同じかどうかが問題なのです。

また、類似した期間を検索する際に、時系列 ラインだけでなく、イベントの変種を含む2つのラインを使用すると、より精度が高くなるようです。

 
Evgeniy Chumakov：

そこで気になるのが、20分と60分では100pipsの値動きは同じなのか、違うのか、ということです。

私のモデルでは、ZZセグメントの形成速度が意思決定に強く影響します。

 
Aleksey Vyazmikin：

ロングショルダーとショートショルダーはどのように定義するのですか？


ポイント数で前作を上回ればロング。
 
Evgeniy Chumakov：


前回よりもpips単位で多い場合はロングです。

了解です、ありがとうございます。だから、戦略上、この長さのストップを考えなければならないのですが...。

 
Aleksey Vyazmikin：

条件：新しい膝が形成された、予測＝「ロング」、最後の極端な値の後にストップを置き、前の極端な値のポイントでそれを取る。(買い方最大、売り方最小）

 
エフゲニー・チュマコフ

何のために？

何が間違っている可能性があるのか、あなたに言いました ;)

エフゲニー・チュマコフ

ニューラルネットワークは使わず、最も似ている部分を検索した結果、50/50の再現性

もしニューラルネットワークを使っていたら、まったく何も見つからなかったでしょうし、全体がスムーズになり、経験と洞察力を得ることができたはずです

Evgeniy Chumakov：

では、20分で100ポイントの値動きをするのと、60分で100ポイントの値動きをするのと、どちらが同じなのかが問題なのです

すべては相対的なものであり、まずパターンとボラティリティを比較する必要があります。

エフゲニー・チュマコフ

時系列線だけでなく、事象が異なる2つの線を用いて類似期間を検索すると、精度が高くなる。

まあ、上で条件（時間）をつけるとパターンが全く見つからなくなると自分で書いているだけなんですけどね。公理：パターンの条件が多いほど、履歴に残らない!

機械学習では「次元の呪い」と呼ばれています。

 
アレクセイ・ヴャジミキン

10000回の繰り返し期待値＝0とすると、最大偏差は＋18000となる。結果は28280、本当のパターンのようですね。

最悪の場合、2300回取引した時点で利益が出始めることになります。

計算だけして4skoを閾値とすると、7345トレードの場合4sko=16120。


 
Aleksey Vyazmikin：

うっ、腹が立つ - テスターで異なる期間に実行された場合、同じ瞬間に異なる指標を与える標準配信から識別 - 彼らがどのようにカウントされるかわかりませんが、機械学習にとってそれらは危険です!

これはiAD()も含みます。おそらくこれらのタイプの指標は 履歴全体からの蓄積を使用しますが、ご存知のようにテスターでは履歴全体は存在しません。代替案として、四半期に一度インジケータをクリーニングするようにアルゴリズムを修正すれば、学習することができます。これらの指標でモデルが失敗するのは興味深いことで、何か気に入っているのでしょう...。

 
Evgeniy Chumakov：


一定のステップでジグザグに取った。 条件：新しいニーが形成された、予測＝「ロング」、最後の極値で停止、同じ極値で前の極値のポイントで取る。(買い方最大、売り方最小）

なぜ最後の極限でポイントを取るのか？ 修正は50％だったかもしれない、つまり前の間隔から100％程度でストップを取るべきだということだ。

 
ロールシャッハ

10000回の繰り返し期待値=0とすると、最大偏差は+-18000となる。結果は28280、本当にパターン化されているようですね。

最悪の場合、2300回取引した時点で利益が出始めることになります。

計算だけして4skoを閾値とすると、7345トレードの場合4sko=16120。


これは面白い計算ですね。だから、戦略を練ることはできても、それをどう教えるかが大きなポイントになるわけで...。

