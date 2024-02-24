トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2664 1...265726582659266026612662266326642665266626672668266926702671...3399 新しいコメント mytarmailS 2022.07.27 12:55 #26631 買い指値と売り指値のシミュレーションをしてみた。トレンドが下降しているときは、売り手は売ることができないが、買い手のリミットを吸収することができる。 削除済み 2022.07.27 13:12 #26632 昨日、私はオーバーフィットのクールな救済について夢を見た（私は別の惑星でブルーベリーを摘んでいた夢も見たが、それは省略しましょう）。 それがインデックスに含まれている株式である場合 - このインデックスを考慮して取引のマークアップを行うには、すなわち、一方向取引が利益になるはずです。 FXの場合は、相関性のある通貨をパッケージにして、その取引の方向性をチェックする。そのうちのいくつかに損失がある場合は、その取引商品の取引を拒否する。 重要なのは、ノイズに過度に反応することではなく、一般的なトレンドを捉えることである。 微妙？やってみたが、なかなかいい。今、摘んだブルーベリーを探しているところだ。 Valeriy Yastremskiy 2022.07.27 13:42 #26633 Maxim Dmitrievsky #:昨日はオーバーフィットのクールな治療法の夢を見た（別の惑星でブルーベリーを摘んでいる夢も見たが、それは省く）。インデックスに含まれる株式であれば、このインデックスを考慮した取引のマークアップを行う。FXの場合、相関性のある通貨をパッケージにして、その取引の方向性をチェックする。そのうちのいくつかに損失がある場合は、取引されている商品の取引を拒否する。重要なのは、ノイズを再教育することではなく、一般的なトレンドを捉えることである。微妙？やってみたが、なかなかいい。今は摘んだブルーベリーを探しているところだ。 相関のある商品の一方向性は、一種のトレンドの強さである。もちろん、それには理屈がある。 Aleksey Vyazmikin 2022.07.27 15:48 #26634 mytarmailS #:買い指値と売り指値のシミュレーションをしてみた。トレンドが下降しているときは、売り手は売ることができないが、買い手のリミットを吸収することができる。 このような状況はシミュレーションの中なのでしょうか、それとも何らかの方法で価格変動のデータを保存して比較したのでしょうか？もしそうなら、証券取引所やFXで行ったのですか？ mytarmailS 2022.07.30 10:58 #26635 Valeriy Yastremskiy #:相関のある商品の一方向性は、トレンドのある種の強さである。もちろん、これには論理がある。 トレンドは、すでに事後的に見たものであり、ネズミを見るのと同じである。 Aleksey Vyazmikin#: この状況はシミュレーションの中ですか、それとも価格変動のデータを保存して比較したのですか？もしそうなら、証券取引所やFXでそれをしましたか？ 内部 Alexander Ivanov 2022.07.30 11:02 #26636 こんにちは👋と、そこで告白があった......。 削除済み 2022.07.30 12:13 #26637 mytarmailS #:それは車を見るようなものだ。内部で。 マシュカの遅れ mytarmailS 2022.07.30 12:33 #26638 Maxim Dmitrievsky #: マシュカには遅れがある。 私が言いたいのは、トレンドが見えたら、遅れを伴って見えるということです。マッシュカであろうと、トリッキーなインジケーターであろうと、何を見ても同じです。 削除済み 2022.07.30 12:46 #26639 mytarmailS #: それこそ、トレンドが見えれば、遅延して見えるわけで、マシュカだろうが、トリッキーなインジケーターだろうが、何を見ても同じです 非遅延ノイズフィルターとして他のペアを通す、単純なことだ、そこに他の意味はない。 mytarmailS 2022.07.30 12:49 #26640 Maxim Dmitrievsky #:他のペアを通して単純に非遅延ノイズフィルターが得られるので、それ以外の意味はない。 他のペアが100以上あり、ノイズがガウシアンである場合、あなたはそれを行うことができます タイムコードで https://youtu.be/wqD892r-wfo?t=345 同じ原理でRendom Forestや他のルールのアンサンブルも機能するが、そこではノイズの多い正弦波、ノイズの多いルールの代わりに、ルールの合計がノイズを抑制し、これがモデルの出力となる。そして、何も独創的ではありません))) 100年前の通常のDSP...)))) Основы ЦОС: 13. Виды шумов, отношение сигнал/шум (ссылка на скачивание скрипта в описании) 2018.10.03www.youtube.com Наш тренинг "Проектирование систем цифровой обработки сигналов" https://exponenta.ru/SLBE-GЭтот ролик знакомит нас с основными характеристиками случайных про... 1...265726582659266026612662266326642665266626672668266926702671...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
買い指値と売り指値のシミュレーションをしてみた。トレンドが下降しているときは、売り手は売ることができないが、買い手のリミットを吸収することができる。
昨日、私はオーバーフィットのクールな救済について夢を見た（私は別の惑星でブルーベリーを摘んでいた夢も見たが、それは省略しましょう）。
それがインデックスに含まれている株式である場合 - このインデックスを考慮して取引のマークアップを行うには、すなわち、一方向取引が利益になるはずです。
FXの場合は、相関性のある通貨をパッケージにして、その取引の方向性をチェックする。そのうちのいくつかに損失がある場合は、その取引商品の取引を拒否する。
重要なのは、ノイズに過度に反応することではなく、一般的なトレンドを捉えることである。
微妙？やってみたが、なかなかいい。今、摘んだブルーベリーを探しているところだ。
相関のある商品の一方向性は、一種のトレンドの強さである。もちろん、それには理屈がある。
このような状況はシミュレーションの中なのでしょうか、それとも何らかの方法で価格変動のデータを保存して比較したのでしょうか？もしそうなら、証券取引所やFXで行ったのですか？
トレンドは、すでに事後的に見たものであり、ネズミを見るのと同じである。
内部
マシュカには遅れがある。
それこそ、トレンドが見えれば、遅延して見えるわけで、マシュカだろうが、トリッキーなインジケーターだろうが、何を見ても同じです
非遅延ノイズフィルターとして他のペアを通す、単純なことだ、そこに他の意味はない。
他のペアが100以上あり、ノイズがガウシアンである場合、あなたはそれを行うことができます
タイムコードで
https://youtu.be/wqD892r-wfo?t=345
同じ原理でRendom Forestや他のルールのアンサンブルも機能するが、そこではノイズの多い正弦波、ノイズの多いルールの代わりに、ルールの合計がノイズを抑制し、これがモデルの出力となる。そして、何も独創的ではありません))) 100年前の通常のDSP...))))