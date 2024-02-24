トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2664

買い指値と売り指値のシミュレーションをしてみた。トレンドが下降しているときは、売り手は売ることができないが、買い手のリミットを吸収することができる。


昨日、私はオーバーフィットのクールな救済について夢を見た（私は別の惑星でブルーベリーを摘んでいた夢も見たが、それは省略しましょう）。

それがインデックスに含まれている株式である場合 - このインデックスを考慮して取引のマークアップを行うには、すなわち、一方向取引が利益になるはずです。

FXの場合は、相関性のある通貨をパッケージにして、その取引の方向性をチェックする。そのうちのいくつかに損失がある場合は、その取引商品の取引を拒否する。

重要なのは、ノイズに過度に反応することではなく、一般的なトレンドを捉えることである。

微妙？やってみたが、なかなかいい。今、摘んだブルーベリーを探しているところだ。

 
相関のある商品の一方向性は、一種のトレンドの強さである。もちろん、それには理屈がある。

 
買い指値と売り指値のシミュレーションをしてみた。トレンドが下降しているときは、売り手は売ることができないが、買い手のリミットを吸収することができる。


このような状況はシミュレーションの中なのでしょうか、それとも何らかの方法で価格変動のデータを保存して比較したのでしょうか？もしそうなら、証券取引所やFXで行ったのですか？

 
相関のある商品の一方向性は、トレンドのある種の強さである。もちろん、これには論理がある。

トレンドは、すでに事後的に見たものであり、ネズミを見るのと同じである。

この状況はシミュレーションの中ですか、それとも価格変動のデータを保存して比較したのですか？もしそうなら、証券取引所やFXでそれをしましたか？

内部

 
こんにちは👋と、そこで告白があった......。
それは車を見るようなものだ。

内部で。

マシュカの遅れ
 
マシュカには遅れがある。
私が言いたいのは、トレンドが見えたら、遅れを伴って見えるということです。マッシュカであろうと、トリッキーなインジケーターであろうと、何を見ても同じです。
それこそ、トレンドが見えれば、遅延して見えるわけで、マシュカだろうが、トリッキーなインジケーターだろうが、何を見ても同じです

非遅延ノイズフィルターとして他のペアを通す、単純なことだ、そこに他の意味はない。

 
他のペアを通して単純に非遅延ノイズフィルターが得られるので、それ以外の意味はない。

他のペアが100以上あり、ノイズがガウシアンである場合、あなたはそれを行うことができます


タイムコードで

https://youtu.be/wqD892r-wfo?t=345


同じ原理でRendom Forestや他のルールのアンサンブルも機能するが、そこではノイズの多い正弦波、ノイズの多いルールの代わりに、ルールの合計がノイズを抑制し、これがモデルの出力となる。そして、何も独創的ではありません))) 100年前の通常のDSP...))))

